За дополнительные 400 юаней (около 5000 рублей) в день.

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Tesla возобновила производство на заводе в Шанхае, работу которого компания приостановила 28 марта из-за новой вспышки коронавируса в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В городе действует запрет на передвижения людей, поэтому сотрудникам придётся жить прямо на заводе и соблюдать ограничения.

Общежития при заводе нет, поэтому каждому предоставят спальный мешок и матрас. Работники будут спать на полу в специально отведённом месте.

Компания отвела зоны также для душа, столовой и развлечений. Их строительство ещё не завершено.

Все сотрудники должны будут сдавать тест на коронавирус в первые три дня, дважды в день измерять температуру и мыть руки четыре раза в день.



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Взамен, по словам одного из источников издания, сотрудникам предоставят трехразовое питание и пособие в размере около 400 юаней (около 5000 рублей) в день. Сумма будет зависеть от должности.

Tesla уведомила сотрудников, что «замкнутая система» начнётся с 17 апреля. По данным издания, до полуночи компания перевезла весь необходимый персонал на завод. Команда проработает до 1 мая — но дата может измениться в соответствии с политикой города по предотвращению пандемии.

На заводе будут жить и работать только сотрудники из районов с низким уровнем заражённых коронавирусом и те, кто уже получил два компонента вакцины от него. Команда будет работать по 12 часов в день, шесть дней подряд с одним выходным, говорят источники, знакомые с вопросом. До этого они работали по графику «четыре через два»: два выходных после четырёх рабочих дней.

Завод компании в Шанхае производил около 2100 автомобилей в день. В первом квартале 2022 года он выпустил 182 174 автомобиля. Однако восстановление производства после такого длительного простоя не будет мгновенным процессом, отмечает Bloomberg.