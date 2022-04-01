Каршеринг «Ситидрайв» обновил программу лояльности: заменил скидку на кэшбек Статьи редакции
Это будет мотивировать пользователей возвращаться в сервис, считают в компании.
В зависимости от уровня, пользователь сможет оплатить накопленными бонусами до 60% стоимости поездки и дополнительные опции, объявила компания. Обновлённая программа лояльности уже работает.
В программе есть пять уровней, в зависимости от которого пользователь получает от 3% до 15% кэшбека. По подписке VK Combo можно получить дополнительные 3% кэшбека, рассказали в сервисе.
Для новых пользователей есть уровень «Исследователь» на 30 дней с момента регистрации: 10% кэшбека бонусами, которыми можно оплатить 25% от стоимости поездки.
Переход на новый уровень зависит от количества километров, которые пользователь проехал на «Ситидрайве». Лимита по количеству поездок для перехода на более высокий уровень нет, а накопленные километры не будут списываться.
Чтобы узнать свой уровень, нужно перейти в раздел «Программа лояльности» из бокового меню в приложении. Чтобы потратить бонусы, нужно включить их списание в разделе «Программа лояльности» или при бронировании — в способах оплаты.
Каршеринг сделал бесплатное время бронирования 20 минут для всех, оставил каско бесплатным для пользователей четвёртого и пятого уровней, убрал скидку за проезд по платным дорогам, сделал время ночной парковки с 20:00 до 08:00 вне зелёной зоны для всех.
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Ожидаемо. Успели закупить очень много неплохих авто, цены и так низкие – пора начинать выходить на окупаемость.
А вот Драйву сейчас будет худо, он проигрывает во всем, кроме софта – приложения и своих головных устройств. И как минимум приложение Ситимобилу давно пора переделать, чтобы и этот разрыв сократить.
Про приложение согласен, вот как раз они его в порядок сейчас приводят, с этим обновлением стало сильно приятнее, ждём следующих :)
Поедут вслед за ситимобилом.
Это до сих пор самый дешевый каршеринг с наиболее новым автопарком. Скорее яндекс драйв поедет вслед, учитывая состояние их машин.
хз что там в Москве, а в спб они были дешевле со скидками по программе лояльности. С новой программой лояльности они стали по цене как ЯД, при этом у ЯД машины все чистые и не такие убитые. По итогу у каждого остаются свои плюсы, но вот этот тотальный ребилд программы лояльности я расцениваю как наплевательское отношение к пользователям. Я 4 года пользовался практически только СД, сейчас буду думать кем пользоваться дальше, смотрю в сторону ЯД.
Красавцы. Обожаю эту службу. Стабильность в ценах, всегда одна цена в отличие от Делимобиль и Яндекса. Машины всегда чистые и исправные, в отличие от тех же служб. Без скидок и кэшбека можно продолжать пользоваться)
Я одного не понимаю. Цены пока не выросли на каршер.
НО!
— Франшиза страховая должна была взлететь в цене
— Запчасти подорожали
— Часть платежеспособной аудитории релоцировалась
— Купить новые машины можно только за три цены
— Лизинговые ставки сейчас космические, доходят до 40%
— Количество работающих людей уменьшается
Как они удерживают 10 руб. минута?
Красиво стелешь, ничего не скажешь
Фантики и разноцветные бусы. Лучше бы сервис улучшали.
Ситимобил тоже зачем-то изменил программу лояльности перед закрытием
Как же затрахали эти еб..ские акции, кэшбеки, накопительные баллы и прочая хрень
не будет)