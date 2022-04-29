«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Петербурге Статьи редакции
До этого сервис работал только в Москве и Краснодаре.
- Самокаты можно забронировать в приложении «Яндекс Go», нажав кнопку «Город», объявила компания. Есть поминутный тариф и фиксированный — он покажет, сколько будет стоить поездка до определённого места.
- На каждом самокате есть держатель телефона с беспроводной зарядкой. За полчаса поездки заряд смартфона восстановится в среднем на 40%. С одного аккаунта можно забронировать до трёх самокатов.
- Аренда стоит 50 рублей за старт и 5 рублей за минуту поездки. Если подключить к подписке «Яндекс Плюса» опцию «Самокаты» можно не платить за начало аренды, опция стоит 399 рублей в месяц. Есть льготный тариф для курьеров — одна минута стоит рубль, старт — бесплатный.
- В парках и в других людных местах самокаты будут снижать скорость до 15, 10 или 6 км/ч. Такие зоны сервис определяет автоматически в зависимости от плотности пешеходного потока, его средней скорости, близости школ, детских садов и площадок. В запрещённых для катания зонах скорость автоматически снизится до нуля.
- Базовая страховка пользователей включена в стоимость поездки, за дополнительный рубль в минуту можно купить расширенную страховку. Она покроет, например, ремонт смартфона, если он повредится во время поездки.
- «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года, в Краснодаре — в октябре.
По результатам исследования, проведенного аналитиками Яндекс Рекламы, интерес к загородной недвижимости растет год к году. Так, в первом квартале 2022 года пользователи задали поиску Яндекса на 16% больше запросов про покупку дачи, чем в 2021-м, и на 75% больше, чем в 2020-м. Также растет и популярность аренды дачных домов: в первом квартале…
Самостоятельно выбрать сервер для смены геолокации нельзя — компания заменяет IP-адрес пользователя схожим адресом в том же регионе.
Главные тезисы из рассказа на YouTube-канале «Все работы хороши», где разбирают условия для работников в разных компаниях.
Представим ситуацию: у вас бизнес, идут обычные продажи, а потом начинаются майские праздники, когда все процессы замедляются и никто не отвлекает по работе. Здесь и возникает желание в спокойном режиме поработать работу, которая всё время откладывалась.
Что же можно полезного сделать, чтобы после майских выросли продажи? Подробно отвечаем ниже.
Сегодня на примере еще одного клиента агентства системного интернет-маркетинга Webolution мы покажем, какой эффект на продвижение оказывает редизайн сайта. Естественно, при условии, что все сделано правильно.
Самокат стоит 30 000₽. Окупается за 90 часов.
Даже в голову не приходит, какой ещё бизнес такое имеет.
1. Прокатный самокат со всем оборудованием стоит 60-90 тыс.
2. Они убиваются со страшной скоростью за месяц
3. Их надо обслуживать, заряжать, переставлять, страховать
4. Во всем мире этот бизнес держится только за счет инвестиций, маржа там минимальная
1. великоват разброс, но допустим
2. тут тоже нужны цифры
3. ну за зп N рублей в месяц человек ездит и обслуживает, заряжает переставляет M самокатов, рублей по 10 на самокат.
4. ну это про любой бизнес так говорят, во все времена, во всём мире, и частенько врут :) так что без цифр тоже не обойтись
маржа там минимальная
там нет маржи, чисто в убыток, если на круг посчитать
Смысл тогда такого "бизнеса"?
Занять долю рынка, потом вывести на окупаемость. Так многие бизнесы развиваются. Грубо говоря, Вы купили 100 самокатов - у Вас будет одна цена, а если купите 10К самокатов, то чуть ли не вдвое дешевле получится.
Зато скажут, что занимаются бизнесом.🤣
Это смотря какой. Те что обычно пользуют шеринги это спец версия модели Ninebot Max G30 (спец - потому что идет с амортизатором спереди), хз сколько закупочная цена у них, но классическая модель в ритейле стоит около 55 тыс р (плюс минус).
К тому же вы забываете что срок жизни шеринговых самокатов очень короток.
StepN
По своему опыту - поездки на самокате обходятся дороже такси, где ты платишь за аренду авто стоимостью лям с водителем стажем 3 года +
И люди ездят!!
Украду у байкеров - такси перевозит тело, самокат - душу
Бедные пешеходы.
Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, вместо строительства велодорожек выбрал спецоперацию, вместо парка Тучкова Буян строит очередной ЖК, и видимо всем доволен. Судя по количеству поклонников спецоперации среди пешеходов, они могут потерпеть. Все таки велодорожки это какое-то западное веяние, а наши деды без них жили и ничего
Зачем велодорожки, если велопидеристы не умеют ими пользоваться и не знают ни пдд, ни простого уважения к пешеходам? Вот в Приморском есть эти дорожки. И что толку? Катаются всё равно по всей ширине пешеходной части. Делать велодорожки для них, как строить салон красоты для свиней
Мам с колясками с них пусть сначала уберут, вразвалочку по парочке как утки, а также детей, а потом можно говорить о свиньях
Так пусть сбивают. Давить пешеходов на велике - это норма
Яндекс, готовтесь
Шеринги не любят из-за идиотов ими пользующихся, кто гоняет на них по тротуарам на скорости, подрезает пешиков, катается вдвоем и даже втроем (!), не паркует их и бросает где попало.
За такое нужно бить током или отрубать руку, сразу из далека понятно что за человек пытается ехать на скутере, если он однорукий, бгггг.
Жестко. 🤣
Ну вначале и в SF всякие bird на деревьях висели.
Потом люди попривыкли, теперь это как норма.
