Renault разрешила выпускать Duster под брендом Lada Статьи редакции
Машины будут собирать в Тольятти, объявил Минпромторг.
- «Отдельно хочу сказать о возможности производства на "Автовазе" автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», сказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.
- Долю Renault в «Автовазе» получил институт НАМИ, за который отвечает Минпромторг. В сделке учтено, что Renault может забрать долю обратно в течение шести лет, если решит вернуться в Россию.
- По данным «Автостата», в 2021 году Renault заняла четвёртое место по продажам в России после Lada, Kia и Hyundai. Модель Duster заняла девятое место в списке самых продаваемых машин в стране.
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Им бы для начала конвеер запустить, хотя бы с ВАЗ 2106.
Ластер!
Для этой помойки быть Ладой самое оно
Сюрр в том что все население России, ватное/не ватное , прекрасно понимают , что в России могу сделать только говно
С теми нефтедолларами которые были , за десятки лет не смогли даже сделать нормальную, я молчу о хорошей , дорогу , о каких автомобилях может идти речь , если дорог в стране попросту нету
Большие сомнения, что качество останется на уровне.
Если назвать дерьмо – конфетой…