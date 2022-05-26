ГИБДД в Новосибирске начала штрафовать клиентов «Юрента» за езду без прав и шлемов — сервис говорит, что они не нужны Статьи редакции
Инспекция утверждает, что самокаты превышают допустимую мощность и считаются мопедами. «Юрент» это опровергает.
ГИБДД по Новосибирску штрафует клиентов «Юрента» с 22 мая, пишет местное издание НГС. В инспекции утверждают, что электросамокаты превышают пределы допустимой мощности и скорости и ими нельзя управлять без определенной категории прав и шлема.
По действующим ПДД, если мощность электродвигателя менее 250 Вт, пользователи электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) приравнены к пешеходам. При мощности от 250 Вт до 4 кВт электросамокат считается мопедом, ещё мощнее — мотоциклом.
В «Юрент» рассказали vc.ru, что у их собственных самокатов скорость ограничена до 25 км/ч, а мощность не превышает 250 Вт. Они также заказали независимую экспертизу от МАДИ, которая это доказывает (документ есть в распоряжении vc.ru).
В Whoosh сообщили, что сервис предоставлял властям Новосибирска экспертизу, которая подтверждает соответствие самокатов категории «велосипед» — то есть права и экипировка для «мопеда» не нужна. При этом клиентов сервиса в городе не штрафовали, а самокаты дополнительно ограничены по скорости и не едут быстрее, чем можно.
- В середине мая «Юрент» убрал все свои электросамокаты в Новосибирске из-за конфликта с местными властями. Администрация начала силой изымать самокаты у «Юрента» и Whoosh, так как считает, что те ставят их в неположенных местах. Кикшеринги в ответ обвинили город в затягивании согласований.
- Самокаты вернули в город после согласования парковок: 100 для «Юрента» и 27 — для Whosh.
Молодцы, сколько можно это терпеть, в Новосибе каждый день сотни людей гибнут под колесами самокатов – ну куда это годится!
Хотя погодите.
Нечего ждать, давить катками как сыр и хамон! Буржуинские самокаты, ишь ты навезли! В лаптях пусть ходют и в керзочах!
Большинство местных депутатов в Новосибирске то ещё днище. Мэр туда же. Ничего лучше в городе не становятся, так они ещё и самокаты решили убить. Предлагали запретить даже личные самокаты. Деды тупые.
Все деды тупеют с возрастом. Поэтому после 50 надо увольнять с госслужбы
Как раз сняли возрастное ограничение на службу по контракту. Деды опять нас спасут
Кастрировать
Госслужбы впринципе можно заменить на ИИ. Зачем эти люди там? Любой ИИ будет более справедлив, чем наш суд; любая камера лучше ГАИшника; любая нейронка будет принимать решения лучше любого российского губернатора. Вместо президента, можно мяч из фильма Изгой посадить в Кремле, смысла будет больше
Властям Новосибирска скучно живется по всей видимости
Какая-то бизнес происходит и денег не заносит. Значит надо срочно запретить.
Больше проблем в городе нет, понятно
Снова самокатчики главная проблема в России
Оштрафованным можно попытаться подать в суд, попытаться обжаловать штраф, попытаться получить из бюджета моральную компенсацию, и попытаться штрафователю влепить служебное несоответствие, а может и уволить человечка.
Это из тех случаев, когда попытка — пытка
Правильный консервативный подход со стороны ГИБДД
Можно было бы назвать это правильным, если бы они это просто выявляли вместе с другими правонарушениями. А тут просто акция запугивания, которая помимо прочего отвлекает скудные ресурсы ИДПС
Как умеют, так и работают
А можете пояснить, в чем правильность такого подхода? Учитывая, что, фактически, сотрудники ГИБДД нарушают закон.
Конечно, могу. Их задача - обеспечение безопасности дорожного движения. Убившиеся и покалеченные самокатчики потом им самим же прилетят проблемами.
И раз законодательство еще не готово, но проблема уже есть, они её решают, как могут
Я бы штрафовал таких гайцов. Они штрафуют пользователей, хотя это должна быть головная боль сервиса. В Москве вот юзеров каршеринга за аптечки и огнетушители штрафуют.
Это как оштрафовать покупателя за купленную им просрочку.
Там власти города делают все чтобы раздуть конфликт и, думается, "поиметь" что-то: о проверках для конфискации предупреждают заранее, предупреждают прессу, при этом говоря о том, что "не согласовали парковки" не отрицают что заявки на парковки поданы уже давно.
Приводится единственный пример про ДТП с самокатчиком с серьезными последствиями - его сбили на переходе когда он на зеленый шел (да, вот такая логика).
При этом все - про Юрент, к Вуш у них настолько рьяных настроений" нет.
А между тем в городе проблем выши крыши - дороги, пробки, обвалы асфальта, пыль и регулярная вонь, о которых просто "непонятно откуда".
Все так, к сожалению!
Ну если гибдд штрафы выписывает значит нужны шлемы
Сразу видно, блюдут традиционные российские ценности.
Это же фактически одна из семи заповедей «занеси чиновнику своему, а не то хуже будет»
Маленькая ремарочка.
1. У нас в Китае в окно можно взять только электробайки, развивающие скорость до 25 км/ч. В корзинках у таких байков по дефолту лежит шлем на тросике. На таких байках можно двигаться по дорогам общего пользования без прав.
2. Все, что развивать скорость более 25км/ч, то есть более 250 Вт, требует регистрации в полиции.
3. ДТП с байками имеют место. Приятного мало для байкеров. Частенько вижу валяющиеся байки на дорогах после контакта с машинами.
как хорошо, что скоро лето и начинают кататься эти самокатчики, вы только посмотреть сколько инфоповодов они дают
Ноги, ноги тоже надо забрать, это они толкают самокаты и крутят педали и нажимают педаль газа.