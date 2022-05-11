Транспорт
Маша Цепелева

Минпромторг запланировал ограничить скорость всех ввозимых в Россию электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции

Все устройства должны будут иметь систему спутникового слежения для замедления скорости, например, в парках.

  • Минпромторг, мэрия Москвы и автомоторный исследовательский институт НАМИ разрабатывают новый ГОСТ для электросамокатов, пишет «Ъ». Он будет распространяться на все ввозимые в Россию моноколеса и гироскутеры.
  • Новый стандарт сейчас проходит согласование, рассказали в Минпромторге. Пока электросамокаты при ввозе проверяют только на «электромагнитную совместимость».
  • Спутниковая система нужна для ограничения скорости в конкретных местах, например, в парках и дворах. Должна быть функция «пешеходный режим» с ограничением скорости до 6 км/ч, с ней самокат будет подавать «отличительный и видимый световой сигнал» для водителей и окружающих. Задний ход тоже должен быть ограничен 6 км/ч. Есть ограничения по способу включения и торможения устройства, требования к противоскользящей поверхности, диаметру шин, передним и задним фарам.
  • В маркировке должен быть указан производитель, класс, максимальная скорость, год производства, мощность, максимально допустимая масса.
  • Ограничения скорости уже установлены в кикшеринговых самокатах. В Whoosh считают, что ГОСТ нуждается в «дополнительной проработке и большей детализации». В «Яндекс Go» — что под единые правила должны попасть прочность всех компонентов, система электропитания, безопасность аккумуляторов, прочность элементов при разных сценариях ударов.

#новость #самокаты

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70 комментариев
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За что нам это

Я владелец самоката до 25км/ч. Но не понимаю, зачем такое ограничение на личные самокаты. В аренде это логично и безопасно, но личный транспорт так ограничивать это глупость. Велосипеды быстрей ездят часто.

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Евгений Дроздов

А зачем вам ехать на самокате быстрее 25 км в час?

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25 комментариев
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Artem Borisenko

Но-но. На велике колеса нормального диаметра и те, кто едет > 25кмч обычно соображают лучше, как управлять таким ТС, чем большинство пилотов самотыка. Кроме того, управляемость велосипеда, имхо, гораздо лучшее.

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Sergio Sergios

Почему бы тогда и автомобили сразу не ограничить до 130 кмч? Ведь по пдд больше нельзя, но нет, займёмся самокатами, они же очень сильно влияют на статистику дтп по стране)))

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Аркадий Дорога

Начнём с ограничения в 130 км/ч в населенных пунктах. "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества!"

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Valeryi

Не быть вам депутатом.
Надо сделать авто-списание штрафов при превышении скорости в авто. Это куда выгоднее.

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1 комментарий
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Владимир Владимирович

Наконец то! Реально достали эти камикадзе

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Nk

На велосипеде можно спокойно до 40км/ч разогнаться, при столкновении с человеком явно ущерб будет не меньше, чем от самоката.

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6 комментариев
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Евгений Дроздов

Ага. Только речь о пешеходах.
Был у меня один случай: еду на кикшеринге. Стоит парень, пупырит в телефон. Вдруг он замечает, что в 30 метрах загорелся зеленый на переходе и начинает бежать поперек моей траектории. Бля. Спасибо, что на шеринге 2 тормоза. Никто не пострадал. Чудом.

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MyrtleGirl

Если бы к ним относились нормально и были бы нормальные правила, то таких ситуаций бы как минимум меньше было. Мало где есть велодорожки, где люди могли бы ездить на самокатах, а в регионах так тем более

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Аркадий Дорога

Во всем виноваты евреи и электросамокаты!

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Alexey Shabolkin

Я звоню в Моссад

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Алексей Дымов

а что случилось?

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Местный кран

К чему вопрос? Что в этой новости навело? Или уже рандомно пихаете везде?

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Артур Анатольевич Ротарь

Лучше бы о безопасности отечественного автопрома позаботились. Вот где требования нужно разрабатывать, внедрять и контролировать

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Dmitry Kiselev

Да ладно вам, у современных тазиков уже все такое же как в среднем по больнице - подушки и абс как минимум. Ужесточать сейчас требования нереально - компоненты негде будет взять, плюс ценник взлетит еще выше, чем уже взлетел. Вот убрать бы пошлины на ввоз иномарок, соответствующих более высоким нормам (в том числе экологическим), чем старые наши машины, чтобы дать возможность владельцам древних корыт пересесть хотя бы на машины с фронтальными подушками давно стоило бы.

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3 комментария
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Местный кран

Для начала, их бы с тротуаров убрать, вместе с наездниками, которые гонки в пешеходной зоне устраивают.

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Михаил Щ

И определить на дорожную часть чтобы количество самокатчиков споловинилось путём естественного отбора потому что 30% синие а 30% подростки которые в жизни не слышали о ПДД.)

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Andrey Dmitriev

Будут самокаты рутовать и патчить)
Но вообще идея норм, 25 км в городе без защиты за глаза

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Alexandr Gunich

Ага. И потом появится отдельная статья за изменения, модификации транспорта, которые будут создавать опасность.

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Щитпостер на зарплате

Чет быстро, надо до 2.5 км/ч.

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Сергей Я

"2" в начале убрать бы ещё и ок.

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Евгений Дроздов

А как на счет ограничить бешеных Назгулов доставки на великах/электро?!
Я ставил вопрос перед Delivery об обязательном оборудовании «всадников» фарами. Осенью в темноте эти «живые ракеты» вообще не видно!

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Павел Воронов

Авто ведь тоже можно ограничить - город 60, трасса 90?

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My first name

я даже не знаю что лучше.. на всех дорогах в обе стороны делать дублирующие вело-самокато дорожки, или ограничивать скорость. на тротуарах, где много людей, там и 25 кмч опасно, на дороге они тоже не нужны, с их воблингом любая скорость будет опасной. велодорожки будут стоить неверотяно дорого, это по сути еще по 2 полосы дороги... наверное проще придумать электромагнитное оружие, и если среди толпы несется дурачок, "стрелять" в самокат этой пушкой, чтобы от импульса выгорал контроллер.
Но учитывая удобство перемещения такого транспорта, его малые габариты для парковки, провоза в общественном транспорте и хранении... то он летом выгоднее автомобилей. Интересная ситуация. Как делать лучше - непонятно. И это мне, отъездевшему несколько лет на электровелосипеде. Но как это может решать чиновник, который ездит только пассажиром на авто, непонятно вдвойне.

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Артём Парушкевич

Пошёл на хуй

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Местный кран

Ты чего злой такой? Купил себе мощный самокат? Гоняйте хоть 80, но только не по тротуару.

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Nomad from Mordor

Но на велосипеде можно быстрее

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Сергей Елисеев

Пусть ездят нормально ,а скорость если и будет больше 6 км,в пределах разумного то пох

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Sergey Vasiliev

Систему атлас поставят?

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My first name

очень много мест, где даже 25 кмч это слишком быстро. в травматалогии столько людей всегда)) невероятно опасный транспорт из-за размера его колес. к нему должны быть повышенные требования качества дорог. я думаю, каждый чел катающийся годами на электросамокате познает прием травмотолога, хирурга или морга. себе бы не купил. ехать по дороге на этой штуке 40-100 кмч, это безумие.

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Nicole

неужели можно будет гулять спокойно

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Gulbidin Ibroimov

Вы что такой ссыкун что боитесь мимо проезжающего самоката

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