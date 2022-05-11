Производитель электромобилей Arrival закрыл офис в России и перевёз сотрудников в Грузию Статьи редакции
И не планирует возвращаться в страну.
- Российский офис уже расформирован, а большая часть сотрудников уехала в Грузию, пишет Financial Times со ссылкой на представителя Arrival. Их релокацией занимались с середины февраля и уже открыли офис в Тбилиси.
- У компании была команда в России, которая занималась ПО. Сколько это конкретно сотрудников, в Arrival не уточняют. В 2022 году в компании работало больше двух тысяч человек. Центры разработок находятся в России, Германии, Нидерландах, Израиле, США и Люксембурге.
- Компания полностью прекратила работу в России и в будущем не планирует возвращаться в страну.
- Arrival основал в Лондоне в 2015 году бывший глава Yota Денис Свердлов. В начале марта 2021 года компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год. В том же месяце она вышла на биржу.
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были arrival стали departure
Блин.
Я пришёл пошутить эту же шутку.
Всего на 8 минут опоздал 😰
Ладно, держи лайк 👍🏼
да он самый быстрый на диком западе
За год акции подешевели с 22 до 1,5 за штуку.
А, ну тогда не жалко!!! Погодите ка...
А хоть один бус уже выпустили? Который именно ездит, а не на стенде где-нибудь стоит.
А как же биткоин по 65к?
Казалось бы, при чём здесь Путин?
Кто последний за колбасой?
свидетели Гали по 100, сразу за BABA по 300
За такие шутки хочется отпиздить. Прости :(
сейчас лопается пузырь на фонде, вопрос времени был :(
В Arrival много талантливых ребят работает, у них все получится
Самая голимая инвестиция за всю мою жизнь. Хорошо немного вложил.
хуже было только с Chesapeack, которая прошла банкротство и делистинг.
Зато сейчас emerged from bankruptcy, реорганизовалась и продолжает скупать меньшие компании. :)
Акционеров легко кидать under the bus в первую очередь, ответственности перед ними никакой.
Я умудрился каким-то чудом даже заработать на них, вошёл и почти сразу продал на каком-то скачке и затем уже случился делистинг.
аналогично, скальпинг в районе $0,7-1,2, а потом оно улетело в бездну
Не велика потеря, здравые компании и останутся в России
Типа рутуба, россграма, одноглазников и пр.
Что за компании?
чо как, подняли рутуб уже?
Заголовок звучит забавно, будто всех в охапку и насильно из России
Мой друг работает в этой компании инженером. Все уже давно переехали.
какие ощущения от компании у друга? а то как бывший инвестор я этой компанией недоволен )) по словам ребят из Яндекса - Arrival мастерски "рисует красивые картинки"
Из неприятного. Друг вынужден приезжать иногда в РФ, из-за семьи (буквально привезти деньги) и после 24 февраля это квест - было бы хорошо если бы помогали с этим вопросом. Ну и оплата не самая большая, да и жилье сами оплачивают и из-за этого приходится ехать более часа до работы. PS Он живёт в Великобритании.
Похоже узнали об этом только сейчас 😂
Что?
Кто это вообще такие и что они производят...
пока ничего не производят
но собираются делать коммерческий и пассажирский электротранспорт
Они знают, что скоро из России может уйти электричество