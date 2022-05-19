Транспорт
Радикальный завод

Каршеринг «Ситидрайв» начал тестировать в Москве заказ машины к конкретному времени и месту Статьи редакции

Пока только утром и как минимум за шесть часов до заказа.

  • Услуга доступна московским пользователям с максимальным уровнем рейтинга в программе лояльности и распространяется только на Nissan Qashqai, сообщила компания.
  • Заказать машину можно только на утро с 7:00 до 10:00, с интервалами в 15 минут — на 7:15, 7:30 и так далее. Чтобы машину доставили вовремя, заказать её нужно заранее — как минимум за шесть часов, пояснили vc.ru в «Ситидрайве».
  • Адрес, куда доставят автомобиль, должен входить в зону покрытия каршеринга, тариф — от шести часов аренды.
  • На этапе бета-версии услуга стоит 99 рублей. Машину привезут технические специалисты «Ситидрайва» за 20 минут до указанного пользователем времени и по возможности «максимально близко» к указанному адресу. После прибытия машины на место пользователь получит уведомление, а после начнутся бесплатные минуты на дорогу к машину и её осмотр.
  • На вопрос, будет ли заказ автомобилей доступен и в другие часы, в «Ситидрайве» ответили vc.ru, что пока это только тесты. В сервисе будут судить по спросу и нагрузке, но не исключают такую возможность.

#новость #ситидрайв

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27 комментариев
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lomar

Удобно, если по пути во ВкусВилл заедет еще

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Евгений Зыскинд

Как говорил Тиньков - в каментах мы находим продукты. Это тот самый случай.

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Вася Пражкин

Продукты во Вкусвилле, а в каментах тут в основном другое..

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Евгений Зыскинд

В каментах всегда говно доминирует но тем не менее есть и умные мысли, которые превращаются в продукты. Продукты бизнеса

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И животноводство

А какие продукты они из комментов-то реализовали?

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Денис Буйлов

вот это удобства, тут даже свою машину можно не покупать

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И животноводство

Неужели еще остались люди, которые до сих пор думают, что каршеринг хорошая альтернатива личному авто?

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Евгений Зыскинд

Я 4 года живу на аренде и каршеринге. Очень доволен.

До этого было 2 авто и скутер. Сейчас остался скутер и появился самокат.

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Евгений Зыскинд

Все об этом кричит)

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Ярослав Яшин

Личный водитель со своим автомобилем (в количестве двух штук минимум) - и удобств ещё больше. И зачем каршеринг - сам за руль, ответственность, машину фотографируй, парковку ищи, делами заниматься в пути нельзя... Не. Не удобно. Личный водитель лучше.

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Балкон.Ру
Личный водитель лучше
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Евгений Зыскинд

Это вещи невозможно сравнивать. Как туристический полет в космос (в котором пока были 10 человек) и поездку в Кемер. В статье разговор про Кемер - каршеринг.

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СвяТой_ТапоК

Москва не Россия.

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 Anatoly Bereznyak

Очень крутая фича. И вообще, они самые лучшие из каршерингов. Дело YouDrive живет

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Alan Kalaev

А что власть никто не ругает?

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Gulbidin Ibroimov

Вон в Европе этот каршеринг ещё в 75 году появился у нас только развивается , эхххх

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Vladislav

А чему радоваться, после начала [роскомнадзор] каршеринг из регионов уходить начал, только в Москве и останется.

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Вася Пражкин

Ну товарищ майор, нельзя ж так в лоб..

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Александр Соколов

Если бы еще без опознавательных знаков шеринга, а то в последнее время - это прям красная тряпка для ГИБДД - все тормозят, уже бесит

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DeA

и правильно, пусть проверяют. Может хотя бы часть неадекватов остеит, а то репутация у каршэров мягко говоря не благоприятная

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Александр Соколов

так пусть каршеринги нормально проверяют и делают защиту, а то левые акки можно покупать на авито

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Красный Пахарь

Классная услуга,но не для всех
"Услуга доступна московским пользователям с максимальным уровнем рейтинга в программе лояльности и распространяется только на Nissan Qashqai, сообщила компания."

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Николай Каменев

Ну так это же только тестирование, если будет актуально в других регионах, то со временем и там "запустят"

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Дмитрий Перепродажный
7:00 до 10:00, с интервалами в 15 минут — на 7:15, 7:30 и так далее.

Так с 7:00 или c 7:15?

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Рустам Бердиев

С 7:00

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Елизавета Данилова

Надеюсь такое не только в мск появится. Было бы удобнее чем искать машину и переживать, что поблизости ничего не будет, заодно решило бы ряд проблем

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Евгений Зыскинд

Умнички. Развиваются в хаосе.

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