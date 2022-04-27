Renault передаст 68% «АвтоВАЗа» институту НАМИ, а столичный завод — властям Москвы Статьи редакции
Компания объявила об уходе из России в марте.
О передаче долей Renault в российском бизнесе рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».
Renault владеет 68% акций «АвтоВАЗа» через ООО «Лада Авто Холдинг», 32% принадлежат «Ростеху». Московский завод «Автофрамос» полностью принадлежит французскому концерну.
Передача долей будет «условно, сделкой за рубль», рассказал Мантуров. При этом Renault получит опцион на пять-шесть лет с возможностью выкупа долей обратно. «Если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет», — добавил министр.
На московском заводе выпускались модели Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, теперь будут другие марки. Какие именно в министрестве не уточняют.
23 марта Renault объявил, что приостановит работу на заводе в Москве. Компания «оценивала доступные варианты с учетом текущей ситуации и западных санкций».
Общая чистая прибыль компании за квартал выросла на 21%, до $3,6 млрд.
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Ну наконец то у нас появятся достойные машины на дорогах, а главное отечественные !!! Собранные из отечественных запчастей и палок )) Даёшь Буханку в массы !! Даёшь Оку обратно на конвейер !!!
И Волга сайбер, для тех кто побогаче
Строго председателям совхозов по распределению и очереди!
Чур! Сайбер это же недоброжилательный Крайслер в чистом виде. Князь Владимир от АЗЛК, вот это то что надо!
Иван Калита!
Нет, ты что! Юрий Долгорукий - вот что действительно надо!
Даешь народу!
Будет чем заманивать иностранных айтишников
Всем, кто не успел купить машину до 24 февраля, крепитесь, вы не одни
Только выиграли, запчасти будут даже не золотыми, а платиновыми.
Тут смотря с какой стороны смотреть. Если машина это средство зароботка, то конечно это упущение. Если просто хотелось машину, то может и к лучшему, что не купили. Запчасти уже сильно подорожали. Через 1-2 года они будут золотыми.
Будут же через Казахстан возить, не?
Конечно будут. По этому и платиновые, а не бриллиантовые.
Властям Москвы? Помнится, у этих властей уже были АЗЛК и ЗиЛ.
Так Автофрамос как раз и расположен на месте бывшего АЗЛК 😸
Скоро в продаже новый ЖК РеноАРТ!!!!
Не только бывшего, но теперь и будущего!
уже были АЗЛК и ЗиЛ
Там сейчас апартаменты, лофты и кофейни с хипстерами ;)
Ну теперь то наши конструкторы себя проявят, все англосаксонские путы скинуты
Есть у меня гипотеза, что Renault от нас как бы уйдёт, а Dacia как бы прийдёт
читая эту новость тут даже не знаешь, грустить нужно или радоваться
А чему радоваться, технологий Рено не будет, ничего нового...
Давай, давай, давааай!
Даже если удастся создать свою электронику - блоки и системы ABS и ESP, даже при должном сырьевом, материальном обеспечении и научно-техническом - главный фактор создания технического шедевра - это свобода. Свобода создающего. Так дизайнер Ауди перешёл на работу в Киа - и мы получили известность всемирную марки Киа. А россиян теперь нигде не ждут и боятся иметь дело даже удалённо. Это несвобода для создателей из России скажется на посредственности и никчёмности ими создаваемого. А зачем? Если я несвободен в выборе места работы и жизни - зачем мне стремиться делать что-то совершенное, если я несвободен?
"... выпускались модели Renault Duster, Kaptur, Arkana и Nissan Terrano, теперь будут другие марки".
И я даже знаю какие: Lada Duster 2101; Lada Kaptur и Lada Arkana2107 и UAZ Terrano!
Сарказм, но уже такой, реалистичный, что ли.
«Патриотично» настроенные оптимисты вспомнят УАЗ. Но в ответ — прошлогоднее заявление Минпромторга о том, что UAZ Patriot больше не может принимать участие в госзакупках, так как у него слишком низкий уровень локализации. Меньше 50%. Немецкое сцепление, корейская коробка передач и раздатка, немецкие же АБС, потом кондиционер, сиденья, аудиосистема. И это не случайно так. К примеру, пару лет назад завод попытался было устанавливать сцепление отечественного производства, но после огромного количества рекламаций был вынужден вернуться к прежнему, немецкому.
АБС, кондей и аудио можно не ставить)))
Крышу вернуть брезентовую - никакой кондей не нужен!
Или так.
Думаю, что все нормально будет через 3-4 года. А пока понизят евронормы по выбросам, но для потребителя это по барабану. С помощью норм евро, зеленой энергетики и прочей экологической штуки производители из Европы просто закрывали свой рынок для конкурентов.
Наверное, главное не бухтеть и подождать?
Зачем авто в рф когда столько танков законсервированных
Спилить пушку и раздать
Там уже сразу Euro -1
Ура! Национализация!
Надо ещё раз у Фиата завод купить, прошлого на 56 лет хватило, вполне нормально.
По производству феррари.
Завод принадлежит Рено, но подавляющее большинство специалистов русские. Так почему что-то должно измениться со сменой собственника?
Типо запчастей для сборки не будет.
А не кажется странным, что в начале 60х, когда в СССР было полно специалистов и даже были свои заводы, решено было целиком купить производство одной модели машины у иностранцев? И при этом пришлось под эту одну модель делать новое почти всё, начиная со стёкол и аккумуляторов и заканчивая новым маслом для ДВС.
Обратите внимание - делать, а не закупать.
Именно, у нас же был АЗЛК, УАЗ, ЗАЗ и много чего ещё, там были Русские (Советские) специалисты, разрабатывали новые модели, но решили что проще взять и купить всё скопом.
Я намекаю что в закрытом государстве без конкуренции и доступа новых технологий, сложное производство очень быстро отстаёт настолько, что даже теряется смысл его развивать.
Ну сделали под копирку и хуже. Зато сделали.
Специалистов или рабочих на конвейере ?
"с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться." Надежда умирает на глазах
Renault передаст столичный завод — властям Москвы.
Попрощаемся с московским завод Рено.
Передача долей будет «условно, сделкой за рубль», рассказал Мантуров. При этом Renault получит опцион на пять-шесть лет с возможностью выкупа долей обратно.
За тот же рубль?
«Если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет», — добавил министр.
А если Renault не выкупит, то они против такого подарка ничего не имеют против
Если ушли, то пусть уходят навсегда.