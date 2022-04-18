Транспорт
Рая Хачатрян

Bloomberg: Tesla перезапустит производство в Шанхае — из-за пандемии сотрудникам придётся жить и спать на заводе Статьи редакции

За дополнительные 400 юаней (около 5000 рублей) в день.

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Tesla возобновила производство на заводе в Шанхае, работу которого компания приостановила 28 марта из-за новой вспышки коронавируса в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В городе действует запрет на передвижения людей, поэтому сотрудникам придётся жить прямо на заводе и соблюдать ограничения.

  • Общежития при заводе нет, поэтому каждому предоставят спальный мешок и матрас. Работники будут спать на полу в специально отведённом месте.
  • Компания отвела зоны также для душа, столовой и развлечений. Их строительство ещё не завершено.
  • Все сотрудники должны будут сдавать тест на коронавирус в первые три дня, дважды в день измерять температуру и мыть руки четыре раза в день.

Взамен, по словам одного из источников издания, сотрудникам предоставят трехразовое питание и пособие в размере около 400 юаней (около 5000 рублей) в день. Сумма будет зависеть от должности.

Tesla уведомила сотрудников, что «замкнутая система» начнётся с 17 апреля. По данным издания, до полуночи компания перевезла весь необходимый персонал на завод. Команда проработает до 1 мая — но дата может измениться в соответствии с политикой города по предотвращению пандемии.

На заводе будут жить и работать только сотрудники из районов с низким уровнем заражённых коронавирусом и те, кто уже получил два компонента вакцины от него. Команда будет работать по 12 часов в день, шесть дней подряд с одним выходным, говорят источники, знакомые с вопросом. До этого они работали по графику «четыре через два»: два выходных после четырёх рабочих дней.

Завод компании в Шанхае производил около 2100 автомобилей в день. В первом квартале 2022 года он выпустил 182 174 автомобиля. Однако восстановление производства после такого длительного простоя не будет мгновенным процессом, отмечает Bloomberg.

В Tesla не ответили на запрос издания.

#новость #tesla

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35 комментариев
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Полина Лааксо

пол завода в шанхае — вид сверху

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Крупный магнит

Это что же получается… рабство?

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Сергей Я

Коворкинг

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Пришелец

И коливинг

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

и тимбилдинг

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John Doe

Это получается вахта. За неплохие деньги.

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Владимир Викторович

Пока еще крепостное право

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Эдуард Базелев

У них за деньги, у нас бесплатно, за кусок хлеба

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Сергей Щукин

Этодругоэ (с)

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Евгений Мирошниченко

За 150.000 в месяц спать за заводе?
Плюс еще и сама зарплата, думаю что уж не меньше, а иначе как-то глупо со стороны компании.
Это 300.000 в месяц?
Думаю, что работники автоваза о таком рабстве могли бы только мечтать.
Более того, если бы им сказали - "вы уж пожалуйста потерпите, это ориентировочно только до мая, только на месяц" - они бы сказали "не-не-не, давайте это минимум на полгода, а лучше навсегда".

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Vasiliy Balandin

Дополнительно 5к в день неплохо!

Каков твой ответ АвтоВаз?

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Данил Дорофеев

Полагаю, предложит потерпеть...

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Анатолий Морозов

...дома

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Пришелец

Введут возможность жить и спать на заводе за зарплату.

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Мурад Муртазалиев

Вместо зарплаты

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Волоцкой Дмитрий

"5000₽ в день"-
Ха-ха-ха, загнулись ихь долляры, на рубли перешли, мы победили
🥳🥳🥳

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Вася Пражкин

Кого Вы победили, юань?

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Владимир Степану

А это в приказном порядке или сугубо добровольно?
Если добровольно, то честь и хвала работягам

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RKA

Судя по статьям про Китай: работники сами предложили

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Владимир Степану

Ого! Вот это мотивация!
Теперь осталось выяснить- это по финансовым соображениям или чтобы жены не пилили на карантине)

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John Doe

Пишут что власти Шанхая попросили - что бы и бизнес не останавливать и риски уменьшить.
Но если бы я работал там, думаю на 2 недельную вахту согласился бы без проблем за дополнительную плату.

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Лаврентий Петренко

Подобная новость про РФ выглядела бы намного короче, закончившись словами "спать на полу", без упоминания матрасов и всего прочего. 5 тыс рублей были бы в месяц, и не дополнительно.

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Ольга Самукова

Привет всем своим друзьям привет всем своим почти ошибка нет ошибки глзам верю. Plaza. Цветок лилия. Леонид при всем🌷🌷🌷🌷О. К. ПАПЕ ПРИВЕТ ВСЕМ СПАСИБО большое тебе большое спасибо вам за помощь нужна помощь в гордон. Ойойой

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Антон Большаков

Кто сюда пустил ненастроенного бота ?)

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Волоцкой Дмитрий

Илон Маск тестируют нейросетку для своих роботов. Просьба быть более толерантным

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Яна Назарова

Вид жалок был и измучен. Вот админ и сжалился- пустил прокаженного)

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Эмиль Нургалиев

Да да, не удивляйтесь, Маск так и сказал

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Сергей Леопольдович

Верховному Владэке ойойой
Ждём посадку цветка Леонид
Я все конец

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Denis V

Когда ждём локдаун в России?
Сразу после завершения спецоперации? Или после того, как день победы отметим?

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Red Panda2

Я бы поспал на заводе за такие деньги

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Сергей Я

Не ну а если серьёзно, то если дело добровольное (ну или добровольно-принудительное, ладно) и доплачивают, то почему нет?) Для многих китайцев думаю актуалочка, можно хату не снимать даже, или если с женой/мужем не лады, то дома реже появляться :)

В целом практика "больше работаешь - больше получишь" хорошая как по мне, но если условия работы и отдыха на работе хорошие.

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Вася Пражкин

Компания отвела зоны также для душа, столовой и развлечений. Их строительство ещё не завершено.
 А пока работайте, братья!

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Beerman

У нас тоже такое планировали 2 года назад, непрерывное производство, обучение сменного персонала занимает много времени, а заболел один - надо снимать всех, с кем контактировал, замену брать негде. Руководство хотело поставить купейные вагоны на территории и чтоб они там жили :) Не дошло до этого, к счастью

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Сергей Леопольдович

Интересно, тему с короночумкой наши китайские подружки и дружки еще долго мусолить?
Судя по очень правильныи мерам в мозгах ЛПР не осталось ничего кроме самой короночумки.

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Солт Иов

Че вы за фраеры... написано же будет зависеть от должности

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