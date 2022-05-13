Транспорт
Смелый единорожек88

«Яндекс.Драйв» частично уйдёт из Казани — сервисом смогут пользоваться только корпоративные клиенты Статьи редакции

Часть машин вернут лизинговому партнёру, остальные, вероятно, перегонят в Москву.

  • Сообщение об уходе получили пользователи приложения. Компания продолжит работать с бизнесом, уточнили в «Яндекс Драйве» изданию «Трушеринг».
  • «Для пользователей количество машин постепенно будет уменьшаться — с момента запуска “Драйва” в Казани прошло три года, и сейчас пришло время часть машин парка вернуть обратно лизинговому партнёру. Сейчас происходит много изменений, и из-за сложившейся ситуации на авторынке нет возможности обновить парк в городе», — объяснили в компании.
  • Точную дату прекращения работы сервис сообщит в приложении позже. До этого времени пользователям будут доступны все тарифы, в том числе тариф «из Казани в Москву».
  • В конце апреля 2022 года источники «Коммерсанта» на рынке говорили, что из-за истекающих лизинговых контрактов «Драйв» вынужден сокращать количество машин. Издатель «Трушеринга» Юрий Николаев полагал, что после увеличения мэрией Москвы возраста автомобилей, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку, «Драйв» будет возвращать в столицу подходящие машины из Казани, Санкт-Петербурга и Сочи.

#новость #яндексдрайв

2224 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
Человеческий фитиль

Автохламшеринг. Сервис хороший и нужный, но отношение пользователей к чужому имуществу вкупе с увеличением сроков эксплуатации приведёт к полнейшей деградации.

Ответить
Развернуть ветку
А10

Отношение к машинам каршеринга просто ужасное, ещё более ужасное вождение на дороге водителями этих машин. Если отменить для каршеринга бесплатную парковку, он сдуется мгновенно.

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Petrukhin

Не приведёт уже. Не будет сервиса. В Казани точно, но, похоже, это только начало.
Это грустная новость. Хотя сам пользовался всего пару раз.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Чуринов

Не надо, в Казани хорошо относятся)

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Вот оно непонимание местного рынка. Калины надо было шерить с ларгусами по цене эчпочмака

Ответить
Развернуть ветку

Те кто считают что проблема в россиянах видимо никогда не были заграницей.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Похоже на историю каршеринга DriveNow в Лиссабоне. Он тоже продержался около 3 лет, аккурат ушел из Португалии примерно тогда, когда в Казань пришел ЯД 😂
Хотя в Лиссабоне вроде ещё остался каршер от Рено, но это неточно.

Ответить
Развернуть ветку

Любой каршеринг ебут во все щели, ещё Кларскон сказал что нет быстрее тачки чем взятая в аренду, но в РФ национальная черта дрочить на зарубеж и говорить какие вокруг соседи уебаны.

Ответить
Развернуть ветку
sardelkin

ага, негров линчуют

Ответить
Развернуть ветку

Вытри за собой

Ответить
Развернуть ветку
Никита Рымаренко

А учитывая проблемы с поставками запчастей, каршеринг вскоре превратиться в шахидмобили (хотя процентов 30 уже являются таковыми)

Ответить
Развернуть ветку
Антон

Нет никаких проблем с поставками запчастей. Логистика усложнилась и подорожала и жадные ублюдки взвинтили цены. Напоминает ситуацию с газобетоном, где какой-то производитель объяснил рост цены с 4000 рублей до 12000 тем, что подорожала алюминиевая пудра. Коей там даже по новым ценам на 200 рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси
Логистика усложнилась и подорожала

Никаких проблем нет

Ответить
Развернуть ветку
ART

В России люди не умеют пользоваться общественными сервисами и удобствами.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Машины Яндекса выглядят не хуже аналогов из других стран. Люди привыкают и адаптируются.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Я так хвалил Казань, что там все для туристов сделано в плане сервисов. Эх жалко. Так удобно было взять машину на многачасов и махнуть в Свияжск. Хорошие времена были

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Переживём.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null