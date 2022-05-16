Транспорт
Шумный Женя

Московские власти получили местный завод Renault и пообещали строить на нём «Москвичи» Статьи редакции

Партнёром станет КамАз, а в будущем «Москвичи» могут стать электромобилями.

  • Российские активы Renault перешли в государственную собственность, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минпромторга.
  • Доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдёт Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а московский завод «Рено Россия» — властям города. «АвтоВАЗ» займётся сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России и продолжит выпуск линейки автомобилей Lada.
  • На заводе Renault возобновят производство автомобилей под «историческим» брендом «Москвич», объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Основным технологическим партнёром возрожденного завода «Москвич» станет КамАЗ. Сначала на нём организуют производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей, сообщил Собянин.
  • «Москвич» — советский и российский автомобильный завод, который существует с 1930-х годов. Он выпускал автомобили марок КИМ и «Москвич». С 1998 года перешёл совместному предприятию правительства Москвы и Renault, позднее — самому Renault, а в 2000-х производство «Москвичей» прекратили.
Фото: АЗЛК

#новость #москва #renault #москвич

6829 просмотров
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181 комментарий
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Mark

какой пиздец

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mr protusi

Звучит как плохой сон…

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3 комментария
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Максим Морозов

Конечно писец ... когда люди читают абсолютно кликбейтный и лживый заголовок, с левой картинкой которая абсолютно не соответствует смыслу статьи. И на основании этого делают выводы. Слава Богу Путин запретил этим дебилам, которые не способны выбрать старшего по подъезду, хотя бы выбирать Губернаторов. Но походу скоро вернуться лихие 90е ;-(

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2 комментария
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Дмитрий Шепелев

Обнять и плакать

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Кирилл Болгарин

Почему пиздец?

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Дмитрий Медведев

Можно ставить жирный крест на сервисе своего авто... ЖоПпа! Да-да! И, с двумя "п".

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7 комментариев
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Sergio Sergios

Как перестать охуевать?

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Pavel Loginov

Начать смотреть Соловьева — там что не день, так победа: был их рено, стал наш москвич, будем производить своё...

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SilanseR

Абстрагироваться, уйти в астрал, спуститься в бункер, там все хорошо, там другие новости крутят

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Щитпостер на зарплате

Купить Москвич 2141. 😱

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Я никто и звать меня никак
Сначала на нём организуют производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе

на дровяной и велосипедной тяге

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Maxim Petrukhin

На патриотизме. Чем больше патриотизма генерирует мозг, тем быстрее едет.

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Artem Bobtsov

Ставлю 100000 что никаких москвичей там не появится. Они их из чего делать то будут? Как якутского мамонта разве что.

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Егорка Кромберг

Dacia Renault Москвич Logan

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1 комментарий
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Кирилл Болгарин

Из того же, из чего Рено делали

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12 комментариев
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Renat Zaripov

А я уже замечтался, возродят легендарные модели Святогор, Иван Калита, ммм...

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Кривой пистолет

Ребята, вы не поняли. Там просто откроют дешевый мотель, туда молодежь будет ходить и делать "москвичей". Это будет прибыльное предприятие для всех. Материнский капитал - через годик, а через 18 лет можно и все 7 млн получить за отправку сделанного москвича в очередной бомбас

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Леха Макаров
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Щитпостер на зарплате

Второе явно дороже первого.

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Кирилл Болгарин

Внизу лучше

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Я никто и звать меня никак

Кстати, судя но новостям про войну, у нас скоро и Запоры вернуться могут

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Serghei Maveriz

Это если смотреть Первый канал

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Алексей

Запоры не у нас, это в 404

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Петр Якимов

Почему все решили, что если, даже если вдруг, Москвич, то именно те модели, которые раньше выпускались?

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ROME

Уже разработали новые модели?

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4 комментария
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Семён Сердюков

А что, есть новые модели? Совершенство не требует доработок. Сколько клепали классику? А сколько лепят буханку?

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7 комментариев
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Александр Еремин

А вы что верите в то что те кто разворовывал страну 22 года, похерил все о учебных заведений до инженерной школы научится делать качественный продукт?

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Никита Кривых

А какие?) У нас есть компания москвич? Это компания делала какие-то анонсы? Где евро 6, ГЛОНАСС, системы безопасности в автомобиле, удара стойкость при аварии 5 звёзд будет?)
Нет уж спасибо! Я лучше буду искать где купить иномарку, поживу подольше!)
Вон в Volvo можно от прямого столкновения в автобус в живых остаться. Или же бортовой компьютер вырулит. Как Tesla делает, берёт управление на себя, когда надо уйти от столкновения создали, сбоку или спереди.
Может ли этот москвич хз!

