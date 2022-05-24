Компании смогут организовать перевозки, управляя всем процессом «от первой до последней мили».

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Сервис позволяет организовать перевозки грузов между городами и внутригородскую доставку до покупателя, управляя всем процессом — от поиска исполнителей до получения документов за выполненный заказ. Об этом сообщили в компании.

«Магистрали» помогут координировать все этапы перевозки: работу с текущими грузоперевозчиками, поиск новых исполнителей, проверку контрагента, мониторинг заказа в режиме реального времени, передачу товара курьеру в городе получения.

Для подключения к платформе нужно зарегистрироваться на сайте. Платформу можно интегрировать в текущие бизнес-процессы, например, в ERP-системы. Для водителей фур и грузовиков предусмотрено мобильное приложение.

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Компания около года использует эту платформу для «Яндекс Маркета», а весной 2022 года начала тестировать для внешних партнёров. Как пишет РБК, к сервису в том числе подключились «Желдорэкспедиция», «Итеко», Arion и Dentro. В «Яндексе» отмечают, что благодаря сервису экономия на логистике «Маркета» составила 7-23% в зависимости от географического направления.

С клиентов «Яндекс» будет брать комиссию: на этапе тестов грузоотправитель или перевозчик будут платить по 24 рубля за каждую заявку, указывает издание. «Тариф взимается с того, кто создал заявку на платформе и получил на неё исполнителя, это своего рода цена доступа к ПО», — объяснили в компании. Она рассчитывает получить первую комиссию в июне 2022 года.

«Яндекс» не раскрывает инвестиции в проект и другие его детали. По мнению гендиректора Института логистики и управления цепями поставок Игоря Прохина, которые приводит РБК, на создание платформы компания могла потратить 20-100 млн рублей в зависимости от допущенных ошибок во время работы.

На какой рынок выходит компания и с кем будет конкурировать