Транспорт
Маша Цепелева

Правительство разрешило выпускать в России автомобили без антиблокировочной системы и подушек безопасности Статьи редакции

Из-за санкций у производителей больше нет доступа к некоторым системам.

  • Правительство опубликовало постановление с упрощенными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов.
  • Разрешен выпуск новых автомобилей без ABS (антиблокировочной системы) и ESP (системы контроля устойчивости автомобиля). Экстренное оповещение «ЭРА-ГЛОНАСС» может автоматически не срабатывать после аварии, необязательна установка подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.
  • Также теперь действуют все экологические стандарты — от «Евро-0» до «Евро-5». Это позволяет выпускать автомобили с выхлопом по нормативам 1988 года.
  • Постановление будет действовать до 1 февраля 2023 года.

#новость #автомобили

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198 комментариев
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Антон Кунах

Вот мы и выяснили, каким будет "Москвич", сделанный на бывшем заводе "Рено".

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Дмитрий Дьяченко
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Ярослав Бондарь

Чувствую, как санкции делают нас сильнее.

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1 комментарий
Maxim Stroganoff

"Славная у тебя лошадь!" говорил Азамат

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1 комментарий
ЯжПрограммист
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Pavel Loginov

Прорыв!

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Виктор Шильд

Ускоряем естественный отбор нищебродов и не умеющих ездить на ручнике, тонко ощущая железо как Шумахер. Вообще, пора уже завязывать с этой идеей частных повозок, когда дофига квадратных метров занято одним человеком и для перемещения одной жопы он гоняет пару тонн железа, лично управляя этим хламом. Если мне нужно просто переместиться по городу, я должен подписываться на личное владение ведром с гайками, лично ездить заправлять, следить за техсостоянием, да ещё и если на дорогу случайно выбежал ребёнок - садиться в тюрьму? Что за бредовая тупая идея для гидроцефалов. Даёшь нормальные большие электробусы с AI управлением уже. Жаль, все кто мог бы это сделать уже заняты комментированием "как в РФ всё херово" и играми в плейстейшн.

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26 комментариев
Дмитрий П

Отрицательный рост

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Павел Воронов

Разрыв шаблонов

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1 комментарий
Мирослав Вселюд

Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса превысила 1 миллион. 30 тысяч убитых солдат РФ на войне. Жизнь людей для Путина не имеет значения. Подушки и ремни безопасности на этом фоне ни о чём

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Артур Нигай

Деды без подушек ездили и мы поездим!

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Pavel Loginov

Смогли повторить!

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1 комментарий
Павел Воронов

Иконки зато вернутся.

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2 комментария
Артур Нигай

(сарказм)

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Александр Добриневский

Поездим, но не долго
Зато аккуратнее водить будем☝️

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sles

Что значит деды? У меня калина 2009 года выпуска, ничо такого в ней нет :-)

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Алексей Онлайн

Они и на лошадях ездили)))

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Макс Тракс

Вот это повторили так повторили!!!!

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Олег Павлов

Без лобового надо, чтобы ветер перемен лучше ощущался

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Юности вольная птица

А бревновозы уберут?

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1 комментарий
Гальгомеж Тындербаев

Отрицательное оснащение транспортных средств необходимым оборудованием для обеспечения безопасности на дороге.

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color

Негативное замещение активных систем безопасности транспорта

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Артур Нигай

Значительный прорыв в области замещения импортного оборудования на автомобилях

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Трансгендолёт

А правительство дает прогноз роста смертности на дорогах из-за таких прекрасных послаблений?

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Soulis

Нацисты/НАТО/либералы убили бы больше, так что прогнозы можно не давать

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Betty Boop

Скоро разрешат без колес выпускать и недоукомплектованные дверями - их нужно будет добыть в бою с другими автолюбителями на программе «60 минут». Главный приз - оплётка на руль.

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Uncle Gluk

А как же розочка на ручник?

