В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут автозапчасти — «Ведомости» Статьи редакции
Это упростит обслуживание машин и станет «спасением для отрасли», считают эксперты.
- 30 марта правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. Список оригинальных товаров должен определить Минпромторг. В него войдут запчасти для автомобилей и спецтехники, рассказали «Ведомостям» источники в отраслевых организациях.
- По словам одного из собеседников, Минпромторг делал запросы о потребности в параллельном импорте в компании, эксплуатирующие грузовую и спецтехнику. Другой источник отметил, что суть в конкретном списке запчастей, а он будет известен позже. В министерстве от комментариев отказались.
- Опрошенные газетой эксперты называют параллельный импорт запчастей «спасением для отрасли», иначе в будущем вся техника, особенно коммерческая, будет останавливаться.
- Но сейчас по закону отремонтировать по гарантии транспорт можно только с оригинальными запчастями, а ввезти их может пока лишь правообладатель бренда. В ФАС отмечали, что ввоз продукции параллельными импортёрами в Россию не лишает потребителей права на гарантийное обслуживание и техподдержку.
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Статья дополняется
Список импортируемых товаров и отраслей можно сократить до одного слова: всё.
скорее всего будут проведены консультации с производителями. Те кто очень хотят на рынок РФ и готовы самостоятельно заниматься логистикой (платить откаты) - войдут в список.
Жду указа - "Ограничений больше нет" )
Автозапчасти важная составляющая. Это транспорт - перевозка грузов. Личный транспорт людей и плюс общественный. Есть конечно дубликаты китайского и корейского производства. Это как правило простые запчасти. Но оригинальные важны! Много сложных узлов которые не изготавливаются сторонними фирмами.
В автобусах Нефаз из нп своего только коробка передач, ПАЗ 100% локализации, у них есть и современные версии, беда с трамваями там полно сименсовской электроники
Поскорее бы параллельно импортировали четвёртое поколение карт Нвидии. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Хоть они и не вышли ещё.
Не о том думаете.
Мечтать не вредно, иначе можно сдохнуть от рутины и уныния.
Как раз сможешь поменять на ворованый Boeing 737, с условием не покидать страну
Когда они выходят?
Да вроде осенью анонс будет. ¯\_(ツ)_/¯
А где они их (запчасти) будут брать?
Покупать у тех, кто купил за границей у официальных дилеров. Суть такого импорта именно в том, что ты можешь покупать у кого угодно, кто купил это у правообладателя. Будут прокладки для торговли с РФ. Но будет ещё дороже.
Не совсем так. А точнее совсем не так.
Придется продавцам спиливать торговые наименования. А потом дойдет зачем спиливать если можно толкать подделку)
Например, в Казахстане. Просто раньше ты в Россию без разрешения правообладателя в принципе не мог ввезти ничего (помните истории про уничтожение тонн фирменных кросовок, которые оригинальные, но признаны контрафактом?), а теперь по определённому списку будет можно.
Хоть что-то, блять, нормальное сделали и то на воровстве! 😂🤣😂
Оставить без автозапчастей = жопа) Поэтому хоть как-то что-то сделали
ждём реального списка
Привет тонна подделок ))
Встречайте Fort, Meisedes, Auti на рынке
Лучше сразу Vapid, Benefactor, Bürgerfahrzeug, Karin и прочие.
кому нужны подделки если сам производитель будет с радостью поставлять? Или вы себе эти серые поставки и посредников представляете как челноков с сумками из 90-х?
Зачем челночники? Сейчас спокойно проходит серый товар из Китая через Казахстан, из Турции через Абхазию, ну и из Кореи (Южной) кораблики ходят до Владивостока, не особо заморачиваясь над официальной растоможкой
Тоннам подделок и сейчас ничего не мешает попадать страну через али или карго, для них ничего не изменится
Ребят, я один это понимаю в таком ключе, что мы сейчас как пиратская шхуна, официально поднявшая черный флаг?
И правда не понимаете:) Товар как был оригинальным так и остается и как покупался у правообладателя, так и будет покупаться, просто через посредника.
Будем посмотреть... мы же раньше боролись с серым оборотом товаров. Получается зря это делали?
Ну под таким соусом и крупноузловую сборку можно организовать