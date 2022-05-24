«Яндекс Доставка» запустила облачную платформу «Магистрали» для дальнобойщиков и владельцев грузов Статьи редакции
Компании смогут организовать перевозки, управляя всем процессом «от первой до последней мили».
Сервис позволяет организовать перевозки грузов между городами и внутригородскую доставку до покупателя, управляя всем процессом — от поиска исполнителей до получения документов за выполненный заказ. Об этом сообщили в компании.
«Магистрали» помогут координировать все этапы перевозки: работу с текущими грузоперевозчиками, поиск новых исполнителей, проверку контрагента, мониторинг заказа в режиме реального времени, передачу товара курьеру в городе получения.
Для подключения к платформе нужно зарегистрироваться на сайте. Платформу можно интегрировать в текущие бизнес-процессы, например, в ERP-системы. Для водителей фур и грузовиков предусмотрено мобильное приложение.
Компания около года использует эту платформу для «Яндекс Маркета», а весной 2022 года начала тестировать для внешних партнёров. Как пишет РБК, к сервису в том числе подключились «Желдорэкспедиция», «Итеко», Arion и Dentro. В «Яндексе» отмечают, что благодаря сервису экономия на логистике «Маркета» составила 7-23% в зависимости от географического направления.
С клиентов «Яндекс» будет брать комиссию: на этапе тестов грузоотправитель или перевозчик будут платить по 24 рубля за каждую заявку, указывает издание. «Тариф взимается с того, кто создал заявку на платформе и получил на неё исполнителя, это своего рода цена доступа к ПО», — объяснили в компании. Она рассчитывает получить первую комиссию в июне 2022 года.
«Яндекс» не раскрывает инвестиции в проект и другие его детали. По мнению гендиректора Института логистики и управления цепями поставок Игоря Прохина, которые приводит РБК, на создание платформы компания могла потратить 20-100 млн рублей в зависимости от допущенных ошибок во время работы.
На какой рынок выходит компания и с кем будет конкурировать
- По данным системы взимания платы с грузовиков «Платон», после начала «военной операции» интенсивность грузового трафика на дорогах России сохраняется на уровне конца 2021 года. На апрель в системе зарегистрировано почти 653 тысячи машин.
- Общий объём рынка коммерческих грузовых автоперевозок в России на конец 2020 года составлял около 1 трлн рублей, ещё минимум 1 трлн — серый рынок, говорили в VEB Ventures. Близкий к «Яндексу» источник РБК отмечает, что компания рассчитывает выйти на рынок объёмом 500 млрд рублей в год. Компания пока не претендует на использование платформы для перевозки опасных грузов, грузов по госконтрактам, продукции тяжелой промышленности.
- На рынке уже есть несколько проектов по автоматизации транспортно-логистических процессов: например, стартапы Fura, Oboz (по словам источников, сервис связан с «Платоном»), GroozGo, Deliver, Vezubr.
Хорошая идея отслеживать популярные маршруты дальнобоев и передавать их Полиции.
Они будут проверять все. Лайк )
Пиздец, уже не знают че приплести. У тебя в порядке все?
Пфф, как будто гайцы и так не знают где хлебные места
Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже сначала и не понял
Мили… вау… это так по-русски. Надеюсь, сервис в галлонах топливо считает?
Давно устоявшийся термин в логистике. https://pimsolutions.ru/stati/dostavka-dlya-internet-magazinov/poslednyaya-milya-v-logistike-internet-magazina.html
Ну так-то километр — это французское слово🙂 А миля — общепринятый термин в логистике.
Что лучше выбрать връста или саженъ? :)
Как вариант, ну или: сажень, аршин, локоть, пядь, вершок😂
"Последняя верста ", А "8 верста - это фильм про Пушкина")))
"последняя верста" звучит мрачновато
Зелёная миля - чуть веселее)
Зеленая миля никак не может быть веселее)
Тогда уже последний локоть )))
Ещё один который слышал звон, но не знает где он.
Щупальца агрегации Яндекса тянутся все дальше) Куда дальнейший рост? Яндекс.закладки для наркокурьеров? 😁
Уже есть. Называется Яндекс Еда
Я надеюсь это аналог АТИ? Яндекс и в этот рынок решил выйти толкаясь локтями?
Между прочим, давно пора. Жду не дождусь когда сервисы поиска перевозчиков будут в добровольнопринудительном порядке переводить документооборот по перевозке грузов в ЭДО.
С удовольствием потестим!
Яндекс.Доставка осуществляет только информационное сопровождение заключение сделки.
По-этому все вопросы помимо вопроса оплаты лежат вне нашей компетенции.
По факту это будет слив всей своей логистики структурам яндекс, которые сами являются участниками рынка торговли.
Ну ничего страшного, пусть инфа о всех моих 8 клиентах берут себе.
Продукцию-то я им произвожу, в логистика в этой истории - дело второе.
Это пока не появится Роман Галченко #2, который скажет, что изучил вопрос и пришел к выводу, что сможет все то же но на 1% дешевле + n дополнительных дней на оплату.
классно, теперь скажите, какая вероятность того, что в итоге эту информацию не сольют?
"Яндекс Плечевые" уже анонсировали?
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Решение для поиска грузов workcar.ru 2 года в работе и 8 лет отработки в полях !
Так что Яндекс - магистраль не новое ! Ответственное лицо всегда нужно в данной работе ! Алгоритмом не заменить (