Совместное предприятие «Сбера» и VK продаст бренд и платформу «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф» Статьи редакции
Сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года.
- Стороны подписали юридически обязывающие документы о продаже активов «Ситимобила», объявило совместное предприятие «Сбера» и VK. Сумма сделки не разглашается.
- People&People (владелец брендов «Таксовичкоф» и «Грузовичков») купит технологическую платформу «Ситимобила», бренд и каналы привлечения клиентов.
- Сделка позволит «Таксовичкоф» увеличить долю на рынке такси и расширить географию присутствия.
- Некоторым сотрудникам «Ситимобил» предложат новые позиции в People&People. Приложение «Ситимобил» и водительское приложение «Ситистарт» продолжат работу.
- Юридическое лицо ООО «Сити-Мобил» будет закрыто. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу в составе О2О-холдинга «Сбера» и VK.
- В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о дате закрытия — 15 апреля 2022 года. Так решили акционеры — «Сбер» и VK.
- Близкий к компании источник vc.ru говорил, что изначально сервис должен был выкупить «Сбер», а на закрытии настаивал VK. Чистый убыток ООО «Сити-Мобил» в 2021 году составил 10,1 млрд рублей, в 2020 году — 11,8 млрд рублей.
- «Юрент» предлагал «Сберу» отдать такси-сервис, но стороны не договорились о сделке.
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У Youtube-канала «вДудь» 10 млн подписчиков.
Накануне появилась информация о переговорах сервиса с «Таксовичкоф» о продаже части активов.
Это вызвало у мужчины с тревожным расстройством паническую атаку.
Пусть хотя бы такая конкуренция будет на рынке такси. Яндекс офигел.
Точно... Они конечно карательно договорятся скорее всего, но без конкуренции вообще дичь
карательно
Карательно для наших кошельков, а так наверное все же картельно
Очепятка)) картельно имел в виду
Это да. Число бомбящих водил в Яндексе увеличилось кратно в последнее время. Склонен поболтать с водителем, если вижу, что он сам расположен, поэтому много "лестных" отзывов слышу про "волшебные" коэффициенты и прочие магические штуки. Езжу только на комфорте, к слову, если это важно в контексте.
предлогал
А что? Теперь ещё и журналистов грамотных подавай? Зажрались совсем в России.
Читайте что дают.
А как же «лучшее в мире советское образование» (с)
Маша его маловероятно застала, выглядит молодо
Его уже 30 лет как нет
Буквально год назад Ситимобил вешал в Москве баннеры, адресованные Яндексу с тем самым "Догоняй", а теперь вынужден объединяться с коллегами по цеху чтобы хоть как-то догнать монополистов 😁
Бизнес, генерящий каждый год убыток в 10 млрд. руб. Прошлых масштабов у них явно не будут, оставят какие-нибудь наиболее популярные города, а остальное видать закроют.
Даже какой- то таксовичков оказал я эффективнее сбера с мэйлом.
Эффективность и Сбер - две вещи абсолютно несовместимые
Ну сбер поэффективнее мэйла будет, вот где реальное дно, так это там.
Пропал Таксовичков
Таксовичков кого надо Таксовичков, не пропадет.
Купили не бизнес, а технологическую платформу и бренд приложения. И никто не потребует от нового владельца жечь на маркетинг себе в минус ради доли рынка.
Игра набирает новые обороты
Сбер хотел выкупить.. VK хотел закрыть.И что это VK не нравилось? Баба с возу, деньги в карман ..
Всегда хорошо, когда есть какая то конкуренция. Хоть такси не подорожает на фоне всего того, что происходит
Одни бараны ушли, другие овцы покупапают!!
И не понимают что с такой программой для водителей успеха не будет НИКОГДА!!!
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А можно было сначала продаться, а потом закрываться?