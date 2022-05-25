«Яндекс Карты» добавят озвучку велосипедных и самокатных маршрутов Статьи редакции
«Алиса» будет подсказывать, где и когда свернуть, чтобы доехать до точки.
- В «Картах» уже есть отдельные маршруты для велосипедов и самокатов. Теперь сервис добавит и голосовое ведение, объявила компания.
- Сейчас функция тестируется внутри команды. В июне 2022 года она станет доступна для пользователей Android, а затем и на iOS — сроки зависят от сроков проверки на стороне AppStore.
- По собственным данным, ежемесячная аудитория мобильного приложения «Карт» в России — 25 млн пользователей.
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Интересно, конечно. Но что команда Яндекс.Карт собирается делать с неактуальность данных на картах. Так, например, сейчас модерация ориентируется на данные сайтов организаций и совершенно не обращает внимание на пользовательский опыт.
Из-за чего складывается ситуация, когда пользователь Карт приходит в ресторан, а там нет такого ресторана. Правки о закрытии ресторана отклоняются (даже с фото), а СП ссылается на то, что на сайте организации адрес есть и им плевать, что сайт уже полгода как заброшен, например.
@Яндекс
Яндекс периодически звонит на номер ресторана для актуализации данных. Обзванивает и робот, и живой человек. Не реже раза в. Есяц, бывает, что и пару раз за неделю. Спрашивают актуальный режим работы, не изменился ли адрес.
У меня есть кейс по общению со службой поддержки Карт. Я полгода пытался закрыть такой ресторан. Сам звонил и записывал разговор, где мне говорили, что ресторан не работает уже полгода. В Яндексе же не обращали на это внимание и ссылались на данные сайта.
А ещё их любимая фраза «нам не удалось подтвердить данные о закрытии». В переводе на простой язык: мы не смогли дозвониться до закрытой организации (удивительно) и по этой причине мы не будем её закрывать на Картах.
Возможно. Закрыть я ещё не пытался ;-)
как это связано с темой поста?
Захочешь ты поставить свой велосипед на велопарковку, создашь к ней маршрут через Карты, приедешь на место, а парковки там нет. Доходчиво объяснил?
Сколько раз такое случалось? Именно с парковкой?
К сожалению, я не пользуюсь велопарковками, но с организациями у меня такое случается каждый день. Один раз меня Яндекс отправил на ледовый каток под открытым небом в конце апреля, когда на улице было +15°, а сам каток к тому времени не работал уже месяц (как оказалось).
Для этого есть Дубльгис, который ногами ходит по городу
есть народные карты яндекс, где любой пользователь может добавить актуальную информацию
Я в курсе. Я как раз активный участник сообщества
Это уже совсем для каких-то одарённых пользователей самокатов и велосипедистов.
Или для тех, кто во время дороги не залипает в гаджет, например.
Есть люди с топографическим кретинизмом
Причём здесь топографический кретинизм. В крупном городе чрезвычайно сложно построить вело маршрут минимизирующий риски велосипедиста в тч например узкие дороги по 1 полосе и где нет тротуаров, где нужно поворачивать налево из середины магистрали (что вообще запрещено ПДД) и имеющий минимум переходов наземных, надземных, подземных, лестниц, спешиваний. Если Яндекс будет все это учитывать, то ОК.
Чтобы Яндекс это учитывал, для этого должны быть какие-то настройки в Народных картах. А таких настроек нет, насколько я знаю. Максимум будут учитывать велодорожки, а при их отсутствии — наличие ступенек/лестниц. Нужно понимать, что это не специализированный сервис, а просто полезная надстройка к картам.
Не знаю на счёт топографического, но большинство электросамокатчиков явно страдают обычным кретинизмом. Ну или наслаждаются.
Ну хоть одна позитивная новость в текущих обстоятельствах.
А куда девать телефон с Алисой во время езды? когда пешком идешь и то не очень удобно. То ли в руках телефон держать у уха, то ли в кармане (но плохо слышно) - наушник в ухо как спецагент? :)
Использовать наушники. Алиса умеет озвучивать построенные маршруты и предупреждает о поворотах, например. Так что телефон можешь в кармане держать.
ОК, спс
Вряд ли по поличеству настроек и функционала велонавигация от Яндекс дотянет до osmand, gurumaps или kamoot.
это на самом деле хорошая новость, этого действительно не хватало при прогулках на велосипеде
"доехать до точки"
В РФ есть велодорожки ?
Только если медведь протопчет.
Интересно, это связано с жопой на автомобильном рынке ? 😀
Нет
Интересно, как связана возможность построения пеших маршрутов с проблемами глобального роста цен на энергоносители? Нет, не связана.