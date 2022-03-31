{"id":13431,"url":"\/distributions\/13431\/click?bit=1&hash=ed9ca780b87ed73349581dcf836e312d2bfaa7daea732c0ff48141de9ac6cabb","title":"7 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"2da6d2b0-e1e9-5f5c-a8ac-758a18870f63","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Погибший Илья

Такси-сервис «Ситимобил» закроется 15 апреля Статьи редакции

Изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK, говорит источник.

2821 просмотров

До этой даты приложение будет работать как обычно — пользователи смогут заказать такси, доставку, найти и арендовать электросамокаты, объявила компания. Водители-партнёры до 15 апреля 2022 года также смогут продолжить получать заказы в приложении «Ситистарт».

Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства, добавили в «Ситимобиле». По собственным данным, в компании работало 1500 человек.

«Ситимобил» объявил о закрытии 11 марта, но дату не называл. В компании объяснили, что это решение акционеров — «Сбера» и VK.

По словам близкого к компании источника vc.ru, сервис планировал выкупить «Сбер», но после начала «военной операции» и ухода из банка первого зампреда Льва Хасиса все договорённости отменились, обе экосистемы столкнулись с финансовыми проблемами. Он утверждает, что на закрытии сервиса настаивал VK. В «Ситимобиле» отказались прокомментировать эту информацию.

В конце марта другой источник vc.ru рассказал, что кикшеринг «Юрент» предложил «Сберу» и VK отдать ему такси-сервис (его самокаты есть в приложении «Ситимобила»). В «Сбере» тогда отказались от комментариев, в VK заявили, что не комментируют конкретные переговоры. Теперь собеседник лишь добавил, что «акционеры выбрали сценарий закрытия».

Источник: «Ситимобил»
  • Сервис «Ситимобил» появился в 2007 году. В июле 2019 года VK и «Сбер» договорились о создании совместного предприятия на базе «Ситимобила» и Delivery Club.
  • По собственным данным, за всё время пользователи совершили более 740 млн заказов. С момента запуска доставки в апреле 2020 года курьеры-партнёры выполнили более 8,2 млн заказов. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работать.

#новость #ситимобил

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Написать комментарий...
Александр Аббасов

Здесь должна быть реклама Яндекс.Такси, но вместо неё будет реклама чат-бота для продавцов https://t.me/EcommerceVirtualAssistantBot

Ответить
Развернуть ветку
Денис Шорохов

Здравствуй полная монополия Яндекса

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Такси Максим негодуэ

Ответить
Развернуть ветку
Victor Redkin

Или так: у акций Яндекса наметился неплохой апсайд

Ответить
Развернуть ветку
Dan Grigoryev

индрайвер существует - и очень даже выгоден для клиентов

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Халиуллин

Яндекс сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Гавриков

Надеюсь они не как Санлайт закрываются)))

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Соколов

А что хорошего то, от того что они закрываются?

Ответить
Развернуть ветку
Dan Grigoryev

меньше приложений открывать для сравнения, теперь достаточно двух - яндекс и индрайвер

Ответить
Развернуть ветку
Александр Солдатов

Ну вот, сейчас цены на такси взлетят до небес в Яндексе 😢
А всё так хорошо было...
Конкуренция убита подчистую...

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Может хоть теперь таксисты не будут жаловаться на низкую стоимость поездок?

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

А смысл много платить водителям, если у них не будет других вариантов :)

Ответить
Развернуть ветку
Вик Бой

это только там где он был, а где его и в помине не было яша (убер) изначально правят балом

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Когда уже запустят РосТакси с автопарком из отечественных автомобилей?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Когда им продадут рекламу в РосГрамме

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Akinin

Как сжечь баллы, которые остались на ситимобиле?))

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Заказать такси?)

Ответить
Развернуть ветку
Ruslan Fatikhov

До 15 апреля найдут свободную машину?

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Кононенко

Яндекс:

Ответить
Развернуть ветку
Dancing Astronaut

Машины не вызывались никогда все равно, карта ужасная, по которой невозможно адрес указать если это не в пределах мкад, земля им пухом короче

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Вот многие их ругают, а я в Москве часто уезжал, потому что у Яндекса цена была 400р, а у Сити 250 до той же же точки. И подача была нормальная в пределах 10 минут.
Очень печально, что теперь яндекс будет гнуть любые цены.

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Подточилина

Яндекс не будет монополистом, читайте внимательно пожалуйста, что это такое, прежде чем вставлять свои реплики

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

на проекте с 27 мар 2022
 У вас ус отклеился

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Воробьев

А где почитать можно? Если яндекс в одно лицо регулирует предложение рынка, то кто он?

