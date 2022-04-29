Транспорт
Маша Цепелева

«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Петербурге Статьи редакции

До этого сервис работал только в Москве и Краснодаре.

  • Самокаты можно забронировать в приложении «Яндекс Go», нажав кнопку «Город», объявила компания. Есть поминутный тариф и фиксированный — он покажет, сколько будет стоить поездка до определённого места.
  • На каждом самокате есть держатель телефона с беспроводной зарядкой. За полчаса поездки заряд смартфона восстановится в среднем на 40%. С одного аккаунта можно забронировать до трёх самокатов.
  • Аренда стоит 50 рублей за старт и 5 рублей за минуту поездки. Если подключить к подписке «Яндекс Плюса» опцию «Самокаты» можно не платить за начало аренды, опция стоит 399 рублей в месяц. Есть льготный тариф для курьеров — одна минута стоит рубль, старт — бесплатный.
  • В парках и в других людных местах самокаты будут снижать скорость до 15, 10 или 6 км/ч. Такие зоны сервис определяет автоматически в зависимости от плотности пешеходного потока, его средней скорости, близости школ, детских садов и площадок. В запрещённых для катания зонах скорость автоматически снизится до нуля.
  • Базовая страховка пользователей включена в стоимость поездки, за дополнительный рубль в минуту можно купить расширенную страховку. Она покроет, например, ремонт смартфона, если он повредится во время поездки.
  • «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года, в Краснодаре — в октябре.

#новость #яндексgo

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Super 72

Самокат стоит 30 000₽. Окупается за 90 часов.
Даже в голову не приходит, какой ещё бизнес такое имеет.

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Новорег здорового человека

1. Прокатный самокат со всем оборудованием стоит 60-90 тыс.
2. Они убиваются со страшной скоростью за месяц
3. Их надо обслуживать, заряжать, переставлять, страховать
4. Во всем мире этот бизнес держится только за счет инвестиций, маржа там минимальная

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Миша Магадан

1. великоват разброс, но допустим
2. тут тоже нужны цифры
3. ну за зп N рублей в месяц человек ездит и обслуживает, заряжает переставляет M самокатов, рублей по 10 на самокат.
4. ну это про любой бизнес так говорят, во все времена, во всём мире, и частенько врут :) так что без цифр тоже не обойтись

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Вася Пражкин

маржа там минимальная
 там нет маржи, чисто в убыток, если на круг посчитать

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D. Trump

Смысл тогда такого "бизнеса"?

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Вася Пражкин

Занять долю рынка, потом вывести на окупаемость. Так многие бизнесы развиваются. Грубо говоря, Вы купили 100 самокатов - у Вас будет одна цена, а если купите 10К самокатов, то чуть ли не вдвое дешевле получится.

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Илья Попов

Зато скажут, что занимаются бизнесом.🤣

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D. Trump

Это смотря какой. Те что обычно пользуют шеринги это спец версия модели Ninebot Max G30 (спец - потому что идет с амортизатором спереди), хз сколько закупочная цена у них, но классическая модель в ритейле стоит около 55 тыс р (плюс минус).
К тому же вы забываете что срок жизни шеринговых самокатов очень короток.

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Георгий Станков

StepN

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Super 72

По своему опыту - поездки на самокате обходятся дороже такси, где ты платишь за аренду авто стоимостью лям с водителем стажем 3 года +
И люди ездят!!

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Igor Kulikovsky

Украду у байкеров - такси перевозит тело, самокат - душу

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Знатный Тролль

Бедные пешеходы.

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Aleksandr Dubrovin

Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, вместо строительства велодорожек выбрал спецоперацию, вместо парка Тучкова Буян строит очередной ЖК, и видимо всем доволен. Судя по количеству поклонников спецоперации среди пешеходов, они могут потерпеть. Все таки велодорожки это какое-то западное веяние, а наши деды без них жили и ничего

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Max Bernberg

Зачем велодорожки, если велопидеристы не умеют ими пользоваться и не знают ни пдд, ни простого уважения к пешеходам? Вот в Приморском есть эти дорожки. И что толку? Катаются всё равно по всей ширине пешеходной части. Делать велодорожки для них, как строить салон красоты для свиней

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Юности вольная птица

Мам с колясками с них пусть сначала уберут, вразвалочку по парочке как утки, а также детей, а потом можно говорить о свиньях

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Max Bernberg

Так пусть сбивают. Давить пешеходов на велике - это норма

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Liquid skyru

Яндекс, готовтесь

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D. Trump

Шеринги не любят из-за идиотов ими пользующихся, кто гоняет на них по тротуарам на скорости, подрезает пешиков, катается вдвоем и даже втроем (!), не паркует их и бросает где попало.
За такое нужно бить током или отрубать руку, сразу из далека понятно что за человек пытается ехать на скутере, если он однорукий, бгггг.

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Илья Попов

Жестко. 🤣

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Ограниченный шмель
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color

Ну вначале и в SF всякие bird на деревьях висели.
Потом люди попривыкли, теперь это как норма.

В МСК тоже гробили вначале, сейчас народ попустило вроде. В регионах то же пройдет, вопрос времени.
Я думаю этот этап даже в бизнес модель уже заложен.

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Denis Kostin

интересно, перед тем как арендовать самокат будут человека проверять на состояние алкогольного опьянения?

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Кирилл Далинин

Зачем? Ведь перед тем, как вы пишете комментарии, вас не проверяют на идиотизм?

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Александр

Ну когда пьяный идиот на скорости собьёт Вас и уедет... Интересно, что Вы будете говорить тогда...

