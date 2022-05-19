Под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили — «Ведомости» Статьи редакции
«КамАЗ», который станет партнёром по производству «Москвичей», может договориться о выпуске машин китайской JAC, говорят источники.
- «КамАЗ» планирует локализовать на бывшем заводе Renault производство китайских автомобилей под брендом «Москвич», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Выпуск автомобилей начнут не позднее четвёртого квартала 2022 года: сначала с обычными двигателями, позже — электромобилей.
- По словам одного из источников, «КамАз» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC, а московские прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем. Какую именно модель будут производить, пока не решено.
- Представители «КамАЗа» и мэрии Москвы от комментариев изданию отказались. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что концепцию производства на заводе «Москвич» в ближайшее время представит правительство Москвы совместно с «КамАЗом».
Электромобили JAC модели iEV7 использовались в России для крымского каршеринга MoreElectric, который закрылся осенью 2021 года. Их же планировали использовать автопроизводитель «Соллерс» и оператор зарядных станций «Русгидро» для каршеринга электромобилей во Владивостоке.
- Для локализации «Камаз» рассматривает более компактную модель — JAC iEVS4. На начальной стадии, скорее всего, это будет отверточная сборка электрокаров из машинокомплектов с последующим углублением локализации по мере роста объёмов производства.
- 16 мая московские власти получили местный завод Renault и пообещали строить на нём «Москвичи». Основным партнёром станет «КамАЗ».
7001 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Самый короткий рассказ, способный растрогать любого человека:
Под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили
... была китайцу отдана
Китаич
Старые традиции, 2141 - Simca 1308
Пока только "хотят" собирать
Могли бы какой ни будь кибертрак сделать, можно не соблюдать теперь автомобильные стандарты.
Поскреби импортозаместителя - найдёшь китайца
Как бы для начала надо инфраструктуру для электромобилей создать, не? Это без того, что это какая то *уита, отверточная сборка китайских тачек.
Ээээ ты походу не понял! Сначала делаем, а потом думаем!
Зачем? Написано, что начнут с ДВС. Возможно для этой инициативы и евро-0 вернули.
Я беспокоюсь чтобы качество бензина не подогнали под эти новинки
В Москве и Питере нормальная инфраструктура для электрокаров, нет только супербыстрых зарядок, но в целом зарядки есть, какие-то даже бесплатные
Да ну, и тааак сойдёт 🤣🤣
В идеале, за год до старта продаж основу заложить
и в процессе всё это быстро делать в зависимости от спроса.
О, сипасиба за укуриплении китайски икономика🇨🇳
Говнючией завод и детский труд работать!
прочитала вслух)))
Пекинич
Пынямобиль. Главное в машине - имитация машины.
Это уже не москвич будет, а пекинец.
Пекинес
Пиздец. Импортозамещение? Это импортозамещение? Пока что мне хуй мерещится
Причём китайский🧐
Во это прорыв🤣
пробив очередной
А разговоров то было…
..реакция на все "последние тематические новости"
Мммда москвич китаец, это символично
С Китай-города просто
Сказ о том, как ухудшить качество китайского авто. Оказывается это возможно.
Вот оно, импортозамещение «по русски»
Один импорт заместили другим. Чего не так то?
Ну JAC это редкий неликвид сейчас, рассчитанный в Китае далеко не на средний китайский класс в основной массе. Боюсь представить, какое г... они здесь будут собирать. Просто, как по мне, альтернатив масса из китайцев. SAIC с Roewe был бы лучше. Да даже Zotye.
p. s.
Я просто не могу представить, что они будут собирать. Лично думаю, что будут собирать старые, морально устаревшие модели (JAC J3) и продавать по x2-3 прайсу.
ну ничего, в россии ладу приору кто-то покупает даже) уж китайское-то говно явно чуть получше хотя бы русского будет) а что морально устаревшие — ну а что делать, не мобилизованным же надо будет за что-то автокредиты по 25 процентов платить) что засунут, тому и рады будут, как и со всем остальным)))
Под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили
Ну инфраструктура то завязана на спрос
Многие бизнесмены (тц, кафе, рестораны, отели) готовы вложиться в установку зарядки, если будет на это спрос
Но новость все равно остаётся чуднОй..
