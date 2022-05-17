В администрации говорят, что Whoosh и «Юрент» ставят электросамокаты в неположенных местах, а сервисы — что город затягивает с документами.

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13 и 14 мая в Новосибирске местные власти стали забирать электросамокаты «Юрента» с «незаконных» парковок: всего арестовали 90 устройств в разных районах. После этого компания решила совсем убрать самокаты с улиц — пока не узнает причины, по которым их изъяли.

Также администрация изъяла и некоторые самокаты Whoosh — но часть из них сервис в этот день успел убрать с улиц до рейдов. Сервисам грозят штрафы за незаконное использование земли: до 30 тысяч за каждый самокат, говорят власти.

Конфликт из-за парковок

Спор между властями города с Whoosh и «Юрентом» начался в середине апреля: тогда мэрия предупредила, что может начать изымать электросамокаты у кикшерингов после 4 мая. Причина — невыполнение одного из условий соглашения с мэрией, подписанного в 2021 году.

Фото: Александр Ощепков

Тогда городские власти, «Юрент» и Whoosh прописали правила про обязательный скоростной режим, список мест, где запрещено использовать самокаты, и обязательства компаний по обустройству парковок.

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По мнению мэрии, сервисы не выполнили условие о парковках: Whoosh оформила только 28 мест под них, а «Юрент» — ни одного. Сервисы должны были оформить парковки и платить за использование муниципальной земли, но, как утверждает администрация, не сделали этого.

«Юрент» утверждает, что ещё в начале 2022 года подал заявки на размещение более 130 парковок: из них сервис получил предварительное разрешение на 118 точек. Все документы уже находятся в департаменте архитектуры Новосибирска, говорит сервис. При этом, например, одно из мест, где администрация города «показательно» изымала самокаты, было одобрено ею же.

«Юрент» получил разрешение от мэрии на размещение 48 парковок, которые уже оплатил, и ожидает согласования остальных, рассказали vc.ru в сервисе. Ещё 168 парковок он размещает в партнёрстве с местными частными компаниями. Кикшеринг планирует выставлять самокаты «в рамках полученных разрешений» и возобновлять работу после совещания с мэрией — оно запланировано на 19 мая.

В Whoosh рассказали vc.ru, что на штрафстоянку увезли 24 самоката сервиса. Всего компания подала 1125 заявок на парковки, из них согласовано только 28. При этом кикшеринг продолжает работу в городе.

В компании утверждают, что соблюдают соглашение, но процесс согласования разрешений затягивает администрация. Whoosh оформил и вручную подписал пакеты документов «на 5000 тысяч листов», которые должна проверить мэрия, а потом выставить счёт для оплаты сервисом. Всё это время ему пришлось бы не работать.

При изъятии самокатов не обошлось без полиции: стороны обвиняют друг друга в получении травм

Власти обвиняют «Юрент» и директора сервиса в Новосибирске Евгения Барбашева в нанесении травм двум представителям администрации. Они утверждают, что представители сервиса мешали им во время рейда и пытались силой забрать электросамокаты: например, Барбашев взломал машину с изъятыми самокатами и забрал их. Из-за этого им пришлось вызывать полицию.

В «Юренте» говорят, что проведению рейда они не мешали, наоборот, «травмы самокатом» получил сотрудник сервиса и один из очевидцев — когда у него попытались отнять транспортное средство. А полицию вызвала не администрация, а сотрудник «Юрента».

Фото: Александр Ощепков