Whoosh запустился в Омске и столкнулся с мэрией: через 10 дней работы от сервиса потребовали убрать все электросамокаты Статьи редакции
Чиновники говорят, что Whoosh не согласовал начало работы и не оплатил аренду земли для парковок. Сервис настаивает, что мэрия отказалась от сотрудничества.
4 апреля кикшеринг Whoosh начал работать в Омске. Самокаты поставили в четырёх районах города.
Через 10 дней, 13 апреля, мэрия Омска потребовала убрать электросамокаты сервиса с улиц. Администрация назвала их «самовольно размещенным движимым имуществом», размещённым в 136 местах в Омске.
Администрация потребовала от Whoosh убрать самокаты до 22 апреля, иначе управление дорожного хозяйства и благоустройства до 9 июня вывезет их на охраняемую стоянку. Тогда компании надо будет возместить сумму «неоснованного обогащения за незаконное использование муниципальной земли», затраты на эвакуацию и время нахождения устройств на штрафстоянке.
Или Whoosh может заключить договоры аренды земельных участков, на которых стоят самокаты. Мэрия Омска хочет получать около 50 тысяч рублей в месяц, по данным om1.ru.
Также чиновники отправили документы в «Омскэлектро» и «Омскую энергосбытовую компанию», чтобы они расторгли договоры по энергосбережению с сервисом. В Whoosh пояснили vc.ru, что не знают, как это можно сделать, таких договоров нет.
Компания утверждает, что предупреждала администрацию о начале работы в Омске, хотя по закону не обязана этого делать.
Whoosh представил проект документа, основанный на аналогичных соглашениях с администрациями Москвы, Петербурга, Тюмени и других городов. В нём оговаривались правила работы сервиса, места парковок самокатов, условия для безопасности дорожного движения и другое.
Администрация начала обсуждать соглашение, но потом отказалась его подписывать, рассказали в Whoosh. Сервис установил самокаты на тех условиях, о которых смогли договориться — аренда только с 18 лет, максимальная скорость — 25 км/ч, есть запрещённые для катания зоны, где устройства отключаются автоматически.
Сервис планирует продолжить переговоры с чиновниками Омска. По данным Whoosh, за первые 10 дней работы в городе приложение установило более 7000 пользователей, прошло несколько десятков тысяч поездок.
- Кикшеринг Whoosh работает с 2019 года в 40 городах России. В парке — 85 тысяч электросамокатов.
- В июне 2021 года кикшеринги приостановили работу в Петербурге на два дня. Оперативники изымали транспорт с улиц из-за расследования после случаев, когда на улицах Петербурга люди на электросамокатах сбили детей. После местные власти и сервисы договорились об ограничителях скорости, механических или электронных звонках на самокатах и «различимой нумерации».
- Летом 2021 года электросамокаты Whoosh начали эвакуировать с улиц Казани, компании выписывали штрафы за неправильное размещение устройств, за захламление или сужение тротуаров и другое. Власти города в 10 раз сократили число стоянок для электросамокатов, закрыли для них часть дорог и снизили скорость до 10 или 15 км/ч.
- В августе 2021 года Whoosh приостановил работу в Томске из-за регулярных эвакуаций электросамокатов.
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Вот в Москве, например, сервисы самокатов в некоторых местах заполняют собой весь тротуар, а на просьбу к сервису подвинуть свою парковку отвечают «Иди нахер» (не дословно, но близко к этому). Не жалко ни тех, ни других. Самокаты на фото - на свалку.
Знаком с многими участниками бизнеса что пытались и парки благоустраивать и катки делать , мэрия Омска каждый раз просила деньги в конверт - больше чем бизнес зарабатывал . Многие покинули город в данной нише , выбрав Краснодар или Тюмень . Грустно это
Говорят, что даже метро за свои деньги достроить хотели. (С дальнейшим заработком на нём) Но тоже были посланы.
вся суть бизнеса в России - нужно отваливать кучу взяток и потом если бизнес будет зарабатывать норм, еще % от дохода фсбшникам, иначе липовое дело, уголовка или чего похуже.
