Транспорт
Убитый колос

«Яндекс.Драйв» может потерять 35% парка в 2022 году из-за проблем с лизингом — «Ъ» Статьи редакции

У сервиса истекают лизинговые контракты, а купить новые автомобили сложно, в том числе из-за выросших лизинговых ставок.

  • Из-за истекающих договоров «Яндекс.Драйв» вынужден сокращать число автомобилей и возвращать машины собственникам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке каршеринга. По оценкам одного из них, сервис может потерять до 35% парка машин.
  • Основной лизинговый партнёр «Драйва» — Major, но в кризис компания отказывается перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи автомобилей либо предлагает неподходящие для «Яндекса» условия. В Major не предоставили комментарий изданию, в «Драйве» подтвердили проблему обновления парка из-за кризиса.
  • Источник, близкий к «Драйву», также подтвердил проблемы с покупкой новых автомобилей, в том числе из-за выросших лизинговых ставок. Из-за дефицита автомобилей производители перестали выдавать квоты, которыми пользовались каршеринговые и таксомоторные компании, говорит источник «Ъ» на рынке лизинга. А лизингодатели повысили ставки примерно с 8% в год минимум до 20%.

  • Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев предполагает, что после увеличения с трёх до четырёх лет возраста машин, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в Москве, «Драйв» будет возвращать в город подходящие автомобили из Казани, Петербурга, Сочи.

  • Источники «Ъ» говорят, что с проблемами сталкиваются и другие сервисы каршеринга. Представитель «Ситидрайва» при этом заявил, что компания наоборот рассчитывает расширить парк до 10 тысяч машин.
  • Другая проблема — нехватка комплектующих. В BelkaCar сообщили. что наблюдают значительное изменение стоимости запчастей, источник «Ъ» в одном из каршерингов сообщил, что они стали стоить дороже примерно на 20%.

#новость #драйв

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17 комментариев
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Дима Романофф

Автопроизводители ушли, каршеринг присмерти, ценник на такси улетел в космос. Окей гугл, основы конной езды в городских условиях

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Новорег здорового человека

Хорсшеринг "Деликоня" (с перспективой выхода на рынок Казахстана)

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Сергей Щукин

Куда переводить деньги на этот стартап?

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Герман Воронов

С перспективой судебных исков за проломленную башку сунувшегося прокатиться нетрезвого клиента )

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Igor Kalashnikov

велосипеды жеж, урбанисты будут счастливы)

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Александр Седышев

Да с таким ростом цен, скоро и велосипед будет роскошь...

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Сергей Щукин

То для тех, у кого они УЖЕ есть. Ценник видели?

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Герман Воронов

Поинтересуйтесь, сколько сейчас стоит содержать лошадь 😄
Так что велосипед и колхозный электродвижок с алика

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Игорь Протасов

Яндекс, что не слушает деда?
Дед сказал, что все отлично

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Экономический шмель

Цены в космос, лада веста на палке в тарифе бизнес.

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ATM-Tech

Пофигу. Большинство людей итак не пользовались этим драйвом... (с)

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Vladislav

В Казани уже начали пропадать автомобили массово с карты, как бы совсем не ушел Яндекс с регионов...

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Artemy

Интересно, какую часть парка может потерять Зарядье?

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Герман Воронов

Ясно, Major хочет знагнать лохам кучу каршеринговых тачек задорого. Это мы запомним 😁

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Игорь Крафт

А можно мне Яндекс весь в лизинг забрать? Столько идей много хороших есть ...а не вот это всё

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Экономический шмель

Например?

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Игорь Крафт

Куда писать идеи? Тут если напишу то все украдут и тд.

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Кремлёвские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой *****!

Dear «collective West» please give Mr.Putin a clear exit to save his face and stop this massacre. Please be more rational and humanitarian ❤

Олег Тиньков
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