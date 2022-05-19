Каршеринг «Ситидрайв» начал тестировать в Москве заказ машины к конкретному времени и месту Статьи редакции
Пока только утром и как минимум за шесть часов до заказа.
- Услуга доступна московским пользователям с максимальным уровнем рейтинга в программе лояльности и распространяется только на Nissan Qashqai, сообщила компания.
- Заказать машину можно только на утро с 7:00 до 10:00, с интервалами в 15 минут — на 7:15, 7:30 и так далее. Чтобы машину доставили вовремя, заказать её нужно заранее — как минимум за шесть часов, пояснили vc.ru в «Ситидрайве».
- Адрес, куда доставят автомобиль, должен входить в зону покрытия каршеринга, тариф — от шести часов аренды.
- На этапе бета-версии услуга стоит 99 рублей. Машину привезут технические специалисты «Ситидрайва» за 20 минут до указанного пользователем времени и по возможности «максимально близко» к указанному адресу. После прибытия машины на место пользователь получит уведомление, а после начнутся бесплатные минуты на дорогу к машину и её осмотр.
- На вопрос, будет ли заказ автомобилей доступен и в другие часы, в «Ситидрайве» ответили vc.ru, что пока это только тесты. В сервисе будут судить по спросу и нагрузке, но не исключают такую возможность.
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Удобно, если по пути во ВкусВилл заедет еще
Как говорил Тиньков - в каментах мы находим продукты. Это тот самый случай.
Продукты во Вкусвилле, а в каментах тут в основном другое..
В каментах всегда говно доминирует но тем не менее есть и умные мысли, которые превращаются в продукты. Продукты бизнеса
А какие продукты они из комментов-то реализовали?
вот это удобства, тут даже свою машину можно не покупать
Неужели еще остались люди, которые до сих пор думают, что каршеринг хорошая альтернатива личному авто?
Я 4 года живу на аренде и каршеринге. Очень доволен.
До этого было 2 авто и скутер. Сейчас остался скутер и появился самокат.
Все об этом кричит)
Личный водитель со своим автомобилем (в количестве двух штук минимум) - и удобств ещё больше. И зачем каршеринг - сам за руль, ответственность, машину фотографируй, парковку ищи, делами заниматься в пути нельзя... Не. Не удобно. Личный водитель лучше.
Это вещи невозможно сравнивать. Как туристический полет в космос (в котором пока были 10 человек) и поездку в Кемер. В статье разговор про Кемер - каршеринг.
Москва не Россия.
Очень крутая фича. И вообще, они самые лучшие из каршерингов. Дело YouDrive живет
А что власть никто не ругает?
Вон в Европе этот каршеринг ещё в 75 году появился у нас только развивается , эхххх
А чему радоваться, после начала [роскомнадзор] каршеринг из регионов уходить начал, только в Москве и останется.
Ну товарищ майор, нельзя ж так в лоб..
Если бы еще без опознавательных знаков шеринга, а то в последнее время - это прям красная тряпка для ГИБДД - все тормозят, уже бесит
и правильно, пусть проверяют. Может хотя бы часть неадекватов остеит, а то репутация у каршэров мягко говоря не благоприятная
так пусть каршеринги нормально проверяют и делают защиту, а то левые акки можно покупать на авито
Классная услуга,но не для всех
"Услуга доступна московским пользователям с максимальным уровнем рейтинга в программе лояльности и распространяется только на Nissan Qashqai, сообщила компания."
Ну так это же только тестирование, если будет актуально в других регионах, то со временем и там "запустят"
Так с 7:00 или c 7:15?
С 7:00
Надеюсь такое не только в мск появится. Было бы удобнее чем искать машину и переживать, что поблизости ничего не будет, заодно решило бы ряд проблем
Умнички. Развиваются в хаосе.