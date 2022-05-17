У «Юрента» конфликт с властями Новосибирска: сервис убрал из города все электросамокаты из-за «несогласованных» парковок Статьи редакции
В администрации говорят, что Whoosh и «Юрент» ставят электросамокаты в неположенных местах, а сервисы — что город затягивает с документами.
13 и 14 мая в Новосибирске местные власти стали забирать электросамокаты «Юрента» с «незаконных» парковок: всего арестовали 90 устройств в разных районах. После этого компания решила совсем убрать самокаты с улиц — пока не узнает причины, по которым их изъяли.
Также администрация изъяла и некоторые самокаты Whoosh — но часть из них сервис в этот день успел убрать с улиц до рейдов. Сервисам грозят штрафы за незаконное использование земли: до 30 тысяч за каждый самокат, говорят власти.
Конфликт из-за парковок
Спор между властями города с Whoosh и «Юрентом» начался в середине апреля: тогда мэрия предупредила, что может начать изымать электросамокаты у кикшерингов после 4 мая. Причина — невыполнение одного из условий соглашения с мэрией, подписанного в 2021 году.
Тогда городские власти, «Юрент» и Whoosh прописали правила про обязательный скоростной режим, список мест, где запрещено использовать самокаты, и обязательства компаний по обустройству парковок.
По мнению мэрии, сервисы не выполнили условие о парковках: Whoosh оформила только 28 мест под них, а «Юрент» — ни одного. Сервисы должны были оформить парковки и платить за использование муниципальной земли, но, как утверждает администрация, не сделали этого.
«Юрент» утверждает, что ещё в начале 2022 года подал заявки на размещение более 130 парковок: из них сервис получил предварительное разрешение на 118 точек. Все документы уже находятся в департаменте архитектуры Новосибирска, говорит сервис. При этом, например, одно из мест, где администрация города «показательно» изымала самокаты, было одобрено ею же.
«Юрент» получил разрешение от мэрии на размещение 48 парковок, которые уже оплатил, и ожидает согласования остальных, рассказали vc.ru в сервисе. Ещё 168 парковок он размещает в партнёрстве с местными частными компаниями. Кикшеринг планирует выставлять самокаты «в рамках полученных разрешений» и возобновлять работу после совещания с мэрией — оно запланировано на 19 мая.
В Whoosh рассказали vc.ru, что на штрафстоянку увезли 24 самоката сервиса. Всего компания подала 1125 заявок на парковки, из них согласовано только 28. При этом кикшеринг продолжает работу в городе.
В компании утверждают, что соблюдают соглашение, но процесс согласования разрешений затягивает администрация. Whoosh оформил и вручную подписал пакеты документов «на 5000 тысяч листов», которые должна проверить мэрия, а потом выставить счёт для оплаты сервисом. Всё это время ему пришлось бы не работать.
При изъятии самокатов не обошлось без полиции: стороны обвиняют друг друга в получении травм
Власти обвиняют «Юрент» и директора сервиса в Новосибирске Евгения Барбашева в нанесении травм двум представителям администрации. Они утверждают, что представители сервиса мешали им во время рейда и пытались силой забрать электросамокаты: например, Барбашев взломал машину с изъятыми самокатами и забрал их. Из-за этого им пришлось вызывать полицию.
В «Юренте» говорят, что проведению рейда они не мешали, наоборот, «травмы самокатом» получил сотрудник сервиса и один из очевидцев — когда у него попытались отнять транспортное средство. А полицию вызвала не администрация, а сотрудник «Юрента».
- В начале июня 2021 года в Санкт-Петербурге перестали работать все сервисы кикшеринга — до этого СК провёл несколько обысков в компаниях из-за наездов на пешеходов. После этого они заключили соглашение с местным комитетом по транспорту и начали возобновлять работу.
- В июле того же года проблемы у кикшерингов возникли в Казани: власти в 10 раз сократили число стоянок, а сервисы заявили, что их выживают из города.
- В апреле 2022 года Whoosh запустился в Омске и сразу же столкнулся с мэрией: через 10 дней работы от сервиса потребовали убрать все электросамокаты в городе.
Лучший период, чтобы мочить бизнес. Западные инвесторы выстроились в очередь. Если Whoosh и Юрент не хотят выполнять требования, то на их место придут тысячи других компаний.
Я бы не называл аренду самокатов - бизнесом.
Там 75% людей не умеют ездить или просто дауны.
Комментарий удален модератором
Не умеешь ездить, не садись. Сервис здесь причем?
Самокат - это же просто!
Сервис дал иллюзию простоты использования. QR и катайся.
Я за последние 5 лет, максимум 20 минут наката на электросамокате имел.
Ещё раз, не умеешь не садись. Власти могут ввести права на самокат, если считают, что это требуется.
для сотрудников ДПС (Выдающих права) - Ваши слова как мед на устах....
Лицензию на рыбалку тоже могут ввести. Технически уже ввели. Лишают прав за АО на самокате. И требуют минимальные за мощность более 250вват.
Но еще раз - понимание езды и права - это разные вещи.
Поясню -
Когда у тебя есть свой транспорт, за много лет наката - получаешь определенный опыт.