Это вы у них спросили?
Ну чо... Это победа , я щитаю. Вместо авто европейского качества китайский ширпотреп
Корейцы в шоке, думали все отлично - немецкие тачки дорожают, ну и мы думали прицепом. А тут китай нарисовался!!!!
Румынского качества
А вы ездили на современных китайских машинах?
Эх, ну надеюсь хотя бы небольшую работу проведут над дизайном исходных авто. Нужен свой логотип и узнаваемый фирменный стиль для возрождённой марки.
Локализует JAC iEVS4 -> ZV iEVS4 Moskvish Patriot
Большую работу над шильдиком проведут несомненно. Дизайн шильдик от ведущей патриотической дизайн-студии, штамповка шильдиков по месту производства машино-комплектов.
Машино-комплекты приходят сразу с отвертками, как аккумуляторы для телефонов с али-экспресса.
Главный вопрос — можно ли заказать напрямую машино-комплект и собрать самостоятельно?
Может договорится. А может и не договорится. Зависит от санкций.
Я чет прям теряюсь. Это будет считаться за смогли повторить или нет? Если это возрождение марки, то какой марки?
Я думаю ход вполне логичный. Делать какой-то новый Мосвич с нуля просто нецелесообразно сейчас, это куча времени и денег нужна. Проще собирать готовое, и постепенно локализовывать до ~100%. А уже потом когда завод будет приносить прибыль можно начинать параллельно разрабатывать что-то свое. Судя по всему электромобили Москва будут собирать для каршеринга сама для себя.
Кому он будет прибыль приносить? Китайцам?
Продолжайте мечтать россияне
автоваз был рено, камаз будет китайский, у нас хоть что-то могут делать качественно и самостоятельно?
Буханка
аэс, ракеты, софт, удобрения, горнопроходческие комбайны и т.д.
Говорят Камаз - это был японский проект.
Нет, не будет.
Надеюсь хоть платить на заводе сборщикам будут мисками риса и кошко-девочками?
А как они на базе конвейеров Рено будут Жаки собирать?
Жак - это французское имя
Цирк уехали а Камааз с производством китайских Москвичей оставили
Мне кажется, что многие слишком оптимистичны от этой новости. :) Наши чиновники всё время что-то планируют производить, но в бильшинстве своём это просто пшик. Всё что они умеют это запрещать.
Там ошибка это уже будут не Москвичи,Мисиквици
Будут продавать на Садоводе
"Большая Евразия - это проект направленный в будущее" ВВП 2017
Почему все так радостно постят новые китайские модели к этой новости в надежде что будет что-то дельное?)
Китайцы не будут отдавать покрытому пылью суббренду свои новые модели и скорее всего будут выпускать под "москвичом" то, что давно списали со своего рынка. Зачем им выпускать новые Хавалы и JACи под этим брендом если сам Хавал и JAC у нас уже есть?
После таких игр с собственностью, думаю, даже китайцы не разместят в РФ никакого производства.
Нельзя чтоли китайские электромобили начать собирать, Китай уже там весь в электро и гибридах. Собирать те, что с двс для зарядки.
Москвич из Китай - города ))
Собранный татарами
Фух,можно вздохнуть )))
Удешевляют производство, китайцы слишком много хотят. Вот Индия, Египет, Эфиопия, Вьетнам, Россия - самое оно.
Каждый москвич сегодня внутри немного китаец.
Это касается любого рынка : нет конкурентов - нет роста качества. В России конкурентов уже долго не будет. Какая лафа китайцам.!!!
Вроде недавно четыре бабки у подъезда сидело, две за сахаром ушли чтоли ?
Понаехали 2.0
Москвабадыч пошел не совсем своим путём
Ну можно было расписать тех характеристики машины в статье, что бы не гуглить
Новый универсал "Москвич Садовод"
Китайгородец 2141
Могли бы тогда и назвать "Владивостокец", там китайцев много - некий продакт-плэйсмент получился бы :)