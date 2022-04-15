«Ситимобил» не закрылся 15 апреля, как планировал — выпустил обновление для приложения, оно работает Статьи редакции
Накануне появилась информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.
Обновление «Ситимобила» вышло 15 апреля для iOS и 14 апреля — для Android. В описании сервис написал: «Всё работает. Едем дальше».
Приложение работает для водителей-партнёров и для пользователей, так как решается вопрос с продажей части активов компании, рассказал vc.ru источник в сфере такси.
- В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о дате закрытия — 15 апреля 2022 года. Так решили акционеры — «Сбер» и VK. Близкий к компании источник vc.ru говорил, что изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK.
- «Юрент» предложил «Сберу» отдать такси-сервис, но стороны не договорились о сделке.
- 14 апреля появилась информация, что владелец «Таксовичкоф» ведёт переговоры о покупке активов «Ситимобила» — ИТ-продукта и инфраструктуры. В компаниях отказались комментировать информацию.
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Ох уж эти вечные «закрытия» и «скидки»😅
После введение СВО месяц как не закрываются
Я считаю это хорошей новостью :) надеюсь, сити останется с нами, а то Яндекс уже поднял цены на поездки..
остаётся только надеяться
Поддерживаю, новость позволила мне выдохнуть) Яндекс Такси совсем неохота было пользоваться...
В таком случае и Сити очевидно поднимет цены.
Ага
У сити вся команда уже разлетелась в другие компании, за исключением тех, кто ведёт процесс ликвидации компании.
Это шутка?
Россияне, я не устал, я не ухожу!
И SUNLIGHT такой...
Классное кино, да
Нужно обновить
Блин , только сегодня удалил приложение !
а всё
Пусть валит этот @Ситимобил и не возвращается. Устраивают тут качели. Впечатление такое, что там школота сидит со словами "Буду или не буду".
Ситилинк обычно дороже Убера и Янлекса. Машин мало, приезжают нескоро. На кой он нужен в таком случае?
Я понимаю что конкуренция и все такое, но ведь сами себя хоронят.
Как раз средний чек у них ниже всё заточено на низкой цене вот водители и ушли
СПб. С учётом бонусов, он почти всегда дешевле, но машин с детскими кремов и почти нет.
Ну и зря
Курьера заказать не могу сегодня. Не работает
И вот что в приложении
Необходимо обновить приложение, выше писали
Очень не хотелось бы их закрытия...на мой взгляд одни из единственных конкурентов яндексу.
San light 😂