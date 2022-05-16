Транспорт
Маша Цепелева

Shell приостановила продажу топлива на заправках в России с 15 мая, программа лояльности закроется 20 мая Статьи редакции

12 мая «Лукойл» договорился о покупке бизнеса «Шелл Нефть».

  • Заправки Shell в России начали закрываться с 15 мая, пишет «Интерфакс». В компании подтвердили полную приостановку продаж топлива. Магазины и кафе на станциях пока работают.
  • Программа лояльности Shell ClubSmart не будет работать с 20 мая 2022 года, до этого дня можно потратить баллы. Редакция vc.ru отправила вопросы новому владельцу заправок «Лукойлу», когда снова начнётся продажа топлива.
  • Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах в марте 2022 года.
  • 12 мая «Лукойл» объявил о подписании соглашения о покупке 100% в ООО «Шелл Нефть». Активы включают 411 АЗС (19 заправок не вошли в сделку) и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделку закроют после согласования ФАС. Стороны не раскрывают сумму.

#новость #shell

3001 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
Кипарис Барбос

поShell прочь

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Ты иди прочь из моей страны. Оставь адекватных людей в покое. И короля своего забери

Ответить
Развернуть ветку
Кипарис Барбос

Антипутинист очередной, которому все должны?

Ответить
Развернуть ветку
Добрый огонь

Очередной долбаёб, который не знает про налоги и государство…

Ответить
Развернуть ветку
k. p.

ты идиот? количестао продаваемого бензино не изсенится его купят на лукойле

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Все к лучшему, быстрее бы уже "купил" Лукойл Игорек.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Подливак

Мишань, как думаешь, что будет когда он короля своего заберет?

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Ещё один, который "я этим не пользовался". А теперь оплати работникам зарплаты хотя бы пару месяцев.

Ответить
Развернуть ветку
Кипарис Барбос

каким таким работникам? АЗС во всем мире давно автоматизированы

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Кто мне в мск в бак бензин заливает? А кто оплату берет?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Зачем на набросы 15 рублевого отвечает?

Ответить
Развернуть ветку
И животноводство

а в россии даже азс не смогли автоматизировать

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
sles

а лучше уже не будет

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Тебе то понятно, ты все равно этим не пользовался. Понимаю

Ответить
Развернуть ветку
Мирослав Вселюд

Не вернутся. Путин будет управлять РФ до 2052 года (в свои 100 умрет от старости). Все, кто ушли или временно приостановили работу, возобновят работу после

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Demin
Магазины и кафе на станциях пока работают.

Внимание вопрос: зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Смиренников

У них программа лояльности, чтобы могли баллы потратить

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Агеев

Вот только все что можно было купить за баллы они убрали, осталась только вода

Ответить
Развернуть ветку
Добрый огонь

И выложил скрин с едой за баллы. Мастер убеждения лвл 100

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Агеев

Ну, по сравнению с основными ништяками типа термокружек, сумок холодильников и прочего, хотдоги вполне попадают в категорию "только вода" )

Ответить
Развернуть ветку
Roman Baranov

Мамин инвестор не зря копил баллы все эти годы

Ответить
Развернуть ветку
Synthetic Tiger

Омывайка хорошая

Ответить
Развернуть ветку
Stas Sokolov

Та что по акции за 700 руб. за 2 банки по 3 литра? :))

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Горбунов

Лукойл вроде тоже не так уж и плохи

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Kateshov

На Shell ехал за нормальным сервисом. И ещё там никогда не было очередей в туалет, по сравнению с тем же ГП

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Удалов

вы наверно по М4 не ездили. Там были такие же очереди, как везде

Ответить
Развернуть ветку
Денис Колокольцев

на М4 не бывает туалетов без очередей летом, имхо) + некоторые пытаются в этих туалетах МЫТЬСЯ)

Ответить
Развернуть ветку
kernel panic

Зачем бензин
Где мы будем москвичи заряжать

Ответить
Развернуть ветку
Semyon Efimov

В Петербурге АЗС не работают целиком: въезд на них просто перегорожен, магазин не работает.
В Москве почти также, но мне удалось найти АЗС, где успел заправиться и списать все накопленные баллы.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Мюллер

У нас в Шелле на Жукова, вчера вечером еще машины заезжали, но уже никого не заправляли, видимо только еду можно было купить.

