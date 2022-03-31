Такси-сервис «Ситимобил» закроется 15 апреля Статьи редакции
Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.
До этой даты приложение будет работать как обычно — пользователи смогут заказать такси, доставку, найти и арендовать электросамокаты, объявила компания. Водители-партнёры до 15 апреля 2022 года также смогут продолжить получать заказы в приложении «Ситистарт».
Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, добавили в «Ситимобиле». По собственным данным, в компании работало 1500 человек.
«Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта, но дату не называл. В компании объяснили, что это решение акционеров — «Сбера» и VK.
По словам близкого к компании источника vc.ru, сервис планировал выкупить «Сбер», но после начала «военной операции» и ухода из банка первого зампреда Льва Хасиса все договорённости отменились, обе экосистемы столкнулись с финансовыми проблемами. Он утверждает, что на закрытии сервиса настаивал VK. В «Ситимобиле» отказались прокомментировать эту информацию.
В конце марта другой источник vc.ru рассказал, что кикшеринг «Юрент» предложил «Сберу» и VK отдать ему такси-сервис (его самокаты есть в приложении «Ситимобила»). В «Сбере» тогда отказались от комментариев, в VK заявили, что не комментируют конкретные переговоры. Теперь собеседник лишь добавил, что «акционеры выбрали сценарий закрытия».
- Сервис «Ситимобил» появился в 2007 году. В июле 2019 года VK и «Сбер» договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club.
- По собственным данным, за всё время пользователи совершили более 740 млн заказов. С момента запуска доставки в апреле 2020 года курьеры-партнёры выполнили более 8,2 млн заказов. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работать.
Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов, пишет РБК.
Данные включали физические и IP-адреса, а также номера телефонов.
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Здесь должна быть реклама Яндекс.Такси, но вместо неё будет реклама чат-бота для продавцов https://t.me/EcommerceVirtualAssistantBot
Здравствуй полная монополия Яндекса
Такси Максим негодуэ
Или так: у акций Яндекса наметился неплохой апсайд
индрайвер существует - и очень даже выгоден для клиентов
Яндекс сейчас
Надеюсь они не как Санлайт закрываются)))
А что хорошего то, от того что они закрываются?
меньше приложений открывать для сравнения, теперь достаточно двух - яндекс и индрайвер
Ну вот, сейчас цены на такси взлетят до небес в Яндексе 😢
А всё так хорошо было...
Конкуренция убита подчистую...
Может хоть теперь таксисты не будут жаловаться на низкую стоимость поездок?
А смысл много платить водителям, если у них не будет других вариантов :)
это только там где он был, а где его и в помине не было яша (убер) изначально правят балом
Когда уже запустят РосТакси с автопарком из отечественных автомобилей?
Когда им продадут рекламу в РосГрамме
Как сжечь баллы, которые остались на ситимобиле?))
Заказать такси?)
До 15 апреля найдут свободную машину?
Яндекс:
Машины не вызывались никогда все равно, карта ужасная, по которой невозможно адрес указать если это не в пределах мкад, земля им пухом короче
Вот многие их ругают, а я в Москве часто уезжал, потому что у Яндекса цена была 400р, а у Сити 250 до той же же точки. И подача была нормальная в пределах 10 минут.
Очень печально, что теперь яндекс будет гнуть любые цены.
Яндекс не будет монополистом, читайте внимательно пожалуйста, что это такое, прежде чем вставлять свои реплики
на проекте с 27 мар 2022
У вас ус отклеился
А где почитать можно? Если яндекс в одно лицо регулирует предложение рынка, то кто он?
Он занимает значительную долю рынка такси, а с уходом Ситимобил перевес будет ещё больше.
82% в Москве - яндекс
Может поясните для тех кто не понял?
Всё в порядке, новорежка решила показать себя, поприказывав третьим лицам в императиве)))
Цены на такси улетят в космос.
Так как не будет bolt, ситимобил, gett и didi.
Не удивлюсь, если в следующие несколько лет прибыль от яндекс такси превысит прибыль поисковика.
А ещё представить, что через несколько лет Яндекс такси перейдет на автопилот...
Скорее в следующие несколько месяцев.
Прибыль поисковика за 2021 – 140,9 млрд руб.
Прибыль яндекс такси и каршеринга за 2021 – 131,5 млрд руб.
Вы ничего не путаете? Я писал про прибыль.
Яндекс получает хорошую прибыль от поисковика, минимум затрат, максимум прибыли. Все остальные направления сжигают деньги.
Яндекс уже потирает ручки 👏
думал уже закрылись
1 апреля над закрывать шарашку
Вспомнилось… «Наши люди в булочную на такси не ездят!» Сама я,конечно,не часто пользуюсь такси,но отсутсвие конкуренции и полная монополия не пойдут на пользу рынку.
Я из СПб. Частенько заказал именно Ситимобил,тк цена была ниже. Если долгое ожидание, то Убер. Сити нравился больше
Нехер было Артема Логинова с улицы на роль CPO ставить. Всю компанию развалил.