Транспорт
Лишенный Петя

Каршеринг «Ситидрайв» обновил программу лояльности: заменил скидку на кэшбек Статьи редакции

Это будет мотивировать пользователей возвращаться в сервис, считают в компании.

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В зависимости от уровня, пользователь сможет оплатить накопленными бонусами до 60% стоимости поездки и дополнительные опции, объявила компания. Обновлённая программа лояльности уже работает.

В программе есть пять уровней, в зависимости от которого пользователь получает от 3% до 15% кэшбека. По подписке VK Combo можно получить дополнительные 3% кэшбека, рассказали в сервисе.

Для новых пользователей есть уровень «Исследователь» на 30 дней с момента регистрации: 10% кэшбека бонусами, которыми можно оплатить 25% от стоимости поездки.

Переход на новый уровень зависит от количества километров, которые пользователь проехал на «Ситидрайве». Лимита по количеству поездок для перехода на более высокий уровень нет, а накопленные километры не будут списываться.

Чтобы узнать свой уровень, нужно перейти в раздел «Программа лояльности» из бокового меню в приложении. Чтобы потратить бонусы, нужно включить их списание в разделе «Программа лояльности» или при бронировании — в способах оплаты.

Каршеринг сделал бесплатное время бронирования 20 минут для всех, оставил каско бесплатным для пользователей четвёртого и пятого уровней, убрал скидку за проезд по платным дорогам, сделал время ночной парковки с 20:00 до 08:00 вне зелёной зоны для всех.

#новость #ситидрайв

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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12 комментариев
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Директор Интернетов

Ожидаемо. Успели закупить очень много неплохих авто, цены и так низкие – пора начинать выходить на окупаемость.

А вот Драйву сейчас будет худо, он проигрывает во всем, кроме софта – приложения и своих головных устройств. И как минимум приложение Ситимобилу давно пора переделать, чтобы и этот разрыв сократить.

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Vasya Aksyonov

Про приложение согласен, вот как раз они его в порядок сейчас приводят, с этим обновлением стало сильно приятнее, ждём следующих :)

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Andrey Vasilev

Поедут вслед за ситимобилом.

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Ilya Konovalov

Это до сих пор самый дешевый каршеринг с наиболее новым автопарком. Скорее яндекс драйв поедет вслед, учитывая состояние их машин.

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Денис Мамин

хз что там в Москве, а в спб они были дешевле со скидками по программе лояльности. С новой программой лояльности они стали по цене как ЯД, при этом у ЯД машины все чистые и не такие убитые. По итогу у каждого остаются свои плюсы, но вот этот тотальный ребилд программы лояльности я расцениваю как наплевательское отношение к пользователям. Я 4 года пользовался практически только СД, сейчас буду думать кем пользоваться дальше, смотрю в сторону ЯД.

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Артём Ледяйкин

Красавцы. Обожаю эту службу. Стабильность в ценах, всегда одна цена в отличие от Делимобиль и Яндекса. Машины всегда чистые и исправные, в отличие от тех же служб. Без скидок и кэшбека можно продолжать пользоваться)

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Стелю Красиво

Я одного не понимаю. Цены пока не выросли на каршер.
НО!
— Франшиза страховая должна была взлететь в цене
— Запчасти подорожали
— Часть платежеспособной аудитории релоцировалась
— Купить новые машины можно только за три цены
— Лизинговые ставки сейчас космические, доходят до 40%
— Количество работающих людей уменьшается
Как они удерживают 10 руб. минута?

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Johnny Vorony

Красиво стелешь, ничего не скажешь

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Рикардо Иванов

Фантики и разноцветные бусы. Лучше бы сервис улучшали.

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Anomia

Ситимобил тоже зачем-то изменил программу лояльности перед закрытием

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Чит Чат

Как же затрахали эти еб..ские акции, кэшбеки, накопительные баллы и прочая хрень

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Андрей Ионов

не будет)

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