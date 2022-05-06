Shell приостановит работу своих АЗС в России на фоне продажи бизнеса Статьи редакции
Сделка по продаже АЗС пока не подписана, но наиболее вероятный покупатель — «Лукойл», говорили источники.
- Компания ведёт переговоры о продаже «Шелл Нефть», которая владеет сетью АЗС в России и заводом по производству смазочных материалов в Торжке, подтвердил гендиректор «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев.
- Чтобы передать компанию новому владельцу, Shell приостановит работу своих АЗС и завода «в ближайшие дни». На какой срок, Стародубцев не уточнил. Он отметил, что приоритет для компании — сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства.
- О том, что Shell нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес в России, 5 мая сообщил Forbes со ссылкой на источники. Сделка пока не подписана, но наиболее вероятный покупатель — «Лукойл», говорили собеседники.
- В марте 2022 года Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, постепенном отказе от всех российских нефтегазовых проектов и закрытии АЗС (у неё более 370 заправок в 28 российских городах). Компания отчиталась о расходах в $4,24 млрд из-за ухода из России.
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Это конечно удивительно, какие там институты репутации, что они готовы терять такие деньги лиж бы не запятнать себя…
Это не институты репутации, а выполнение приказа сверху.
институты репутации?) у шелла?) у нефтяников? это все равно, что "институт репутации" у наркоторговцев. они ведут свой бизнес в африканских странах безо всякого страха и упрека, где надо дают взятки, где надо поддерживают кровавые режимы деньгами. их уход это простой расчет рисков национализации, учитывая перспективы дальнейшего противостояния.
Это Великобритания. Ничего удивительного на фоне того, как она помогает Украине. Еще и голландская, вспоминаем сбитый Боинг.
я думаю эти шаги влияют на цену акций вот и все.
Это не институт репутации. В условиях диктатуры бизнес может принадлежать только номенклатуре, так что нужно продавать по хорошему пока не отняли.
Смотрю компании уже не ждут окончания "спецоперации" и начинают окончательно сворачивать бизнес в РФ.
Ну они подождали пару месяцев, потом поняли, что это надолго.
Ну а что делать, если даже власти не знают даты "окончания спецоперации". Типы действуют по ситуации и не могут ни признать поражение, ни обозначить что-то за "победу"...
как раз у кого бизнес- у икеи, оби, мак - обратно рвутся. а у этих прочто перепродажа русского бензина нам же, нос американским запахом. сто лет уже заправляюсь на лукойле и газпроме
Вот и пускай потом всяких пидорасов на наш рынок. А представьте, что как у аборигенов все заправки были бы под внешним управлением? Все, остались бы без топлива....ну или исполняйте наши правильные демократические указания - сосать и прогибаться.
а когда карты мир ввводили, визга тут стояло - зачем траться на своё, есть жи нормально работающие карты уже111
Интересно было бы узнать процент рынка Шелл в России, а не долю России в их выручке и прибыли.
Если бы западный бизнес был более тесно вплетен в нашу экономику, то и санкций было бы в разы меньше, т.к. это сильно ударило бы по ним. Потому когда Америка вводит санкции против России, то в ответ от Захаровой или Лаврова слышим "пук -срёньк" и всё. Китай и Америка постоянно ведут переговоры т.к. зависимы друг от друга.
Ой, чувствую, что будет как с заправками Shell в Крыму, все 8 АЗС стоят разграбленные после ухода с рынка. И на их месте вот уже больше 8 лет никто ничего не хочет открывать и строить, как и 2 монополиста Крыма в этой сфере, как и те рос.компании, которые зашли с материка
Сравнили непризнанный Крым и остальную РФ.
ой, да всем похуй на тебя и твои чувствования
Где мне сотый бензин для моих турбожигулей теперь брать?:(
на лукойле, на ГПН. тем более что возят их с одних и тех же НПЗ, ну максимум присадок каких то добавят в стиле супротека)
Там же 100 не было
Так у Лукойла экто 100 и есть :)
На Лукойле. Он там как раз самый дорогой среди всех Газиков/Роснефтей/Татнефтей/Нефтемагистралей и т.д. был :D
ага, прям бизнесссс: купить киришский бензин и продать его с американским запахом
не правда! там еще предлагали копить баллы и получать игрушечные машинки в подарок!
А зачем мне vc эту новость второй раз за день присылает ?