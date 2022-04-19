Транспорт
Сталинский хичхакер

General Motors окончательно уйдёт из России — «Ъ» Статьи редакции

Концерн может стать первым среди иностранных автопроизводителей, который это сделал.

  • General Motors (GM) увольняет сотрудников российского офиса, а также разослала дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Об этом «Коммерсанту» рассказали три источника на авторынке.
  • В последние недели GM ждала разъяснений от американского регулятора, а теперь фактически объявила об уходе после их получения, говорит один из собеседеников. В GM не ответили на запрос.
  • Дилеры, которые получили уведомления GM, рассказали, что им не будут компенсированы вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортёра».
  • Источник среди автоконцернов отметил, что в целом эти инвестиции давно окупились, но если переделка салонов осуществлялась недавно, это может стать проблемой.
  • GM начала сворачивать производство в России в 2015 году. Сейчас компания поставляет из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac, отмечает «Ъ». В марте 2022 года США запретили экспортировать в Россию предметы роскоши, в том числе автомобили.

#новость #generalmotors

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44 комментария
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Гора Жора

Так они Опелем и Шевроле давно ушли, чего они тут еще сворачивают?

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Меткий программист

Опель уже давно под Стеллантисом. Он же Пежо, Фиат и тд.

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Topre

Ну давно - это год с хвостиком)

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Aleksei Menshikov

Opel немного вернулся перед пандемией:)
Chevrolet ушёл только с массовым сегментом, настоящие американские модели (Tahoe, Camaro, Corvette) продавались на рынке РФ.

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Topre

Opel - это уже PSA

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Pavel Voronkov

Stellantis уже

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Topre

Да, уже ниже написали. Не уследил за этим.

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Олег Посохов

Что это за массовый сегмент?

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Aleksei Menshikov

Это то, что в России подавалось под брендом Chevrolet хотя не всегда им являлось (Lanos, Lacetti, Epica и т.д) и реальные модели Chevrolet (Aveo, Cruze и т.д.).
Хотя был у нас на рынке странный представитель массового сегмента от бразильского подразделения Chevrolet Trailblazer.

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Пара с Урала

Детали в первую очередь. Обслуживаю жопель оригинальными запчастями, так как аналоги могут и сезона не отходить

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Вася Пражкин

Скрепные, чем Кадиллак родимый заменять будем?

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Знатный Тролль

Уазом Патриотом.

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Mishka

Указом

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Сергей

Без шуток, УАЗ Хантер вообще огонь

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Kirill Kulagin

Скорее всего едой

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Станислав Назаров

Убыточный бизнес уходит из страны, с патетикой в стиле "я не поддерживаю войну". Если бы они были пиздец прибыльные, тогда можно было о чем-то говорит. А так дешёвый PR на костях.

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Вася Пражкин

Это Сап-то убыточный? Да им позавидовать можно по баблу, горя не знают. Собсна поэтому и уйти могут без проблем особых.

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Феттучини с Креветкой

Буханкой же!

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Ivan Zamorev

С буханкой за руль низя

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Илья Попов

Думаю, буйвол самый хороший вариант.

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Таир Бакиев

Ну вообще очевидно, что это ниша Ауруса.

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Павел Морозов

Б/у Форд фокусы исчезнут с рынка?

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Aleksei Menshikov

Ford это не GM

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Вася Пражкин

Нет

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Диванный аналитеГ

Тут пол автопарка ДПС и ППС на Фордах.
И да, как ранее писали Фор - это Линкольн компания.

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Щитпостер на зарплате

Дилеры, которые получили уведомления GM, рассказали, что им не будут компенсированы вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортёра».
Пи^дец троллинг

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Kirill Kulagin

Да они бы и рады компенсировать, но те то вкладывали рубли, а у gm только доллары ((

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Сергей Я

"Вы не понимаете, это другое!"

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Roman Shar

Путин бы не устроил троллинг, компенсировали бы. Западные компании терпят огромные убытки, уходя с рынка, не забывайте. Спрос должен быть с источника всех проблем и этого "форс-мажора"

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Щитпостер на зарплате

Эх, ушла эпоха. Современные Кадиллаки говно конечно, но тем не менее.

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Pavel Voronkov

Последний вполне неплохо, кто не любит LC.

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Kirill Kulagin

Я прям вижу как ты это говоришь, когда тебе возле пятерочки из эскалейда пару рублей кидают)))

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Dmitry Protasov

Нормальные они были, особенно по сравнию со всем "скрепным".

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Vasiliy Balandin

Ну это ожидаемо и было вопросом времени

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Дмитрий

Грустно :(
Я серьезно!

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Антон piter

Надо же. Оставались ещё, получается, любители Кадиллака в России...

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Dmitry Protasov

Еще бы! Escalade прекрасен.

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Adam

С дилерами они конечно оригинально поступили

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Pavel Voronkov

Выход 5р. Вход 5000р.

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Леша Ефимов

Гнилые тазы за 5 тыщ "еще поездим"

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Алексей Первов

Кадиллак, кадиллак, вот он, новый кадиллак....ой погоди, ты куда)

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Возможный Артем

Я так понимаю речь типа про Кадиллак? Ну и ладно. Лишних 10 лямов нет, и так бы не купил. Кому надо в Белоруссии купит. Поэтому пох вообще.

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Таир Бакиев

Фактически они уходить начали еще 8 лет назад, завод продали корейцам. Тот временный возврат был ввозным, теперь его еще и законодательно обрезали, так что тут все ожидаемо.

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Сергей

Шо, опять?!

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