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2 комментария
jonewayne
Главный приз - оплётка на руль

розочка на селектор

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Stanislav Baranovskiy

это очень смешно

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Рикардо Иванов

Давайте без ремней безопасности, чтобы заглушки не покупать в фикспрайсе

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Василий Степанофф

В Ростове мне таксист сказал "Если ты пристегиваешься, значит ты меня не уважаешь".

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5 комментариев
Vasiliy Balandin

Каждая новость в машиностроении подвергает в шок.

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Andrey Gordeev

Казалось бы, при чём здесь машиностроение…

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Марсель

Не успел vc отойти от новости про национализацию рено-москвича, как тут ещё сюрприз)

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igotosochi

Наконец-то Москвич куплю...

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Павел Воронов

Подсос вернут в машину?

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Вадим Д.

Подсос всем вернут. В машину в том числе.

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Ivan Fonarev

и карбюратор вместе с ним

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1 комментарий
Ян Полянский

Бегите.

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Иван Петров

Куда бежать? Чтобы и с работой не менее 2к$, и с визой?

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5 комментариев
Rodrigez Garsea

Вот эти вбросы, VC превращается в Евровидение! Уверен половина людей тут даже машин не имеют, а орут больше всех! Где ваш патриотизм люди, все хотят чтобы им что-то давали, но никто не хочет поднимать своё, проверяйте все новости, половина такого бреда

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Юности вольная птица

в 2022м откатываться назад от уровня уже имевшегося в 2005-м (у меня, например)- это теперь так патриотизм называется?

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17 комментариев
Мурад Муртазалиев

Вот это вброс.
Ты точно будешь без АБС ездить? И родных своих без подушек катать будешь?

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Noblesse. tv

По вашему постановление правительства это вброс? http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130025

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Константин Тишаков

Перестаньте коверкать смысл слова патриотизм.

Необходимо обеспечивать со стороны участников госуправления хорошие условия, в том числе это относится так же к развитию инстуциональной экономики.
А делать через силу, когда правительство загоняет россиян в клетку от мира не особо мотивирует.

Давайте здесь без раскатов про сильный бизнес. Бизнес был бы сильнее и стабильнее, если построить ровную дорогу, не пихать ему палки в колёса и соблюдать правила движения на дороге.

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Roman Orlov

"Не имеют в собственности" не равно "не пользуются". Мне не всё равно на чём я буду ездить, например, с ребёнком, когда еду в шеринге или в такси. А так же что ездит вокруг.

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Ivan Fonarev

бред - это вы о чем?

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Михаил Желтухин
Вот эти вбросы

евро0 - это выбросы

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Вадим Д.

Пишу, сокращаю:

– правительство: "нет возможности устанавливать ABS и ESP& Не беда!", от этих же авторов: "Подушки безопасности и отслеживание – не наш путь!"
– даёшь выхлоп по нормативам 1988 года
– вся эта радость как минимум до февраля 2023 года.

Добро пожаловать в понедельник!
Желаю всем хорошего настроения и позитива!

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Юности вольная птица

Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

1866 г.

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1 комментарий
Щитпостер на зарплате

Машинный апокалипсисъ

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Дмитрий Алексеевич

Carmageddon 2022

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Юности вольная птица

А ТехОсмотр с проверкой обязательной ИКОНЫ вернут?
В 2005-м пикирующее к обочине за пассиком срочно такси без всего этого мне в левый бок уже прилетало. Разве так можно?(
Помните, были времена, когда старое и экспортное старались купить, мол, оно лучше было? Так вот, они возвращаются! Мне нужна стиральная машина. Для начала.

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jonewayne
Мне нужна стиральная машина. Для начала.

Напомнило (с таймингом)
https://youtu.be/Lr4fqZ-_fNI?t=207

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Комментарий удален модератором

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Юности вольная птица
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jonewayne

Я пару лет назад уже был готов к такому развитию событий

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Иван Вялков

Ну что, теперь для любителей ретро-авто начнется рай

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Дмитрий Веселов

Возобновят классику на Приора моторе 😂

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роман долгополов

Так никто и не заставляет же покупать авто без абс или евро 0
Вообще честно говоря приняли бы волевое решение-закрыть к чертям российский автопром-перейти на китай,япония,корея.
Живет же как то Британия ,Канада без своего автопрома,ну Ролс-Ройсы там есть но это так..штучный товар.
Ну оставить ГАЗ-для военных клепать и хватит.

