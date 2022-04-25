Транспорт
Маша Цепелева

«Ситидрайв» начал тестировать тариф с арендой машины на четыре недели Статьи редакции

Стоит 30 тысяч рублей в месяц, взять пока можно только автомобили Smart.

  • «Ситидрайв» объявил о тестировании нового тарифа. Чтобы взять двухместный автомобиль марки Smart fortwo в аренду на четыре недели, нужно нажать на кнопку «фильтр» на главном экране в приложении и выбрать автомобиль.
  • Стоит 30 тысяч рублей единоразово и пять рублей за каждый километр. Когда срок тарифа пройдёт, аренда будет рассчитываться по обычному тарифу — 15 рублей в минуту.
  • Бензин и платные парковки не включены в тариф. Каско и страхование жизни действуют в течение всего срока.
  • В парке «Ситидрайва» в Москве доступно 20 Smart fortwo. Если услуга будет востребована, то сервис расширит парк до 200 автомобилей.
  • До этого в сервисе была доступна аренда максимум на неделю.

#новость #ситидрайв

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8 комментариев
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Мож я чего не понимаю, но 30к + 5₽/км + никаких плюшек это очень дорого за смарт. Даже в текущих условиях

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Евгений Торанов

Наверное в метро без тройки заезжать можно и в этом лайфхак такого овердорогого предложения

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Alex Jian

«платные парковки не включены в тариф» — это куда ездить?
Интересен сценарий клиента, который выберет такой формат вместо таксишки, например.

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Алексей Зиновьев

Вот, кстати, Ситидрайв и Ситимобиль это просто земля и небо по сервису и качеству, видно что команда каршеринга очень старается сделать удобно, а не просто демпингует.

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Сергей Леопольдович

30 + N1 + N2 + N3 + Nn = ???
Неужели выгодно пользоваться?

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Алексей Горячев

Математикой?

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Сергей Леопольдович

Арендой за 30 тыс + куча доп оплат, вкл бензин, стоянки

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Игорь Мягков

У нас у людей 30к это средняя зарплата, а они предлагают аренду по такой стоимости брать, да еще и за километры доплачивать. Что-то на богатом. А те у кого деньги имеются итак с высокой вероятностью имеют свое авто.

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