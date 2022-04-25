«Ситидрайв» начал тестировать тариф с арендой машины на четыре недели Статьи редакции
Стоит 30 тысяч рублей в месяц, взять пока можно только автомобили Smart.
- «Ситидрайв» объявил о тестировании нового тарифа. Чтобы взять двухместный автомобиль марки Smart fortwo в аренду на четыре недели, нужно нажать на кнопку «фильтр» на главном экране в приложении и выбрать автомобиль.
- Стоит 30 тысяч рублей единоразово и пять рублей за каждый километр. Когда срок тарифа пройдёт, аренда будет рассчитываться по обычному тарифу — 15 рублей в минуту.
- Бензин и платные парковки не включены в тариф. Каско и страхование жизни действуют в течение всего срока.
- В парке «Ситидрайва» в Москве доступно 20 Smart fortwo. Если услуга будет востребована, то сервис расширит парк до 200 автомобилей.
- До этого в сервисе была доступна аренда максимум на неделю.
О том, как «Альфа-Банк» без предупреждения списывает немаленькие суммы в качестве комиссий, уже многие наслышаны (а кто-то еще и в полной мере испытал на себе), но полный игнор жалобы клиента и отказ сотрудников отвечать что-то, кроме "через 2-3 дня точно рассмотрим жалобу", на протяжении почти месяца - это уже вишенка на торте!
Там можно будет проводить киберспортивные стримы и организовывать турниры.
На рынке невозможно купить даже подержанную технику, а российских аналогов осталось немного.
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Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Покупателями актива могут стать «Яндекс», «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и АФК «Система», говорят источники издания.
Мож я чего не понимаю, но 30к + 5₽/км + никаких плюшек это очень дорого за смарт. Даже в текущих условиях
Наверное в метро без тройки заезжать можно и в этом лайфхак такого овердорогого предложения
«платные парковки не включены в тариф» — это куда ездить?
Интересен сценарий клиента, который выберет такой формат вместо таксишки, например.
Вот, кстати, Ситидрайв и Ситимобиль это просто земля и небо по сервису и качеству, видно что команда каршеринга очень старается сделать удобно, а не просто демпингует.
30 + N1 + N2 + N3 + Nn = ???
Неужели выгодно пользоваться?
Математикой?
Арендой за 30 тыс + куча доп оплат, вкл бензин, стоянки
У нас у людей 30к это средняя зарплата, а они предлагают аренду по такой стоимости брать, да еще и за километры доплачивать. Что-то на богатом. А те у кого деньги имеются итак с высокой вероятностью имеют свое авто.