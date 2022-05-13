«Яндекс.Драйв» частично уйдёт из Казани — сервисом смогут пользоваться только корпоративные клиенты Статьи редакции
Часть машин вернут лизинговому партнёру, остальные, вероятно, перегонят в Москву.
- Сообщение об уходе получили пользователи приложения. Компания продолжит работать с бизнесом, уточнили в «Яндекс Драйве» изданию «Трушеринг».
- «Для пользователей количество машин постепенно будет уменьшаться — с момента запуска “Драйва” в Казани прошло три года, и сейчас пришло время часть машин парка вернуть обратно лизинговому партнёру. Сейчас происходит много изменений, и из-за сложившейся ситуации на авторынке нет возможности обновить парк в городе», — объяснили в компании.
- Точную дату прекращения работы сервис сообщит в приложении позже. До этого времени пользователям будут доступны все тарифы, в том числе тариф «из Казани в Москву».
- В конце апреля 2022 года источники «Коммерсанта» на рынке говорили, что из-за истекающих лизинговых контрактов «Драйв» вынужден сокращать количество машин. Издатель «Трушеринга» Юрий Николаев полагал, что после увеличения мэрией Москвы возраста автомобилей, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку, «Драйв» будет возвращать в столицу подходящие машины из Казани, Санкт-Петербурга и Сочи.
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Автохламшеринг. Сервис хороший и нужный, но отношение пользователей к чужому имуществу вкупе с увеличением сроков эксплуатации приведёт к полнейшей деградации.
Отношение к машинам каршеринга просто ужасное, ещё более ужасное вождение на дороге водителями этих машин. Если отменить для каршеринга бесплатную парковку, он сдуется мгновенно.
Не приведёт уже. Не будет сервиса. В Казани точно, но, похоже, это только начало.
Это грустная новость. Хотя сам пользовался всего пару раз.
Не надо, в Казани хорошо относятся)
Вот оно непонимание местного рынка. Калины надо было шерить с ларгусами по цене эчпочмака
Те кто считают что проблема в россиянах видимо никогда не были заграницей.
Похоже на историю каршеринга DriveNow в Лиссабоне. Он тоже продержался около 3 лет, аккурат ушел из Португалии примерно тогда, когда в Казань пришел ЯД 😂
Хотя в Лиссабоне вроде ещё остался каршер от Рено, но это неточно.
Любой каршеринг ебут во все щели, ещё Кларскон сказал что нет быстрее тачки чем взятая в аренду, но в РФ национальная черта дрочить на зарубеж и говорить какие вокруг соседи уебаны.
ага, негров линчуют
Вытри за собой
А учитывая проблемы с поставками запчастей, каршеринг вскоре превратиться в шахидмобили (хотя процентов 30 уже являются таковыми)
Нет никаких проблем с поставками запчастей. Логистика усложнилась и подорожала и жадные ублюдки взвинтили цены. Напоминает ситуацию с газобетоном, где какой-то производитель объяснил рост цены с 4000 рублей до 12000 тем, что подорожала алюминиевая пудра. Коей там даже по новым ценам на 200 рублей.
Никаких проблем нет
В России люди не умеют пользоваться общественными сервисами и удобствами.
Машины Яндекса выглядят не хуже аналогов из других стран. Люди привыкают и адаптируются.
Я так хвалил Казань, что там все для туристов сделано в плане сервисов. Эх жалко. Так удобно было взять машину на многачасов и махнуть в Свияжск. Хорошие времена были
Переживём.