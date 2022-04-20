«Яндекс.Драйв» может потерять 35% парка в 2022 году из-за проблем с лизингом — «Ъ» Статьи редакции
У сервиса истекают лизинговые контракты, а купить новые автомобили сложно, в том числе из-за выросших лизинговых ставок.
- Из-за истекающих договоров «Яндекс.Драйв» вынужден сокращать число автомобилей и возвращать машины собственникам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке каршеринга. По оценкам одного из них, сервис может потерять до 35% парка машин.
- Основной лизинговый партнёр «Драйва» — Major, но в кризис компания отказывается перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи автомобилей либо предлагает неподходящие для «Яндекса» условия. В Major не предоставили комментарий изданию, в «Драйве» подтвердили проблему обновления парка из-за кризиса.
- Источник, близкий к «Драйву», также подтвердил проблемы с покупкой новых автомобилей, в том числе из-за выросших лизинговых ставок. Из-за дефицита автомобилей производители перестали выдавать квоты, которыми пользовались каршеринговые и таксомоторные компании, говорит источник «Ъ» на рынке лизинга. А лизингодатели повысили ставки примерно с 8% в год минимум до 20%.
Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев предполагает, что после увеличения с трёх до четырёх лет возраста машин, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в Москве, «Драйв» будет возвращать в город подходящие автомобили из Казани, Петербурга, Сочи.
- Источники «Ъ» говорят, что с проблемами сталкиваются и другие сервисы каршеринга. Представитель «Ситидрайва» при этом заявил, что компания наоборот рассчитывает расширить парк до 10 тысяч машин.
- Другая проблема — нехватка комплектующих. В BelkaCar сообщили. что наблюдают значительное изменение стоимости запчастей, источник «Ъ» в одном из каршерингов сообщил, что они стали стоить дороже примерно на 20%.
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Да с таким ростом цен, скоро и велосипед будет роскошь...
То для тех, у кого они УЖЕ есть. Ценник видели?
Поинтересуйтесь, сколько сейчас стоит содержать лошадь 😄
Так что велосипед и колхозный электродвижок с алика
Яндекс, что не слушает деда?
Дед сказал, что все отлично
Цены в космос, лада веста на палке в тарифе бизнес.
Пофигу. Большинство людей итак не пользовались этим драйвом... (с)
В Казани уже начали пропадать автомобили массово с карты, как бы совсем не ушел Яндекс с регионов...
Интересно, какую часть парка может потерять Зарядье?
Ясно, Major хочет знагнать лохам кучу каршеринговых тачек задорого. Это мы запомним 😁
А можно мне Яндекс весь в лизинг забрать? Столько идей много хороших есть ...а не вот это всё
Например?
Куда писать идеи? Тут если напишу то все украдут и тд.