Транспорт
Пермский корабль

Forbes: Shell продаст свои АЗС в России, возможный покупатель — «Лукойл» Статьи редакции

В марте компания говорила, что закроет заправки.

  • 5 мая сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес, пишет Forbes со ссылкой на источник в компании.
  • По его словам, пока идут переговоры, и сделка не подписана. Shell продаёт все заправки с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца 2022 года, говорит собеседник.
  • О том, что Shell сообщила российскому офису о продаже сети АЗС, слышал и участник топливного рынка. В Shell подтвердили, что ведут переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами».
  • По словам другого источника издания на топливном рынке, бизнес интересовал несколько игроков, в том числе «Лукойл». Сотрудник российского офиса Shell рассказал, что там считают эту компанию наиболее вероятным покупателем. В «Лукойле» не смогли оперативно дать комментарий, его совладелец Леонид Федун не ответил.
  • Источник Forbes отмечает, что в нагрузку к АЗС Shell хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами.
  • Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах в марте 2022 года. Тогда же компания заявила, что закроет свои АЗС в России и производство авиатоплива и смазочных материалов. 5 мая компания отчиталась о расходах в $4,24 млрд из-за ухода из России. В стране у Shell есть более 370 АЗС в 28 городах.

#новость #shell

2718 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
49 комментариев
Написать комментарий...
Районный яд

Эх, Шелл лучшие в плане обслуживания, независимо от локации. Очень надеюсь, что это сохранится

Ответить
Развернуть ветку
Артём Сычёв

А в чем выражалось обслуживание на АЗС? Вкусные хот-доги? Особо услужливые заправщики? В чем принципиальное отличие в основной функции о других брендов?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий О

Ну, мне минет как то там сделали....

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Особо услужливые заправщики

Ответить
Развернуть ветку
Chr Chr

В чем принципиальное отличие в основной функции о других брендов?

Ответить
Развернуть ветку
xvt123

Как пример: чистые и светлые АЗС, чистые заправочные пистолеты, одноразовые перчатки.

Ответить
Развернуть ветку
Green Base

Нах тебе чистые заправки? Залил бенза и дальше в путь. Качество у них ничем не отличается от наших

Ответить
Развернуть ветку
Фрост Тобин

Согласен! Топливо там было плохое и много франшизы, где оно ещё хуже. К слову, там даже не было АИ-100, а только эквивалент АИ-98 под своим названием.

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

Shell был внутри мкада?

Ответить
Развернуть ветку
Фрост Тобин

Нет, речь идёт о Краснодарском крае.

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

Предрассудки. Думал ламбо и феррари только внутри мкада.

Ответить
Развернуть ветку
Фрост Тобин

Никаких предрассудков, а личные наблюдения. Вы забыли упомянуть еще одну немецкую марку. У меня атмосферный мотор и качество сразу ощущается

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Даже на большой турбо едет повеселее.

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Я свою Эво сотым заправляю. 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Фрост Тобин

У Вас же наверняка турбина? Я бы лил только 100, а так решение за Вами

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Турбина. Только сотый и лью. Летает зато как Ламборгини (на самом деле быстрее, пробовал).

Ответить
Развернуть ветку
Семён Сердюков

Ну они это компенсировали самой высокой ценой бензина среди всех

Ответить
Развернуть ветку
Денис Антонов

Продаст дешево, опять же плюс новым владельцам.
Уже многие обожглись на этих санкциях, а кто то наварился.
Санкции напоминают выстрел себе в ногу, чтоб напугать врага)))

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

"Санкции нам на пользу" - слышали эту сказку и не раз.

Ответить
Развернуть ветку
Артем П.

От части это и есть правда. Вы ведь знаете, как берется опыт?

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, Россия ничему не учится.

Ответить
Развернуть ветку
Артем П.

