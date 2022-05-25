«Не можем планировать производство на 2022 год»: Autonews.ru узнал о письме Volkswagen российским дилерам Статьи редакции
О закрытии площадок в Нижнем Новгороде и Калуге речи пока не идёт.
- Компания не будет возобновлять производство в России в ближайшем будущем, говорится в письме руководителя «Фольксваген легковые автомобили» Михаэля Арндта российским дилерам. С ним ознакомился Autonews.ru.
- «В связи с высоким общим уровнем неопределённости мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год», — говорится в документе.
- Volkswagen продолжает поставки дилерам запчастей, но из-за нарушения логистики и санкций «доступность некоторых запчастей может быть ограничена, а время ожидания гарантийного ремонта может увеличиться».
- Автопроизводитель объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Нижнем Новгороде (модели Volkswagen Taos, Škoda Kodiaq, Karoq и Octavia) и Калуге (выпускает Volkswagen Tiguan, Polo и Škoda Rapid) в начале марта 2022 года. Зарубежные поставки также остановились. Сотрудники российских заводов находятся в простое.
2680 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Уберите уже пошлины на ввоз автомобилей и рынок придет в норму
Допускаю что ЕС в таком случае наоборот запретит экспорт авто в РФ.
Это убъет любое производство внутри РФ. В свое время именно пошлины были гарантом для компаний, котрые открывали здесь заводы. Что б их машины выпущенные в германии условно не получались дешевле, после привоза и растоможки, чем выпущенная тут. Иначе смысла в этом не было.
Да и потом, уберут пошлины, а как платить? Опять возвращаться в 90е, когда перегонщики с налом катались? Таможенники становились миллионерами собирая по 100 уе с машины? (реальный пример).
Всё такие предложения это попытки жить в новой реальности, без устранения причины.
Правда и рецепта у меня тоже нет.
Только ощущение надвигающегося пиздеца и робкой мысли, что ну не навсегда же это. Ну год поколбасит, экономика рухнет, но потом как то будем восстанавливаться. Хотя больше похоже на самовнушение, что б окончательно не ебнуться
Пошлины вводились, чтобы было экономически целесообразно делать производство внутри страны. Это рабочие места и специалисты.
Ну уберут, и чё? Те, с другой стороны, перестанут тачки выпускать. Завозить будут через кривые схемы, в итоге прайс опять в небесах.
Даёшь распиленные японские вёдра.
бюджет сам себя не наполнит, тем более в условиях санкций.
Как бы не повысили еще
У нас итак уже одни из самых дорогих машин в мире:
Volkswagen Tiguan:
Цена в России: €57.329;
Цена в Германии: €30.625;
Цена в США: €24.690.
Т.е. В сша тигуан стоит как 6-7 средних зарплат не особо квалификацированого персонала.
У нас как 60.
Рывок.
Они самые дорогие в моменте. Условно (цен не знаю) Соляра стоила 1 200 000 при баксе 120. Это 10к баксов. Внезапно бакс упал до 55, а рублевые цены остались прежними. Вот вам и конский ценник в валюте. Дилеры не будут переписывать ценники при такой волатильности.
Интересно, мы Турцию по конскому прайсу перегнали или еще нет?
В Китае Тигуан местной сборки в Комфорте от 146000 юаней или от 20500 евро 22 года.
В 2015 вроде году королла в РФ стоила на 5к зеленых дешевле чем в США. Плюс американская цена без НДС указана зависит от штата конечно.
А теперь дилеры с микрочипами придумали как цены винтить и кайфуют.
В автосалон заходишь машин нет завод не выпускает дефицит. Смотришь с трассы за здание вся стоянка белые солярисы занимает.
Несмотря на «укрепление» рубля, машины в России оказались одними из самых дорогих в мире. Эксперты сравнили цены на автомобили в схожих комплектациях.
Официальный курс доллара, который ЦБ установил на 25 мая, составляет 56,97 рубля, а курс евро — 58,87 рубля.
когда закончатся авто...
Теперь в автосалонах для сохранения притока будут продавать авто с пробегом, обязательно с кредитом (даже если денег хватает), страховкой КАСКО от какой-нибудь Страховая Компания "ХМАО-Югра" за пол стоимости авто, картой помощи на дороге за треть стоимости авто и допами на еще одну стоимость. Все будет в теле кредита, не переживайте.
Сейчас для физлиц пошлины от 48 до 54%! Ну хотя бы их сократить до 5%!
С какой целью? Или вы всерьез думаете, что кто-то в правительстве переживает, будет ли у имярека возможность купить автомобиль? Слегка наивно в 2022...
Биг Пи закончит, как Чаушеску.
Да потому что перемудрили с электроникой в своих машинах и закономерно надорвались. Слишком долго Россию-матушку поучали, бесовщину свою электронную здесь прививали - теперь пора и им у нас поучиться, подсмотреть рецепт "упрощённой версии" Лады Калины той же самой.
- Внедрение в VW Polo для России кривого стартера позволит отказаться и от стартера и, возможно, от АКБ в принципе;
- Перейти с антифриза на воду;
- AIRBAGS, ABS, ESP - всё это выкинуть, они даже на уровне самих слов здесь чужды, а потому и не приживаются;
- Всё, что предназнечено для комфорта и упрощения управления - это на самом деле для слабаков и неженок: наши люди на КРАЗах рули прекрасно крутят безо всяких усилителей, чай с легковушкой справятся, а обогревы стёкол нам вообще только вредят - наш человек без проблем сам лёд собьёт, да ещё и разомнётся немного на свежем воздухе - только на пользу, здоровее будем! Про подогрев попы вообще молчу ..
Народного автомобиля не будет.
Будет народная Лада без АБС, ЕСП, подушки безопасности. Зато за 25000 евро.
Если кто не в курсе лада и так на 90% как Рено, там большинство запчастей даже подходит.
Не совсем корректная инфа: производство некоторых моделей будет перенесено в Калугу из Нижнего, а производство в Нижнем будет закрыто.
В оригинальной новости этого нет, с чего вы решили?