Люди, которые первый раз садятся за электротранспорт - этого опыта не имеют. Это выражается в поведении человека на дороге. Два года назад у меня был случай, два желтых самоката с промежутком в 3-4 минуты, не смогли разъехаться со мной. Причем я даже показывал движение руками. Я не против самокатеров, но базовое обучение обязательно.
Пылесибирск он такой 😊
Здесь не вина города который не готов к этому, а вина бизнеса который сам не подготовился к такому. Электросамокаты удобны только для тех кто на них ездит, но для многих это боль. Можно тысячу раз писать про велодорожки в НСК для этих самокатов и велосипедов, но давайте правде в глаза смотреть.
опять бизнес виноват, а не Локоть 🤤🤤🤤
При чем тут Локоть? Он должен ебануть за месяц велодорожки по всему городу?
У него не один год за плечами уже, а ситуация в городе ухудшилась и я теперь не живу в Нск 🤞🏻
Да про Локтя я согласен, он превратил город в пиздец, окна открыть невозможно летом, земля по всему дому летит.
вот только сегодня смотрел как тримерами слегка выросшую траву косили поднимая пыль.
город по локоть в пыли, черном небе и раздолбанной инфраструктуре.
Велодорожки вообще непонятно когда появятся)) Ну скорость самокатов в центре и так снизили вроде в прошлом году. Просто зачем сейчас кошмарить бизнес и лишать пользователей их сервиса не оч понятно. (Хоть сам таковым никогда не пользовался)
Здесь не кошмарят бизнес, а наоборот заставляют исполнять обязательства чтоб его не выпнули из города. Если сейчас трудное время, то это не значит что нужно давать бизнесу относиться как хуепутало к своим обязательствам.
Так то Локоть с 2014 года мэр но толку ноль. Он то как раз при чем. За 8 лет мог бы что то сделать. А бегать и ставить минусы по коментам кто с вами не согласен это ущебно.
Ты со мной не согласен и ставишь минус - ущерб.
По этой ситуации в чем вина Локтя? Он город в говно превратил, так вы до самокатов доебались. Тут дорог нет, но самокаты трогать нельзя. Пыль невыносимая, но самокаты. Мусор не вывозили неделями, но самокаты же.
При чем когда эти самые самокаты пытаются урегулировать, чтоб не было хаоса из-за них, то вам это не нравится. Везде Локоть виноват, но не люди которые эти самокаты кидают везде, мешают проезду и людей сбивают. Ведь Локоть должен был построить парковки для этих самокатов и сделать им отдельные дорожки, еще блять и красные ковровые.
Вина Локтя что за 8 лет жить в городе городская среда не стала лучше. Даже центр города зимой от снега не убирают не говоря про районы.
Не про ущерб а про ущебность было написано.
Я не знаю слово "ущебность". Как раскладка исправила так и отправил. Всем и так понятно все про Локтя, но обвинять его в том что он не подготовил город к бизнесу самокатчиков - шиза.
Так это проблема всей России - бабки уходят в Москву, а всем остальным остаются крохи.....
А как на эти крохи делать город лучше, если губеры и меры ставленные из Москвы специально, для того, что бы местных инициативных и радеющий за регион давить...
Нужны независимые губернии от Москвы и что бы основная часть бюджета регионов оставалась в регионах, а %5 отдавать в Москву, а может и совсем не отдавать... Пусть сами живут на свои деньги - которых не будет через пару лет...
Велодорожки))) Не смешите.
10 лет что живу в Новосибирске, езжу только по одной дороге с красного проспекта М до набережной на скейте. Нету у нас дорожек для альтернативного транспорта.
так я об этом и говорю
Смешно такой читать. Главная проблема этого печального города конечно самокаты. Ни куча льда напротив НОВАТа, ни ужасные дороги. А именно самокаты. Фото. Февраль 2022
проблема — вся импотентная администрация города во главе с локтем.
Ооо, прекрасный Новосиб, на самом переходе через Красный напротив "Мятного карася" год назад меня чуть не переехал матерящийся жлоб, который как раз на юренте ехал по узкому, как кругозор вегана, тротуарчику в обнимку со своей чувихой. Выводов не будет, я иногородний, был в гостях ))
Хорошо «кикнули» кикшеринг
Потому что продвинутым Новосибирском доверили управлять далеким от современных трендов коммунистам. Зато заработок на штрафстоянках они хорошо освоили.
К сожалению, мой город деградирует при нынешнем мэре.
А можно по всей России убрать электросамокаты?
Юрент, вы точно будете это читать.
Локация: Санкт-Петербург. Точное место: за пешеходным мостом между Новокрестовской и Беговой.
Там съезд для велосипедов, а ваши агрегаты вынуждают покидать пешеходную дорожку и подвергают опасности пешеходов/велосипедистов встретиться друг с другом на повышенных скоростях.
Согласуйте выделенную площадку, пока не наслучались инциденты и кто-то очень обозленный не начал скидывать агрегаты купаться :( Обсуждалось на Пикабу.
Новый бизнес для администрации - взять у города в аренду участки и передать в субаренду компаниям самокатчикам... А тех кто не захочет брать в субаренду участки - штрафовать новыми законами об обязательных местах стоянки самокатов....