Ответить
Развернуть ветку
Кипарис Барбос

И осталась старуха у разбитого....

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Грусть и печаль. Один раз в жизни заправлялся, когда ехал из салона на 5 литрах бензина, а других заправок не было. Запомнилось тем, что цены были не демократичные. Хуже всего, что вместо одного дорого бренда, приходит другой. Так и буду дальше заправлять свою машину в других локациях.)

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Pleshakov

Зато очереди в туалет не было!

Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy Balandin

Только хотел туда поехать заправиться

Ответить
Развернуть ветку
Stas dyakonov

Печаль, что тут сказать..

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Sonic

Завод - это хорошо!

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Вот была одна заправка Шелл на Ленинградке. Всегда туда заезжал - бенз неплохой был, 98. Прям реально чувствовалась разница. Пару недель назад мне в 40 литровый бак заполненный чуть меньше чем наполовину залили 28 литров. Делать контрольный залив отказались. В общем пускай нахер идут... Тут у меня личный конфликт, так что в разрезе общей ситуации в Мире мое отношение к ним прошу не рассматривать.

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Баженов

У Shell уже давно были проблемы с бизнесом в РФ, они работали на гране 0. Года 1,5 назад об этом писали. У нас более менее себя чувствуют заправки только с собственной добычей. Политика их была, не отдавать рынок, в ожидании лучших времен. Но они так и не наступили.

Ответить
Развернуть ветку
k. p.

ахах, как же мы без американских азс проживём, заправляться. ведь негде теперь

Ответить
Развернуть ветку
И животноводство

То есть даже выиграли, да? Станем сильнее?

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

Вчера уже было не заправиться у них в Новоселье, хотя магазин работал.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Нузалиев

В чем печаль, то, товарищи? Макдональдс - да, рабочие места, сбыт местной продукции.
А здесь чем особенный бизнес? Цены у Шелл были выше рынка. Бензин тот же что у большинства и российский. Работники уйдут работать на другую заправочную станцию.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Клюев

или уйдут домой, осатвшись без работы, сейчас найти новую не так легко, как вы рисуете)

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Нузалиев

Если заправка в этом месте нужна, она будет

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Жаль. Единственная норм АЗС была. Но ничего, прорвёмся)

Ответить
Развернуть ветку
Аноним
Ответить
Развернуть ветку
Александр

Жаль. Была норм АЗС. Правда франшиза, например, в Воронежской области жесть и хамло. В Мск было супер. 8 лет заправлялся

Ответить
Развернуть ветку
mrsshu

https://techplanet.today/post/cuevana-ver-top-gun-maverick-2022-online-en-espanol-y-latino1
https://techplanet.today/post/cuevana-ver-jujutsu-kaisen-0-2021-online-en-espanol-y-latino
https://techplanet.today/post/cuevana-ver-the-sadness-2021-online-en-espanol-y-latino

Cuevana. ver! jujutsu kaisen 0 (2021)— online en…
Descargar Jujutsu Kaisen 0 (2021) - Descargar Jujutsu Kaisen 0 (2021) NetFlix Película completa…
techplanet.today
Cuevana. ver! The Sadness (2021)— online en…
Descargar The Sadness (2021) - Descargar The Sadness (2021) NetFlix Película completa | Descargar…
techplanet.today
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
outca

https://techplanet.today/post/cuevana-ver-doctor-strange-en-el-multiverso-de-la-locura-2022-online-en-espanol-y-latino
https://techplanet.today/post/cuevana-ver-sonic-2-la-pelicula-2022-online-en-espanol-y-latino
https://techplanet.today/post/cuevana-ver-morbius-2022-online-en-espanol-y-latino

Cuevana. ver! Sonic 2: La Película (2022…
Descargar Sonic 2: La Película (2022) - Descargar Sonic 2: La Película (2022) NetFlix Película…
techplanet.today
Cuevana. ver! Morbius (2022)— online en Español…
Descargar Morbius (2022) - Descargar Morbius (2022) NetFlix Película completa | Descargar Morbius…
techplanet.today
Ответить
Развернуть ветку
Знакомый инструмент

Блин, опять ссылкоботы вернулись

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
null