Ответить
Развернуть ветку
Radna

Он занимает значительную долю рынка такси, а с уходом Ситимобил перевес будет ещё больше.

Ответить
Развернуть ветку
Shamil Sh.

82% в Москве - яндекс

Ответить
Развернуть ветку
Александр Солдатов

Может поясните для тех кто не понял?

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Всё в порядке, новорежка решила показать себя, поприказывав третьим лицам в императиве)))

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

Цены на такси улетят в космос.
Так как не будет bolt, ситимобил, gett и didi.

Не удивлюсь, если в следующие несколько лет прибыль от яндекс такси превысит прибыль поисковика.

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

А ещё представить, что через несколько лет Яндекс такси перейдет на автопилот...

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Воробьев

Скорее в следующие несколько месяцев.
Прибыль поисковика за 2021 – 140,9 млрд руб.
Прибыль яндекс такси и каршеринга за 2021 – 131,5 млрд руб.

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

Вы ничего не путаете? Я писал про прибыль.
Яндекс получает хорошую прибыль от поисковика, минимум затрат, максимум прибыли. Все остальные направления сжигают деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Stepan Popov

Яндекс уже потирает ручки 👏

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

думал уже закрылись

Ответить
Развернуть ветку
Чит Чат

1 апреля над закрывать шарашку

Ответить
Развернуть ветку
Юлия

Вспомнилось… «Наши люди в булочную на такси не ездят!» Сама я,конечно,не часто пользуюсь такси,но отсутсвие конкуренции и полная монополия не пойдут на пользу рынку.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr

Я из СПб. Частенько заказал именно Ситимобил,тк цена была ниже. Если долгое ожидание, то Убер. Сити нравился больше

Ответить
Развернуть ветку
Чит Чат

Нехер было Артема Логинова с улицы на роль CPO ставить. Всю компанию развалил.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Финансы
Погибший Илья
ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте Статьи редакции

Это может привести к необходимости полной предоплаты товаров и отказу от долгосрочных контрактов, пишет РБК.

Техника
TJ
Apple и Meta* по ошибке передали данные некоторых пользователей хакерам — Bloomberg Статьи редакции

Данные включали физические и IP-адреса, а также номера телефонов.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Банк «Открытие»
Как получить новое пособие для детей

Рассказываем, кому положены выплаты👇

Устойчивые города: Москва
Ворон обучат раздельному сбору мусора при помощи нейросетей

Система будет работать после непродолжительного курса обучения.

фото: официальный портал города Реутов
БКС Мир инвестиций
Как работают прогнозы аналитиков?
Личный опыт
Олег Громов
Аутсорс vs аутстаф — победят гибриды

Привет, меня зовут Олег Громов, я основатель IT-продакшна Extyl. Уже 18 лет мы занимаемся заказной разработкой: создаем b2b-сервисы, интранеты и личные кабинеты для крупного бизнеса.

AIC
Перевод отчета Fjord Trends 2022 от Accenture Interactive

Каждый год Accenture пристально отслеживает потенциально важные тенденции и сигналы по всему миру в попытке вовремя уловить изменения в обществе, бизнесе и технологиях. Спустя несколько месяцев анализа, появляется очередной отчет Fjord Trends. Он отличается от аналогичных в первую очередь фокусом, так как включает не более 5-7 глобальных трендов,…

Транспорт
Погибший Илья
В список товаров для параллельного импорта в Россию войдут автозапчасти — «Ведомости» Статьи редакции

Это упростит обслуживание машин и станет «спасением для отрасли», считают эксперты.

Крипто
Pavel Komarovskiy
В какую крипту не страшно вкладывать деньги: выбираем самый надежный стейблкоин из USDT, USDC, BUSD, DAI, UST

Окончательно разбираемся с выводами о том, какая криптовалюта наименее подвержена рискам внезапного и резкого обесценения; и в какой крипте риск санкционных заморозок минимален.

Байден приказал своим ужесточить регулирование крипторынка и как бы хочет сказать тебе: «Эй ты! Крипту ходлишь? А если найду?»
Финансы
Погибший Илья
Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 36: операторы отключают безлимитные тарифы, ЕС готовит санкции Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать шестого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Статья дополняется
Точка
«Не запрещай себе мечтать» — Точка выпустила новый ролик

В новой рекламе банк Точка призывает предпринимателей не терять веру в своё дело.

Больше статей
null