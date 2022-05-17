Транспорт
Маша Цепелева

Российские дилеры Renault смогут работать под вывеской бренда в течение трёх лет после ухода компании — VPost Статьи редакции

Запчасти для обслуживания машин будет поставлять структура «АвтоВАЗа».

  • О работе дилеров после ухода Renault из России рассказали VPost три участника собрания с французским автопроизводителем. Представители Renault не ответили на вопросы издания.
  • По их словам дилеров, бренд полностью уйдёт из России, правопреемником ООО «Рено-Россия» станет МАЗ «Москвич». Автозавод ведёт переговоры, какие модели под маркой «Москвич» сможет выпускать.
  • Дилерам разрешат использовать название Renault на вывесках в течение трёх лет. Поставки запчастей, техподдержку и гарантию будет обеспечивать «Лада-Имидж», «дочка» «АвтоВАЗа». С компанией надо будет заключить договор.
  • Коллективу «Рено-Россия» предложили переоформиться на новое юрлицо, массовых сокращений не будет.
  • 16 мая Минпромторг объявил о переходе московского завода Renault властям столицы. На нём пообещали возродить производство «Москвичей». Производитель также разрешил выпускать Duster под брендом Lada. Доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдёт Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).
  • 17 мая глава Минпромторга заявил, что на бывшем заводе Renault планируется реализовать «новую стратегию», разработанную совместно с «КамАЗом». Переговоры о других автоконцернах, приостановивших производство в России, продолжатся в ближайшее время. Один из первых на очереди — Nissan, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра.

#новость #renault

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Александр Яковлев

Как тебе евро-0, механическая коробка передач и отсутствие абс, есп, илон маск?

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Общественный бокал
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Илья Тюменцев

2018 год

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BitokMe

Пятилетка будет выполнена.
Нет транспорта, нет смертности.

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Alex Gurulli
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Пётр Петров

Прощай Рено. Ты почти сделал невозможное в этой стране)

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Илья Попов

Adieu la Russie!

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Александер

Уместно ли сравнение с тем же что сделал амг с астон мартином

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Андрей Мельник

Понятно. Будет Лада Дастер и Москвич Логан, а может даже и Москвич Аркана

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Uncle Gluk

Москвич на Аркане?

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Алексей Родной

Хотел бы увидеть Москвич "пирожок" Кенгуру

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Алексей Родной

Ржу, за что минусы.

Нормального грузопассажирского варианта нет, а дача-рено-лада логан-ларгус бородатых годов просто повозка. Kangoo просторнее и комфортнее, старые версии можно и отдать.

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Anatoly Ivanov

Завезли бы уж Lada Astral Hybrid

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Андрей Мельник

Есть только Lada Anal Hybrid. Будете брать?

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Олег Саенов

Ladno

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Александра М

MoZkvich будет название.

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Илья Попов

Позвольте подправить: моZкVич.

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Вадим Д.

И в чём смыл этой гениальной идеи? Типа, никто не догадается что к чему и какие в действительности вундеравто там будут продаваться?
Или вывеска - Renault, а в продажу - Москвич Дустер?

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Ivan Denisov

Ходили слухи о том, что китайцы могут перекупить долю Рено. У них большой опыт производства моделей Nissan и д.р. под своими местными брендами. Также есть Geely, которые в свое время купили Volvo, и теперь благополучно производят по "шведским лекалам" автомобили Geely Atlas и т.д. Китай умеет так делать. Возможно, будет такой сценарий.

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Alex G.

Выйдите из анабиоза. Китайцам давно всё равно на своего соседа. Они преследуют исключительно свои интересы и товарищ Си не позволит марать "чистые" ручёнки красного дракона.

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Vlad Romanchenko
массовых сокращений не будет.

Ну да, но нет. Будет резкий положительный рост высвобожденных. Либо говно ходить пинать, либо по простоям.

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lomar

Работать только под вывеской, остальная часть завода закроется.

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Лаврентий Петренко

А что помешает им работать под той же маркой через 3 года, если воровство интеллектуальной собственности практически узаконено.

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Владимир А.....ч

А в чем смысл работать под вывеской "Рено", но продавать не Рено? Учитывая, что этот новый москвич логан-аркана-каптюр, каким бы он ни был, определенно будут продавать под отдельной вывеской.

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Дмитрий Алтунин

Вы не поняли. Поддержку обеспечит «Лада Имидж»

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Дмитрий Алтунин

На ум идёт фраза «фирменный бутик», «эксклюзивная отделка», «изысканный дизайн»

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iFenixxZ Gaming Channel

Какая гениальная многоходовочка. Просто цирк на колёсах.

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