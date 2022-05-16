Московские власти получили местный завод Renault и пообещали строить на нём «Москвичи» Статьи редакции
Партнёром станет КамАз, а в будущем «Москвичи» могут стать электромобилями.
- Российские активы Renault перешли в государственную собственность, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Минпромторга.
- Доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдёт Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а московский завод «Рено Россия» — властям города. «АвтоВАЗ» займётся сервисным обслуживанием автомобилей Renault в России и продолжит выпуск линейки автомобилей Lada.
- На заводе Renault возобновят производство автомобилей под «историческим» брендом «Москвич», объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Основным технологическим партнёром возрожденного завода «Москвич» станет КамАЗ. Сначала на нём организуют производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей, сообщил Собянин.
- «Москвич» — советский и российский автомобильный завод, который существует с 1930-х годов. Он выпускал автомобили марок КИМ и «Москвич». С 1998 года перешёл совместному предприятию правительства Москвы и Renault, позднее — самому Renault, а в 2000-х производство «Москвичей» прекратили.
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какой пиздец
Звучит как плохой сон…
Конечно писец ... когда люди читают абсолютно кликбейтный и лживый заголовок, с левой картинкой которая абсолютно не соответствует смыслу статьи. И на основании этого делают выводы. Слава Богу Путин запретил этим дебилам, которые не способны выбрать старшего по подъезду, хотя бы выбирать Губернаторов. Но походу скоро вернуться лихие 90е ;-(
Обнять и плакать
Почему пиздец?
Можно ставить жирный крест на сервисе своего авто... ЖоПпа! Да-да! И, с двумя "п".
Как перестать охуевать?
Начать смотреть Соловьева — там что не день, так победа: был их рено, стал наш москвич, будем производить своё...
Абстрагироваться, уйти в астрал, спуститься в бункер, там все хорошо, там другие новости крутят
Купить Москвич 2141. 😱
на дровяной и велосипедной тяге
На патриотизме. Чем больше патриотизма генерирует мозг, тем быстрее едет.
Ставлю 100000 что никаких москвичей там не появится. Они их из чего делать то будут? Как якутского мамонта разве что.
Dacia Renault Москвич Logan
Из того же, из чего Рено делали
А я уже замечтался, возродят легендарные модели Святогор, Иван Калита, ммм...
Ребята, вы не поняли. Там просто откроют дешевый мотель, туда молодежь будет ходить и делать "москвичей". Это будет прибыльное предприятие для всех. Материнский капитал - через годик, а через 18 лет можно и все 7 млн получить за отправку сделанного москвича в очередной бомбас
Второе явно дороже первого.
Внизу лучше
Кстати, судя но новостям про войну, у нас скоро и Запоры вернуться могут
Это если смотреть Первый канал
Запоры не у нас, это в 404
Почему все решили, что если, даже если вдруг, Москвич, то именно те модели, которые раньше выпускались?
Уже разработали новые модели?
А что, есть новые модели? Совершенство не требует доработок. Сколько клепали классику? А сколько лепят буханку?
А вы что верите в то что те кто разворовывал страну 22 года, похерил все о учебных заведений до инженерной школы научится делать качественный продукт?
А какие?) У нас есть компания москвич? Это компания делала какие-то анонсы? Где евро 6, ГЛОНАСС, системы безопасности в автомобиле, удара стойкость при аварии 5 звёзд будет?)
Нет уж спасибо! Я лучше буду искать где купить иномарку, поживу подольше!)
Вон в Volvo можно от прямого столкновения в автобус в живых остаться. Или же бортовой компьютер вырулит. Как Tesla делает, берёт управление на себя, когда надо уйти от столкновения создали, сбоку или спереди.
Может ли этот москвич хз!
Зря смеётесь. Электробусы от камаза получились классные.
Но это было в мирные времена и без санкций. Сколько там процентов отечественных составляющих? Из чего теперь их делать будут?
Да, машина - огонь )))
Да тут вообще в топ набежали диванные автомобильные аналитики от бога.
Интересна доля иностранных компонентов и доля исюностранноц инженерии
Renault-412 в массы. Дожили.
Щастье. Дед ездил на 412, внуки будут ездить на 412. Отрицательный прогресс
В прошлое не вернуться — говорили они
В 2007 же смогли.
Вернуться мб нет, но откатиться по ходу можно 😁
Молодчики. В производстве машин низшего класса нет ничего такого, ради чего стоило бы терпеть присутствие иностранцев.
А в чем это терпение выражается? У вас что-то в заднем проходе свербит от иностранцев? Или как? Право интересно
Жесть лютая, и безумие👹👹👹
Матизы и портеры лучше бы делать начали, больше толку было бы
Матиз это неремонтопригодный лютый звездец. По сравнению с современными ладами по всем характеристикам это позапрошлый век
Уж лучше москвич, чем матиз - как-то довелось на матизе покататься, все камни на дороге жопой чувствовал
Даёшь Жигули турбо. 💪
Это узбекистанские машины и да они принадлежат GM
Киберпанк который мы заслужили
Кто Панорамы объелся, не пойму...
Рональд Рейган
28 марта, 1988
Анекдот про покупку автомобиля в СССР
А что такого, ну теперь эти куски говна - Рено, будут штамповать с другим значком.
