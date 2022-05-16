Правительство разрешило выпускать в России автомобили без антиблокировочной системы и подушек безопасности Статьи редакции
Из-за санкций у производителей больше нет доступа к некоторым системам.
- Правительство опубликовало постановление с упрощенными требованиями к сертификации легковых автомобилей. Оно позволяет производителям не устанавливать системы, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов.
- Разрешен выпуск новых автомобилей без ABS (антиблокировочной системы) и ESP (системы контроля устойчивости автомобиля). Экстренное оповещение «ЭРА-ГЛОНАСС» может автоматически не срабатывать после аварии, необязательна установка подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности.
- Также теперь действуют все экологические стандарты — от «Евро-0» до «Евро-5». Это позволяет выпускать автомобили с выхлопом по нормативам 1988 года.
- Постановление будет действовать до 1 февраля 2023 года.
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Вот мы и выяснили, каким будет "Москвич", сделанный на бывшем заводе "Рено".
Чувствую, как санкции делают нас сильнее.
"Славная у тебя лошадь!" говорил Азамат
Прорыв!
Ускоряем естественный отбор нищебродов и не умеющих ездить на ручнике, тонко ощущая железо как Шумахер. Вообще, пора уже завязывать с этой идеей частных повозок, когда дофига квадратных метров занято одним человеком и для перемещения одной жопы он гоняет пару тонн железа, лично управляя этим хламом. Если мне нужно просто переместиться по городу, я должен подписываться на личное владение ведром с гайками, лично ездить заправлять, следить за техсостоянием, да ещё и если на дорогу случайно выбежал ребёнок - садиться в тюрьму? Что за бредовая тупая идея для гидроцефалов. Даёшь нормальные большие электробусы с AI управлением уже. Жаль, все кто мог бы это сделать уже заняты комментированием "как в РФ всё херово" и играми в плейстейшн.
Отрицательный рост
Разрыв шаблонов
Избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса превысила 1 миллион. 30 тысяч убитых солдат РФ на войне. Жизнь людей для Путина не имеет значения. Подушки и ремни безопасности на этом фоне ни о чём
Деды без подушек ездили и мы поездим!
Смогли повторить!
Иконки зато вернутся.
(сарказм)
Поездим, но не долго
Зато аккуратнее водить будем☝️
Что значит деды? У меня калина 2009 года выпуска, ничо такого в ней нет :-)
Они и на лошадях ездили)))
Вот это повторили так повторили!!!!
Без лобового надо, чтобы ветер перемен лучше ощущался
А бревновозы уберут?
Отрицательное оснащение транспортных средств необходимым оборудованием для обеспечения безопасности на дороге.
Негативное замещение активных систем безопасности транспорта
Значительный прорыв в области замещения импортного оборудования на автомобилях
А правительство дает прогноз роста смертности на дорогах из-за таких прекрасных послаблений?
Нацисты/НАТО/либералы убили бы больше, так что прогнозы можно не давать
Скоро разрешат без колес выпускать и недоукомплектованные дверями - их нужно будет добыть в бою с другими автолюбителями на программе «60 минут». Главный приз - оплётка на руль.
А как же розочка на ручник?
розочка на селектор
это очень смешно
Давайте без ремней безопасности, чтобы заглушки не покупать в фикспрайсе
В Ростове мне таксист сказал "Если ты пристегиваешься, значит ты меня не уважаешь".
Каждая новость в машиностроении подвергает в шок.
Казалось бы, при чём здесь машиностроение…
Не успел vc отойти от новости про национализацию рено-москвича, как тут ещё сюрприз)
Наконец-то Москвич куплю...
Подсос вернут в машину?
Подсос всем вернут. В машину в том числе.
и карбюратор вместе с ним
Бегите.
Куда бежать? Чтобы и с работой не менее 2к$, и с визой?
Вот эти вбросы, VC превращается в Евровидение! Уверен половина людей тут даже машин не имеют, а орут больше всех! Где ваш патриотизм люди, все хотят чтобы им что-то давали, но никто не хочет поднимать своё, проверяйте все новости, половина такого бреда
в 2022м откатываться назад от уровня уже имевшегося в 2005-м (у меня, например)- это теперь так патриотизм называется?
