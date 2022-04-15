Транспорт
Маша Цепелева

«Ситимобил» не закрылся 15 апреля, как планировал — выпустил обновление для приложения, оно работает Статьи редакции

Накануне появилась информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.

Обновление «Ситимобила» вышло 15 апреля для iOS и 14 апреля — для Android. В описании сервис написал: «Всё работает. Едем дальше».

Приложение работает для водителей-партнёров и для пользователей, так как решается вопрос с продажей части активов компании, рассказал vc.ru источник в сфере такси.

  • В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о дате закрытия — 15 апреля 2022 года. Так решили акционеры — «Сбер» и VK. Близкий к компании источник vc.ru говорил, что изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK.
  • «Юрент» предложил «Сберу» отдать такси-сервис, но стороны не договорились о сделке.
  • 14 апреля появилась информация, что владелец «Таксовичкоф» ведёт переговоры о покупке активов «Ситимобила» — ИТ-продукта и инфраструктуры. В компаниях отказались комментировать информацию.

#новость #ситимобил

4783 просмотров
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27 комментариев
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Андрей Фролов
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Даниил Татьянин

Ох уж эти вечные «закрытия» и «скидки»😅

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Алексей

После введение СВО месяц как не закрываются

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Крис Покусаева

Я считаю это хорошей новостью :) надеюсь, сити останется с нами, а то Яндекс уже поднял цены на поездки..

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Валерия Доронина

остаётся только надеяться

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Вика Шевченко

Поддерживаю, новость позволила мне выдохнуть) Яндекс Такси совсем неохота было пользоваться...

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Сергей Я

В таком случае и Сити очевидно поднимет цены.

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Алексей Волосач

Ага

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Whoami

У сити вся команда уже разлетелась в другие компании, за исключением тех, кто ведёт процесс ликвидации компании.

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Александр Распутин

Это шутка?

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Billy Bones

Россияне, я не устал, я не ухожу!

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Иван парфомин

И SUNLIGHT такой...

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Сергей

Классное кино, да

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Совет безопасности
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Dmitry

Нужно обновить

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Hln_ Sokol

Блин , только сегодня удалил приложение !

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Aleksey Bobkov

а всё

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Илья Лукьяненко

Пусть валит этот @Ситимобил и не возвращается. Устраивают тут качели. Впечатление такое, что там школота сидит со словами "Буду или не буду".

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Ияза Гара

Ситилинк обычно дороже Убера и Янлекса. Машин мало, приезжают нескоро. На кой он нужен в таком случае?
Я понимаю что конкуренция и все такое, но ведь сами себя хоронят.

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Александр Распутин

Как раз средний чек у них ниже всё заточено на низкой цене вот водители и ушли

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Μихаил Αвдеев

СПб. С учётом бонусов, он почти всегда дешевле, но машин с детскими кремов и почти нет.

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danil nik

Ну и зря

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Shamil Sh.

Курьера заказать не могу сегодня. Не работает

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Shamil Sh.

И вот что в приложении

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Крис Покусаева

Необходимо обновить приложение, выше писали

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Александр Таргетолог

Очень не хотелось бы их закрытия...на мой взгляд одни из единственных конкурентов яндексу.

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Max Dyakov

San light 😂

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