Транспорт
Дневной Даниль

Производитель электромобилей Arrival закрыл офис в России и перевёз сотрудников в Грузию Статьи редакции

И не планирует возвращаться в страну.

  • Российский офис уже расформирован, а большая часть сотрудников уехала в Грузию, пишет Financial Times со ссылкой на представителя Arrival. Их релокацией занимались с середины февраля и уже открыли офис в Тбилиси.
  • У компании была команда в России, которая занималась ПО. Сколько это конкретно сотрудников, в Arrival не уточняют. В 2022 году в компании работало больше двух тысяч человек. Центры разработок находятся в России, Германии, Нидерландах, Израиле, США и Люксембурге.
  • Компания полностью прекратила работу в России и в будущем не планирует возвращаться в страну.
  • Arrival основал в Лондоне в 2015 году бывший глава Yota Денис Свердлов. В начале марта 2021 года компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год. В том же месяце она вышла на биржу.
Транспорт
Дарья Протасевич
Электромобили Arrival похожи на Lego: как устроены микрофабрики, роботы и модульные машины Дениса Свердлова Статьи редакции

Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.

Фургоны Arrival, которые тестирует UPS

#новость #arrival

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31 комментарий
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eugene

были arrival стали departure

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Давний волк

Блин.
Я пришёл пошутить эту же шутку.
Всего на 8 минут опоздал 😰

Ладно, держи лайк 👍🏼

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Олег Пушкарёв

да он самый быстрый на диком западе

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Люц Шнайдер

За год акции подешевели с 22 до 1,5 за штуку.

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Дмитрий Ковач

А, ну тогда не жалко!!! Погодите ка...

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Слегка Придурковатый

А хоть один бус уже выпустили? Который именно ездит, а не на стенде где-нибудь стоит.

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Щитпостер на зарплате

А как же биткоин по 65к?

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Слегка Придурковатый

Казалось бы, при чём здесь Путин?

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Местный кран

Кто последний за колбасой?

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Anatoly Ivanov

свидетели Гали по 100, сразу за BABA по 300

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Люц Шнайдер

За такие шутки хочется отпиздить. Прости :(

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Anatoly Ivanov

сейчас лопается пузырь на фонде, вопрос времени был :(

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Finogeev Yuriy

В Arrival много талантливых ребят работает, у них все получится

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Местный кран

Самая голимая инвестиция за всю мою жизнь. Хорошо немного вложил.

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Anatoly Ivanov

хуже было только с Chesapeack, которая прошла банкротство и делистинг.

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Philipp Novikov

Зато сейчас emerged from bankruptcy, реорганизовалась и продолжает скупать меньшие компании. :)
Акционеров легко кидать under the bus в первую очередь, ответственности перед ними никакой.

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Skynet

Я умудрился каким-то чудом даже заработать на них, вошёл и почти сразу продал на каком-то скачке и затем уже случился делистинг.

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Anatoly Ivanov

аналогично, скальпинг в районе $0,7-1,2, а потом оно улетело в бездну

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Никита

Не велика потеря, здравые компании и останутся в России

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Isla Bonita

Типа рутуба, россграма, одноглазников и пр.

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Philip Poteryahin

Что за компании?

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Максим Чистов

чо как, подняли рутуб уже?

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Щитпостер на зарплате

Заголовок звучит забавно, будто всех в охапку и насильно из России

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Платон Щукин

Мой друг работает в этой компании инженером. Все уже давно переехали.

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Alex

какие ощущения от компании у друга? а то как бывший инвестор я этой компанией недоволен )) по словам ребят из Яндекса - Arrival мастерски "рисует красивые картинки"

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Платон Щукин

Из неприятного. Друг вынужден приезжать иногда в РФ, из-за семьи (буквально привезти деньги) и после 24 февраля это квест - было бы хорошо если бы помогали с этим вопросом. Ну и оплата не самая большая, да и жилье сами оплачивают и из-за этого приходится ехать более часа до работы. PS Он живёт в Великобритании.

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Иван Климов

Похоже узнали об этом только сейчас 😂

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Платон Щукин

Что?

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vitek112

Кто это вообще такие и что они производят...

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Себастиан Перейра

пока ничего не производят
но собираются делать коммерческий и пассажирский электротранспорт

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Антон Т

Они знают, что скоро из России может уйти электричество

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