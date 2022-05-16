Shell приостановила продажу топлива на заправках в России с 15 мая, программа лояльности закроется 20 мая Статьи редакции
12 мая «Лукойл» договорился о покупке бизнеса «Шелл Нефть».
- Заправки Shell в России начали закрываться с 15 мая, пишет «Интерфакс». В компании подтвердили полную приостановку продаж топлива. Магазины и кафе на станциях пока работают.
- Программа лояльности Shell ClubSmart не будет работать с 20 мая 2022 года, до этого дня можно потратить баллы. Редакция vc.ru отправила вопросы новому владельцу заправок «Лукойлу», когда снова начнётся продажа топлива.
- Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах в марте 2022 года.
- 12 мая «Лукойл» объявил о подписании соглашения о покупке 100% в ООО «Шелл Нефть». Активы включают 411 АЗС (19 заправок не вошли в сделку) и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделку закроют после согласования ФАС. Стороны не раскрывают сумму.
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поShell прочь
Ты иди прочь из моей страны. Оставь адекватных людей в покое. И короля своего забери
Антипутинист очередной, которому все должны?
Очередной долбаёб, который не знает про налоги и государство…
ты идиот? количестао продаваемого бензино не изсенится его купят на лукойле
Все к лучшему, быстрее бы уже "купил" Лукойл Игорек.
Мишань, как думаешь, что будет когда он короля своего заберет?
Ещё один, который "я этим не пользовался". А теперь оплати работникам зарплаты хотя бы пару месяцев.
каким таким работникам? АЗС во всем мире давно автоматизированы
Кто мне в мск в бак бензин заливает? А кто оплату берет?
Зачем на набросы 15 рублевого отвечает?
а в россии даже азс не смогли автоматизировать
Комментарий удален модератором
а лучше уже не будет
Тебе то понятно, ты все равно этим не пользовался. Понимаю
Не вернутся. Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Все, кто ушли или временно приостановили работу, возобновят работу после
Внимание вопрос: зачем?
У них программа лояльности, чтобы могли баллы потратить
Вот только все что можно было купить за баллы они убрали, осталась только вода
И выложил скрин с едой за баллы. Мастер убеждения лвл 100
Ну, по сравнению с основными ништяками типа термокружек, сумок холодильников и прочего, хотдоги вполне попадают в категорию "только вода" )
Мамин инвестор не зря копил баллы все эти годы
Омывайка хорошая
Та что по акции за 700 руб. за 2 банки по 3 литра? :))
Лукойл вроде тоже не так уж и плохи
На Shell ехал за нормальным сервисом. И ещё там никогда не было очередей в туалет, по сравнению с тем же ГП
вы наверно по М4 не ездили. Там были такие же очереди, как везде
на М4 не бывает туалетов без очередей летом, имхо) + некоторые пытаются в этих туалетах МЫТЬСЯ)
Зачем бензин
Где мы будем москвичи заряжать
В Петербурге АЗС не работают целиком: въезд на них просто перегорожен, магазин не работает.
В Москве почти также, но мне удалось найти АЗС, где успел заправиться и списать все накопленные баллы.
У нас в Шелле на Жукова, вчера вечером еще машины заезжали, но уже никого не заправляли, видимо только еду можно было купить.
И осталась старуха у разбитого....
Грусть и печаль. Один раз в жизни заправлялся, когда ехал из салона на 5 литрах бензина, а других заправок не было. Запомнилось тем, что цены были не демократичные. Хуже всего, что вместо одного дорого бренда, приходит другой. Так и буду дальше заправлять свою машину в других локациях.)
Зато очереди в туалет не было!
Только хотел туда поехать заправиться
Печаль, что тут сказать..
Завод - это хорошо!
Вот была одна заправка Шелл на Ленинградке. Всегда туда заезжал - бенз неплохой был, 98. Прям реально чувствовалась разница. Пару недель назад мне в 40 литровый бак заполненный чуть меньше чем наполовину залили 28 литров. Делать контрольный залив отказались. В общем пускай нахер идут... Тут у меня личный конфликт, так что в разрезе общей ситуации в Мире мое отношение к ним прошу не рассматривать.
У Shell уже давно были проблемы с бизнесом в РФ, они работали на гране 0. Года 1,5 назад об этом писали. У нас более менее себя чувствуют заправки только с собственной добычей. Политика их была, не отдавать рынок, в ожидании лучших времен. Но они так и не наступили.
ахах, как же мы без американских азс проживём, заправляться. ведь негде теперь
То есть даже выиграли, да? Станем сильнее?
Вчера уже было не заправиться у них в Новоселье, хотя магазин работал.
В чем печаль, то, товарищи? Макдональдс - да, рабочие места, сбыт местной продукции.
А здесь чем особенный бизнес? Цены у Шелл были выше рынка. Бензин тот же что у большинства и российский. Работники уйдут работать на другую заправочную станцию.
или уйдут домой, осатвшись без работы, сейчас найти новую не так легко, как вы рисуете)
Если заправка в этом месте нужна, она будет
Жаль. Единственная норм АЗС была. Но ничего, прорвёмся)
Жаль. Была норм АЗС. Правда франшиза, например, в Воронежской области жесть и хамло. В Мск было супер. 8 лет заправлялся
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Комментарий удален модератором
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Блин, опять ссылкоботы вернулись