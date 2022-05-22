Bloomberg: из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты на запчасти Статьи редакции
Чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии — речь идёт о самолётах Boeing и Airbus.
- Срок в три месяца — оценка специализирующейся на аналитике в области авиации компании IBA. Как пишет Bloomberg, заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами в ближайшее время не удастся.
- Помимо того, что из-за санкций компания лишилась доступа к запчастям, она также была вынуждена сократить зарубежные маршруты. К началу «спецоперации» «Аэрофлот» летал в 56 стран, а на середину мая — в 13.
- «В ближайшем будущем “Аэрофлот” по большей части будет работать только на внутреннем рынке», — говорит эксперт по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при MIT Арнольд Барнетт.
- 19 мая Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» — они подразумевают заморозку активов.
- В апреле ЕС внёс компанию в список небезопасных перевозчиков, поскольку она не соответствуют международным стандартам безопасности.
2252 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Авиацию очень жаль. Это была одна из самых модернизированных сфер в России. Современные новые самолеты, участие в альянсах (OneWorld, SkyTeam), мировые стандарты и чеклисты сделавшие полет на S7 и Аэрофлот столь же безопасным и комфортным как British Airways.
Растущая доступность и увеличение маршрутов (S7 закупилась, например, Embraer`ами и за пару тысяч можно было летать из Новосиба в Кемерово дешевле чем РЖД).
Сперва прочитал чекисты и задумался.
никогда не видел цены "в пару тысяч"
Ну чтож.. Видимо мои мили Аэрофлота будут не востребованы.
Надо начинать копить мили РЖД.
Стоп, погодите.. Что там писали про подшипники в ступичных парах для вагонов ?
Все у кого накопились мили, смогут поменять их на лапти и посох по программе импортозамещения.
Там дело в том, что Сименс свернула сервисное обслуживание подвижного состава, и ушла с рынка. Такие дела.
Твои мили превратились в десятки тысяч километров хайкинга.
тьфу тьфу нет
Писали только про тележки Сименс вроде
Ну так было у Аэрофлота 14 самолетов А330, а выкупил он только 8. Остальные пойдут на запчасти. Спасибо лизингодателям за бесплатные самолёты для разборки
"Спасибо лизингодателям за бесплатные самолёты для разборки"
Не переживайте , им все компенсируют с замороженных резервов
Ну да, конечно... Вы думаете, что каждый раз на разных самолетах будут ломаться разные детали и вы их будете снимать с других машин? Вам этих 14 самолётов может не хватить для поддержания летной годности одного борта.
Заказы на угоны под разборку уже принимают?
Но ведь санкции... Нам на пользу... Говорили же по тв..
Им на пользу. А нам как-то не очень.
Очередная победа царя!
Я так понимаю что лишних самолётов сейчас много. А если санкции навсегда то лишние самолёты не понадобятся никогда.
Это правильно понимаете.А если санкции навсегда то лишние самолёты не понадобятся никогда.
А это неправильно, в статье же написано, что "лишние" самолёты очень даже понадобятся, и причём очень скоро.
На разборку, чтобы поддерживать парк "нелишних" и сохранять полёты по расписаниям.
Да, никогда не понадобятся. Самолеты же вечные. Вспомните, как часто надо проходить ТО на автомобиле и менять что-то в нем. Теперь помножьте это на работу в экстремальных температурах, на скорости 900 км/ч, огромный вес и габариты самолета и риск потерять жизни нескольких сотен людей при любой серьезной поломке.
Не совсем я понимаю, что даст разбор донора в глобальном смысле. Ну допустим снимем по одной-двум запастям одинаковым, и на этом все. Такой же запчасти для другого судна уже с донора не снять. А донор уже стал не летабельный.
Да кто сейчас про это думает.
Будет завтра день, вот завтра и будут думать.
на военные самолёты есть запчасти, а гражданские из-за санкций надо разбирать, это вообще как работает?
Ну учитывая , что Украинские вертолёты легко залетают на 40 км в РФ, можно с уверенности сказать, что их тоже оптимизировали
А кто из лизингодателей бы разрешил ставить на иностранные самолёты российские запчасти
Блумберг же никогда не врет,правда?
что мешает купить запчасти в других странах?
Потому что дедаль для самолёта это не какой-то стик для геймпада. Там чуть ли не указдой детали есть цепочка поставки и номер самолёта, на который она будет установлена. Китай уже отказался нам делать поставки. Никто не хочет быть под санкциями ради такого мизерного рынка.
Новость станет не такой обсуждаемой и громкой
Не стоит переживать. Матвиенко завтра поручит бизнесу произвести все нужные детали.
гвозди бы делать из этих людей
Каннибализация!
Хм, при этом Аэрофлот решил увеличить количество рейсов в Сочи из 9 городов с 1 июня этого года
Они vc и блумберг видимо ещё не читали
Ну одно другому не противоречит, если были полёты в 56 стран, а остались только в 13 - то очевидно что прямо сейчас есть так сказать "лишние", или скажем так, "высвободившиеся" самолёты - это понятно.
Но так же понятно, что через некоторое время для них понадобятся детали, и если их достать не смогут через третьи страны, то часть самолётов придётся разбирать и эти детали забирать оттуда.
Надо слетать там куда хотел (по стране), пока они еще падать не начали…
Десять раз теперь взвесишь все за и против, самолет выбрать или поездом, да и то, это по стране, а загранку лететь?
Можно подумать, у нас кроме Аэрофлота за границу никто не летал
Отлетались
Вроде это предсказуемо было.
Я этим не пользуюсь.
Очередной ватник (с)