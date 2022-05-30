Российский сервис онлайн-покупки машин Carl приостановил работу Статьи редакции
Проект «поставлен на паузу» из-за сложностей с «поиском инвестиций с российским паспортом».
О приостановке работы Carl написал основатель стартапа Виталий Малыхин в Facebook*.
Ситуация на автомобильном рынке сейчас непонятна и «вряд ли быстро адаптируется», добавил Малыхин Rusbase. О своих планах он рассказал, что «готов вернуться ко всем, кто звал в новые проекты, высокоуровневый найм» и консалтинг.
Малыхин основал Carl в 2016 году. Сервис позволяет заказать тест-драйв в любую точку Москвы, выбрать машину по более чем 40 параметрам и оплатить покупку через приложение.
Стартап зарабатывал на комиссионных за проданные машины и тест-драйвы от автопроизводителей и дилеров и на оформлении страховых полисов.
По данным базы «Контур.Фокус», выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей. В 2021 году стартап привлёк $1 млн от фонда «Авенир», топ-менеджера «Яндекса» и других инвесторов, чтобы «начать монетизацию бизнес-модели».
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
Чувак, не сдавайся, там «москвичи» на подходе.
Думаете народ будет тест-драйвы устраивать выбирая между Москвичом и Грантой?
И всех родственников приглашать обмывать такое событие
Скоро покупка отечественного автомобиля опять станет праздником на неделю для владельца и всех его родственников.
Заодно и помянут?
Зашёл. Только. Для. Этого.
Карл, ну как так-то?
Ждал только этого коммента и картинки.
Просто процитирую:
По данным базы «Контур.Фокус», выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей. В 2021 году стартап привлёк $1 млн от фонда «Авенир», топ-менеджера «Яндекса» и других инвесторов, чтобы «начать монетизацию бизнес-модели».
Надо выделить:
выручка 970 000
убыток 43 300 000
Надо выделить:
Выручка 970 000 рублей
Убыток 43 300 000 руюлей
Инвестиции 1 000 000 долларов США
Дайте мне 1🍋$, я покажу как правильно «бёрнить». 44 к 1 покажется детским лепетом
Да я даже за половину покажу убыток меньше)))
Поставить на паузу вышло в 35 000 000 ₽ (примерно)
Спасибо, как раз диван в вашу сторону подвинул.
А они вернуться да?
Выручка: 970 000 руб
Убыток: 43 300 000 руб
Игвестиции: ~75 000 000 руб
Бёрнинг-мэн
Добавлю
О своих планах он рассказал, что «готов вернуться ко всем, кто звал в новые проекты, высокоуровневый найм» и консалтинг.
Перспективный проект (-:
Хотя наверняка есть примеры и ещё более невпечатляющих стартов.
"970 тысяч рублей" - смотрится неплохо, но реально это всего лишь 80K в месяц. И если стартап зарабатывал на комиссионных за проданные машины, то что там в комиссиях-то было? Случайно забытый айфон покупателя? Недоеденная булочка после тест-драйва? Недокуренный бычок в пепельнице? Как можно после 4-х лет развития показывать ВЫРУЧКУ в 80 тыс. в мес.?
Зато 43,3 млн рублей "бёрнули", а это уже 3,6 млн в месяц.
Пояснительная бригада по стартапам: они by design жгут деньги, чтобы развивать технологию, команду и рынок. Это ставка на будущее. Конкретно по "карлу" деталей в паблике нет, такие цифры могут говорить о чем угодно.
Всё понятно, но если выручка проекта составляет 80 т.р. в месяц, значит услугой никто на самом деле не пользуется. О каком развитии рынка в данном случае идёт речь?
Ясно. Понятно. Будем знать.
Мы прекрасно понимаем, что такое риск. И понимаем, что они жгут деньги инвесторов.
А я бы всегда предлагал пришедшим за инвестициями сначала вложить все (!)свои деньги и все свое имущество. И потом уже можно обсуждать условия.
Идеи скудные, не выходящие за пределы обслуживания узкой прослойки населения среднего класса в паре мегаполисов России.
Зачем это надо, если все довольны - и менеджеры фонда, попилившие бабло с бёрнерами, и сами стартаперы, которые обеспечили свои семьи в непростой период. А теперь да, пришло время закрываться! Как раньше говорили, война всё спишет.
Плюс налоги на прибыль не платят а вкладывают в развитие
Какая то смешная выручка) Обычный манагер делает такую прибыль только лишь с продажи допов на одну единицу проданных машин)
Причем это общая выручка, а не прибыль)
Очень угнетает каждый день читать некрологи людям, бизнесам, надеждам
У карла весь путь был, как некролог. Палили чужие деньги в пустоту. Нормально так, по 3.5 ляма в месяц.
За 6 лет существования не сделали ничего существенного для развития и два раза останавливались. Видимо, как говорится, бог троицу любит. Третий будет последним.
Многие бизнесы палят чужие деньги, долго и много, гораздо больше. И да, одно дело, что можно не сделать ничего существенного для развития, а другое дело - упереться в стену, которая будет стоять ещё много лет.
80 к выручки в месяц...шаурма в регионе 20 к выручки в день
Их не угнетало сжигать по миллиону дооларов в год))
Опередили с Карлом)))
Когда закончились деньги на жизнь от Яндекса, ой, то есть инвестиции в проект)
Приостановил, Карл, приостановил!
Не удержался (-: Юмор, конечно.
Узнаёшь о существование сервиса из новости про его закрытие. Инвесторам не мешало бы аудит расходов провести.
В первый раз слышу про эту контору.
Креативное название для сервиса с б/у машинами.
Очередной беспонтовый сервис прокладка
Захожу в топик, думаю "что за сервис такой?".
Читаю:Сервис позволяет заказать тест-драйв в любую точку Москвы, выбрать машину по более чем 40 параметрам и оплатить покупку через приложение.
Думаю: "И кому может быть интересна такая хрень? Как они собрались зарабатывать? С чего они решили, что это может быть прибыльно?"
Читаю дальше:выручка ... составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей.
Вопрос снят.
Видимо, вся затея была ради того чтобы "бёрнить".
Бернить у нас умеют
За лям зелени по текущему курсу я построю производство с продуктом у которого сбыт будет через месяц после старта и при любом правительстве, тиране, спецоперации, войне любого масштаба.
И это без бёрна бабла "для проверки теории" на "падающем рынке", и вот этого вот всего.
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