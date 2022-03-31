Транспорт
Погибший Илья

В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут автозапчасти — «Ведомости» Статьи редакции

Это упростит обслуживание машин и станет «спасением для отрасли», считают эксперты.

  • 30 марта правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. Список оригинальных товаров должен определить Минпромторг. В него войдут запчасти для автомобилей и спецтехники, рассказали «Ведомостям» источники в отраслевых организациях.
  • По словам одного из собеседников, Минпромторг делал запросы о потребности в параллельном импорте в компании, эксплуатирующие грузовую и спецтехнику. Другой источник отметил, что суть в конкретном списке запчастей, а он будет известен позже. В министерстве от комментариев отказались.
  • Опрошенные газетой эксперты называют параллельный импорт запчастей «спасением для отрасли», иначе в будущем вся техника, особенно коммерческая, будет останавливаться.
  • Но сейчас по закону отремонтировать по гарантии транспорт можно только с оригинальными запчастями, а ввезти их может пока лишь правообладатель бренда. В ФАС отмечали, что ввоз продукции параллельными импортёрами в Россию не лишает потребителей права на гарантийное обслуживание и техподдержку.

#новость

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28 комментариев
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Вадим Д.

Список импортируемых товаров и отраслей можно сократить до одного слова: всё.

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Константин Пронин

скорее всего будут проведены консультации с производителями. Те кто очень хотят на рынок РФ и готовы самостоятельно заниматься логистикой (платить откаты) - войдут в список.

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Artur Kuramshin

Жду указа - "Ограничений больше нет" )

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Техноголик

Автозапчасти важная составляющая. Это транспорт - перевозка грузов. Личный транспорт людей и плюс общественный. Есть конечно дубликаты китайского и корейского производства. Это как правило простые запчасти. Но оригинальные важны! Много сложных узлов которые не изготавливаются сторонними фирмами.

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Алексей

В автобусах Нефаз из нп своего только коробка передач, ПАЗ 100% локализации, у них есть и современные версии, беда с трамваями там полно сименсовской электроники

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Щитпостер на зарплате

Поскорее бы параллельно импортировали четвёртое поколение карт Нвидии. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Хоть они и не вышли ещё.

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Юрий Б.

Не о том думаете.

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Щитпостер на зарплате

Мечтать не вредно, иначе можно сдохнуть от рутины и уныния.

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Alexander Veber

Как раз сможешь поменять на ворованый Boeing 737, с условием не покидать страну

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Антон Храмченко

Когда они выходят?

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Щитпостер на зарплате

Да вроде осенью анонс будет. ¯\_(ツ)_/¯

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Владимир Логинов

А где они их (запчасти) будут брать?

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Ковтун Максим

Покупать у тех, кто купил за границей у официальных дилеров. Суть такого импорта именно в том, что ты можешь покупать у кого угодно, кто купил это у правообладателя. Будут прокладки для торговли с РФ. Но будет ещё дороже.

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Наталья Кулькова

Не совсем так. А точнее совсем не так.
Придется продавцам спиливать торговые наименования. А потом дойдет зачем спиливать если можно толкать подделку)

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Сан Саныч

Например, в Казахстане. Просто раньше ты в Россию без разрешения правообладателя в принципе не мог ввезти ничего (помните истории про уничтожение тонн фирменных кросовок, которые оригинальные, но признаны контрафактом?), а теперь по определённому списку будет можно.

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Лена Нест

Хоть что-то, блять, нормальное сделали и то на воровстве! 😂🤣😂

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Кремлебот

Оставить без автозапчастей = жопа) Поэтому хоть как-то что-то сделали

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Василий Жевнеров

ждём реального списка

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Степан Степан

Привет тонна подделок ))

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Artur Kuramshin

Встречайте Fort, Meisedes, Auti на рынке

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Щитпостер на зарплате

Лучше сразу Vapid, Benefactor, Bürgerfahrzeug, Karin и прочие.

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Константин Пронин

кому нужны подделки если сам производитель будет с радостью поставлять? Или вы себе эти серые поставки и посредников представляете как челноков с сумками из 90-х?

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Artur Kuramshin

Зачем челночники? Сейчас спокойно проходит серый товар из Китая через Казахстан, из Турции через Абхазию, ну и из Кореи (Южной) кораблики ходят до Владивостока, не особо заморачиваясь над официальной растоможкой

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Денис Демидов

Тоннам подделок и сейчас ничего не мешает попадать страну через али или карго, для них ничего не изменится

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Serg R

Ребят, я один это понимаю в таком ключе, что мы сейчас как пиратская шхуна, официально поднявшая черный флаг?

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Иван Лезгинов

И правда не понимаете:) Товар как был оригинальным так и остается и как покупался у правообладателя, так и будет покупаться, просто через посредника.

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Serg R

Будем посмотреть... мы же раньше боролись с серым оборотом товаров. Получается зря это делали?

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Никита Кашонков

Ну под таким соусом и крупноузловую сборку можно организовать

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