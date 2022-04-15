Транспорт
Ледяной Орзэмэс

SberAutoTech начала тестировать беспилотники для перевозки пассажиров в Москве — пока только сотрудников Статьи редакции

Вызвать машину можно через приложение.

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Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech на проспекте Андропова возле станции метро «Технопарк» и станцией МЦК — ЗИЛ, объявила SberAutoTech («дочка» «Сбера»).

Машины перемещаются полностью в автономном режиме. Но в соответствии с российским законодательством в салоне на месте водителя находится инженер-испытатель.

В отличие от обычного такси, он почти не взаимодействует с пассажирами. Контроль готовности к поездке, пристёгнуты ли ремни безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки показываются на «планшете пассажира», который находится в машине.

Заказать беспилотник сотрудники могут через специальное приложение для смартфона и «умного» дисплея SberPortal. Сколько машин будет на старте, в компании не раскрывают, но отмечают, что будут ориентироваться на спрос.

Источник: SberAutoTech

Во время тестов компания проанализирует пользовательские сценарии и убедится в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. После тестов SberAutoTech сможет быстро расширять географию маршрутов, в том числе для внешних пользователей, говорят в компании.

  • «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта осенью 2020 года. В декабре компания провела первые испытания в Москве. Сколько точно беспилотников сейчас ездит по городу, в компании не раскрывают.
  • Осенью 2021 года SberAutoTech запустила сервис перевозки пассажиров на своём беспилотнике на территории «СберУниверситета» для сотрудников и гостей.
  • В том же году команда SberAutoTech представила прототип беспилотного электромобиля «Флип» без места водителя. Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Сберавтотех» принадлежит ООО «Цифровые активы». Этим юрлицом на 99,99% владеет ООО «Цифровые технологии». А учредитель последнего — «Сбербанк».
Источник: SberAutoTech

#новость #сбер #беспилотники

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23 комментария
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Живой томагавк_два

Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech возле станции метро «Технопарк» и станцией МЦК — ЗИЛ.
Из офиса сразу на завод

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Павел Зурабян

Когда пытаюсь поставить вашему комментарию лайк, выдает что у меня маленькая карма . Решил поставить вам лайк в комментарии .
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Степан Фадеев

Там уже давно ЖК строится. А завод только на старых фотографиях.

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Redmi

А он случайно не на Nvidia Drive сделан? Nvidia сразу из коробки работает, только интеграцию с автомобилем нужно выполнить.

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роман долгополов

А вы случайно не педераст?
Ну мало ли,я так ..спросил

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Владимир Кондратьев

может используют наработки Когнитивных Технологий, они кажись с ними сотрудничают.

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George Safonov

Сотрудников не жалко)

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Konstantin

Дело такое... Травмы в рабочее время с точки зрения охраны труда штука очень неприятная для организации. Тут посторонние могут и дешевле обойтись.

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Вероника Беляева

Вот да, тоже хотела сказать. Наверное они сами подписывают какие-то бумаги и дают разрешение

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Nikolay Ivashev

так они не на работе в это время
а в пути на работу - все чин по чину

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Сергей К

Тут дело именно в том, что сотрудников можно возить по ограниченному маршруту. Шансы того, что обыватель захочет себе такси от офиса Сбера до установленной ими же точки - маленькие.

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Pavel Petel

Прослойка в виде мяса водителя дешевле этих самых беспилотников выйдет. В РФ это точно. Поэтому и не перспективно.

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Артем Ким

на базе "Калин" планируют в дальнейшем?

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Себастиан Перейра

КамАЗов)

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Isla Bonita

БМП-2

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Гриша Каир

Подъедет приора и представится беспилотником, все в лучших традициях сбера.

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Витя Колопенко

Интересненько)

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Дмитрий Романов

Там водитель недовольный какой то)

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Акакий Парфенов

Помянем сотрудников...)

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Genio Genio

Что с токарными станками? Будут? Резинометалические цеха нужны и шарикоподшипниковые заводы, а это подождёт.

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Pavel Loginov

Сейчас задание дадут бизнесу - и всё будет

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Вадим Омелин

Даю вам задачу, выполняйте

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Антон Петров

Если взлетит, то будет прорыв - главное чтобы не как другие нано-проекты последнего времени (Е-мобиль, поисковик "Спутник", русский Айпад, смартфон Йота, трамвай R1 и т.д.)

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