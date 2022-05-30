Транспорт
Сомнительный супер_стар

DeLorean показала концепт Alpha5 — электрической версии автомобиля из «Назад в будущее» Статьи редакции

Всего выпустят 88 машин.

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DeLorean показала изображения электромобиля Alpha5, пишет Autocar. Это новая версия машины DMC-12, которая выходила с 1981 по 1983 год. Автомобиль стал популярен благодаря фильму «Назад в будущее» — на нём главный герой путешествовал во времени.

Официально автомобиль представят в августе 2022 года, а производство начнётся в 2024-м в Италии. Alpha5 выпустят ограниченной серией: всего 88 машин — отсылка к 88 миль/ч, скорости, до которой герою в фильме нужно было разогнаться для перемещений во времени.

Время разгона до 60 миль/ч (96 км/ч) — 3,4 секунды, а максимальная скорость — 150 миль/ч (241 км/ч). Дальность хода — 300 миль (482,8 км).

Дизайн Alpha5 разработало ателье Italdesign — оно же создавало и оригинальный автомобиль. У машины сохранились «двери-чайки», которые открываются вверх, но в остальном он отличается от DMC-12, также машина стала четырёхместной.

Цена автомобиля пока неизвестна. В будущем DeLorean собирается также выпустить спортивное купе с двигателем V8 и электрический внедорожник.

DeLorean DMC-12
Транспорт
Антон Пинчук
История DeLorean: как инженер-плейбой разрушил свою автомобильную компанию — и вот уже 20 лет её пытаются возродить Статьи редакции

Джон Делореан руководил Pontiac и Chevrolet, попал в историю с кокаином и ФБР, воевал с General Motors и не смог сохранить собственную компанию. Благодаря трилогии «Назад в будущее» автомобили DeLorean всё же стали культовыми, и теперь у них есть шанс снова появиться на дорогах.

В 1985 году — уже после закрытия компании — вышел фильм «Назад в будущее», где DMC-12 был машиной времени. Именно этой ленте автомобиль обязан своей популярностью

#новость #delorian

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34 комментария
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Вадим Д.

Как электрической? А плутониевый движок?! А банановая кожура и прочий мусор?! Что за откат к древним технологиям?
Но концепт хорош!

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Stanislav

Вроде бы и хорошо, но вроде бы кроме дверей от легендарной модели ничего и не прослеживается больше.

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Roman Galchenko

Название! Вы забыли упомянуть название!

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xface

Ага, а где сама фишечка старой модели: "машина не окрашена, а оклеена листами неокрашенной нержавеющей стали толщиной 1мм"?

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Николай Замотаев

Она даже не оклеена - там кузовные панели отдельно (та самая нержавейка), а несущая "капсула" отдельно.

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Владимир Кондратьев

Неплохо, но я бы предпочел перевыпуск в старом дизайне. А у нового даже диаметр передних и задних шин одинаковый. Фу, такими быть.

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Михаил Стерлин

Дизайн Теслы здорового человека.

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Mikhail Che

да, Тесла уже давно устарела дизайнерски, а продолжает клепать тоже самое

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Pavel Pavel

Убили всю брутальность и стиль. Получился какой то клон Теслы. Сбоку еще более менее, но морда с вдавленным капотом вообще не айс.

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Сергей Подливак

Для своего времени делориан выглядел так, как например, сейчас увидеть летающую машину. Представьте как разительно отличается москвич 412 от этого гостя из будущего? Я всегда думал что это машина не настоящая, пока не увидел в музее своими глазами.

А этот новый концепт - говнище, обмазанное халявой. Во первых: дизайн - унылое говно, во-вторых: электрокар. Электрокары делать гораздо проще чем тачки с двс.

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Сергей Щукин

Что это за аэровафля?
Верните старый - он же где-то тут в будущем летает 🤣

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Andrey Osipov

И какой должна быть стоимость, чтобы окупить дизайн и производство 88шт.?

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Юрий Б.

140000000

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Igor Gorbenko

какой-то lucid air, постный дизайн имхо

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Yaroslav Brandtner

Ionic 5 и то больше похож на DeLorean

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Джахор Дырдырдаев

Делореан же давно банкрот, лол.

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Алексей Дымов

Супер.
А что случилось?

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ВК

Делориан - это прям мечта детства была 😊

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Джахор Дырдырдаев

Skyline R32 GT-R 😊

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Павел Ро

Где платить

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R-Globus

Москвич же

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Пришелец

Электромосквич из снов Собянина

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Николай Замотаев

От концерна "Калашников". Был же.

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SilanseR

Да ну, лучше наше, без подушек, евро 0

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Роман Кулаков

Москвич как Москвич

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Petr Razdorov

красивая машина, главное, чтоб не было ожидание/реальность

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Никита Борисов

Это переиздание для зумеров

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Аргумент Молотова

Я в детстве от такой модельки уписался бы

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Антон Т

У меня уже условный рефлекс: If brandname Then [ leavingrussia ]

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Aleksandr Markov

Попахивает перезапуском франшизы..

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Данил Дорофеев

Выглядит и впрямь как авто будущего,думаю многие были бы не прочь прокатиться

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Василий Степанофф

https://www.youtube.com/watch?v=aQblIzwkh90

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Голодный Зомби

А будет ли комплектация для зомби-апокалипсиса...?

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Идеальный Женя

Выглядит круто:) коллекционеры оценят)

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