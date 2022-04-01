Это будет мотивировать пользователей возвращаться в сервис, считают в компании.

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В зависимости от уровня, пользователь сможет оплатить накопленными бонусами до 60% стоимости поездки и дополнительные опции, объявила компания. Обновлённая программа лояльности уже работает.

В программе есть пять уровней, в зависимости от которого пользователь получает от 3% до 15% кэшбека. По подписке VK Combo можно получить дополнительные 3% кэшбека, рассказали в сервисе.

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Для новых пользователей есть уровень «Исследователь» на 30 дней с момента регистрации: 10% кэшбека бонусами, которыми можно оплатить 25% от стоимости поездки.

Переход на новый уровень зависит от количества километров, которые пользователь проехал на «Ситидрайве». Лимита по количеству поездок для перехода на более высокий уровень нет, а накопленные километры не будут списываться.

Чтобы узнать свой уровень, нужно перейти в раздел «Программа лояльности» из бокового меню в приложении. Чтобы потратить бонусы, нужно включить их списание в разделе «Программа лояльности» или при бронировании — в способах оплаты.