Чиновники говорят, что Whoosh не согласовал начало работы и не оплатил аренду земли для парковок. Сервис настаивает, что мэрия отказалась от сотрудничества.

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Электросамокаты Whoosh. Фото «Вечерний Омск»

4 апреля кикшеринг Whoosh начал работать в Омске. Самокаты поставили в четырёх районах города.

Через 10 дней, 13 апреля, мэрия Омска потребовала убрать электросамокаты сервиса с улиц. Администрация назвала их «самовольно размещенным движимым имуществом», размещённым в 136 местах в Омске.

Фотографии самокатов из распоряжения администрации Омска

Администрация потребовала от Whoosh убрать самокаты до 22 апреля, иначе управление дорожного хозяйства и благоустройства до 9 июня вывезет их на охраняемую стоянку. Тогда компании надо будет возместить сумму «неоснованного обогащения за незаконное использование муниципальной земли», затраты на эвакуацию и время нахождения устройств на штрафстоянке.

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Или Whoosh может заключить договоры аренды земельных участков, на которых стоят самокаты. Мэрия Омска хочет получать около 50 тысяч рублей в месяц, по данным om1.ru.

Также чиновники отправили документы в «Омскэлектро» и «Омскую энергосбытовую компанию», чтобы они расторгли договоры по энергосбережению с сервисом. В Whoosh пояснили vc.ru, что не знают, как это можно сделать, таких договоров нет.

Компания утверждает, что предупреждала администрацию о начале работы в Омске, хотя по закону не обязана этого делать.

Whoosh представил проект документа, основанный на аналогичных соглашениях с администрациями Москвы, Петербурга, Тюмени и других городов. В нём оговаривались правила работы сервиса, места парковок самокатов, условия для безопасности дорожного движения и другое.

Администрация начала обсуждать соглашение, но потом отказалась его подписывать, рассказали в Whoosh. Сервис установил самокаты на тех условиях, о которых смогли договориться — аренда только с 18 лет, максимальная скорость — 25 км/ч, есть запрещённые для катания зоны, где устройства отключаются автоматически.

Эвакуацию самокатов с улиц мы будем рассматривать как противоправные действия в отношении сервиса. Мы не отказывались от оплаты аренды, потому что не получали конкретных предложений и данных о её стоимости. Whoosh

Сервис планирует продолжить переговоры с чиновниками Омска. По данным Whoosh, за первые 10 дней работы в городе приложение установило более 7000 пользователей, прошло несколько десятков тысяч поездок.