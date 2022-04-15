SberAutoTech начала тестировать беспилотники для перевозки пассажиров в Москве — пока только сотрудников Статьи редакции
Вызвать машину можно через приложение.
Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech на проспекте Андропова возле станции метро «Технопарк» и станцией МЦК — ЗИЛ, объявила SberAutoTech («дочка» «Сбера»).
Машины перемещаются полностью в автономном режиме. Но в соответствии с российским законодательством в салоне на месте водителя находится инженер-испытатель.
В отличие от обычного такси, он почти не взаимодействует с пассажирами. Контроль готовности к поездке, пристёгнуты ли ремни безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки показываются на «планшете пассажира», который находится в машине.
Заказать беспилотник сотрудники могут через специальное приложение для смартфона и «умного» дисплея SberPortal. Сколько машин будет на старте, в компании не раскрывают, но отмечают, что будут ориентироваться на спрос.
Во время тестов компания проанализирует пользовательские сценарии и убедится в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. После тестов SberAutoTech сможет быстро расширять географию маршрутов, в том числе для внешних пользователей, говорят в компании.
- «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта осенью 2020 года. В декабре компания провела первые испытания в Москве. Сколько точно беспилотников сейчас ездит по городу, в компании не раскрывают.
- Осенью 2021 года SberAutoTech запустила сервис перевозки пассажиров на своём беспилотнике на территории «СберУниверситета» для сотрудников и гостей.
- В том же году команда SberAutoTech представила прототип беспилотного электромобиля «Флип» без места водителя. Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Сберавтотех» принадлежит ООО «Цифровые активы». Этим юрлицом на 99,99% владеет ООО «Цифровые технологии». А учредитель последнего — «Сбербанк».
В Google Play приложение пока доступно.
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Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech возле станции метро «Технопарк» и станцией МЦК — ЗИЛ.
Из офиса сразу на завод
Когда пытаюсь поставить вашему комментарию лайк, выдает что у меня маленькая карма . Решил поставить вам лайк в комментарии .
👍
Там уже давно ЖК строится. А завод только на старых фотографиях.
А он случайно не на Nvidia Drive сделан? Nvidia сразу из коробки работает, только интеграцию с автомобилем нужно выполнить.
А вы случайно не педераст?
Ну мало ли,я так ..спросил
может используют наработки Когнитивных Технологий, они кажись с ними сотрудничают.
Сотрудников не жалко)
Дело такое... Травмы в рабочее время с точки зрения охраны труда штука очень неприятная для организации. Тут посторонние могут и дешевле обойтись.
Вот да, тоже хотела сказать. Наверное они сами подписывают какие-то бумаги и дают разрешение
так они не на работе в это время
а в пути на работу - все чин по чину
Тут дело именно в том, что сотрудников можно возить по ограниченному маршруту. Шансы того, что обыватель захочет себе такси от офиса Сбера до установленной ими же точки - маленькие.
Прослойка в виде мяса водителя дешевле этих самых беспилотников выйдет. В РФ это точно. Поэтому и не перспективно.
на базе "Калин" планируют в дальнейшем?
КамАЗов)
БМП-2
Подъедет приора и представится беспилотником, все в лучших традициях сбера.
Интересненько)
Там водитель недовольный какой то)
Помянем сотрудников...)
Что с токарными станками? Будут? Резинометалические цеха нужны и шарикоподшипниковые заводы, а это подождёт.
Сейчас задание дадут бизнесу - и всё будет
Даю вам задачу, выполняйте
Если взлетит, то будет прорыв - главное чтобы не как другие нано-проекты последнего времени (Е-мобиль, поисковик "Спутник", русский Айпад, смартфон Йота, трамвай R1 и т.д.)