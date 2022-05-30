DeLorean показала концепт Alpha5 — электрической версии автомобиля из «Назад в будущее» Статьи редакции
Всего выпустят 88 машин.
DeLorean показала изображения электромобиля Alpha5, пишет Autocar. Это новая версия машины DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год. Автомобиль стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее» — на нём главный герой путешествовал во времени.
Официально автомобиль представят в августе 2022 года, а производство начнётся в 2024-м в Италии. Alpha5 выпустят ограниченной серией: всего 88 машин — отсылка к 88 миль/ч, скорости, до которой герою в фильме нужно было разогнаться для перемещений во времени.
Время разгона до 60 миль/ч (96 км/ч) — 3,4 секунды, а максимальная скорость — 150 миль/ч (241 км/ч). Дальность хода — 300 миль (482,8 км).
Дизайн Alpha5 разработало ателье Italdesign — оно же создавало и оригинальный автомобиль. У машины сохранились «двери-чайки», которые открываются вверх, но в остальном он отличается от DMC-12, также машина стала четырёхместной.
Цена автомобиля пока неизвестна. В будущем DeLorean собирается также выпустить спортивное купе с двигателем V8 и электрический внедорожник.
Как электрической? А плутониевый движок?! А банановая кожура и прочий мусор?! Что за откат к древним технологиям?
Но концепт хорош!
Вроде бы и хорошо, но вроде бы кроме дверей от легендарной модели ничего и не прослеживается больше.
Название! Вы забыли упомянуть название!
Ага, а где сама фишечка старой модели: "машина не окрашена, а оклеена листами неокрашенной нержавеющей стали толщиной 1мм"?
Она даже не оклеена - там кузовные панели отдельно (та самая нержавейка), а несущая "капсула" отдельно.
Неплохо, но я бы предпочел перевыпуск в старом дизайне. А у нового даже диаметр передних и задних шин одинаковый. Фу, такими быть.
Дизайн Теслы здорового человека.
да, Тесла уже давно устарела дизайнерски, а продолжает клепать тоже самое
Убили всю брутальность и стиль. Получился какой то клон Теслы. Сбоку еще более менее, но морда с вдавленным капотом вообще не айс.
Для своего времени делориан выглядел так, как например, сейчас увидеть летающую машину. Представьте как разительно отличается москвич 412 от этого гостя из будущего? Я всегда думал что это машина не настоящая, пока не увидел в музее своими глазами.
А этот новый концепт - говнище, обмазанное халявой. Во первых: дизайн - унылое говно, во-вторых: электрокар. Электрокары делать гораздо проще чем тачки с двс.
Что это за аэровафля?
Верните старый - он же где-то тут в будущем летает 🤣
И какой должна быть стоимость, чтобы окупить дизайн и производство 88шт.?
140000000
какой-то lucid air, постный дизайн имхо
Ionic 5 и то больше похож на DeLorean
Делореан же давно банкрот, лол.
Супер.
А что случилось?
Делориан - это прям мечта детства была 😊
Skyline R32 GT-R 😊
Где платить
Москвич же
Электромосквич из снов Собянина
От концерна "Калашников". Был же.
Да ну, лучше наше, без подушек, евро 0
Москвич как Москвич
красивая машина, главное, чтоб не было ожидание/реальность
Это переиздание для зумеров
Я в детстве от такой модельки уписался бы
У меня уже условный рефлекс: If brandname Then [ leavingrussia ]
Попахивает перезапуском франшизы..
Выглядит и впрямь как авто будущего,думаю многие были бы не прочь прокатиться
https://www.youtube.com/watch?v=aQblIzwkh90
А будет ли комплектация для зомби-апокалипсиса...?
Выглядит круто:) коллекционеры оценят)