Власти Эстонии запретили работу Yandex Go в стране — из-за предложения Минтранса о передаче данных такси-сервисов в ФСБ Статьи редакции
Ограничения вступят в силу 11 апреля.
Правительство Эстонии утвердило внутригосударственные санкции против головной компании «Яндекса» — голландской Yandex NV, пишет эстонская газета Postimees.
Компании запретят предоставление услуг в стране — речь идёт о работе Yandex Go. Она не сможет оказывать услуги такси, также «Яндексу» запрещено упоминать их или предоставлять косвенным способом. Водители не смогут брать и выполнять заказы через приложение.
Интернет-провайдеры должны ограничить доступ к сайтам Yandex NV — Yandex Go и Yandex Pro. Эстония также настаивает, что Google Play и App Store должны ограничить загрузку приложения и перестать предлагать обновления. Ограничения вступят в силу 11 апреля.
Как пишет газета, причина ограничений — «недавнее решение России, по которому “Яндекс” должен передавать собираемые им персональные данные спецслужбам». 29 марта Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в онлайн-режиме.
31 марта, когда правительство Эстонии ещё не утвердило санкции, представители «Яндекса» заявили, что «удивлены заявлению властей». Компания сообщила, что «находилась на связи» с местным правительством в течение четырёх лет работы в стране и ни разу не сталкивалась с претензиями.
- 21 марта власти Латвии запретили работу Yandex Go в стране из-за хранения данных в России. В «Яндексе» сообщали, что не согласны с блокировкой и будут её оспаривать, а данные пользователей Латвии хранятся в строгом соответствии с нормами ЕС и GDPR.
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Платить его должны рекламодатели, а размер сбора будет зависеть от способа распространения рекламы.
Яндекс, go домой! Тут монополия и всецелая поддержка государства ! Лепота!
Ограничивать себя одним рынком? Зачем?
Так они и так дома, яндекс почти полностью иностранная компания, даже когда они начинали в рф, деньги были иностранными. Писали что 90% акций (не считая особенных акций Воложа, которые работают только для него и сгорят после его смерти) принадлежит инсотранцем, собсветно из-за этого и пару лет назад и решали проблему сметного воложа.
Собственно развод международного Яндекса и российского Яндекса уже начался. И скорей всего один из этих Яндексов ждет продажа, потому что вместе они существовать дольше уже не могут.
"золотая акция" Яндекса контролируется государством, раньше она была у Сбербанка, сейчас у некоего фонда, но очевидно все под контролем, просто так бы ее не отдали
Как рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к акционерам «Яндекса», новая конструкция управления в подробностях согласована с администрацией президента и одобрена первыми лицами государства.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/19/816647-sberbank
Раньше просто писали "у нас есть печеньки"))
ну в Эстонии Яндекса очень мало, в основном Bolt ездит местный
В Таллине у Яндекса процентов 40-50% рынка такси
Меньше, 20-30 от силы. Как Ситимобил в Москве был
Ожидаемое в этом случае абсолютно решение, даже в статье об этом написано, что уже 21 марта власти Латвии запретили работу Yandex Go в стране из-за хранения данных в России. Сейчас ужесточают и определились с вводом норм в законную силу - 11 апреля.
Я по этому поводу пишу "Эстония как обычно))" про ожидаемо, но странные людишки лепят мне минусы))
Это ж надо было так назваться в сфере про кататься.
что то не так со стрелой арбалета?
Всё великолепно, арбалет - это просто арбалет. Почему не Balt как airBaltic латвийский, интересно...
О, живущие и работающие по профилю в ЕС уже начали реагировать)))
Нашла их, кстати, одно из старейших, это ж бывшее Taxify
Боятся, что ФСБ узнает куда премьер-министр Латвии по вечерам ездит на такси.
Так потом проще будет новичок подвозить к нему...
Любишь кататься - люби и данные товарищу майору отгружать!
Эстония как обычно))
Я вполне современный и толерантный молодой человек, но имею вопрос.
А что такое "Эстония"?
Товарищ лахтабот, нельзя же так с первых слов палиться! Современный человек умеет пользоваться что Гуглом (или упомянутым Яндексом), что Википедией. Они только на ферме ботов заблокированы.
ферме ботов заблокированы
А вы-таки откуда знаете?
Ну великую страну Эритрею, хоть знаешь надеюсь?
Ну да. Эритрея - это страна. А что такое "Эстония" все-таки?
Кажется эти возмущённые ребята не знают законов ЕС которые запрещают обработку персональных данных на серверах расположенных вне ЕС…
Эстония сейчас вообще очень странные и прямо глупые решения принимает, отменили парад 9-го мая, хотят запретить или уже запретили георгиевские ленточки, дуют и целуют в задницу беженцев, трудоустраивают в места где от местного русскоязычного населения раньше требовали знание эстонского, от украинцев не требуют ничего, какие-то развлечения сделали для них бесплатными, куча льгот. Причем их будущее все еще туманное, так как в стране денег нет, пособия мизер, аренда поперла вверх, так как повысился спрос на жилье, но при этом обещают им все еще многое. Беженцев изначально селили в отелях (!), но сейчас они зависли в состоянии неопределенности, так им надо выезжать, а куда и как никто ничего не знает. С работой тоже хз что.
В Германии легче, так как пособия куда жирнее и страна куда больше, на подсосе там можно жить и в ус не дуть и даже не париться на счет трудоустройства.
Финка вроде принимает беженцев в существенно меньшем объеме, так как уже наелись с арабами в свое время.
Почему эти решения странные?
Живешь в Эстонии или так, эксперт по странам домашний? Если эксперт, то про нашу страну Россию ничего не хочешь сказать?
Кто-то теряет, кто-то находит.
Кто-то уходит, кто-то приходит...
Ссутт...!
https://www.youtube.com/watch?v=6-y7sngeFfM