Транспорт
Маша Цепелева

Совместное предприятие «Сбера» и VK продаст бренд и платформу «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф» Статьи редакции

Сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года.

  • Стороны подписали юридически обязывающие документы о продаже активов «Ситимобила», объявило совместное предприятие «Сбера» и VK. Сумма сделки не разглашается.
  • People&People (владелец брендов «Таксовичкоф» и «Грузовичков») купит технологическую платформу «Ситимобила», бренд и каналы привлечения клиентов.
  • Сделка позволит «Таксовичкоф» увеличить долю на рынке такси и расширить географию присутствия.
  • Некоторым сотрудникам «Ситимобил» предложат новые позиции в People&People. Приложение «Ситимобил» и водительское приложение «Ситистарт» продолжат работу.
  • Юридическое лицо ООО «Сити-Мобил» будет закрыто. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу в составе О2О-холдинга «Сбера» и VK.
  • В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о дате закрытия — 15 апреля 2022 года. Так решили акционеры — «Сбер» и VK.
  • Близкий к компании источник vc.ru говорил, что изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK. Чистый убыток ООО «Сити-Мобил» в 2021 году составил 10,1 млрд рублей, в 2020 году — 11,8 млрд рублей.
  • «Юрент» предлагал «Сберу» отдать такси-сервис, но стороны не договорились о сделке.

#новость #ситимобил

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23 комментария
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Дэвид Шариф

Пусть хотя бы такая конкуренция будет на рынке такси. Яндекс офигел.

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Дмитрий Ковач

Точно... Они конечно карательно договорятся скорее всего, но без конкуренции вообще дичь

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Бублик

карательно
 Карательно для наших кошельков, а так наверное все же картельно

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Дмитрий Ковач

Очепятка)) картельно имел в виду

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Олег Павлов

Это да. Число бомбящих водил в Яндексе увеличилось кратно в последнее время. Склонен поболтать с водителем, если вижу, что он сам расположен, поэтому много "лестных" отзывов слышу про "волшебные" коэффициенты и прочие магические штуки. Езжу только на комфорте, к слову, если это важно в контексте.

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Тима Косихин

предлогал

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Alexey

А что? Теперь ещё и журналистов грамотных подавай? Зажрались совсем в России.
Читайте что дают.

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Бублик

А как же «лучшее в мире советское образование» (с)

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Oblachnii boy

Маша его маловероятно застала, выглядит молодо

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Володимир Зеленський

Его уже 30 лет как нет

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Николай Булдаков

Буквально год назад Ситимобил вешал в Москве баннеры, адресованные Яндексу с тем самым "Догоняй", а теперь вынужден объединяться с коллегами по цеху чтобы хоть как-то догнать монополистов 😁

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Alex

Бизнес, генерящий каждый год убыток в 10 млрд. руб. Прошлых масштабов у них явно не будут, оставят какие-нибудь наиболее популярные города, а остальное видать закроют.

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Sarkis Antonyan

Даже какой- то таксовичков оказал я эффективнее сбера с мэйлом.

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Промышленный шмель

Эффективность и Сбер - две вещи абсолютно несовместимые

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Sarkis Antonyan

Ну сбер поэффективнее мэйла будет, вот где реальное дно, так это там.

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Maximus Severus

Пропал Таксовичков

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Shoo

Таксовичков кого надо Таксовичков, не пропадет.

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Artem Cherkashin

Купили не бизнес, а технологическую платформу и бренд приложения. И никто не потребует от нового владельца жечь на маркетинг себе в минус ради доли рынка.

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Действительный чайник

Игра набирает новые обороты

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владимир андреев

Сбер хотел выкупить.. VK хотел закрыть.И что это VK не нравилось? Баба с возу, деньги в карман ..

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cepera

Всегда хорошо, когда есть какая то конкуренция. Хоть такси не подорожает на фоне всего того, что происходит

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Влад

Одни бараны ушли, другие овцы покупапают!!
И не понимают что с такой программой для водителей успеха не будет НИКОГДА!!!

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Арсений Kaпуза

А можно было сначала продаться, а потом закрываться?

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