Вот это вброс.
Ты точно будешь без АБС ездить? И родных своих без подушек катать будешь?
По вашему постановление правительства это вброс? http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130025
Перестаньте коверкать смысл слова патриотизм.
Необходимо обеспечивать со стороны участников госуправления хорошие условия, в том числе это относится так же к развитию инстуциональной экономики.
А делать через силу, когда правительство загоняет россиян в клетку от мира не особо мотивирует.
Давайте здесь без раскатов про сильный бизнес. Бизнес был бы сильнее и стабильнее, если построить ровную дорогу, не пихать ему палки в колёса и соблюдать правила движения на дороге.
"Не имеют в собственности" не равно "не пользуются". Мне не всё равно на чём я буду ездить, например, с ребёнком, когда еду в шеринге или в такси. А так же что ездит вокруг.
бред - это вы о чем?
евро0 - это выбросы
Пишу, сокращаю:
– правительство: "нет возможности устанавливать ABS и ESP& Не беда!", от этих же авторов: "Подушки безопасности и отслеживание – не наш путь!"
– даёшь выхлоп по нормативам 1988 года
– вся эта радость как минимум до февраля 2023 года.
Добро пожаловать в понедельник!
Желаю всем хорошего настроения и позитива!
Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
1866 г.
Машинный апокалипсисъ
Carmageddon 2022
А ТехОсмотр с проверкой обязательной ИКОНЫ вернут?
В 2005-м пикирующее к обочине за пассиком срочно такси без всего этого мне в левый бок уже прилетало. Разве так можно?(
Помните, были времена, когда старое и экспортное старались купить, мол, оно лучше было? Так вот, они возвращаются! Мне нужна стиральная машина. Для начала.
Напомнило (с таймингом)
https://youtu.be/Lr4fqZ-_fNI?t=207
Комментарий удален модератором
Я пару лет назад уже был готов к такому развитию событий
Ну что, теперь для любителей ретро-авто начнется рай
Возобновят классику на Приора моторе 😂
Так никто и не заставляет же покупать авто без абс или евро 0
Вообще честно говоря приняли бы волевое решение-закрыть к чертям российский автопром-перейти на китай,япония,корея.
Живет же как то Британия ,Канада без своего автопрома,ну Ролс-Ройсы там есть но это так..штучный товар.
Ну оставить ГАЗ-для военных клепать и хватит.
А что корея и япония не вводили санкции?
Щас граждане РФ, которые платят налоги в РФ десятилетиями, но машина им нужна обязательно, призадумались.
Таксисты, видимо, пойдут в грузчики вагонов, новых налогоплательщиков (государство же их ждет) мамы довезут до поликлиники в коляске с 2 автобусами и 1 трамваем (Сумской проезд, столица - каждый нормальный шаг всё ещё в мыле с тягловой силой и помощью прохожих по загрузке в транспорт), но что делать с теми, у кого дома инвалиды? Социальное такси и необходимость постоянно доказывать, что нога не отросла, а эндопротез так и не гнётся - не привели к тому, чтобы социальное такси работало везде.
Многим машина нужна.
Так самая проблема в том, что эти машины без абс будут ездить по дорогам и врезаться в другие, или, что ещё хуже - в пешеходов.
Ахахаха. Прогресс с отрицательным ускорением.
Твёрдо и чётко
Вернут стартер в полу и завод с кривого?
ВАЗ 2103 для элиты и ваз 2101 для академиков 😜
Даёшь тормоза в премиум комплектации!
Правительство упростило требования к сертификации автомобилей.
Теперь производители могут оснащать автомобиль только рулём и колёсами из дерева.
"Этого достаточно" - комментируют источники.
"Чем меньше компонентов - тем надёжнее" - отвечают эксперты.
"Да нахуй нам оно не нужно это всё забугорное" - ликует потребитель.
Ладно ясно с ABS и прочими умными штуками.
Но блять - преднатяжитель ремня безопасности... что за шляпа творится?
Я думаю нужно и ремни безопасности отменить, чтоб больше не возникало вопросов таксистов в южных регионах, мол ты мне не доверяешь.
Ждём новую категорию в Я.Такси.