И они еще хотят возродить экономику в эпоху санкций, когда тут внутри системы гниль и шваль, которую понятно дело не убрать, потому что они потянут за собой других, ибо все повязаны.
Комментарий удален модератором
Но это не отменяет что прокатчики самокатов охуели со своими самокатами. Заставлено всё и не 1-2, а по 10 штук в ряд.
Ну это не новость, удивили бы, если власти пошли на уступки и скосили на благое дело аренду за пару месяцев.
Жестокие реалии, от которых и правда много грусти
Тяжело зайти в Омск,но еще сложнее из него выйти
Особенно с самокатами
"не пытайтесь покинуть Омск"
Томск не слаще, так еще веселей пиздец творится..
Правильно, ещё чего, развлекаться в Омске вздумали. Там можно только страдать и думать о суециде.
Кстати, да эта Омская область входит в список депрессивных регионов, оттоком людей и низкой рождаемостью…
85000 самокатов, что не могут отвалить взятку и работать спокойно?
Даже самсунг на лапу давал.
Из-за такого мышления в стране много что деградирует и не развивается.
может дохуя запросили, сейчас самокаты поставили, внимание привлекли, может аппетиты поубавятся
и отвечу на коммент ниже
Из-за такого мышления в стране много что деградирует и не развивается.
Оно не поменяется, пока все так работает. Когда будут ебать за что-то конкретное, тогда и выработается менталитет. Есть много компаний родом из стран первого мира, которые на своем рынки взяток не дают(либо прячут хорошо), а на рынках развивающихся стран дают, хотя топ-менеджмент один и тот же.
И не потому что у него мышление какое-то особенное. Просто в условной Франции его за такое выебут и шанс попасться велик, а у нас последствия проще и шанс быть пойманным ниже
Работать спокойно тогда не получится, этим палец в рот не клади.
Я вот с 2006 в бизнесе ни копейки никому, да, не побогател, но сплю спокойно))
Пидорашья логика
Сколько людей сарказма не поняли. Ого.
Самокат столкнулся с Самооткатом
Наверное как обычно, бабок не занесли.
Денег не занесли, вот и выгнали. Вообще, с таким порядком вещей мы вряд ли когда то выберемся из текущей жопы.
А зачем? Тем кому заносят сидят высоко и могут загнобить любого. Будем так до последнего))
Нужно было просто наклейки с Z лепить на каждый самокат. И нормально бы запуск прошел.
Бля, да Вы гений. Главное, что бы после не распиздячили неравнодушные, но идея топ. Любой бизнес открываешь и ебашишь букву Z. Рука не дрогнет, что-то предпринять против, ведь легко можно уехать за действия против военной операции по денациф.. в общем поняли о чем я
Можно вообще дизайн самокатов на z изменить, тогда регионы ещё и доплачивать начнут))
Половину самокатов нашли бы в реке или мусорках.
Открой в Киеве такой каршеринг с букв Z😜😜😜🤣🤣🤣👍👍👍
Сука. Вот пока детей не сбили в Питере, не пошевелили жопой ни разу. Столько раз говорили, что ипанатов полно катает, которые летят тебе в спину. Ну нет же, пока не покалечат, не чухнутся. А Омск молодцы, но 50к мало запросили, надо больше. И желательно по всей стране.
зачем минусить адекватный коммент?!
человек дело пишет.
большинство самокатчиков- "имбецилы-суицидники"
правил не знают, не соблюдают.
гоняют и по тротуарам и по дорогам, из ряда в ряд, в плотном трафике!
зачем городам кроме идейных "самокатчиков", купивших железку за СВОИ деньги, еще стада идиотов со станций проката?!
Не поделился владелец кикшеринга с местной мэрией. Насчёт Краснодара, у нас все ок, сначала деньги - потом драндулеты)
По омским дорогам ездить на электросамокате - это самоубийство
А может это они администрацию попросили чтобы их закрыли))) чтобы не стыдно было уходить)
Сказала администрация (нет)
Этот Whoosh есть и во Владивостоке, вот тут это вообще кажется бессмысленной идеей
Тут не во взятках явное ж дело! Просто «наверху» поняли, что самокаты могут быть способом покинуть Омск!
