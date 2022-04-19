Правительство России разрешит выпуск автомобилей всех экологических классов — «Ъ» Статьи редакции
Производители уже собрали около 5 тысяч машин, которые не могут выпустить из-за несоответствия регламенту, говорят источники.
- В России временно разрешат выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».
- Цель документа — упростить требования к автомобилям. Издание отмечает, что он касается крупных отечественных автомобильных концернов, где работает более 5 тысяч сотрудников, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.
- Для легковых машин, малотоннажных грузовых авто и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с «Евро-0». Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3».
- При этом использование каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, обязательно, если предусмотрено конструкцией. Требования коснутся машин, выпущенных с 1 апреля по 31 декабря, говорят источники «Ъ». Документ уже в аппарате правительства и проходит заключительные правки. В Минпромторге и Минэкономики не ответили изданию.
- Согласно техрегламенту Таможенного союза, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать классу «Евро-5» и выше. Но после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов, с этим возникли сложности.
- Концерны уже собрали около 5 тысяч машин, которые онине могут выпустить на рынок из-за несоответствия регламенту, говорит источник «Ъ». Например, в марте «КамАЗ» уже перешёл к выпуску грузовиков класса «Евро-2», но пока не имеет права их продавать.
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Ну типа, давайте помимо экономики, ещё и экологию на#бнём? Это стимулирует нас к адаптации и эволюции
Деэкологизация.
Написано же - временно. В текущей ситуации, считаю это вполне разумно. Главное, что временно, не превратилось в постоянно.
О какой экологии в России идёт речь, простите?
В стране где каждая вторая машина дай бак если имеет евро-2 (так как в основном у нас старый автопарк) и то ездит с удалённым католизатром, а заводы не имеют даже базовой системы фильтрации выбросов, потому что оплатить штраф - дешевле?
Вы все это время верили что у нас думали об экологии и только сейчас перестали?) Поверьте, авто с евро-0 это просто спичка в пылающий костёр.
раз пошла такая пьянка, режь последний огурец)
80% водителей удаляют катализаторы и шьются под евро 2. Ничего не случится.
"Инструкция по развалу страны за 2 месяца" Автор. В. В. Путин
Вот оказывается какой ХПП
а скоро разрешат не убирать навоз за лошадьми которыми запружена телега? 😂
В селах западной Польши - да.
Навоз так то экологический продукт.
Кстати, у неё теперь постоянно такое лицо наверно) Ведь теперь у мира появилась новая забава, а малышка Грета оказалась высажена с каравана истории
Карбюратор твой выход
Успех за успехом просто.
и успехом погоняет
Раньше просто пыль от дорог летала, а теперь еще и сажа будет, чтобы со спутников города не видно было и враг думал, что это просто чернозем.
А модели ВАЗ 2104 - 2109, ну и 99 тоже выпускать будут?
Зачем, если их новыми не смогут продавать дешевле 400-500к ?
Правительство уже ожидает "отрицательного улучшения" экологии?
Вы что, хотите как в Венесуэле?
Маслкары 😍
Лол, они же все одинаковые?
А столько слов было о целях устойчивого развития. Видимо, не так уж и важна экология стала?
Щас косоручки поедут значит
это что?
Те, кто когда-то мечтал о новой девятке, но пережил этот момент и сел сразу за фокус - возрадуйтесь, старые мечты сбываются!
На самом деле ничего особенного страшного.
К концу года либо найдут как обойти санкции (покупка через посредника как вариант), либо локализируют/купят в Китае.
Сейчас новые машины итак никто не покупает: они дорогие из-за кризиса микроэлектроники.
Поэтому ничего страшного нет.
Просто на дорогах России появится миллион (+- столько производят за год) автомобилей типо Жигулей (в плане экологичности).
Это мера поддержки автобизнеса чтобы он совсем не сдох.
"вы просто не видите общей картины...а они-видят!"
Ладно авто экологического класса 0 и без АБС. Меня вот это больше напрягает:
https://iz.ru/1322608/anastasiia-lvova/po-nashei-zapchasti-v-rf-zadumalis-nad-vypuskom-detalei-dlia-inostrannykh-lainerov
Думаю, что летать на самолёте в ближайшие несколько лет я не буду
Ну некоторые запчасти и так у нас производились(какие то в "свое" время, какие то недавно). Но полностью заменить невозможно, особенно электронику
Отлично, наконец-то я смогу купить себе карбюраторный V8. 💪💪💪
а вы везунчик - вам будет из чего выбрать:
"Например, в марте «КамАЗ» уже перешёл к выпуску грузовиков класса «Евро-2», но пока не имеет права их продавать."
Хоть какое нибудь экономическое обоснование выпускать грузовики, зная, что их нельзя продавать было? Или как всегда- "и так сойдёт" , а потом пролоббируем разрешение?
Напишут в документах евро 10, да и вообще евро это иностранные слова. Напишут природа 10, кто там проверять будет?
Или подождут, когда «восстановятся логистические цепочки» и дооснастят или - да, пролоббируют.
Даже в городах миллионниках ездят маршрутки с вырезанной экологией и зерновозы, после которых смог стоит БУКВАЛЬНО минуту. Так что для большей части России изменения не велики будут.
Да тут изначально не было заботы о гражданах. Просто это современная повестка в Европе - экология. Идешь к этому годами, а откатываешься за минуту.
То же самое и с раздельным сбором мусора может быть и с отходами, которые выливали в реки.
Хорошо, что я не живу в Москве в квартире с видом на шоссе)))
Но из дома то выходишь.
Евро стремительно падает к курсу рубля даже в отечественных автомобилях!
Скоро перейдем на класс двигателей "Червонец-1" И "Червонец-2".
Чего жалуетесь? В России - хорошо!
Россия назад!
СНГ ПГТ
Выпускайте Кракена!
Автоваз: мы ждали этого!
Правильно, уничтожим экологию, засрём этот мир! Покажем этим европейцам, ух! Ещё предлагаю все нормы экологии убрать на производстве, и построить побольше заводов на границах с Европой. Ух, отравим их всех!
Что с гвоздями?
Нахрена машины, если через них экология наебнется?! Вы там вообще ахуели?
Ничего, с чего то надо начинать внутреннее производство
Когда производствам разрешат сливать в реки отходы всех экологических классов?
Когда
В смысле?
Всегда.
Ну да, а потом запретят им въезд куда-либо.
В центр Петербурга не пустят 100%.
Производители уже собрали около 5 тысяч машин, которые не могут выпустить из-за несоответствия регламенту
Заберу пару таких тачек с дисконтом 50%, свяжитесь со мной.
А есть инфа, что это за машины? Марки, модели?
Ах... люблю летом с открытыми окнами ездить за камазами... слезы из глаз, удушье, запах... романтика!
Пора расчехляйть шаблоны для произодства копеек , шахи и семёрки , все классическое семейство и на карбюраторе
Да что ж такое то… Раз уж ввязались, вы улучшайте условия жизни то за счёт качества, а не, как в песне у Слепакова про гавно… ГОСТы, вы следующие)))
Lada CO2 (Smoke Edition)
Теперь фольксвагену не нужно будет подделывать данные бортового пк о выбросах CO2 в России?