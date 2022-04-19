Транспорт
Сталинский хичхакер

Новый владелец активов «Ситимобила» рассказал о планах на них: хочет сохранить бренд и запустить сервис грузового такси Статьи редакции

Долгосрочная цель компании — увеличение капитализации и выход на публичный рынок.

  • Управляющая компания People & People, которая договорилась о покупке активов «Ситимобила», планирует продолжать инвестировать в развитие бизнеса, увеличивать количество городов присутствия и сделать сервис прибыльным. Об этом РБК рассказал гендиректор компании Игорь Рудзий.
  • Размер инвестиций он не уточнил. People & People также планирует запустить новые услуги — грузовое такси, сервис переездов и доставки. Тарифы с грузовыми автомобилями могут называться, например, «СитиГруз» или «СитиТрак» и «СитиЛогистика».
  • People & People будет оказывать услуги такси под брендом «Ситимобил». Рудзий отметил, что у компании есть «план, как сделать “Ситимобил” высокорентабельным бизнесом, сохранив при этом хороший доход для водителей и достойный сервис для клиентов».
  • По словам предпринимателя, желание People & People — чтобы водители на линии хорошо зарабатывали и не зависели от одного сервиса. «Мы против неподъёмных комиссий от агрегатора, поэтому не будем повышать действующий процент сервиса, а в некоторых регионах даже пересмотрим его в пользу водителей», — заявил он.
  • В марте 2022 года «Ситимобил» объявил о дате закрытия — 15 апреля 2022 года. Так решили акционеры — «Сбер» и VK. Но в день закрытия они сообщили, что продадут технологическую платформу «Ситимобила», бренд и каналы привлечения клиентов компании People & People. В её портфель входит около 15 сервисов в сфере логистики, в том числе «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф».
  • Сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года, её сумма не раскрывается. В 2021 году чистый убыток ООО «Сити-мобил» составил 10,1 млрд рублей при выручке 3 млрд рублей, писал «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность компании. По словам Рудзия, уход «Ситимобила» привёл бы к монополизации рынка, что негативно повлияло бы на всех участников и отрасль такси в целом.

#новость #ситимобил #таксовичкоф

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Абырвалг Абырвалг

"Ситимобила" - новый связной ?

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Тимур Петров

Рудзий отметил, что у компании есть «план, как сделать “Ситимобил” высокорентабельным бизнесом, сохранив при этом хороший доход для водителей и достойный сервис для клиентов».
 Великолепный план. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.

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Aleksei Kiselev

10 млрд. убытка при 3 млрд. выручки.. это что же такое Ситимобил возил всё это время??

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Иван Сергеев

Возможно был в кооперации с гидрой, а теперь ее и прикрыли...

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Nice Man

Тогда откуда был бы убыток?

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Nice Man

Кого ее прикрыли?

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Максим Кот

Кто в курсе, откуда появились people and people? Они изначально владели Таксовичком, или когда то выкупили их?

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Анар FS

https://www.audit-it.ru/contragent/fl/781425451040_rudzii-igor-olegovich

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Lauren Simmons

Возродились из пела ,так еще и новый сервис введут

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DeepFakescovery channel

и часто россияне куда-то переезжают?

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