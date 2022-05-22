Транспорт
Слава Шегай

Bloomberg: из-за дефицита комплектующих «Аэрофлоту» через три месяца придётся разбирать свои самолёты на запчасти Статьи редакции

Чтобы поддерживать флот в рабочем состоянии — речь идёт о самолётах Boeing и Airbus.

  • Срок в три месяца — оценка специализирующейся на аналитике в области авиации компании IBA. Как пишет Bloomberg, заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами в ближайшее время не удастся.
  • Помимо того, что из-за санкций компания лишилась доступа к запчастям, она также была вынуждена сократить зарубежные маршруты. К началу «спецоперации» «Аэрофлот» летал в 56 стран, а на середину мая — в 13.
  • «В ближайшем будущем “Аэрофлот” по большей части будет работать только на внутреннем рынке», — говорит эксперт по безопасности полетов в Школа менеджмента Слоуна при MIT Арнольд Барнетт.
  • 19 мая Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» — они подразумевают заморозку активов.
  • В апреле ЕС внёс компанию в список небезопасных перевозчиков, поскольку она не соответствуют международным стандартам безопасности.

#новость #аэрофлот

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52 комментария
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Лысый криптоинвестор

Авиацию очень жаль. Это была одна из самых модернизированных сфер в России. Современные новые самолеты, участие в альянсах (OneWorld, SkyTeam), мировые стандарты и чеклисты сделавшие полет на S7 и Аэрофлот столь же безопасным и комфортным как British Airways.
Растущая доступность и увеличение маршрутов (S7 закупилась, например, Embraer`ами и за пару тысяч можно было летать из Новосиба в Кемерово дешевле чем РЖД).

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Пришелец

Сперва прочитал чекисты и задумался.

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mk 92

никогда не видел цены "в пару тысяч"

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S.Capusta

Ну чтож.. Видимо мои мили Аэрофлота будут не востребованы.
Надо начинать копить мили РЖД.
Стоп, погодите.. Что там писали про подшипники в ступичных парах для вагонов ?

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Billy Bones

Все у кого накопились мили, смогут поменять их на лапти и посох по программе импортозамещения.

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1 комментарий
Театральный шмель

Там дело в том, что Сименс свернула сервисное обслуживание подвижного состава, и ушла с рынка. Такие дела.

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3 комментария
Grigvik Fake

Твои мили превратились в десятки тысяч километров хайкинга.

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Василий Жевнеров

тьфу тьфу нет

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Руслан Астафьев

Писали только про тележки Сименс вроде

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Михаил Зеленин

Ну так было у Аэрофлота 14 самолетов А330, а выкупил он только 8. Остальные пойдут на запчасти. Спасибо лизингодателям за бесплатные самолёты для разборки

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melkiyPadonok

"Спасибо лизингодателям за бесплатные самолёты для разборки"

Не переживайте , им все компенсируют с замороженных резервов

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3 комментария
Uuno Turhopuru

Ну да, конечно... Вы думаете, что каждый раз на разных самолетах будут ломаться разные детали и вы их будете снимать с других машин? Вам этих 14 самолётов может не хватить для поддержания летной годности одного борта.

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1 комментарий
Exx Tron

Заказы на угоны под разборку уже принимают?

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Prosto Zurab

Но ведь санкции... Нам на пользу... Говорили же по тв..

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Вася Пражкин

Им на пользу. А нам как-то не очень.

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DG1

Очередная победа царя!

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Янис

Я так понимаю что лишних самолётов сейчас много. А если санкции навсегда то лишние самолёты не понадобятся никогда.

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Евгений Мирошниченко
Я так понимаю что лишних самолётов сейчас много.

Это правильно понимаете.

А если санкции навсегда то лишние самолёты не понадобятся никогда.

А это неправильно, в статье же написано, что "лишние" самолёты очень даже понадобятся, и причём очень скоро.
На разборку, чтобы поддерживать парк "нелишних" и сохранять полёты по расписаниям.

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Пришелец

Да, никогда не понадобятся. Самолеты же вечные. Вспомните, как часто надо проходить ТО на автомобиле и менять что-то в нем. Теперь помножьте это на работу в экстремальных температурах, на скорости 900 км/ч, огромный вес и габариты самолета и риск потерять жизни нескольких сотен людей при любой серьезной поломке.

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Sasha Bochkin

Не совсем я понимаю, что даст разбор донора в глобальном смысле. Ну допустим снимем по одной-двум запастям одинаковым, и на этом все. Такой же запчасти для другого судна уже с донора не снять. А донор уже стал не летабельный.

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S.Capusta

Да кто сейчас про это думает.
Будет завтра день, вот завтра и будут думать.

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Анатолий Свирепый

на военные самолёты есть запчасти, а гражданские из-за санкций надо разбирать, это вообще как работает?

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DG1

Ну учитывая , что Украинские вертолёты легко залетают на 40 км в РФ, можно с уверенности сказать, что их тоже оптимизировали

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1 комментарий
Михаил Зеленин

А кто из лизингодателей бы разрешил ставить на иностранные самолёты российские запчасти

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роман долгополов

Блумберг же никогда не врет,правда?

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Дмитрий Милюков

что мешает купить запчасти в других странах?

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evilnw

Потому что дедаль для самолёта это не какой-то стик для геймпада. Там чуть ли не указдой детали есть цепочка поставки и номер самолёта, на который она будет установлена. Китай уже отказался нам делать поставки. Никто не хочет быть под санкциями ради такого мизерного рынка.

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Nik N

Новость станет не такой обсуждаемой и громкой

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evilnw

Не стоит переживать. Матвиенко завтра поручит бизнесу произвести все нужные детали.

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Aleksandr Ostrenko

гвозди бы делать из этих людей

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Кирилл Уланов

Каннибализация!

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Sergey Nikitin

Хм, при этом Аэрофлот решил увеличить количество рейсов в Сочи из 9 городов с 1 июня этого года

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Nik N

Они vc и блумберг видимо ещё не читали

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Евгений Мирошниченко

Ну одно другому не противоречит, если были полёты в 56 стран, а остались только в 13 - то очевидно что прямо сейчас есть так сказать "лишние", или скажем так, "высвободившиеся" самолёты - это понятно.
Но так же понятно, что через некоторое время для них понадобятся детали, и если их достать не смогут через третьи страны, то часть самолётов придётся разбирать и эти детали забирать оттуда.

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1 комментарий
Artem Borisenko

Надо слетать там куда хотел (по стране), пока они еще падать не начали…

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Театральный шмель

Десять раз теперь взвесишь все за и против, самолет выбрать или поездом, да и то, это по стране, а загранку лететь?

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Sergey Nikitin

Можно подумать, у нас кроме Аэрофлота за границу никто не летал

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2 комментария
Андрей Харьков

Отлетались

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Юрий Б.

Вроде это предсказуемо было.

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Мурад Муртазалиев

Я этим не пользуюсь.
Очередной ватник (с)

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