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2 комментария
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Денис 777

Зря смеётесь. Электробусы от камаза получились классные.

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Hnorr

Но это было в мирные времена и без санкций. Сколько там процентов отечественных составляющих? Из чего теперь их делать будут?

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Василий Буров

Да, машина - огонь )))

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Александр Иванов

Да тут вообще в топ набежали диванные автомобильные аналитики от бога.

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Александр Еремин

Интересна доля иностранных компонентов и доля исюностранноц инженерии

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Вадим Д.

Renault-412 в массы. Дожили.

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Pavel Loginov

Щастье. Дед ездил на 412, внуки будут ездить на 412. Отрицательный прогресс

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Седой пришелец

В прошлое не вернуться — говорили они

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Щитпостер на зарплате

В 2007 же смогли.

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1 комментарий
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Alex Shevchenko

Вернуться мб нет, но откатиться по ходу можно 😁

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Кирилл Болгарин

Молодчики. В производстве машин низшего класса нет ничего такого, ради чего стоило бы терпеть присутствие иностранцев.

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Pavel Loginov

А в чем это терпение выражается? У вас что-то в заднем проходе свербит от иностранцев? Или как? Право интересно

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1 комментарий
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unknown

Жесть лютая, и безумие👹👹👹

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Владимир Шарин

Матизы и портеры лучше бы делать начали, больше толку было бы

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Александр Иванов

Матиз это неремонтопригодный лютый звездец. По сравнению с современными ладами по всем характеристикам это позапрошлый век

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6 комментариев
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Герман Воронов

Уж лучше москвич, чем матиз - как-то довелось на матизе покататься, все камни на дороге жопой чувствовал

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1 комментарий
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Щитпостер на зарплате

Даёшь Жигули турбо. 💪

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Владимир Лейно

Это узбекистанские машины и да они принадлежат GM

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Nomad from Mordor

Киберпанк который мы заслужили

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Александр А.

Кто Панорамы объелся, не пойму...

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Седой пришелец

Рональд Рейган
28 марта, 1988
Анекдот про покупку автомобиля в СССР

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Dima Shevchuk

А что такого, ну теперь эти куски говна - Рено, будут штамповать с другим значком.

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Герман Воронов

Сольются в единое целое

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Дмитрий Милюков

А очередь будет за машинами? Ну , как в СССР, чтобы лет 5 стоять?

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Robastik - scraper Excel addin

Только передовикам производства с детьми)

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1 комментарий
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Alex Shevchenko

А надо вам такую машину?...

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2 комментария
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Варяга

Если не будут доступны иностранные авто, то конечно будет очередь. Ты выйди на улицу и погляди какое кол-во ездит авто. Народ уже привык к авто и сделает все, чтобы оно у него было и дальше, пока совсем без штанов не останется.

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Андрей Солозобов

Возрождение традиций

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Sergei Listopad

Это же ИЖ на фото? Наш ответ кафе рейсерам так сказать.

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1 комментарий
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Sergey Khohlachev

ИЖ «Планета Юпитер 5»

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Александр Еремин

Ура новый старый продукт на рынке - ведро с болтами. Совкодорочерам понравится

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Никита Кривых

Ну это же не Apple этот москвич!)

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Denis Mokhin

https://www.boredpanda.com/kids-drawings-real-life-things-i-have-drawn/

Dad Shows What Would Happen If Children’s…
What started as a fun series between a creative dad and his two children Al and Dom 3 years ago…
www.boredpanda.com
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Mik Petrov

Хз, Рено говнище ещё то, на его базе ни чего кроме москвича не сделать )

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Владимир Школьник

Я сначала подумал, что пост от Пездузы…

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Щитпостер на зарплате

Панорамы.

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Семён Сердюков

Развитие завода? Нет спасибо. Нате вам новый ЖК. Хорошо ЗиЛ развили?

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Кирилл Болгарин

ЗИЛ ещё при совке был обречён

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5 комментариев
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Рушан Натфуллин

Осталось только вот так сделать населению)

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Ярослав Золов

Ебать заменили импорт, ну пиздец, сейчас еще колхозы и совхозы бы вернуть, и будет совсем заебись.

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Сергей Александрович

412 охрененная машина, мы на нем по лесу ездили))

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Щитпостер на зарплате

412 это же база Фиата какого-то там вроде?

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4 комментария
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Руссиано Цикорини

А мой мальчик едет на девятке
А мой батя чинит свой москвич

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Щитпостер на зарплате

У России два врага - зажигалка и фольга.

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Aleksey Danilin

Пхахахахахах

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Щитпостер на зарплате

Очередная охуительная новость :-ДД

Но я например люблю эстетику старых иашин.

