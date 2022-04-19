General Motors окончательно уйдёт из России — «Ъ» Статьи редакции
Концерн может стать первым среди иностранных автопроизводителей, который это сделал.
- General Motors (GM) увольняет сотрудников российского офиса, а также разослала дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Об этом «Коммерсанту» рассказали три источника на авторынке.
- В последние недели GM ждала разъяснений от американского регулятора, а теперь фактически объявила об уходе после их получения, говорит один из собеседеников. В GM не ответили на запрос.
- Дилеры, которые получили уведомления GM, рассказали, что им не будут компенсированы вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортёра».
- Источник среди автоконцернов отметил, что в целом эти инвестиции давно окупились, но если переделка салонов осуществлялась недавно, это может стать проблемой.
- GM начала сворачивать производство в России в 2015 году. Сейчас компания поставляет из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac, отмечает «Ъ». В марте 2022 года США запретили экспортировать в Россию предметы роскоши, в том числе автомобили.
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Так они Опелем и Шевроле давно ушли, чего они тут еще сворачивают?
Опель уже давно под Стеллантисом. Он же Пежо, Фиат и тд.
Ну давно - это год с хвостиком)
Opel немного вернулся перед пандемией:)
Chevrolet ушёл только с массовым сегментом, настоящие американские модели (Tahoe, Camaro, Corvette) продавались на рынке РФ.
Opel - это уже PSA
Stellantis уже
Да, уже ниже написали. Не уследил за этим.
Что это за массовый сегмент?
Это то, что в России подавалось под брендом Chevrolet хотя не всегда им являлось (Lanos, Lacetti, Epica и т.д) и реальные модели Chevrolet (Aveo, Cruze и т.д.).
Хотя был у нас на рынке странный представитель массового сегмента от бразильского подразделения Chevrolet Trailblazer.
Детали в первую очередь. Обслуживаю жопель оригинальными запчастями, так как аналоги могут и сезона не отходить
Скрепные, чем Кадиллак родимый заменять будем?
Уазом Патриотом.
Указом
Без шуток, УАЗ Хантер вообще огонь
Скорее всего едой
Убыточный бизнес уходит из страны, с патетикой в стиле "я не поддерживаю войну". Если бы они были пиздец прибыльные, тогда можно было о чем-то говорит. А так дешёвый PR на костях.
Это Сап-то убыточный? Да им позавидовать можно по баблу, горя не знают. Собсна поэтому и уйти могут без проблем особых.
Буханкой же!
С буханкой за руль низя
Думаю, буйвол самый хороший вариант.
Ну вообще очевидно, что это ниша Ауруса.
Б/у Форд фокусы исчезнут с рынка?
Ford это не GM
Нет
Тут пол автопарка ДПС и ППС на Фордах.
И да, как ранее писали Фор - это Линкольн компания.
Дилеры, которые получили уведомления GM, рассказали, что им не будут компенсированы вложения в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны «переделывались под новые требования импортёра».
Пи^дец троллинг
Да они бы и рады компенсировать, но те то вкладывали рубли, а у gm только доллары ((
"Вы не понимаете, это другое!"
Путин бы не устроил троллинг, компенсировали бы. Западные компании терпят огромные убытки, уходя с рынка, не забывайте. Спрос должен быть с источника всех проблем и этого "форс-мажора"
Эх, ушла эпоха. Современные Кадиллаки говно конечно, но тем не менее.
Последний вполне неплохо, кто не любит LC.
Я прям вижу как ты это говоришь, когда тебе возле пятерочки из эскалейда пару рублей кидают)))
Нормальные они были, особенно по сравнию со всем "скрепным".
Ну это ожидаемо и было вопросом времени
Грустно :(
Я серьезно!
Надо же. Оставались ещё, получается, любители Кадиллака в России...
Еще бы! Escalade прекрасен.
С дилерами они конечно оригинально поступили
Выход 5р. Вход 5000р.
Гнилые тазы за 5 тыщ "еще поездим"
Кадиллак, кадиллак, вот он, новый кадиллак....ой погоди, ты куда)
Я так понимаю речь типа про Кадиллак? Ну и ладно. Лишних 10 лямов нет, и так бы не купил. Кому надо в Белоруссии купит. Поэтому пох вообще.
Фактически они уходить начали еще 8 лет назад, завод продали корейцам. Тот временный возврат был ввозным, теперь его еще и законодательно обрезали, так что тут все ожидаемо.
Шо, опять?!