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Иван Петров

А что корея и япония не вводили санкции?

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1 комментарий
Юности вольная птица
Так никто и не заставляет же покупать авто без абс или евро 0

Щас граждане РФ, которые платят налоги в РФ десятилетиями, но машина им нужна обязательно, призадумались.
Таксисты, видимо, пойдут в грузчики вагонов, новых налогоплательщиков (государство же их ждет) мамы довезут до поликлиники в коляске с 2 автобусами и 1 трамваем (Сумской проезд, столица - каждый нормальный шаг всё ещё в мыле с тягловой силой и помощью прохожих по загрузке в транспорт), но что делать с теми, у кого дома инвалиды? Социальное такси и необходимость постоянно доказывать, что нога не отросла, а эндопротез так и не гнётся - не привели к тому, чтобы социальное такси работало везде.
Многим машина нужна.

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Екатерина

Так самая проблема в том, что эти машины без абс будут ездить по дорогам и врезаться в другие, или, что ещё хуже - в пешеходов.

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V Gradusov

Ахахаха. Прогресс с отрицательным ускорением.

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Anton Barinov

Твёрдо и чётко

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Frederick Barbarossa

Вернут стартер в полу и завод с кривого?

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Дмитрий Веселов

ВАЗ 2103 для элиты и ваз 2101 для академиков 😜

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Макс Пестов

Даёшь тормоза в премиум комплектации!

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Stanislav Baranovskiy

Правительство упростило требования к сертификации автомобилей.
Теперь производители могут оснащать автомобиль только рулём и колёсами из дерева.
"Этого достаточно" - комментируют источники.
"Чем меньше компонентов - тем надёжнее" - отвечают эксперты.
"Да нахуй нам оно не нужно это всё забугорное" - ликует потребитель.

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Владислав Пучков

Ладно ясно с ABS и прочими умными штуками.
Но блять - преднатяжитель ремня безопасности... что за шляпа творится?

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Qwerty54321

Я думаю нужно и ремни безопасности отменить, чтоб больше не возникало вопросов таксистов в южных регионах, мол ты мне не доверяешь.

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Roman Orlov

Ждём новую категорию в Я.Такси.

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sse

я не уверен, что такая обязанность (ставить абс) есть на западе, просто производители сами делают то, что нужно потребителю и улучшает авто. Пора уже поотменять большую часть госрегулирующих норм, дайте уже свободу людям и бизнесу.

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Владислав Яшин

На западе есть NHTSA и IIHS, которые ебут за любые косяки по безопасности авто

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Александр Иоскевич

Отмените налог на лошадиные силы, ироды.

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Pavel Petel

Ага, вернем шахид маслкары из 60-х. Как раз бензин будет дешевым. Для быстрейшего выпиливания вместе с пешеходами.

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Rudolf Boiars

Запакуйте мне за 2 ляма такую.

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jonewayne

За два ляма завернут за щеку разве что, если только комплектация без резины (машину из салона на эвакуаторе до шинки, там обуваешь в свою) и тормозных колодок (это по желанию, можно не заморачивать и не ставить)

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Pushkareva Ekaterina

Не проще ли Вовку скинуть, чем вот это всё?

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Soulis

Гражданка, пройдёмте в отделение

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2 комментария
Иван Петров

Скидывайте, кто же вам мешает?

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Борис Вишневский

Гроб на колесах

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Сергей Николаев

Вот это технологических прыжок.
Не удивлюсь если официально начнут выпуск авто , как в мультике Флинстоуны 😂

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Массовый калькулятор

Да раздайте сразу всем по танку. Ни АБС, ни подушек не надо...да и права не нужны. Кто тебя остановит?

