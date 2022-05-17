Российские дилеры Renault смогут работать под вывеской бренда в течение трёх лет после ухода компании — VPost Статьи редакции
Запчасти для обслуживания машин будет поставлять структура «АвтоВАЗа».
- О работе дилеров после ухода Renault из России рассказали VPost три участника собрания с французским автопроизводителем. Представители Renault не ответили на вопросы издания.
- По их словам дилеров, бренд полностью уйдёт из России, правопреемником ООО «Рено-Россия» станет МАЗ «Москвич». Автозавод ведёт переговоры, какие модели под маркой «Москвич» сможет выпускать.
- Дилерам разрешат использовать название Renault на вывесках в течение трёх лет. Поставки запчастей, техподдержку и гарантию будет обеспечивать «Лада-Имидж», «дочка» «АвтоВАЗа». С компанией надо будет заключить договор.
- Коллективу «Рено-Россия» предложили переоформиться на новое юрлицо, массовых сокращений не будет.
- 16 мая Минпромторг объявил о переходе московского завода Renault властям столицы. На нём пообещали возродить производство «Москвичей». Производитель также разрешил выпускать Duster под брендом Lada. Доля Renault в «АвтоВАЗе» перейдёт Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ).
- 17 мая глава Минпромторга заявил, что на бывшем заводе Renault планируется реализовать «новую стратегию», разработанную совместно с «КамАЗом». Переговоры о других автоконцернах, приостановивших производство в России, продолжатся в ближайшее время. Один из первых на очереди — Nissan, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова министра.
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Как тебе евро-0, механическая коробка передач и отсутствие абс, есп, илон маск?
2018 год
Пятилетка будет выполнена.
Нет транспорта, нет смертности.
Прощай Рено. Ты почти сделал невозможное в этой стране)
Adieu la Russie!
Уместно ли сравнение с тем же что сделал амг с астон мартином
Понятно. Будет Лада Дастер и Москвич Логан, а может даже и Москвич Аркана
Москвич на Аркане?
Хотел бы увидеть Москвич "пирожок" Кенгуру
Ржу, за что минусы.
Нормального грузопассажирского варианта нет, а дача-рено-лада логан-ларгус бородатых годов просто повозка. Kangoo просторнее и комфортнее, старые версии можно и отдать.
Завезли бы уж Lada Astral Hybrid
Есть только Lada Anal Hybrid. Будете брать?
Ladno
MoZkvich будет название.
Позвольте подправить: моZкVич.
И в чём смыл этой гениальной идеи? Типа, никто не догадается что к чему и какие в действительности вундеравто там будут продаваться?
Или вывеска - Renault, а в продажу - Москвич Дустер?
Ходили слухи о том, что китайцы могут перекупить долю Рено. У них большой опыт производства моделей Nissan и д.р. под своими местными брендами. Также есть Geely, которые в свое время купили Volvo, и теперь благополучно производят по "шведским лекалам" автомобили Geely Atlas и т.д. Китай умеет так делать. Возможно, будет такой сценарий.
Выйдите из анабиоза. Китайцам давно всё равно на своего соседа. Они преследуют исключительно свои интересы и товарищ Си не позволит марать "чистые" ручёнки красного дракона.
Ну да, но нет. Будет резкий положительный рост высвобожденных. Либо говно ходить пинать, либо по простоям.
Работать только под вывеской, остальная часть завода закроется.
А что помешает им работать под той же маркой через 3 года, если воровство интеллектуальной собственности практически узаконено.
А в чем смысл работать под вывеской "Рено", но продавать не Рено? Учитывая, что этот новый москвич логан-аркана-каптюр, каким бы он ни был, определенно будут продавать под отдельной вывеской.
Вы не поняли. Поддержку обеспечит «Лада Имидж»
На ум идёт фраза «фирменный бутик», «эксклюзивная отделка», «изысканный дизайн»
Какая гениальная многоходовочка. Просто цирк на колёсах.