Новость состоит из двух частей:
1) Омская мэрия ведет себя странно. Вместо диалога - угрозы бизнесу.
2) Самокаты на скорости 25 км/ч - зло. Опасны для детей и пожилых, которые просто гуляют. Если Казань ограничила до 10-15 км/ч - это здраво. Лучше бы вообще их запретить в городах, пока нет гарантированной ответственности за наезд на пешехода.
Многим лишь бы запрещать. Чисто чиновничья логика: "если я не понимаю как это работает и как можно сделать чтобы работало органично - надо запретить".
Самокаты в городе имеют массу преимуществ и могут принести много пользы и городу и горожанам. Так как кроме прогулочной имеют еще и транспортную функцию. Когда нужно быстро добраться из точки А в точку Б в пределах центра города и не пользоваться машиной, такси, наземным ОТ: больше людей будут пользоваться - будет меньше пробок, чище воздух, больше выручки малого бизнеса по маршрутам следования (забежать за бутылкой воды сойдя с самоката намного проще, чем на машине, выискивая парковочное место и т.д.).
Нужно просто всё это грамотно организовать. Сесть за стол переговоров чиновникам по части градостроительства, по части управления транспортом, владельцам самокатных контор и представителям бизнеса проходных/проезжих улиц. Сесть и найти общие пути развития и утвердить регламенты и правила работы всей этой истории: где добавить велодорожек, где поставить парковки, где как ограничить скорость, где ездить будет можно, а где нельзя, и за чей счёт будет то или иное, как интегрировать самокаты в городской транспорт (придумать акции и тарифы при определенных маршрутах из А в Б, например). Определить, что будет делаться за городской счёт, что за самокатный, что за счет владельцев бизнеса.
И тогда будет всем счастье - и горожанам, и городской инфраструктуре, и самокатным компаниям.
Но это ж надо заниматься и работать. А чиновникам оно нахер не упало. Им работать религия не велит, а многим думать вообще по должности не положено. Им проще как раз запретить. Почему? См. в начале поста.
Сначала запустить а потом думать о последствиях
Заебали эти самокаты валяться по всему тротуару
«Чино́вник» — лицо, имеющее чин, и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе. Это слово в реалиях современной России нивелировалось, ни чина, ни чести. Люди в принципе мешают чиновничьему сословию жить и распоряжаться государственными ресурсами в стране.
Ой да ладно, ещё при первом Николае брали так,что ни чести ни совести
Чин ОвЦ
Про "кормление" не слышали? :)
Это старая традиция, не до всех медвежьих углов прогресс дошел.
Поддержка бизнеса в кризис...
Мэрия Омска хочет получать около 50 тысяч рублей в месяц
Аренда всего города - 100к
Мэрия Омска хочет получать около 50 тысяч рублей в месяц, по данным om1.ru.
ну ема. заплатите, копейки же
не удивлюсь, если это "за каждую точку парковки"
Мэрии пофиг что крупнейший Омский завод газпрома зарегистрирован в Питере и там платит нологи
Как показать свою юридическую безграмотность без смс
Это теперь мне ездить на своём «спортивном снаряде» (велосипеде) по Омску и оглядываться, чтобы мне аренду тротуара не впаял никто не догнал?
С такими кадрами никаких врагов не надо. Они же сами... Сами, блеать, все развалят снизу доверху. Те же рожи заведуют бизьнесом, что и десять лет назад. Это от них некоторые ждут рывки, прорывы и изобретения.
Во всех городах использую самокаты как транспортное средство часто вместо такси и общественного транспорта. Удовольствия масса.
В Питере администрация мягко сказать не адекватна, ограничения в 5 км\ч серьезно? У вас курьеры на велосипедах страшнее выглядят.
Единственная проблема, что есть родители, которые без зазрения совести регистрируют аккаунты для детей.
А так уже давно пора смириться, что не автомобилями едиными народ живет - есть и другие виды транспорта: велосипеды, лонгборды, самокаты, электросноуборды, моноколеса. Нужно адаптироваться
а че в омске можно кусок тротуара в аренду взять?
