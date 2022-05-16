Транспорт
Андрей Фролов

Renault разрешила выпускать Duster под брендом Lada Статьи редакции

Машины будут собирать в Тольятти, объявил Минпромторг.

  • «Отдельно хочу сказать о возможности производства на "Автовазе" автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», сказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.
  • Долю Renault в «Автовазе» получил институт НАМИ, за который отвечает Минпромторг. В сделке учтено, что Renault может забрать долю обратно в течение шести лет, если решит вернуться в Россию.
  • По данным «Автостата», в 2021 году Renault заняла четвёртое место по продажам в России после Lada, Kia и Hyundai. Модель Duster заняла девятое место в списке самых продаваемых машин в стране.

#автоваз #renault

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7 комментариев
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Alex Gurulli

Им бы для начала конвеер запустить, хотя бы с ВАЗ 2106.

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Цифровые комплексы

Ластер!

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1E0P4RD

Для этой помойки быть Ладой самое оно

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Волк с улицы Ленина

Сюрр в том что все население России, ватное/не ватное , прекрасно понимают , что в России могу сделать только говно

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Волк с улицы Ленина

С теми нефтедолларами которые были , за десятки лет не смогли даже сделать нормальную, я молчу о хорошей , дорогу , о каких автомобилях может идти речь , если дорог в стране попросту нету

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Пётр Владимирович

Большие сомнения, что качество останется на уровне.

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Roman Romaniyk

Если назвать дерьмо – конфетой…

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