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Транспорт
Маша Цепелева

Renault передаст 68% «АвтоВАЗа» институту НАМИ, а столичный завод — властям Москвы Статьи редакции

Компания объявила об уходе из России в марте.

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О передаче долей Renault в российском бизнесе рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».

Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» (московского автозавода ЗАО «Рено Россия»). «Автофрамоса» — Москве, как субъекту. А что касается «АвтоВАЗа», то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться.

Денис Мантуров
министр промышленности и торговли России, цитата по «Интерфаксу»

Renault владеет 68% акций «АвтоВАЗа» через ООО «Лада Авто Холдинг», 32% принадлежат «Ростеху». Московский завод «Автофрамос» полностью принадлежит французскому концерну.

Передача долей будет «условно, сделкой за рубль», рассказал Мантуров. При этом Renault получит опцион на пять-шесть лет с возможностью выкупа долей обратно. «Если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет», — добавил министр.

На московском заводе выпускались модели Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, теперь будут другие марки. Какие именно в министрестве не уточняют.

23 марта Renault объявил, что приостановит работу на заводе в Москве. Компания «оценивала доступные варианты с учетом текущей ситуации и западных санкций».

#новость #renault

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45 комментариев
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Ван Янмин

Ну наконец то у нас появятся достойные машины на дорогах, а главное отечественные !!! Собранные из отечественных запчастей и палок )) Даёшь Буханку в массы !! Даёшь Оку обратно на конвейер !!!

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Цифровые комплексы

И Волга сайбер, для тех кто побогаче

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Вадим Д.

Строго председателям совхозов по распределению и очереди!

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Иван Богачев

Чур! Сайбер это же недоброжилательный Крайслер в чистом виде. Князь Владимир от АЗЛК, вот это то что надо!

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eron don don

Иван Калита!

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Даниил Романов

Нет, ты что! Юрий Долгорукий - вот что действительно надо!
Даешь народу!

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Василий Степанофф

Будет чем заманивать иностранных айтишников

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Цифровые комплексы

Всем, кто не успел купить машину до 24 февраля, крепитесь, вы не одни

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Re Mora

Только выиграли, запчасти будут даже не золотыми, а платиновыми.

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evilnw

Тут смотря с какой стороны смотреть. Если машина это средство зароботка, то конечно это упущение. Если просто хотелось машину, то может и к лучшему, что не купили. Запчасти уже сильно подорожали. Через 1-2 года они будут золотыми.

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Тимур Петров

Будут же через Казахстан возить, не?

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Степан Фадеев

Конечно будут. По этому и платиновые, а не бриллиантовые.

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vmp

Властям Москвы? Помнится, у этих властей уже были АЗЛК и ЗиЛ.

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Andrey Kulakov

Так Автофрамос как раз и расположен на месте бывшего АЗЛК 😸

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Цкуро Бесцветный

Скоро в продаже новый ЖК РеноАРТ!!!!

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Вадим Д.

Не только бывшего, но теперь и будущего!

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color

уже были АЗЛК и ЗиЛ
Там сейчас апартаменты, лофты и кофейни с хипстерами ;)

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Эльмир Eжмурадов

Ну теперь то наши конструкторы себя проявят, все англосаксонские путы скинуты

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Антон Т

Есть у меня гипотеза, что Renault от нас как бы уйдёт, а Dacia как бы прийдёт

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Дима Моноснов

читая эту новость тут даже не знаешь, грустить нужно или радоваться

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Oleg Zhuravlev

А чему радоваться, технологий Рено не будет, ничего нового...

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Владимир Кондратьев

Давай, давай, давааай!

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C Ever

Даже если удастся создать свою электронику - блоки и системы ABS и ESP, даже при должном сырьевом, материальном обеспечении и научно-техническом - главный фактор создания технического шедевра - это свобода. Свобода создающего. Так дизайнер Ауди перешёл на работу в Киа - и мы получили известность всемирную марки Киа. А россиян теперь нигде не ждут и боятся иметь дело даже удалённо. Это несвобода для создателей из России скажется на посредственности и никчёмности ими создаваемого. А зачем? Если я несвободен в выборе места работы и жизни - зачем мне стремиться делать что-то совершенное, если я несвободен?

