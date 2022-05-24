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Транспорт
Передовой динозавр

«Яндекс Доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» для дальнобойщиков и владельцев грузов Статьи редакции

Компании смогут организовать перевозки, управляя всем процессом «от первой до последней мили».

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Сервис позволяет организовать перевозки грузов между городами и внутригородскую доставку до покупателя, управляя всем процессом — от поиска исполнителей до получения документов за выполненный заказ. Об этом сообщили в компании.

«Магистрали» помогут координировать все этапы перевозки: работу с текущими грузоперевозчиками, поиск новых исполнителей, проверку контрагента, мониторинг заказа в режиме реального времени, передачу товара курьеру в городе получения.

Для подключения к платформе нужно зарегистрироваться на сайте. Платформу можно интегрировать в текущие бизнес-процессы, например, в ERP-системы. Для водителей фур и грузовиков предусмотрено мобильное приложение.

Компания около года использует эту платформу для «Яндекс Маркета», а весной 2022 года начала тестировать для внешних партнёров. Как пишет РБК, к сервису в том числе подключились «Желдорэкспедиция», «Итеко», Arion и Dentro. В «Яндексе» отмечают, что благодаря сервису экономия на логистике «Маркета» составила 7-23% в зависимости от географического направления.

С клиентов «Яндекс» будет брать комиссию: на этапе тестов грузоотправитель или перевозчик будут платить по 24 рубля за каждую заявку, указывает издание. «Тариф взимается с того, кто создал заявку на платформе и получил на неё исполнителя, это своего рода цена доступа к ПО», — объяснили в компании. Она рассчитывает получить первую комиссию в июне 2022 года.

«Яндекс» не раскрывает инвестиции в проект и другие его детали. По мнению гендиректора Института логистики и управления цепями поставок Игоря Прохина, которые приводит РБК, на создание платформы компания могла потратить 20-100 млн рублей в зависимости от допущенных ошибок во время работы.

На какой рынок выходит компания и с кем будет конкурировать

  • По данным системы взимания платы с грузовиков «Платон», после начала «военной операции» интенсивность грузового трафика на дорогах России сохраняется на уровне конца 2021 года. На апрель в системе зарегистрировано почти 653 тысячи машин.
  • Общий объём рынка коммерческих грузовых автоперевозок в России на конец 2020 года составлял около 1 трлн рублей, ещё минимум 1 трлн — серый рынок, говорили в VEB Ventures. Близкий к «Яндексу» источник РБК отмечает, что компания рассчитывает выйти на рынок объёмом 500 млрд рублей в год. Компания пока не претендует на использование платформы для перевозки опасных грузов, грузов по госконтрактам, продукции тяжелой промышленности.
  • На рынке уже есть несколько проектов по автоматизации транспортно-логистических процессов: например, стартапы Fura, Oboz (по словам источников, сервис связан с «Платоном»), GroozGo, Deliver, Vezubr.

#новость #яндекс

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26 комментариев
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Bloody Kalash
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Рафаэль Алиев

Хорошая идея отслеживать популярные маршруты дальнобоев и передавать их Полиции.

Они будут проверять все. Лайк )

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Влад

Пиздец, уже не знают че приплести. У тебя в порядке все?

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Сергей Марков

Пфф, как будто гайцы и так не знают где хлебные места

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Жан Жак

Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже сначала и не понял

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Speedwagon MMXXII
«от первой до последней мили»

Мили… вау… это так по-русски. Надеюсь, сервис в галлонах топливо считает?

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Леонид Ворфоломеев

Давно устоявшийся термин в логистике. https://pimsolutions.ru/stati/dostavka-dlya-internet-magazinov/poslednyaya-milya-v-logistike-internet-magazina.html

Последняя миля в логистике что это?
Последняя миля в логистике на сегодняшний день является одной из важнейших составляющих…
pimsolutions.ru
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Отдельный татарин

Ну так-то километр — это французское слово🙂 А миля — общепринятый термин в логистике.

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Andrei M

Что лучше выбрать връста или саженъ? :)

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Отдельный татарин

Как вариант, ну или: сажень, аршин, локоть, пядь, вершок😂

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Marat Biktashev

"Последняя верста ", А "8 верста - это фильм про Пушкина")))

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Andrei M

"последняя верста" звучит мрачновато

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Александр Рамазанов

Зелёная миля - чуть веселее)

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Виталий Томилин

Зеленая миля никак не может быть веселее)

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Roman Galchenko

Тогда уже последний локоть )))

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Roman Galchenko

Ещё один который слышал звон, но не знает где он.

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Pavel Admex

Щупальца агрегации Яндекса тянутся все дальше) Куда дальнейший рост? Яндекс.закладки для наркокурьеров? 😁

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Александр Александров

Уже есть. Называется Яндекс Еда

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Roman Galchenko

Я надеюсь это аналог АТИ? Яндекс и в этот рынок решил выйти толкаясь локтями?

Между прочим, давно пора. Жду не дождусь когда сервисы поиска перевозчиков будут в добровольнопринудительном порядке переводить документооборот по перевозке грузов в ЭДО.

С удовольствием потестим!

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under construction

Яндекс.Доставка осуществляет только информационное сопровождение заключение сделки.
По-этому все вопросы помимо вопроса оплаты лежат вне нашей компетенции.

По факту это будет слив всей своей логистики структурам яндекс, которые сами являются участниками рынка торговли.

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Roman Galchenko

Ну ничего страшного, пусть инфа о всех моих 8 клиентах берут себе.

Продукцию-то я им произвожу, в логистика в этой истории - дело второе.

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under construction

Это пока не появится Роман Галченко #2, который скажет, что изучил вопрос и пришел к выводу, что сможет все то же но на 1% дешевле + n дополнительных дней на оплату.

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Dima Katin

классно, теперь скажите, какая вероятность того, что в итоге эту информацию не сольют?

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Drunkenmaasta

"Яндекс Плечевые" уже анонсировали?

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Комментарий удален модератором

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Workcar.ru

Решение для поиска грузов workcar.ru 2 года в работе и 8 лет отработки в полях !

WorkCar
WorkCar
workcar.ru
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Workcar.ru

Так что Яндекс - магистраль не новое ! Ответственное лицо всегда нужно в данной работе ! Алгоритмом не заменить (

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