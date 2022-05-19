Транспорт
Радикальный завод

Под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили — «Ведомости» Статьи редакции

«КамАЗ», который станет партнёром по производству «Москвичей», может договориться о выпуске машин китайской JAC, говорят источники.

  • «КамАЗ» планирует локализовать на бывшем заводе Renault производство китайских автомобилей под брендом «Москвич», пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника. Выпуск автомобилей начнут не позднее четвёртого квартала 2022 года: сначала с обычными двигателями, позже — электромобилей.
  • По словам одного из источников, «КамАз» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, автоконцерном JAC, а московские прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем. Какую именно модель будут производить, пока не решено.
  • Представители «КамАЗа» и мэрии Москвы от комментариев изданию отказались. Представитель Минпромторга сказал «Ведомостям», что концепцию производства на заводе «Москвич» в ближайшее время представит правительство Москвы совместно с «КамАЗом».

  • Электромобили JAC модели iEV7 использовались в России для крымского каршеринга MoreElectric, который закрылся осенью 2021 года. Их же планировали использовать автопроизводитель «Соллерс» и оператор зарядных станций «Русгидро» для каршеринга электромобилей во Владивостоке.

  • Для локализации «Камаз» рассматривает более компактную модель — JAC iEVS4. На начальной стадии, скорее всего, это будет отверточная сборка электрокаров из машинокомплектов с последующим углублением локализации по мере роста объёмов производства.
  • 16 мая московские власти получили местный завод Renault и пообещали строить на нём «Москвичи». Основным партнёром станет «КамАЗ».

#новость #камаз #москвич

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113 комментариев
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Борис Макаров

Самый короткий рассказ, способный растрогать любого человека:

Под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили

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Константин Кузнецов

... была китайцу отдана

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Stanislav Perfilov

Китаич

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3 комментария
Денис Демидов

Старые традиции, 2141 - Simca 1308

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2 комментария
Павел Воронов

Пока только "хотят" собирать

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Redmi

Могли бы какой ни будь кибертрак сделать, можно не соблюдать теперь автомобильные стандарты.

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Maxim Petrukhin

Поскреби импортозаместителя - найдёшь китайца

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Дмитрий Филиппов

Как бы для начала надо инфраструктуру для электромобилей создать, не? Это без того, что это какая то *уита, отверточная сборка китайских тачек.

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Игорь Крафт

Ээээ ты походу не понял! Сначала делаем, а потом думаем!

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5 комментариев
Mikhail

Зачем? Написано, что начнут с ДВС. Возможно для этой инициативы и евро-0 вернули.
Я беспокоюсь чтобы качество бензина не подогнали под эти новинки

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1 комментарий
Борис Вишневский

В Москве и Питере нормальная инфраструктура для электрокаров, нет только супербыстрых зарядок, но в целом зарядки есть, какие-то даже бесплатные

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4 комментария
Сергей Реванченков

Да ну, и тааак сойдёт 🤣🤣

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Андрей Чернопятов

В идеале, за год до старта продаж основу заложить
и в процессе всё это быстро делать в зависимости от спроса.

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Широкий блик

О, сипасиба за укуриплении китайски икономика🇨🇳

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Владимир Кондратьев

Говнючией завод и детский труд работать!

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Виктория Никанорова

прочитала вслух)))

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George Weiller

Пекинич

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Пермский Влад

Пынямобиль. Главное в машине - имитация машины.

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Kir Lazare

Это уже не москвич будет, а пекинец.

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Вячеслав Грачунов

Пекинес

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Speedwagon MMXXII

Пиздец. Импортозамещение? Это импортозамещение? Пока что мне хуй мерещится

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Please be patient ihave autism

Причём китайский🧐

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1 комментарий
Bobrdobr

Во это прорыв🤣

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Виктория Никанорова

пробив очередной

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ГГ ВП

А разговоров то было…

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Белл Звонович

..реакция на все "последние тематические новости"

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Castle Bravo

Мммда москвич китаец, это символично

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Михаил Капустин

С Китай-города просто

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Псков Бурито
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R-Globus

Сказ о том, как ухудшить качество китайского авто. Оказывается это возможно.

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Alexandr Shkuriin

Вот оно, импортозамещение «по русски»

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R-Globus

Один импорт заместили другим. Чего не так то?

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1 комментарий
Синий бас

Ну JAC это редкий неликвид сейчас, рассчитанный в Китае далеко не на средний китайский класс в основной массе. Боюсь представить, какое г... они здесь будут собирать. Просто, как по мне, альтернатив масса из китайцев. SAIC с Roewe был бы лучше. Да даже Zotye.
p. s.
Я просто не могу представить, что они будут собирать. Лично думаю, что будут собирать старые, морально устаревшие модели (JAC J3) и продавать по x2-3 прайсу.

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Vasiliy Leytman

ну ничего, в россии ладу приору кто-то покупает даже) уж китайское-то говно явно чуть получше хотя бы русского будет) а что морально устаревшие — ну а что делать, не мобилизованным же надо будет за что-то автокредиты по 25 процентов платить) что засунут, тому и рады будут, как и со всем остальным)))

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ВК

Под брендом «Москвич» будут собирать китайские автомобили

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Яков Борисов

Ну инфраструктура то завязана на спрос
Многие бизнесмены (тц, кафе, рестораны, отели) готовы вложиться в установку зарядки, если будет на это спрос

Но новость все равно остаётся чуднОй..

