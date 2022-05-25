Транспорт
Квадратный чайник

«Яндекс Карты» добавят озвучку велосипедных и самокатных маршрутов Статьи редакции

«Алиса» будет подсказывать, где и когда свернуть, чтобы доехать до точки.

  • В «Картах» уже есть отдельные маршруты для велосипедов и самокатов. Теперь сервис добавит и голосовое ведение, объявила компания.
  • Сейчас функция тестируется внутри команды. В июне 2022 года она станет доступна для пользователей Android, а затем и на iOS — сроки зависят от сроков проверки на стороне AppStore.
  • По собственным данным, ежемесячная аудитория мобильного приложения «Карт» в России — 25 млн пользователей.

#новость #яндекскарты #алиса

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31 комментарий
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Люц Шнайдер

Интересно, конечно. Но что команда Яндекс.Карт собирается делать с неактуальность данных на картах. Так, например, сейчас модерация ориентируется на данные сайтов организаций и совершенно не обращает внимание на пользовательский опыт.

Из-за чего складывается ситуация, когда пользователь Карт приходит в ресторан, а там нет такого ресторана. Правки о закрытии ресторана отклоняются (даже с фото), а СП ссылается на то, что на сайте организации адрес есть и им плевать, что сайт уже полгода как заброшен, например.

@Яндекс

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Григорий Матасов

Яндекс периодически звонит на номер ресторана для актуализации данных. Обзванивает и робот, и живой человек. Не реже раза в. Есяц, бывает, что и пару раз за неделю. Спрашивают актуальный режим работы, не изменился ли адрес.

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Люц Шнайдер

У меня есть кейс по общению со службой поддержки Карт. Я полгода пытался закрыть такой ресторан. Сам звонил и записывал разговор, где мне говорили, что ресторан не работает уже полгода. В Яндексе же не обращали на это внимание и ссылались на данные сайта.

А ещё их любимая фраза «нам не удалось подтвердить данные о закрытии». В переводе на простой язык: мы не смогли дозвониться до закрытой организации (удивительно) и по этой причине мы не будем её закрывать на Картах.

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Григорий Матасов

Возможно. Закрыть я ещё не пытался ;-)

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nochnoy.ru

как это связано с темой поста?

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Люц Шнайдер

Захочешь ты поставить свой велосипед на велопарковку, создашь к ней маршрут через Карты, приедешь на место, а парковки там нет. Доходчиво объяснил?

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nochnoy.ru

Сколько раз такое случалось? Именно с парковкой?

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Люц Шнайдер

К сожалению, я не пользуюсь велопарковками, но с организациями у меня такое случается каждый день. Один раз меня Яндекс отправил на ледовый каток под открытым небом в конце апреля, когда на улице было +15°, а сам каток к тому времени не работал уже месяц (как оказалось).

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Лев Малишевский

Для этого есть Дубльгис, который ногами ходит по городу

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Sei D.

есть народные карты яндекс, где любой пользователь может добавить актуальную информацию

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Люц Шнайдер

Я в курсе. Я как раз активный участник сообщества

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Слегка Придурковатый

Это уже совсем для каких-то одарённых пользователей самокатов и велосипедистов.

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Андрей Донской

Или для тех, кто во время дороги не залипает в гаджет, например.

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Давид Муравьёв

Есть люди с топографическим кретинизмом

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Благородный жар

Причём здесь топографический кретинизм. В крупном городе чрезвычайно сложно построить вело маршрут минимизирующий риски велосипедиста в тч например узкие дороги по 1 полосе и где нет тротуаров, где нужно поворачивать налево из середины магистрали (что вообще запрещено ПДД) и имеющий минимум переходов наземных, надземных, подземных, лестниц, спешиваний. Если Яндекс будет все это учитывать, то ОК.

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Люц Шнайдер

Чтобы Яндекс это учитывал, для этого должны быть какие-то настройки в Народных картах. А таких настроек нет, насколько я знаю. Максимум будут учитывать велодорожки, а при их отсутствии — наличие ступенек/лестниц. Нужно понимать, что это не специализированный сервис, а просто полезная надстройка к картам.

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Слегка Придурковатый

Не знаю на счёт топографического, но большинство электросамокатчиков явно страдают обычным кретинизмом. Ну или наслаждаются.

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Andrey Kuznetsov

Ну хоть одна позитивная новость в текущих обстоятельствах.

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Valeratal Val

А куда девать телефон с Алисой во время езды? когда пешком идешь и то не очень удобно. То ли в руках телефон держать у уха, то ли в кармане (но плохо слышно) - наушник в ухо как спецагент? :)

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Люц Шнайдер

Использовать наушники. Алиса умеет озвучивать построенные маршруты и предупреждает о поворотах, например. Так что телефон можешь в кармане держать.

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Григорий Матасов
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Valeratal Val

ОК, спс

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rocket rocket

Вряд ли по поличеству настроек и функционала велонавигация от Яндекс дотянет до osmand, gurumaps или kamoot.

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Tar Mendo

это на самом деле хорошая новость, этого действительно не хватало при прогулках на велосипеде

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Andrei M

"доехать до точки"

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melkiyPadonok

В РФ есть велодорожки ?

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Люц Шнайдер

Только если медведь протопчет.

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Псков Бурито
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ГГ ВП

Интересно, это связано с жопой на автомобильном рынке ? 😀

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Eugene Podosenov

Нет

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Люц Шнайдер

Интересно, как связана возможность построения пеших маршрутов с проблемами глобального роста цен на энергоносители? Нет, не связана.

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