В МСК тоже гробили вначале, сейчас народ попустило вроде. В регионах то же пройдет, вопрос времени.
Я думаю этот этап даже в бизнес модель уже заложен.
интересно, перед тем как арендовать самокат будут человека проверять на состояние алкогольного опьянения?
Зачем? Ведь перед тем, как вы пишете комментарии, вас не проверяют на идиотизм?
Ну когда пьяный идиот на скорости собьёт Вас и уедет... Интересно, что Вы будете говорить тогда...
А с чего вдруг он будет после этого говорить
Мало самокатов, ага, надо больше. На тротурах слишком свободно, пешеходам от этого скучно. Нужно больше движухи, столкновений и хоррора.
Я пол года пользовался шеринговыми, потом взял Xiaomi Pro 2. Он все еще не окупился, но есть существенные плюсы:
- он твой, ты знаешь в каком он состоянии, что он не убит мудаками думающими что они будущие Шумахеры от мира скутеров
- ты не тратишь время как дурак бегая с аппкой по району ища достаточно заряженный скутер чтобы доехать куда-то дальше своего подъезда.
- ты в принципе не ищешь скутер, ты вышел из дома, разложил его, встал и поехал
- ты не думаешь что там тикает время если тебе захотелось остановиться где-то и полюбоваться птичками
- конкретно эта модель сука портабельная и легкая, причем везет на реальные 30км (заявляют 45 максимум, но это в идеальных условиях). Мне нужно, я сложил его и пошел с ним в магазин неся его в руке.
Про шеринг забыл, надоел.
Я не могу на одном самокате добраться до работы. А таскать его в МЦК - ну такое. Поэтому шэринг - хороший вариант (лучше, чем ждать автобус по 15-20 минут). Только шлем таскать в руках задалбывает.
ну так Вы таскаете свой самокат по метро, автобусам, мцкам и д1?
14кг. Это легкий?
Уважаемый #яндексgo. Имею «накатку» на вушах в несколько сотен километров. Опробовал ваш самокат в Москве. Приятно, когда самокаты новенькие, хорошая ходовая. Понравилось доброжелательность общения самокатов с населением. Боялся, что будет стервозность в духе Алисы, но нет, тут очень хорошо всё. Подскажите, как на самокатах ограничить скорость до 18 кмч и сделать более мягкую формулу разгона? У вуша это режим "D" на старых моделях. На новых они уже пообещали встроить этот режим в их приложение. Вы как, поспеете за ними?
А максимальная скорость у них какая? Была в прошлом году 20 км/ч, а у Вуш/Юрент 25 км/ч.
Вуш не едет 25, он в реальности показывает 21-22, в поддержке сказали, что ограничение 20, это вроде как ещё с прошлого года соглашение с властями города на такое ограничение.
На днях успел прокатиться - 24 км/ч выдает
Немножко нытья от велосипедиста. Попал тут в ситуацию, когда порвал цепь на велике, а инструмента нужного с собой не было. Москва. 23 часа уже, воскресенье. До дома 15 км. Думал доехать на метро - велик чистый, опрятный - даже не мтб, а 10 кг минималистичный фикс, вагоны уже пустые - кому блин я могу помешать. Не тут-то было. Сразу подскочил охранник метро, молодой какой-то, ретивый видно. С велосипедом нельзя и все такое. Отвечаю, что правила я знаю, но велосипед сломан, ехать не могу, давайте я сниму колеса и это уже будет не велосипед формально, а запчасти (сколько себя помню, обычно этого хватало). Тот ни в какую.
Вот что за дискриминация такая? Даже в автобус можно с велосипедом. При этом электросамокаты пропускают свободно, они гоняют прямо по платформам даже в час пик и я ни разу не видел, чтобы кому-то сделали за это замечание хотя бы. Хотя какого хрена вообще электросамокату делать в метро, если он не сломан и может ехать сам по городу?
ну так сравнили габариты самоката и велика. У велика одно колесо размером с самокат.
Это личные перевозят, если человек живет на юго западной, а покататься хочет на вднх, тут не особо своим ходом уедешь. А по поводу метро, думаю проблема конкретно в этом товарище, а не в системе в целом.
Небось, самокаты все сплошь отечественные-импортозамещённые?
Или потом с них всю электронику снимут, как со стиральных машин, и будут все по-старинке самокатить?
Сарказм.
А вообще в Питере аедь с самокатами не всё ладно было, отпустило уже?
"Небось" - так обычно говорит моя бабушка.
Интересно посмотреть на кейсы расширенной страховки со смартфоном. Какой процент одобренных случаев к отказам. Да и как участковые на это будут реагировать, как обычно ждать их 24 часа возле опорного пункта, что бы получить справку?)
Отличная новость. А для подписчиков Яндекс Плюс — вдвойне.
Есть льготный тариф для курьеров — одна минута стоит рубль, старт — бесплатный.
Т.е. можно устроится на работу курьером, отвезти пару заказов, а потом всё лето кататься по рублю за минуту?
курьером работать все равно придётся
так там же, как в такси, наверное, кто первей, тот и везёт заказ, а я типа не успеваю
впаяют штраф за то, что не развозишь заказы, делов-то)
Так суть в получении льготы, а не работать курьером
География под туристов сделана. Центр + прилегающие районы.
Особенно радует на юге: провели границу прямо по Московской, Славы и Ломоносовской , идиотизм.
В гетто не завезли. Дорожат техникой
Видели. Теперь этого металлолома на улицах ещё больше будет
Весь Петербург почти 🤷♂️
Катались бы на Крестовском — вопросов бы не было