Forbes: Shell продаст свои АЗС в России, возможный покупатель — «Лукойл» Статьи редакции
В марте компания говорила, что закроет заправки.
- 5 мая сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес, пишет Forbes со ссылкой на источник в компании.
- По его словам, пока идут переговоры, и сделка не подписана. Shell продаёт все заправки с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца 2022 года, говорит собеседник.
- О том, что Shell сообщила российскому офису о продаже сети АЗС, слышал и участник топливного рынка. В Shell подтвердили, что ведут переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами».
- По словам другого источника издания на топливном рынке, бизнес интересовал несколько игроков, в том числе «Лукойл». Сотрудник российского офиса Shell рассказал, что там считают эту компанию наиболее вероятным покупателем. В «Лукойле» не смогли оперативно дать комментарий, его совладелец Леонид Федун не ответил.
- Источник Forbes отмечает, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами.
- Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах в марте 2022 года. Тогда же компания заявила, что закроет свои АЗС в России и производство авиатоплива и смазочных материалов. 5 мая компания отчиталась о расходах в $4,24 млрд из-за ухода из России. В стране у Shell есть более 370 АЗС в 28 городах.
2718 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Эх, Шелл лучшие в плане обслуживания, независимо от локации. Очень надеюсь, что это сохранится
А в чем выражалось обслуживание на АЗС? Вкусные хот-доги? Особо услужливые заправщики? В чем принципиальное отличие в основной функции о других брендов?
Ну, мне минет как то там сделали....
Особо услужливые заправщики
В чем принципиальное отличие в основной функции о других брендов?
Как пример: чистые и светлые АЗС, чистые заправочные пистолеты, одноразовые перчатки.
Нах тебе чистые заправки? Залил бенза и дальше в путь. Качество у них ничем не отличается от наших
Согласен! Топливо там было плохое и много франшизы, где оно ещё хуже. К слову, там даже не было АИ-100, а только эквивалент АИ-98 под своим названием.
Shell был внутри мкада?
Нет, речь идёт о Краснодарском крае.
Предрассудки. Думал ламбо и феррари только внутри мкада.
Никаких предрассудков, а личные наблюдения. Вы забыли упомянуть еще одну немецкую марку. У меня атмосферный мотор и качество сразу ощущается
Даже на большой турбо едет повеселее.
Я свою Эво сотым заправляю. 🤔
У Вас же наверняка турбина? Я бы лил только 100, а так решение за Вами
Турбина. Только сотый и лью. Летает зато как Ламборгини (на самом деле быстрее, пробовал).
Ну они это компенсировали самой высокой ценой бензина среди всех
Продаст дешево, опять же плюс новым владельцам.
Уже многие обожглись на этих санкциях, а кто то наварился.
Санкции напоминают выстрел себе в ногу, чтоб напугать врага)))
"Санкции нам на пользу" - слышали эту сказку и не раз.
От части это и есть правда. Вы ведь знаете, как берется опыт?
Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, Россия ничему не учится.
Вы про что говорите?
Тут такая ситуация - с ресурса tj много ботов на этом сайте они бегают по всем темам и минусят все что за РФ или против украины, я сначала не мог понять, потом объяснили.
Модеры тоже частично за них.
Время все рассудит.
Это бот не обращай внимания
Как минимум эти санкции во вред компании шелл, это очевидно.
Ну так всегда. Если кто-то беднеет, то обязательно кто-то должен богатеть
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Я так и не понял, а кому в итоге от этого стало хуже, кроме Шелл? Получается и работу никто не потеряет и заправок меньше не станет. Ну а бензин то все равно там не шеловский был.
Никому хуже не стало, просто сливают активы в рф, пока они еще что-то стоят. Не верят, видимо, в будущий рост экономики за счет отказа от доллара и импортозамещения)
Их такому не учили… ведь не может быть иной модели, кроме английской-американской…
*голосом Задорнова* "Ну тупыыые!"
Работу не потеряют до конца 2022. А потом неизвестно что. Вряд ли бензин станет дешевле, а вот покупать его могут и меньше в ближайшем будущем.
Зачем бензин, если нет машин?))
Пизда бензину. Будем скоро такой хуйнёй свои тачки заправлять😩. Если останется Лукойл и Газпром, можно смело лить 92, другого бензина эти дереволазы делать не захотят и не смогут. Засада.
А вы топливный сертификат на Шеле попросите, много интересного узнаете
Подозреваю, что дальше торговать таким дерьмом, что после санкций стали выпускать наши нпз, им не позволила их деловая репутация
господи, какие же шизы здесь сидят. Шелл продавала топливо газпромовское с нпз российских, а хотя это как в тот меме, гавно есть не буду, а ну раз американское то попробовать можно
Они перепродают наше топливо. Shell, BP, Роснефть и тд там все из одной «бочки» льётся. Хотите оригинал, Вам на Кириши
Открою страшную тайну: все (включая Шелл) получают топливо из одного НПЗ.
НПЗ много) и бензин был разный. Но кто теперь будет контролировать его качество и зачем, если не станет конкуренции, если не будет честного контроля качества, требований. Просто переживаю за свою тачку.
Открою страшную тайну, но Макдак тоже жарил котлеты из того же сырья, что и другие...
У НПЗ есть разный тех. процесс производства топлива, который контролируется представителями АЗС, присадки, цистерны из аллюминия а не из стали.
"Shell продаёт все заправки вместе с персоналом" а у нас обратно ввели уже? Можно персонал продавать?
Крепостное право только на бумаге отменили, а рабовладельческий строй никуда не делся)
Заправок шел с гулькин хрен, а вот масла у них широкая линейка...была
И ладно бы «очередное» масло, а был был неплохой Ultra для современных двигателей с хорошими присадками. По качеству точно лучше того же Тоталя, близко к Мобилу, но сильно дешевле..в общем средний класс. Уходит также как и сам «средний класс»
Это да, причём многие масла уникальные, под промышленное оборудование добычи полезных ископаемых. Ну и прикольно, что на свой завод базовые масла завозили из-за рубежа, дабы иметь полностью аналогичные продукты
Shell продаёт все заправки вместе с персоналом
Продаст?
Они что заработают на украинской проблеме? 😜
Пусть там альтернативные источники развивают, а мы пока на старых поживём. Как закончится у нас, так уже там всё буит развито. Щитай ничо не потратили, а только купили готовое.