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Вадим Д.

"... выпускались модели Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, теперь будут другие марки".
И я даже знаю какие: Lada Duster 2101; Lada Kaptur и Lada Arkana2107 и UAZ Terrano!
Сарказм, но уже такой, реалистичный, что ли.

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Pavel Petel

«Патриотично» настроенные оптимисты вспомнят УАЗ. Но в ответ — прошлогоднее заявление Минпромторга о том, что UAZ Patriot больше не может принимать участие в госзакупках, так как у него слишком низкий уровень локализации. Меньше 50%. Немецкое сцепление, корейская коробка передач и раздатка, немецкие же АБС, потом кондиционер, сиденья, аудиосистема. И это не случайно так. К примеру, пару лет назад завод попытался было устанавливать сцепление отечественного производства, но после огромного количества рекламаций был вынужден вернуться к прежнему, немецкому.

Поехали? Выясняем, что будет с поставками…
Крупнейшие мировые автоконцерны уже приняли решение
ngs.ru
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Цкуро Бесцветный

АБС, кондей и аудио можно не ставить)))
Крышу вернуть брезентовую - никакой кондей не нужен!

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Pavel Petel

Или так.

Производитель мотоциклов "Урал" перенесет сборку…
Российская компания Ural Motorcycles, производящая одноименные мотоциклы с коляской, перенесет…
ria.ru
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Иван Евменов

Думаю, что все нормально будет через 3-4 года. А пока понизят евронормы по выбросам, но для потребителя это по барабану. С помощью норм евро, зеленой энергетики и прочей экологической штуки производители из Европы просто закрывали свой рынок для конкурентов.

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Сергей Пурюшин

Наверное, главное не бухтеть и подождать?

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kernel panic

Зачем авто в рф когда столько танков законсервированных
Спилить пушку и раздать
Там уже сразу Euro -1

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Неизменный рубин

Ура! Национализация!

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Иван Богачев

Надо ещё раз у Фиата завод купить, прошлого на 56 лет хватило, вполне нормально.

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Pavel Petel

По производству феррари.

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Алексей Дымов

Завод принадлежит Рено, но подавляющее большинство специалистов русские. Так почему что-то должно измениться со сменой собственника?

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Pavel Petel

Типо запчастей для сборки не будет.

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Иван Богачев

А не кажется странным, что в начале 60х, когда в СССР было полно специалистов и даже были свои заводы, решено было целиком купить производство одной модели машины у иностранцев? И при этом пришлось под эту одну модель делать новое почти всё, начиная со стёкол и аккумуляторов и заканчивая новым маслом для ДВС.

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vmp

Обратите внимание - делать, а не закупать.

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Иван Богачев

Именно, у нас же был АЗЛК, УАЗ, ЗАЗ и много чего ещё, там были Русские (Советские) специалисты, разрабатывали новые модели, но решили что проще взять и купить всё скопом.
Я намекаю что в закрытом государстве без конкуренции и доступа новых технологий, сложное производство очень быстро отстаёт настолько, что даже теряется смысл его развивать.

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Архаров Петр

Ну сделали под копирку и хуже. Зато сделали.

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Жорик

Специалистов или рабочих на конвейере ?

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Денис Бондарев

"с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться." Надежда умирает на глазах

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Константин Дроздов

Renault передаст столичный завод — властям Москвы.

Попрощаемся с московским завод Рено.

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Sergey Gaydaychuck

Передача долей будет «условно, сделкой за рубль», рассказал Мантуров. При этом Renault получит опцион на пять-шесть лет с возможностью выкупа долей обратно.
 За тот же рубль?

«Если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет», — добавил министр.
 А если Renault не выкупит, то они против такого подарка ничего не имеют против

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Кипарис Барбос
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Сергей Макридин

Если ушли, то пусть уходят навсегда.

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