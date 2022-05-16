Такси-сервис Gett предупредил партнёров о прекращении работы в России с 31 мая Статьи редакции
Компания закроет местное подразделение из-за «ухода многих корпоративных клиентов» на фоне «спецоперации».
- Скриншот письма Gett таксопаркам опубликовал The Bell. 31 мая будет последним днём работы приложения, после сервис перестанет отправлять заказы.
- 11 марта Gett объявил о реорганизации российского подразделения на фоне «спецоперации» в Украине. «Многие корпоративные клиенты уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, это существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», — объяснили представители сервиса.
- Местное подразделение приносило Gett меньше 14% от общей выручки.
- Gett основал в 2010 году в Израиле выходец из России Шахар Вайсер (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис также работал в Великобритании, США и Израиле. В ноябре 2021 года компания объявила, что сосредоточится на развитии платформы для корпоративных клиентов.
- Вайсер ушёл c поста гендиректора Gett в мае 2022 года. Его заменили топ-менеджеры — Максим Красных и Маттео де Ренци.
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Победа за победой
Сворачивать свою работу они начали давно. Не взлетело.
Да, сегодня одна новость охуительней другой.McDonald's окончательно уйдёт из России — компания продаст свой бизнес в стране
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Ожидаемо. Через какое-то время схлопнется ситимобил таксовичкоффский и останется один Яндекс. А мы все прекрасно понимаем, что бывает, когда остается один игрок.
Будем снова на частниках ездить.
Шеф, два счетчика (с)
Шеф, до школы за полтик реально?
Такси Максим очень крупный игрок в регионах, им ничего не стоит занять нишу в крупных городах. Они просто никогда не шли по пути вливания денег в компенсацию поездок, чтобы отжать долю рынка. Поэтому если Яндекс начнет поднимать цены, то Максим станей популярней.
Очень сомневаюсь, что региональному игроку «ничего не стоит занять нишу в крупных городах». Нет времени для поиска статистики, но уверен, что доля Максима в деньгах не более 5-7%.
Как вы это посчитали? В крупных городах не больше 40-50 миллионов населения в сумме. Ещё 100 осталось. В городах до 500 000 населения Максим много где занимает половину рынка.
У них много рынка отжали за последние 5 лет (раньше Максим по РФ был №1), но они продолжают себя нормально чувствовать.
Можно статистику подтверждающую увидеть?
И еще: считать нужно не всё население России, а её платежеспособную часть.
Статистики нет же, её не раскрывают.
Максим дороже даже Яндекса.
В некоторых городах яндекс такси и так единственный игрок. Нет, номинально ещё, допустим, таки макси есть, но туда можно до потери пульса стучаться, они ценник на старте рисуют сильно меньше, чем яндекс, но никто не поедет, пока сам же и не поднимешь цену поездки до того же уровня. А с учётом того, что таксисты во всех агрегаторах разом сидят, вполне понятно, по какой заявке они быстрее стартуют.
Ситимобил уже продали таксовичкову
Максим остался и местные.
Tap Taxi все ещё жив
оО он ещё работал?
Только с корпоративными клиентами.
Пару лет пользовался. Но потом ушел в Яндекс. И вовсе не из-за цены, и не спецоперации. То место у них не обслуживается, то ожидание больше пяти минут.
А жаль, что нет реальной конкуренции с ЯТ.
Не стать мне Бондом. Жаль.
А мне Понасенковым
Яндекс сейчас
Яндекс Black
Скатертью дорога.
Дата регистрации: 18 мар 2022
Дальше что?
Яндекс.Такси
Интересно, какая новость сможет пошатнуть непоколебимость святого тапка?
Уход ГК Конкорд с российского рынка.
Все равно использовал только яндекс, в свое время Убер нравится и был конкурентом.
Суть не в том, чем именно вы пользуетесь, а в конкуренции.
жаль конечно, конкуренция всегда хорошо. Но gett доля рынка минимальная и снижается постоянно, они уходят и это не повлияет существенно на отрасль. Uber нет давно и никто не вспоминает про него.
Гыыыы как там говорили санкции нам на пользу ну ну 🤣
Бомбилы скоро всех заменят)
Извозчикъ, мне пожалуйста до трактира!
Маттео Ренци?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE
А представьте, что в России много Владимиров Путиных.
Ждём когда старуха с косой зайдёт к Такси ВКонтакте
Вы где-то в паралельном мире находитесь?
Доброе утро, уже усе, пришла
А это вроде Гетт и был.
Кладбище проектов и компаний пора организовать, как у Гугла ;)
Глобальный офис- звучит масштабно.
Яндекс ликует)
И останется лишь яндекс такси на электросвятогорах
Все соснули.
Даже не знал, что они ещё существуют.
Они даже в корп сегменте лажали будь здоров. Ой машина к назначенному за 24 часа времени не приехали, ну минут через 20 может новая приедет. Охуеть сервис. Ну и водители ещё хуже чем в Яндексе: или чем-то недовольны или на уши присядут со своими проблемами