Вы про что говорите?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Антонов

Тут такая ситуация - с ресурса tj много ботов на этом сайте они бегают по всем темам и минусят все что за РФ или против украины, я сначала не мог понять, потом объяснили.
Модеры тоже частично за них.
Время все рассудит.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Антонов

Это бот не обращай внимания

Ответить
Развернуть ветку
Денис Антонов

Как минимум эти санкции во вред компании шелл, это очевидно.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Ну так всегда. Если кто-то беднеет, то обязательно кто-то должен богатеть

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Таир Бакиев

Я так и не понял, а кому в итоге от этого стало хуже, кроме Шелл? Получается и работу никто не потеряет и заправок меньше не станет. Ну а бензин то все равно там не шеловский был.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

Никому хуже не стало, просто сливают активы в рф, пока они еще что-то стоят. Не верят, видимо, в будущий рост экономики за счет отказа от доллара и импортозамещения)

Ответить
Развернуть ветку
designmoda

Их такому не учили… ведь не может быть иной модели, кроме английской-американской…

Ответить
Развернуть ветку
Zzz Zzz

*голосом Задорнова* "Ну тупыыые!"

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Romanchenko

Работу не потеряют до конца 2022. А потом неизвестно что. Вряд ли бензин станет дешевле, а вот покупать его могут и меньше в ближайшем будущем.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Novikov

Зачем бензин, если нет машин?))

Ответить
Развернуть ветку
Kamil Kalimulin

Пизда бензину. Будем скоро такой хуйнёй свои тачки заправлять😩. Если останется Лукойл и Газпром, можно смело лить 92, другого бензина эти дереволазы делать не захотят и не смогут. Засада.

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

А вы топливный сертификат на Шеле попросите, много интересного узнаете

Ответить
Развернуть ветку
Kamil Kalimulin

Подозреваю, что дальше торговать таким дерьмом, что после санкций стали выпускать наши нпз, им не позволила их деловая репутация

Ответить
Развернуть ветку
Иван Шеметов

господи, какие же шизы здесь сидят. Шелл продавала топливо газпромовское с нпз российских, а хотя это как в тот меме, гавно есть не буду, а ну раз американское то попробовать можно

Ответить
Развернуть ветку
designmoda

Они перепродают наше топливо. Shell, BP, Роснефть и тд там все из одной «бочки» льётся. Хотите оригинал, Вам на Кириши

Ответить
Развернуть ветку
Различный парфюмер

Открою страшную тайну: все (включая Шелл) получают топливо из одного НПЗ.

Ответить
Развернуть ветку
Kamil Kalimulin

НПЗ много) и бензин был разный. Но кто теперь будет контролировать его качество и зачем, если не станет конкуренции, если не будет честного контроля качества, требований. Просто переживаю за свою тачку.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Открою страшную тайну, но Макдак тоже жарил котлеты из того же сырья, что и другие...
У НПЗ есть разный тех. процесс производства топлива, который контролируется представителями АЗС, присадки, цистерны из аллюминия а не из стали.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Тихонов

"Shell продаёт все заправки вместе с персоналом" а у нас обратно ввели уже? Можно персонал продавать?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Косатиков

Крепостное право только на бумаге отменили, а рабовладельческий строй никуда не делся)

Ответить
Развернуть ветку
krub

Заправок шел с гулькин хрен, а вот масла у них широкая линейка...была

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

И ладно бы «очередное» масло, а был был неплохой Ultra для современных двигателей с хорошими присадками. По качеству точно лучше того же Тоталя, близко к Мобилу, но сильно дешевле..в общем средний класс. Уходит также как и сам «средний класс»

Ответить
Развернуть ветку
Andrey M

Это да, причём многие масла уникальные, под промышленное оборудование добычи полезных ископаемых. Ну и прикольно, что на свой завод базовые масла завозили из-за рубежа, дабы иметь полностью аналогичные продукты

Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру
Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин

Shell продаёт все заправки вместе с персоналом

Ответить
Развернуть ветку
Эмилия Теплова

Продаст?

Они что заработают на украинской проблеме? 😜

Ответить
Развернуть ветку
ART

Пусть там альтернативные источники развивают, а мы пока на старых поживём. Как закончится у нас, так уже там всё буит развито. Щитай ничо не потратили, а только купили готовое.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 49 комментариев
null