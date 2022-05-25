Транспорт
Квадратный чайник

«Не можем планировать производство на 2022 год»: Autonews.ru узнал о письме Volkswagen российским дилерам Статьи редакции

О закрытии площадок в Нижнем Новгороде и Калуге речи пока не идёт.

  • Компания не будет возобновлять производство в России в ближайшем будущем, говорится в письме руководителя «Фольксваген легковые автомобили» Михаэля Арндта российским дилерам. С ним ознакомился Autonews.ru.
  • «В связи с высоким общим уровнем неопределённости мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», — говорится в документе.
  • Volkswagen продолжает поставки дилерам запчастей, но из-за нарушения логистики и санкций «доступность некоторых запчастей может быть ограничена, а время ожидания гарантийного ремонта может увеличиться».
  • Автопроизводитель объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Нижнем Новгороде (модели Volkswagen Taos, Škoda Kodiaq, Karoq и Octavia) и Калуге (выпускает Volkswagen Tiguan, Polo и Škoda Rapid) в начале марта 2022 года. Зарубежные поставки также остановились. Сотрудники российских заводов находятся в простое.
Источник: «Фольксваген Груп Рус»

#новость #volkswagen

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86 комментариев
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I0

Уберите уже пошлины на ввоз автомобилей и рынок придет в норму

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Dimitri

Допускаю что ЕС в таком случае наоборот запретит экспорт авто в РФ.

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27 комментариев
Макс Бруквин

Это убъет любое производство внутри РФ. В свое время именно пошлины были гарантом для компаний, котрые открывали здесь заводы. Что б их машины выпущенные в германии условно не получались дешевле, после привоза и растоможки, чем выпущенная тут. Иначе смысла в этом не было.
Да и потом, уберут пошлины, а как платить? Опять возвращаться в 90е, когда перегонщики с налом катались? Таможенники становились миллионерами собирая по 100 уе с машины? (реальный пример).
Всё такие предложения это попытки жить в новой реальности, без устранения причины.
Правда и рецепта у меня тоже нет.
Только ощущение надвигающегося пиздеца и робкой мысли, что ну не навсегда же это. Ну год поколбасит, экономика рухнет, но потом как то будем восстанавливаться. Хотя больше похоже на самовнушение, что б окончательно не ебнуться

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5 комментариев
Dmitry Koryas

Пошлины вводились, чтобы было экономически целесообразно делать производство внутри страны. Это рабочие места и специалисты.

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3 комментария
Национальный меч

Ну уберут, и чё? Те, с другой стороны, перестанут тачки выпускать. Завозить будут через кривые схемы, в итоге прайс опять в небесах.

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4 комментария
Джахор Дырдырдаев

Даёшь распиленные японские вёдра.

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1 комментарий
Dimitri B.

бюджет сам себя не наполнит, тем более в условиях санкций.

Как бы не повысили еще

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Налоговый хот-дог

У нас итак уже одни из самых дорогих машин в мире:
Volkswagen Tiguan:
Цена в России: €57.329;
Цена в Германии: €30.625;
Цена в США: €24.690.

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Макс Бруквин

Т.е. В сша тигуан стоит как 6-7 средних зарплат не особо квалификацированого персонала.
У нас как 60.
Рывок.

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3 комментария
Национальный меч

Они самые дорогие в моменте. Условно (цен не знаю) Соляра стоила 1 200 000 при баксе 120. Это 10к баксов. Внезапно бакс упал до 55, а рублевые цены остались прежними. Вот вам и конский ценник в валюте. Дилеры не будут переписывать ценники при такой волатильности.

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11 комментариев
Allestor Klei

Интересно, мы Турцию по конскому прайсу перегнали или еще нет?

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1 комментарий
Chung Feng

В Китае Тигуан местной сборки в Комфорте от 146000 юаней или от 20500 евро 22 года.

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Blackrock

В 2015 вроде году королла в РФ стоила на 5к зеленых дешевле чем в США. Плюс американская цена без НДС указана зависит от штата конечно.
А теперь дилеры с микрочипами придумали как цены винтить и кайфуют.
В автосалон заходишь машин нет завод не выпускает дефицит. Смотришь с трассы за здание вся стоянка белые солярисы занимает.

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color

Несмотря на «укрепление» рубля, машины в России оказались одними из самых дорогих в мире. Эксперты сравнили цены на автомобили в схожих комплектациях.

Официальный курс доллара, который ЦБ установил на 25 мая, составляет 56,97 рубля, а курс евро — 58,87 рубля.

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Хиро Накамура

когда закончатся авто...

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Romario

Теперь в автосалонах для сохранения притока будут продавать авто с пробегом, обязательно с кредитом (даже если денег хватает), страховкой КАСКО от какой-нибудь Страховая Компания "ХМАО-Югра" за пол стоимости авто, картой помощи на дороге за треть стоимости авто и допами на еще одну стоимость. Все будет в теле кредита, не переживайте.

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Витторио Скалетта

Сейчас для физлиц пошлины от 48 до 54%! Ну хотя бы их сократить до 5%!

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Алексей Прасковьин

С какой целью? Или вы всерьез думаете, что кто-то в правительстве переживает, будет ли у имярека возможность купить автомобиль? Слегка наивно в 2022...

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1 комментарий
Aleksandr Dubrovin

Биг Пи закончит, как Чаушеску.

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Дмитрий Михайлович

Да потому что перемудрили с электроникой в своих машинах и закономерно надорвались. Слишком долго Россию-матушку поучали, бесовщину свою электронную здесь прививали - теперь пора и им у нас поучиться, подсмотреть рецепт "упрощённой версии" Лады Калины той же самой.

- Внедрение в VW Polo для России кривого стартера позволит отказаться и от стартера и, возможно, от АКБ в принципе;

- Перейти с антифриза на воду;

- AIRBAGS, ABS, ESP - всё это выкинуть, они даже на уровне самих слов здесь чужды, а потому и не приживаются;

- Всё, что предназнечено для комфорта и упрощения управления - это на самом деле для слабаков и неженок: наши люди на КРАЗах рули прекрасно крутят безо всяких усилителей, чай с легковушкой справятся, а обогревы стёкол нам вообще только вредят - наш человек без проблем сам лёд собьёт, да ещё и разомнётся немного на свежем воздухе - только на пользу, здоровее будем! Про подогрев попы вообще молчу ..

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Джахор Дырдырдаев

Народного автомобиля не будет.

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Dimitri

Будет народная Лада без АБС, ЕСП, подушки безопасности. Зато за 25000 евро.

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5 комментариев
Semen DavidoV

Если кто не в курсе лада и так на 90% как Рено, там большинство запчастей даже подходит.

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Semyon Efimov

Не совсем корректная инфа: производство некоторых моделей будет перенесено в Калугу из Нижнего, а производство в Нижнем будет закрыто.

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color

В оригинальной новости этого нет, с чего вы решили?

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