"Также чиновники отправили документы в «Омскэлектро» и «Омскую энергосбытовую компанию», чтобы они расторгли договоры по энергосбережению с сервисом."
адекватность покаааа......
от авторов "Лишим гражданства неприятелей спецоперации"
Своих уж Сервисменов протолкнули, это ж Россия, сначала кто то протаптывает путь, Потом Трутни подтягиваются, вкл. Административный ресурс и вуаля, Мэрия в доли, и Новые Бенефициары подкатили свои Самокаты👏👏👏
Каршеринги тоже аренду платят?
Омск для грусти и боли!
Но там же есть Зелёный Остров и улица Лобкова вместе с одноименным ДК, а это уже веселит. Или по крайней мере, они были в 2002 году, когда я там полгода кантовался, бегая от военкомата.
Как бы в Германию на лечения не пришлось лететь, а дальше больше. Будьте острожны.
На свои самокаты наклейте z, а потом подайте в суд жалобу что мэрия дискредитирует…
Ну а почему нет. Хотя боюсь что они стрелки переведут, это ужас.
надо переименоваться в Z-кат
- Как много молодежи на самокатах.
- Да, растет поколение с одной длинной и сильной ногой.
Это электросамокаты. Они чуть иначе работают.
Нет, лучше кормить взяточников конечно же
Мэрия Омска хочет получать около 50 тысяч рублей в месяц
Из-за полтинника срутся?
Одна старушка рупь...
Все могут прийти в Омск. Теперь попробуйте оттуда уйти!))
а чем им уже самокаты мешают
В прошлом году был у себя на родине в Омске, и заметил одну особенность. В центре города электросамокаты сдавали в аренду под залог паспорта и никаких приложений :)
Не знаю специфики Омска и что там произошло, но справедливости ради что Whoosh, что Urent по факту паразитируют на городской и частной велоинфраструктуре.
Я лично пару раз не смог приковать велосипед к парковке около крупного ТЦ. Насколько мне известно, велопарковка была установлена Декатлоном для покупателей Декатлона. И я тоже приехал в Декатлон и вроде как имел полное право приковать велосипед на этой парковке. Но она просто была занята едва ли не наваленной кучей самокатов. Все слоты заняты и вокруг куча просто стоящих. Потом неоднократно приезжал к этому ТЦ на машине и всегда картина была аналогичная - что днем, что вечером.
Я сомневаюсь, что у Вуша и Юрента есть соглашение с Декатлоном и с каждым из владельцев каждой велопарковки города.
Я не против самокатов и сами иногда беру Вуш для перемещений по городу в качестве транспорта, а не развлечения. Но имхо, если запускаешь бизнес, то нужно озаботиться тем, чтобы не паразитировать на чужом труде и чужом бизнесе. Будь я владельцем такого магазина или ТЦ, поставившим велопарковку за свой счёт для своих покупателей, принципиально бы вывозил эти самокаты в ближайшую канаву, если бы получил от Вуша/Юрента отказ в просьбе оплачивать её использование.
А брошенные на тротуарах - вообще отдельная проблема. Хотя с тем же истоком - никто не озаботился расставить в достаточном количестве "свои" парковки на арендованной городской или частной земле.
Вы приехали в Декатлон на своем и поэтому имеете полное право, а те, которые на арендованном самокете - не имеют?
Стоянка самокатов привлекает к Декатлону потребителей и он должен требовать за это оплату или выбрасывать самокаты?
Иногда удивляет, как люди рассуждают о том, что все плохо, бизнес душат, везде откаты и тд.
Оно то может и имеет место быть, но конкретно в данном случае сервис сам подтверждает, что администрация отказался от сотрудничества. И несмотря на это все равно размещает свои самокаты.
В законах все давно прописано. И пользование землей у нас платное и это правильно.
Почему все платят, а сервис для проката самокатов не должен?
Вы, когда в булочную пешком ходите, платите за использование тротуара?
А когда на самокате поедете, хотите платить?
Или разница в том, что "ноги мои, а самокат - арендованный"?
Все что нужно знать о предпринимательстве в нашей стране, оно не нужно
Однако такой вид рекламы...
Охреневший сервис, загораживает тротуары своими самокатами ср@ными.