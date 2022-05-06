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Shell приостановит работу своих АЗС в России на фоне продажи бизнеса Статьи редакции

Сделка по продаже АЗС пока не подписана, но наиболее вероятный покупатель — «Лукойл», говорили источники.

  • Компания ведёт переговоры о продаже «Шелл Нефть», которая владеет сетью АЗС в России и заводом по производству смазочных материалов в Торжке, подтвердил гендиректор «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев.
  • Чтобы передать компанию новому владельцу, Shell приостановит работу своих АЗС и завода «в ближайшие дни». На какой срок, Стародубцев не уточнил. Он отметил, что приоритет для компании — сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства.
  • О том, что Shell нашла покупателя на свой автозаправочный бизнес в России, 5 мая сообщил Forbes со ссылкой на источники. Сделка пока не подписана, но наиболее вероятный покупатель — «Лукойл», говорили собеседники.
  • В марте 2022 года Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, постепенном отказе от всех российских нефтегазовых проектов и закрытии АЗС (у неё более 370 заправок в 28 российских городах). Компания отчиталась о расходах в $4,24 млрд из-за ухода из России.

#новость #shell

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56 комментариев
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Big Boss

Это конечно удивительно, какие там институты репутации, что они готовы терять такие деньги лиж бы не запятнать себя…

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designmoda

Это не институты репутации, а выполнение приказа сверху.

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12 комментариев
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Денис Колокольцев

институты репутации?) у шелла?) у нефтяников? это все равно, что "институт репутации" у наркоторговцев. они ведут свой бизнес в африканских странах безо всякого страха и упрека, где надо дают взятки, где надо поддерживают кровавые режимы деньгами. их уход это простой расчет рисков национализации, учитывая перспективы дальнейшего противостояния.

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1 комментарий
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Pavel Petel

Это Великобритания. Ничего удивительного на фоне того, как она помогает Украине. Еще и голландская, вспоминаем сбитый Боинг.

Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell, «Ройял датч-шелл» — британско-нидерландская нефтегазовая компания. На 2018 год…
ru.wikipedia.org
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Сергей Мазур

я думаю эти шаги влияют на цену акций вот и все.

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Виктор Ефимов

Это не институт репутации. В условиях диктатуры бизнес может принадлежать только номенклатуре, так что нужно продавать по хорошему пока не отняли.

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evilnw

Смотрю компании уже не ждут окончания "спецоперации" и начинают окончательно сворачивать бизнес в РФ.

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Единственный алмаз

Ну они подождали пару месяцев, потом поняли, что это надолго.

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Feduard Klimkin

Ну а что делать, если даже власти не знают даты "окончания спецоперации". Типы действуют по ситуации и не могут ни признать поражение, ни обозначить что-то за "победу"...

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k. p.

как раз у кого бизнес- у икеи, оби, мак - обратно рвутся. а у этих прочто перепродажа русского бензина нам же, нос американским запахом. сто лет уже заправляюсь на лукойле и газпроме

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Парень

Вот и пускай потом всяких пидорасов на наш рынок. А представьте, что как у аборигенов все заправки были бы под внешним управлением? Все, остались бы без топлива....ну или исполняйте наши правильные демократические указания - сосать и прогибаться.

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k. p.

а когда карты мир ввводили, визга тут стояло - зачем траться на своё, есть жи нормально работающие карты уже111

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Сергей Лопырев

Интересно было бы узнать процент рынка Шелл в России, а не долю России в их выручке и прибыли.

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evilnw

Если бы западный бизнес был более тесно вплетен в нашу экономику, то и санкций было бы в разы меньше, т.к. это сильно ударило бы по ним. Потому когда Америка вводит санкции против России, то в ответ от Захаровой или Лаврова слышим "пук -срёньк" и всё. Китай и Америка постоянно ведут переговоры т.к. зависимы друг от друга.

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Александр

Ой, чувствую, что будет как с заправками Shell в Крыму, все 8 АЗС стоят разграбленные после ухода с рынка. И на их месте вот уже больше 8 лет никто ничего не хочет открывать и строить, как и 2 монополиста Крыма в этой сфере, как и те рос.компании, которые зашли с материка

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Цкуро Бесцветный

Сравнили непризнанный Крым и остальную РФ.

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Сергей Лопырев

ой, да всем похуй на тебя и твои чувствования

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Щитпостер на зарплате

Где мне сотый бензин для моих турбожигулей теперь брать?:(

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Денис Колокольцев

на лукойле, на ГПН. тем более что возят их с одних и тех же НПЗ, ну максимум присадок каких то добавят в стиле супротека)

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7 комментариев
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Ilgar Dadashov

Там же 100 не было

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7 комментариев
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SAMURAY

Так у Лукойла экто 100 и есть :)

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Make YourVision

На Лукойле. Он там как раз самый дорогой среди всех Газиков/Роснефтей/Татнефтей/Нефтемагистралей и т.д. был :D

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k. p.

ага, прям бизнесссс: купить киришский бензин и продать его с американским запахом

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Сергей Лопырев

не правда! там еще предлагали копить баллы и получать игрушечные машинки в подарок!

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Сергей Никитин

А зачем мне vc эту новость второй раз за день присылает ?

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