Сольются в единое целое
А очередь будет за машинами? Ну , как в СССР, чтобы лет 5 стоять?
Только передовикам производства с детьми)
А надо вам такую машину?...
Если не будут доступны иностранные авто, то конечно будет очередь. Ты выйди на улицу и погляди какое кол-во ездит авто. Народ уже привык к авто и сделает все, чтобы оно у него было и дальше, пока совсем без штанов не останется.
Возрождение традиций
Это же ИЖ на фото? Наш ответ кафе рейсерам так сказать.
ИЖ «Планета Юпитер 5»
Ура новый старый продукт на рынке - ведро с болтами. Совкодорочерам понравится
Ну это же не Apple этот москвич!)
https://www.boredpanda.com/kids-drawings-real-life-things-i-have-drawn/
Хз, Рено говнище ещё то, на его базе ни чего кроме москвича не сделать )
Я сначала подумал, что пост от Пездузы…
Панорамы.
Развитие завода? Нет спасибо. Нате вам новый ЖК. Хорошо ЗиЛ развили?
ЗИЛ ещё при совке был обречён
Осталось только вот так сделать населению)
Ебать заменили импорт, ну пиздец, сейчас еще колхозы и совхозы бы вернуть, и будет совсем заебись.
412 охрененная машина, мы на нем по лесу ездили))
412 это же база Фиата какого-то там вроде?
А мой мальчик едет на девятке
А мой батя чинит свой москвич
У России два врага - зажигалка и фольга.
Пхахахахахах
Очередная охуительная новость :-ДД
Но я например люблю эстетику старых иашин.
До такого состояния ее надо еще апгрейдить, а это еще плюс половина стоимости авто.
Москвич уже не тот))))))
Я просто похлопаю
Новости которые мы заслужили,вместо внедорожников и универсалов среднего сегмента ,будет наш родненький Москвич ,вот это я понимаю,вот это заменили
Откровенно говоря Рено - говно. Лучше уж Ниссан тогда взять из нижнего сегмента.
Напомню, АЗЛК расшифровывался как «Автомобиль, заранее лишённый качества»
Назад в будущее! Новости все блльше радуют своей фантасмагоричностью.
Москвичи с карбюраторами и прочие прелести. А смысл? Придет же Китай рано или поздно со своими тачками и куда девать эти устаревшие заводы и технику?
Это пахнет очередным распилом и предсказуемым концом.
Я думал меня на 82-й день уже ничем не удивить
И после этой новости в России наступала стабильность. И чиновники пересели на москвичи.
Звучит мягко говоря кринжово
Del
И это не новость ИА «Панорама»
Без поставок стыда из Испании здесь не обойтись
Не волнуйтесь в правительстве уже разрабатывается законопроект о сером импорте
Держите меня подальше от окон, чтобы я не выпал от охуевания.
Скоро наладят производство ваз 2107. Из есть из чего собирать.
Задний привод и карбюратор. 💪
Национализация она такая
Ничего не понятно если читать вдумчиво
"возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич»." - это значит что рено логан будет "москвич логан" ?
но тогда причем тут Камаз? откуда у Камаза компетенции, да черт возьми штампы для легковых авто? Или Камаз будет просто поддерживает технические линии в меру своих возможностей
Камаз Оку делили, так что компетенции есть, штампы в Китае купят...
Ну это ж лучше чем если б рено просто ушел и никакого рено и сервисного обслуживания не было (официального).
С правом обратного выкупа 😏
Всё же надеются, что эта истерия пройдёт со временем.
Опцион на 6 лет себе оставили. Т.е. актив для них имеет важность.
Зачем Рено выкупать этот актив? Чтобы его потом опять отжали, не заплатив ни копейки? Как можно работать с теми, кто просто отбирает твои разработки?
Когда уже Rolls Royce переходит государству чтобы чиновники купили сразу без квот и ожиданий?)
2141 - моя первая машина. Возвращаемся к истокам так сказать 🥲
Руководство нас приняло с Москвичом. С Москвичом и оставит! Стабильно!
Эй! Уберите знак кирпич!
https://www.youtube.com/watch?v=AlnPqQnNhoc
Активы переданы в рамках «безденежной» сделки (официальный комментарий Минпромторга в их телеге).
Это п...ц, товарищи.
И самое забавное, отжимать-то они умеют, но разрабатывать кто будет? На основе каких решений и какого опыта?
Хорошая новость в том , что забрали и будут что-то делать, плохая, то, что не место заводу в черте города
Черт, я думал это шутка..
Деградация производств во всей красе.
Скорее всего они будут выпускать тему от КАМАЗа электрокар)))😂
Какая будет стоимость, интересно?!)
После того, как узнал стоимость новой лады, как то не по себе становится
Ну а что, сайт уже есть, прямо из 2000 года.
http://www.azlk.ru
Что, опять?
Хотела на Канары, а везут тебя за МКАД...
2141 в целом неплохой автомобиль, но после 110 км/ч перегревается, ездить лучше в берушах и противогазе. Если убрать эти недостатки, модернизировать кузов, обновить двигатель , коробку и подвеску, подумать о безопасности, то возможно дотянет до фиата 80х годов.
И получится тогда не москвич, а фиат 83-го года (-:
, развалили. заменили вам импортом. а теперь из говна и палок будут что то собрать?