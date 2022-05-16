Транспорт
Маша Цепелева

Такси-сервис Gett предупредил партнёров о прекращении работы в России с 31 мая Статьи редакции

Компания закроет местное подразделение из-за «ухода многих корпоративных клиентов» на фоне «спецоперации».

  • Скриншот письма Gett таксопаркам опубликовал The Bell. 31 мая будет последним днём работы приложения, после сервис перестанет отправлять заказы.
  • 11 марта Gett объявил о реорганизации российского подразделения на фоне «спецоперации» в Украине. «Многие корпоративные клиенты уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, это существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», — объяснили представители сервиса.
  • Местное подразделение приносило Gett меньше 14% от общей выручки.
  • Gett основал в 2010 году в Израиле выходец из России Шахар Вайсер (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис также работал в Великобритании, США и Израиле. В ноябре 2021 года компания объявила, что сосредоточится на развитии платформы для корпоративных клиентов.
  • Вайсер ушёл c поста гендиректора Gett в мае 2022 года. Его заменили топ-менеджеры — Максим Красных и Маттео де Ренци.

#новость #gett

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color

Победа за победой

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Alexander Golubev

Сворачивать свою работу они начали давно. Не взлетело.

Сервис такси Gett сосредоточится на развитии…
Платформа позволяет компаниям экономить до 49% на транспортных расходах, утверждают в Gett.
vc.ru
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nambavan

Да, сегодня одна новость охуительней другой.

McDonald's окончательно уйдёт из России — компания продаст свой бизнес в стране
Правительство разрешило выпускать в России автомобили без антиблокировочной системы и подушек безопасности
Shell приостановила продажу топлива на заправках в России с 15 мая, программа лояльности закроется 20 мая
Московские власти получили местный завод Renault и пообещали строить на нём «Москвичи»
Calcalist сообщила о переезде «Яндекса» в Израиль — в компании говорят, что газета ошиблась с переводом на иврит
В России начал работать магазин приложений NashStore — российский аналог Google Play
CoolCola, Fancy и Street: «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite
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Знакомый инструмент

Ожидаемо. Через какое-то время схлопнется ситимобил таксовичкоффский и останется один Яндекс. А мы все прекрасно понимаем, что бывает, когда остается один игрок.

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Евгений Дроздов

Будем снова на частниках ездить.

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Василий Степанофф

Шеф, два счетчика (с)

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Знатный Тролль

Шеф, до школы за полтик реально?

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Alex

Такси Максим очень крупный игрок в регионах, им ничего не стоит занять нишу в крупных городах. Они просто никогда не шли по пути вливания денег в компенсацию поездок, чтобы отжать долю рынка. Поэтому если Яндекс начнет поднимать цены, то Максим станей популярней.

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Знакомый инструмент

Очень сомневаюсь, что региональному игроку «ничего не стоит занять нишу в крупных городах». Нет времени для поиска статистики, но уверен, что доля Максима в деньгах не более 5-7%.

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Alex

Как вы это посчитали? В крупных городах не больше 40-50 миллионов населения в сумме. Ещё 100 осталось. В городах до 500 000 населения Максим много где занимает половину рынка.

У них много рынка отжали за последние 5 лет (раньше Максим по РФ был №1), но они продолжают себя нормально чувствовать.

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Знакомый инструмент

Можно статистику подтверждающую увидеть?

И еще: считать нужно не всё население России, а её платежеспособную часть.

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Alex

Статистики нет же, её не раскрывают.

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Щитпостер на зарплате

Максим дороже даже Яндекса.

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Вадим Д.

В некоторых городах яндекс такси и так единственный игрок. Нет, номинально ещё, допустим, таки макси есть, но туда можно до потери пульса стучаться, они ценник на старте рисуют сильно меньше, чем яндекс, но никто не поедет, пока сам же и не поднимешь цену поездки до того же уровня. А с учётом того, что таксисты во всех агрегаторах разом сидят, вполне понятно, по какой заявке они быстрее стартуют.

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lakoros

Ситимобил уже продали таксовичкову

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Всвиторе

Максим остался и местные.

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Александр А.

Tap Taxi все ещё жив

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Сергей Подливак

оО он ещё работал?

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Alexander Golubev

Только с корпоративными клиентами.

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Сергей

Пару лет пользовался. Но потом ушел в Яндекс. И вовсе не из-за цены, и не спецоперации. То место у них не обслуживается, то ожидание больше пяти минут.
А жаль, что нет реальной конкуренции с ЯТ.

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Евгений Дроздов

Не стать мне Бондом. Жаль.

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Дрюс Уилис

А мне Понасенковым

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Руслан Халиуллин

Яндекс сейчас

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Лев Коптев

Яндекс Black

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СвяТой_ТапоК

Скатертью дорога.

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Павел Евграфович

Дата регистрации: 18 мар 2022

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СвяТой_ТапоК

Дальше что?

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Zhenya Podrushko

Яндекс.Такси

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Знакомый инструмент

Интересно, какая новость сможет пошатнуть непоколебимость святого тапка?

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Shoo

Уход ГК Конкорд с российского рынка.

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Евгений Матвеев

Все равно использовал только яндекс, в свое время Убер нравится и был конкурентом.

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Nikita Kozlov

Суть не в том, чем именно вы пользуетесь, а в конкуренции.

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А10

жаль конечно, конкуренция всегда хорошо. Но gett доля рынка минимальная и снижается постоянно, они уходят и это не повлияет существенно на отрасль. Uber нет давно и никто не вспоминает про него.

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Bobrdobr

Гыыыы как там говорили санкции нам на пользу ну ну 🤣

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Массовый калькулятор

Бомбилы скоро всех заменят)

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Щитпостер на зарплате

Извозчикъ, мне пожалуйста до трактира!

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Ruslan

Маттео Ренци?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE

Ренци, Маттео
Маттео Ренци (итал. Matteo Renzi; род. 11 января 1975 года, Флоренция) — итальянский политический…
ru.wikipedia.org
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Kesha Pazzy

А представьте, что в России много Владимиров Путиных.

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Рикардо Иванов

Ждём когда старуха с косой зайдёт к Такси ВКонтакте

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Иван Евменов

Вы где-то в паралельном мире находитесь?

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Сергей Торяников

Доброе утро, уже усе, пришла

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DeadFine

А это вроде Гетт и был.

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Oleg Zhuravlev

Кладбище проектов и компаний пора организовать, как у Гугла ;)

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Совет безопасности

Глобальный офис- звучит масштабно.

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Dmitry Smolyanyuk

Яндекс ликует)

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Onetwo Threefour

И останется лишь яндекс такси на электросвятогорах

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Щитпостер на зарплате

Все соснули.

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Наталия Борисова
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Oleg Oleg

Даже не знал, что они ещё существуют.

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Виктор Птахин

Они даже в корп сегменте лажали будь здоров. Ой машина к назначенному за 24 часа времени не приехали, ну минут через 20 может новая приедет. Охуеть сервис. Ну и водители ещё хуже чем в Яндексе: или чем-то недовольны или на уши присядут со своими проблемами

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