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Сергей Пурюшин

Это вы у них спросили?

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Ivi Miklas
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No Name
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Александр Еремин

Ну чо... Это победа , я щитаю. Вместо авто европейского качества китайский ширпотреп

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Иван Петров

Корейцы в шоке, думали все отлично - немецкие тачки дорожают, ну и мы думали прицепом. А тут китай нарисовался!!!!

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роман долгополов

Румынского качества

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Виктор Албанец

А вы ездили на современных китайских машинах?

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6 комментариев
Вадим Зарипов

Эх, ну надеюсь хотя бы небольшую работу проведут над дизайном исходных авто. Нужен свой логотип и узнаваемый фирменный стиль для возрождённой марки.

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Дмитрий Филиппов

Локализует JAC iEVS4 -> ZV iEVS4 Moskvish Patriot

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pavelknx

Большую работу над шильдиком проведут несомненно. Дизайн шильдик от ведущей патриотической дизайн-студии, штамповка шильдиков по месту производства машино-комплектов.

Машино-комплекты приходят сразу с отвертками, как аккумуляторы для телефонов с али-экспресса.

Главный вопрос — можно ли заказать напрямую машино-комплект и собрать самостоятельно?

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2 комментария
sun sun

Может договорится. А может и не договорится. Зависит от санкций.

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ondefeat

Я чет прям теряюсь. Это будет считаться за смогли повторить или нет? Если это возрождение марки, то какой марки?

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Sergey Gong

Я думаю ход вполне логичный. Делать какой-то новый Мосвич с нуля просто нецелесообразно сейчас, это куча времени и денег нужна. Проще собирать готовое, и постепенно локализовывать до ~100%. А уже потом когда завод будет приносить прибыль можно начинать параллельно разрабатывать что-то свое. Судя по всему электромобили Москва будут собирать для каршеринга сама для себя.

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R-Globus

Кому он будет прибыль приносить? Китайцам?

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4 комментария
Alex Gurulli

Продолжайте мечтать россияне

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Denis Uvarov

автоваз был рено, камаз будет китайский, у нас хоть что-то могут делать качественно и самостоятельно?

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Дмитрий

Буханка

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Виктор Албанец

аэс, ракеты, софт, удобрения, горнопроходческие комбайны и т.д.

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ART

Говорят Камаз - это был японский проект.

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Dimitri

Нет, не будет.

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Никита

Надеюсь хоть платить на заводе сборщикам будут мисками риса и кошко-девочками?

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Please be patient ihave autism
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Allestor Klei

А как они на базе конвейеров Рено будут Жаки собирать?

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R-Globus

Жак - это французское имя

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2 комментария
Ilya Klincovskiy

Цирк уехали а Камааз с производством китайских Москвичей оставили

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evilnw

Мне кажется, что многие слишком оптимистичны от этой новости. :) Наши чиновники всё время что-то планируют производить, но в бильшинстве своём это просто пшик. Всё что они умеют это запрещать.

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Георгий Дронов

Там ошибка это уже будут не Москвичи,Мисиквици

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TheEco1983

Будут продавать на Садоводе

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Yaroslav m13

"Большая Евразия - это проект направленный в будущее" ВВП 2017

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Rax034

Почему все так радостно постят новые китайские модели к этой новости в надежде что будет что-то дельное?)

Китайцы не будут отдавать покрытому пылью суббренду свои новые модели и скорее всего будут выпускать под "москвичом" то, что давно списали со своего рынка. Зачем им выпускать новые Хавалы и JACи под этим брендом если сам Хавал и JAC у нас уже есть?

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Валентин Слободчиков

После таких игр с собственностью, думаю, даже китайцы не разместят в РФ никакого производства.

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ART

Нельзя чтоли китайские электромобили начать собирать, Китай уже там весь в электро и гибридах. Собирать те, что с двс для зарядки.

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TheEco1983

Москвич из Китай - города ))

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Павел

Собранный татарами

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Павел Харламов

Фух,можно вздохнуть )))

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Влад Шушкевич

Удешевляют производство, китайцы слишком много хотят. Вот Индия, Египет, Эфиопия, Вьетнам, Россия - самое оно.

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ЯжПрограммист

Каждый москвич сегодня внутри немного китаец.

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Кот Учёный
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Иван Петров

Это касается любого рынка : нет конкурентов - нет роста качества. В России конкурентов уже долго не будет. Какая лафа китайцам.!!!

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Васян
пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Вроде недавно четыре бабки у подъезда сидело, две за сахаром ушли чтоли ?

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sobsar

Понаехали 2.0

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1E0P4RD

Москвабадыч пошел не совсем своим путём

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Blackrock

Ну можно было расписать тех характеристики машины в статье, что бы не гуглить

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Алим Миметов

Новый универсал "Москвич Садовод"

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George Berezkin

Китайгородец 2141

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Sergey Sergeychik

Могли бы тогда и назвать "Владивостокец", там китайцев много - некий продакт-плэйсмент получился бы :)

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