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Варяга

До такого состояния ее надо еще апгрейдить, а это еще плюс половина стоимости авто.

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1 комментарий
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Сергей Соколов

Москвич уже не тот))))))

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igotosochi

Я просто похлопаю

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Valera Lavera

Новости которые мы заслужили,вместо внедорожников и универсалов среднего сегмента ,будет наш родненький Москвич ,вот это я понимаю,вот это заменили

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Щитпостер на зарплате

Откровенно говоря Рено - говно. Лучше уж Ниссан тогда взять из нижнего сегмента.

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Дмитрий Алтунин

Напомню, АЗЛК расшифровывался как «Автомобиль, заранее лишённый качества»

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xv svs

Назад в будущее! Новости все блльше радуют своей фантасмагоричностью.
Москвичи с карбюраторами и прочие прелести. А смысл? Придет же Китай рано или поздно со своими тачками и куда девать эти устаревшие заводы и технику?

Это пахнет очередным распилом и предсказуемым концом.

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Ильяс Урганаев

Я думал меня на 82-й день уже ничем не удивить

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Андрей Князев

И после этой новости в России наступала стабильность. И чиновники пересели на москвичи.

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Nikita Reitter

Звучит мягко говоря кринжово

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Щитпостер на зарплате

Del

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Qwerty54321

И это не новость ИА «Панорама»

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George Berezkin

Без поставок стыда из Испании здесь не обойтись

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Александр Еремин

Не волнуйтесь в правительстве уже разрабатывается законопроект о сером импорте

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selecadm

Держите меня подальше от окон, чтобы я не выпал от охуевания.

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Артем Якимов

Скоро наладят производство ваз 2107. Из есть из чего собирать.

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Щитпостер на зарплате

Задний привод и карбюратор. 💪

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Pavel

Национализация она такая

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Valeratal Val

Ничего не понятно если читать вдумчиво
"возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич»." - это значит что рено логан будет "москвич логан" ?
но тогда причем тут Камаз? откуда у Камаза компетенции, да черт возьми штампы для легковых авто? Или Камаз будет просто поддерживает технические линии в меру своих возможностей

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Сергей Александрович

Камаз Оку делили, так что компетенции есть, штампы в Китае купят...

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5 комментариев
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Виктор Ефимов

Ну это ж лучше чем если б рено просто ушел и никакого рено и сервисного обслуживания не было (официального).

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Иван

С правом обратного выкупа 😏
Всё же надеются, что эта истерия пройдёт со временем.

Опцион на 6 лет себе оставили. Т.е. актив для них имеет важность.

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Yuriy Lisenkov

Зачем Рено выкупать этот актив? Чтобы его потом опять отжали, не заплатив ни копейки? Как можно работать с теми, кто просто отбирает твои разработки?

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1 комментарий
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J P Morgan Chase

Когда уже Rolls Royce переходит государству чтобы чиновники купили сразу без квот и ожиданий?)

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Постоянный Филипп

2141 - моя первая машина. Возвращаемся к истокам так сказать 🥲

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Philips

Руководство нас приняло с Москвичом. С Москвичом и оставит! Стабильно!

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Eugene Bryantsev

Эй! Уберите знак кирпич!
https://www.youtube.com/watch?v=AlnPqQnNhoc

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Yuriy Lisenkov

Активы переданы в рамках «безденежной» сделки (официальный комментарий Минпромторга в их телеге).
Это п...ц, товарищи.
И самое забавное, отжимать-то они умеют, но разрабатывать кто будет? На основе каких решений и какого опыта?

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Dan

Хорошая новость в том , что забрали и будут что-то делать, плохая, то, что не место заводу в черте города

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Дмитрий Филиппов

Черт, я думал это шутка..

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Константин Тишаков

Деградация производств во всей красе.

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Никита Кривых

Скорее всего они будут выпускать тему от КАМАЗа электрокар)))😂

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ВК

Какая будет стоимость, интересно?!)
После того, как узнал стоимость новой лады, как то не по себе становится

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25 лет Октября

Ну а что, сайт уже есть, прямо из 2000 года.

http://www.azlk.ru

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Irina Vladimirskaia

Что, опять?

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Alexei Ageyev

Хотела на Канары, а везут тебя за МКАД...

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Марк Павлов

2141 в целом неплохой автомобиль, но после 110 км/ч перегревается, ездить лучше в берушах и противогазе. Если убрать эти недостатки, модернизировать кузов, обновить двигатель , коробку и подвеску, подумать о безопасности, то возможно дотянет до фиата 80х годов.

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Вадим Д.

И получится тогда не москвич, а фиат 83-го года (-:

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РЕМОНТЯЙ

, развалили. заменили вам импортом. а теперь из говна и палок будут что то собрать?

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