я не уверен, что такая обязанность (ставить абс) есть на западе, просто производители сами делают то, что нужно потребителю и улучшает авто. Пора уже поотменять большую часть госрегулирующих норм, дайте уже свободу людям и бизнесу.
На западе есть NHTSA и IIHS, которые ебут за любые косяки по безопасности авто
Отмените налог на лошадиные силы, ироды.
Ага, вернем шахид маслкары из 60-х. Как раз бензин будет дешевым. Для быстрейшего выпиливания вместе с пешеходами.
Запакуйте мне за 2 ляма такую.
За два ляма завернут за щеку разве что, если только комплектация без резины (машину из салона на эвакуаторе до шинки, там обуваешь в свою) и тормозных колодок (это по желанию, можно не заморачивать и не ставить)
Не проще ли Вовку скинуть, чем вот это всё?
Гражданка, пройдёмте в отделение
Скидывайте, кто же вам мешает?
Гроб на колесах
Вот это технологических прыжок.
Не удивлюсь если официально начнут выпуск авто , как в мультике Флинстоуны 😂
Да раздайте сразу всем по танку. Ни АБС, ни подушек не надо...да и права не нужны. Кто тебя остановит?
Ахахахахахаххахаха, просто сквозь слёзы
Вот это задали проклятым эльфам
Швабру ещё можно вместо сидений)
Ремней видимо тоже не будет, а будут иконки на торпеде и монетки по периметру ветрового стекла
Зачем нам замещать детали для систем безопасности, если у нас просто закончатся все автомобилисты?
Астрологи предсказывают резкое повышение аварийных ситуаций на дорогах
С чего бы?
Так, а зачем она тогда?
А что там у нас с каучуковыми плантациями за Уралом?
Роиссия вперде!
Загуглил, количество смертельных исходов в результате ДТП в Европе (за 2007-2019), Россия на первом месте 33308, затем идут Украина и Польша с 9574 и 5500 погибших. Сука, а теперь еще и на машинах без подушек безопасности, вообще уровень смертности улетит.
может быть дадут компенсации на похороны при ДТП с такими транспортными средствами
Повышаем смертность в стране.
Прикол!
мда...
Испанский стыд
Правильно, нам ничего пиндосского не нужно!!!
Ору ) ахахахахаха
Что бы смертность поднять )
Из без тормозов! Тормоза пр думали трусы🤣
И без тормозов!
Ещё предлагаю заглушки для ремней безопасности официально разрешить. Если уж и жертвовать людьми то по полной
когда решили выгрузить бэкапы 88 года
Мы умрем
Позор-то какой. Ну как в 2022 году, можно выпускать автомобиль без подушки безопасности.
Верхушка, видимо, совсем не образованная сидит…
Скоро на телеги пересядем)
Велосипед проще купить!
Это прорыв или рывок?
Прорывной рывок-хлопок
То есть вариант выпускать нормальные автомобили они не рассматривают?
Это невозможно в условиях санкций
А где-то написано, что будут только такие выпускаться?
так и будут выпускать нормальные- скрепные, а не эти ваши забурогные с благами цивилизации.
Понятное дело, откуда в шестёрке абс и подушки безопасности
Если они хотят минимизировать потери от санкций,нужно вообще срочно обнулять все пошлины на авто импорт,разрешить ввозить все японские подержанные старше 7 лет,снизить возраст вождения до 16 лет ,упростить получение прав-просто наводнить страну автомобилями массово и немедленно, тогда найдется куда нефть деть.
Это же просто
потом придётся воздух импортировать откуда-то
сначала всех чиновников пересадить на новые авто
Что не новость, так гордость за страну!
Россия вперёд! Санкции хуянкции! Импортозамещение делает нас сильнее!
Это получается отрицательная модернизация авто?о_О
Это называется- технологический прорыв и уменьшение влияния сложных узлов на производстве гужевого транспорта
После первого февраля штрафы соберут)
С наследников, что ли?)
Такая ежедневная смертность на дорогах, а они вон что. Забота о гражданах - это миф.
Готовится контент «подборка на видеорегистратор. ДТП», «шок, скатился под камаз», «достали ещё живым. Шок. Дтп» для рутюба.
Срочно объявить тендер на закупку машин для думы и правительства, чтобы соответствовали "этим требованиям"