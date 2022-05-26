На грузинской границе образовалась пробка из фур — въезда в Россию ожидают тысячи грузовиков Статьи редакции
Они везут в страну товары из Грузии, Турции и Армении, говорит источник.
- Тысячи фур скопились на международном автомобильном пункте пропуска «Верхний Ларс», пишут «Ведомости» со ссылкой на автоперевозчиков. Об очередях из большегрузов на границе 21 мая 2022 года также сообщало издание «Кавказский узел»: по его данным, это связано с долгим оформлением документов.
- По данным FM Logistic в России, проблема с очередями есть не первый месяц, а среднее время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30-40 дней. После введения новых санкций ЕС в отношении автоперевозчиков из России и Беларуси доставка из Турции стала для них одним из основных маршрутов, говорят в компании.
- Источник в крупной логистической компании рассказал «Ведомостям», что въезда в Россию ожидают до 3000 грузовиков, везущих в страну товары из Грузии, Турции, Армении. По его оценке, потери перевозчиков из-за простоя в среднем составляют €600-700 в сутки за машину.
- Из Турции в Россию везут овощи и фрукты, медицинские товары и другое. Также транзитом через Грузию перевозят товары, которые европейские поставщики отказываются отправлять напрямую, говорят опрошенные изданием эксперты. Удлинение сроков доставки может привести к кратковременному дефициту.
- Объехать пробку можно через Азербайджан, но этот маршрут на 1000 км длиннее, говорят в FM Logistic. Пройти границу там можно за двое суток, но из-за дополнительного пробега увеличивается себестоимость перевозки.
- В мае Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией для россиян, которые действовали из-за пандемии. По словам источника газеты в компании-перевозчике, это увеличило нагрузку на «Верхний Ларс». По данным «Кавказского узла», очереди из легковых автомобилей пока нет.
- Пробки из фур в «Верхнем Ларсе» образуются не первый раз: из-за непогоды дорога периодически закрывается. По данным «Ведомостей», в весенне-зимнем сезоне 2021/22 дорогу с грузинской стороны перекрывали в общей сложности на 36 суток.
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600-700 евро за грузовик в сутки дешевле, чем 1000 км через Азербайджан? При том, что простой 30-40 дней?
Да какая то херня совершенно )))
При том, что опытный дальнобой пройдёт этот путь за сутки. А не очень опытный за пару.
Там отличная дорога через весь Азербайджан идет. В течении одного дня проежаешь насквозь.
А там нет очередей и пробок?)
Будут, если все сразу ринутся туда. Но тут пока речь о 2 сутках на границе, против 40.
В статье сказано что очередь на границе Азербайджана - 2 дня.
Увидел, спасибо
2 дня проход через границу.
Да, тоже удивила логика. Месяц стоять выгоднее, чем 14 часов пути и два дня стоять...
Заебись
Ожидание 30-40 дней? Ничего не напутали?
*лет. Так реалистичнее.
Real shit. Был там в марте, общался с водителями фур. Ну и сам неделю в машине жил на границе )
Казалось бы, кому это нужнее...
Создать дефицит и подтянуть ценник.
Типа таможенники не справляются с потоком или что?
Может дальнобои сговорились и перестали отстегивать за быстрое оформление документов?
Время проезда 30-40 дней, но если на 1000км больше проехать, то за 1-2 дня можно пройти? Нах они там стоят тогда?
Возможно переоформить доки (грузы, страховка, ...) на проезд через Азербайджан не так быстро.
Сколько специалистов понабежало в 9 утра, епт-@....🤦♂️
Поверьте!!! Я сама верхнеларсечанка, живу на грузинской границе 50 лет. Дочь фуровода. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно...
Ну, Вам я верю. Только почему в профиле Вы "он", а здесь - "она"?
Работы нету?)
Угар, молоток.
Evgeniy Vorushilov:
Кучу лет могут сделать ещё один КПП в Чечне и Дагестане, можно запустить всё в короткие сроки. Но воз и ныне там.
А там есть дорога? )
Да, есть и они нормальные. Был в горах Чечни, как раз недалёко с границей Грузии. В СССР там без проблем можно было проехать в Грузию из Чечни.
Ооо да, там их очень много, стоят сбоку постоянно. Жаль людей , кто не может нормально работать и зарабатывать деньги. Длинные километровые очереди. Ещё с зимы так началось
«...среднее время ожидания проезда для одного большегруза достигает 30-40 дней». Обалдеть просто, люди там месяц живут? И если перманентная пробка порядка 3000 фур, на какое расстояние она тянется? Там же целый городок уже можно только из водителей строить.
Ну приличное, недавно ездили в Степанцминду, так ощущение что фуры стоят аж от Гудаури вдоль дороги. Движению не особо мешают, но когда минут 20-30 едешь вдоль стоящих фур - это впечатляет.
Дак впустите их ))