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Роман Гончаров

Ахахахахахаххахаха, просто сквозь слёзы

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Келлер

Вот это задали проклятым эльфам

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Иван Поварёшкин

Швабру ещё можно вместо сидений)

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Сергей Гудлакин

Ремней видимо тоже не будет, а будут иконки на торпеде и монетки по периметру ветрового стекла

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Sam Duke

Зачем нам замещать детали для систем безопасности, если у нас просто закончатся все автомобилисты?

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Аллоизий Могарыч

Астрологи предсказывают резкое повышение аварийных ситуаций на дорогах

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sles

С чего бы?

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Mike Glukhov
«ЭРА-ГЛОНАСС» может автоматически не срабатывать после аварии

Так, а зачем она тогда?

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Alks

А что там у нас с каучуковыми плантациями за Уралом?

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Nikita Reitter

Роиссия вперде!

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Максим Мюллер

Загуглил, количество смертельных исходов в результате ДТП в Европе (за 2007-2019), Россия на первом месте 33308, затем идут Украина и Польша с 9574 и 5500 погибших. Сука, а теперь еще и на машинах без подушек безопасности, вообще уровень смертности улетит.

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Василий Степанофф

может быть дадут компенсации на похороны при ДТП с такими транспортными средствами

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1 комментарий
Aleksandra Glukhova

Повышаем смертность в стране.

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MOOD

Прикол!

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Jiko

мда...

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Мурад Муртазалиев

Испанский стыд

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Михаил

Правильно, нам ничего пиндосского не нужно!!!

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Давид Михайлов

Ору ) ахахахахаха

Что бы смертность поднять )

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Bobrdobr

Из без тормозов! Тормоза пр думали трусы🤣

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Alex Shokhin

И без тормозов!

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Александр Еремин

Ещё предлагаю заглушки для ремней безопасности официально разрешить. Если уж и жертвовать людьми то по полной

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Timur Agaev

когда решили выгрузить бэкапы 88 года

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cannajuice

Мы умрем

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Максим Мюллер

Позор-то какой. Ну как в 2022 году, можно выпускать автомобиль без подушки безопасности.

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Frank Donat

Верхушка, видимо, совсем не образованная сидит…

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Игорь

Скоро на телеги пересядем)

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Анна

Велосипед проще купить!

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Артур Свиридов

Это прорыв или рывок?

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jonewayne

Прорывной рывок-хлопок

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Christina

То есть вариант выпускать нормальные автомобили они не рассматривают?

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Иван Петров

Это невозможно в условиях санкций

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Roman Orlov

А где-то написано, что будут только такие выпускаться?

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Noblesse. tv

так и будут выпускать нормальные- скрепные, а не эти ваши забурогные с благами цивилизации.

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Adam Arclight

Понятное дело, откуда в шестёрке абс и подушки безопасности

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роман долгополов

Если они хотят минимизировать потери от санкций,нужно вообще срочно обнулять все пошлины на авто импорт,разрешить ввозить все японские подержанные старше 7 лет,снизить возраст вождения до 16 лет ,упростить получение прав-просто наводнить страну автомобилями массово и немедленно, тогда найдется куда нефть деть.
Это же просто

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RomanistHere

потом придётся воздух импортировать откуда-то

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Constantine Kiselev

сначала всех чиновников пересадить на новые авто

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Евгений Городецкий

Что не новость, так гордость за страну!

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Илья Чернов

Россия вперёд! Санкции хуянкции! Импортозамещение делает нас сильнее!

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Stas dyakonov
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Sasf

Это получается отрицательная модернизация авто?о_О

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Noblesse. tv

Это называется- технологический прорыв и уменьшение влияния сложных узлов на производстве гужевого транспорта

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Артем Порубаев

После первого февраля штрафы соберут)

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Юности вольная птица

С наследников, что ли?)

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Ыукпуг

Такая ежедневная смертность на дорогах, а они вон что. Забота о гражданах - это миф.

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Максим Велланский

Готовится контент «подборка на видеорегистратор. ДТП», «шок, скатился под камаз», «достали ещё живым. Шок. Дтп» для рутюба.

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Sergey Stepankin

Срочно объявить тендер на закупку машин для думы и правительства, чтобы соответствовали "этим требованиям"

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