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Юности вольная птица

А с чего вдруг он будет после этого говорить

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Alexey V

Мало самокатов, ага, надо больше. На тротурах слишком свободно, пешеходам от этого скучно. Нужно больше движухи, столкновений и хоррора.

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D. Trump

Я пол года пользовался шеринговыми, потом взял Xiaomi Pro 2. Он все еще не окупился, но есть существенные плюсы:
- он твой, ты знаешь в каком он состоянии, что он не убит мудаками думающими что они будущие Шумахеры от мира скутеров
- ты не тратишь время как дурак бегая с аппкой по району ища достаточно заряженный скутер чтобы доехать куда-то дальше своего подъезда.
- ты в принципе не ищешь скутер, ты вышел из дома, разложил его, встал и поехал
- ты не думаешь что там тикает время если тебе захотелось остановиться где-то и полюбоваться птичками
- конкретно эта модель сука портабельная и легкая, причем везет на реальные 30км (заявляют 45 максимум, но это в идеальных условиях). Мне нужно, я сложил его и пошел с ним в магазин неся его в руке.

Про шеринг забыл, надоел.

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Евгений Дроздов

Я не могу на одном самокате добраться до работы. А таскать его в МЦК - ну такое. Поэтому шэринг - хороший вариант (лучше, чем ждать автобус по 15-20 минут). Только шлем таскать в руках задалбывает.

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Valeratal Val

ну так Вы таскаете свой самокат по метро, автобусам, мцкам и д1?
14кг. Это легкий?

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Михаил Емельченков

Уважаемый #яндексgo. Имею «накатку» на вушах в несколько сотен километров. Опробовал ваш самокат в Москве. Приятно, когда самокаты новенькие, хорошая ходовая. Понравилось доброжелательность общения самокатов с населением. Боялся, что будет стервозность в духе Алисы, но нет, тут очень хорошо всё. Подскажите, как на самокатах ограничить скорость до 18 кмч и сделать более мягкую формулу разгона? У вуша это режим "D" на старых моделях. На новых они уже пообещали встроить этот режим в их приложение. Вы как, поспеете за ними?

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Евгений Дроздов

А максимальная скорость у них какая? Была в прошлом году 20 км/ч, а у Вуш/Юрент 25 км/ч.

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Zhenya Ptichnikov

Вуш не едет 25, он в реальности показывает 21-22, в поддержке сказали, что ограничение 20, это вроде как ещё с прошлого года соглашение с властями города на такое ограничение.

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Александр Глушков

На днях успел прокатиться - 24 км/ч выдает

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Dmitry Kiselev

Немножко нытья от велосипедиста. Попал тут в ситуацию, когда порвал цепь на велике, а инструмента нужного с собой не было. Москва. 23 часа уже, воскресенье. До дома 15 км. Думал доехать на метро - велик чистый, опрятный - даже не мтб, а 10 кг минималистичный фикс, вагоны уже пустые - кому блин я могу помешать. Не тут-то было. Сразу подскочил охранник метро, молодой какой-то, ретивый видно. С велосипедом нельзя и все такое. Отвечаю, что правила я знаю, но велосипед сломан, ехать не могу, давайте я сниму колеса и это уже будет не велосипед формально, а запчасти (сколько себя помню, обычно этого хватало). Тот ни в какую.

Вот что за дискриминация такая? Даже в автобус можно с велосипедом. При этом электросамокаты пропускают свободно, они гоняют прямо по платформам даже в час пик и я ни разу не видел, чтобы кому-то сделали за это замечание хотя бы. Хотя какого хрена вообще электросамокату делать в метро, если он не сломан и может ехать сам по городу?

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Valeratal Val

ну так сравнили габариты самоката и велика. У велика одно колесо размером с самокат.

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Артем Голендберг

Это личные перевозят, если человек живет на юго западной, а покататься хочет на вднх, тут не особо своим ходом уедешь. А по поводу метро, думаю проблема конкретно в этом товарище, а не в системе в целом.

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Вадим Д.

Небось, самокаты все сплошь отечественные-импортозамещённые?
Или потом с них всю электронику снимут, как со стиральных машин, и будут все по-старинке самокатить?
Сарказм.
А вообще в Питере аедь с самокатами не всё ладно было, отпустило уже?

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D. Trump

"Небось" - так обычно говорит моя бабушка.

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Sergey Allenykh

Интересно посмотреть на кейсы расширенной страховки со смартфоном. Какой процент одобренных случаев к отказам. Да и как участковые на это будут реагировать, как обычно ждать их 24 часа возле опорного пункта, что бы получить справку?)

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Злюк Бессон

Отличная новость. А для подписчиков Яндекс Плюс — вдвойне.

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Миша Магадан

Есть льготный тариф для курьеров — одна минута стоит рубль, старт — бесплатный.
 Т.е. можно устроится на работу курьером, отвезти пару заказов, а потом всё лето кататься по рублю за минуту?

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Stanislav Makushenko

курьером работать все равно придётся

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Миша Магадан

так там же, как в такси, наверное, кто первей, тот и везёт заказ, а я типа не успеваю

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Dmitry Kiselev

впаяют штраф за то, что не развозишь заказы, делов-то)

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Max Bernberg

Так суть в получении льготы, а не работать курьером

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Цкуро Бесцветный

География под туристов сделана. Центр + прилегающие районы.

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Цкуро Бесцветный

Особенно радует на юге: провели границу прямо по Московской, Славы и Ломоносовской , идиотизм.

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Max Bernberg

В гетто не завезли. Дорожат техникой

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Игорь Мазаев

Видели. Теперь этого металлолома на улицах ещё больше будет

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Игорь Мазаев

Весь Петербург почти 🤷‍♂️
Катались бы на Крестовском — вопросов бы не было

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