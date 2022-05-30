Транспорт
Маша Цепелева

Российский сервис онлайн-покупки машин Carl приостановил работу Статьи редакции

Проект «поставлен на паузу» из-за сложностей с «поиском инвестиций с российским паспортом».

2689 просмотров

О приостановке работы Carl написал основатель стартапа Виталий Малыхин в Facebook*.

Запуск на другом рынке и поиск инвестиций с российским паспортом сейчас — тот еще квест, а бёрнить (тратить деньги на развитие — прим.ред.) в России сейчас не имеет смысла. Продукт у нас отличный, так что рано или поздно с новыми силами мы обязательно доделаем, что хотели. Если у кого-то есть мысли, ресурсы и понимание подходящих рынков, обязательно напишите мне.

Виталий Малыхин
основатель Carl

Ситуация на автомобильном рынке сейчас непонятна и «вряд ли быстро адаптируется», добавил Малыхин Rusbase. О своих планах он рассказал, что «готов вернуться ко всем, кто звал в новые проекты, высокоуровневый найм» и консалтинг.

Малыхин основал Carl в 2016 году. Сервис позволяет заказать тест-драйв в любую точку Москвы, выбрать машину по более чем 40 параметрам и оплатить покупку через приложение.

Стартап зарабатывал на комиссионных за проданные машины и тест-драйвы от автопроизводителей и дилеров и на оформлении страховых полисов.

По данным базы «Контур.Фокус», выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей. В 2021 году стартап привлёк $1 млн от фонда «Авенир», топ-менеджера «Яндекса» и других инвесторов, чтобы «начать монетизацию бизнес-модели».

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #carl

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Написать комментарий...
Полицейский глобус

Чувак, не сдавайся, там «москвичи» на подходе.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Думаете народ будет тест-драйвы устраивать выбирая между Москвичом и Грантой?

Ответить
Развернуть ветку
Полицейский глобус

И всех родственников приглашать обмывать такое событие

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Скоро покупка отечественного автомобиля опять станет праздником на неделю для владельца и всех его родственников.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Кузнецов

Заодно и помянут?

Ответить
Развернуть ветку
Ova

Зашёл. Только. Для. Этого.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей

Карл, ну как так-то?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Кравцов

Ждал только этого коммента и картинки.

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Просто процитирую:
По данным базы «Контур.Фокус», выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей. В 2021 году стартап привлёк $1 млн от фонда «Авенир», топ-менеджера «Яндекса» и других инвесторов, чтобы «начать монетизацию бизнес-модели».

Ответить
Развернуть ветку
Василий Дейков

Надо выделить:
выручка 970 000
убыток 43 300 000

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Надо выделить:
Выручка 970 000 рублей
Убыток 43 300 000 руюлей
Инвестиции 1 000 000 долларов США

Ответить
Развернуть ветку
Василий Дейков

Дайте мне 1🍋$, я покажу как правильно «бёрнить». 44 к 1 покажется детским лепетом

Ответить
Развернуть ветку
Макс Бруквин

Да я даже за половину покажу убыток меньше)))

Ответить
Развернуть ветку
Василий Дейков

Поставить на паузу вышло в 35 000 000 ₽ (примерно)

Ответить
Развернуть ветку
CUYS.ru

Спасибо, как раз диван в вашу сторону подвинул.

А они вернуться да?

Ответить
Развернуть ветку
Chr Chr

Выручка: 970 000 руб
Убыток: 43 300 000 руб
Игвестиции: ~75 000 000 руб

Бёрнинг-мэн

Ответить
Развернуть ветку
ROME

Добавлю
О своих планах он рассказал, что «готов вернуться ко всем, кто звал в новые проекты, высокоуровневый найм» и консалтинг.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Перспективный проект (-:
Хотя наверняка есть примеры и ещё более невпечатляющих стартов.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

"970 тысяч рублей" - смотрится неплохо, но реально это всего лишь 80K в месяц. И если стартап зарабатывал на комиссионных за проданные машины, то что там в комиссиях-то было? Случайно забытый айфон покупателя? Недоеденная булочка после тест-драйва? Недокуренный бычок в пепельнице? Как можно после 4-х лет развития показывать ВЫРУЧКУ в 80 тыс. в мес.?

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Зато 43,3 млн рублей "бёрнули", а это уже 3,6 млн в месяц.

Ответить
Развернуть ветку
Matvey Kukuy

Пояснительная бригада по стартапам: они by design жгут деньги, чтобы развивать технологию, команду и рынок. Это ставка на будущее. Конкретно по "карлу" деталей в паблике нет, такие цифры могут говорить о чем угодно.

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Всё понятно, но если выручка проекта составляет 80 т.р. в месяц, значит услугой никто на самом деле не пользуется. О каком развитии рынка в данном случае идёт речь?

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Ясно. Понятно. Будем знать.
Мы прекрасно понимаем, что такое риск. И понимаем, что они жгут деньги инвесторов.
А я бы всегда предлагал пришедшим за инвестициями сначала вложить все (!)свои деньги и все свое имущество. И потом уже можно обсуждать условия.
Идеи скудные, не выходящие за пределы обслуживания узкой прослойки населения среднего класса в паре мегаполисов России.

Ответить
Развернуть ветку
Озверевший Фукуяма

Зачем это надо, если все довольны - и менеджеры фонда, попилившие бабло с бёрнерами, и сами стартаперы, которые обеспечили свои семьи в непростой период. А теперь да, пришло время закрываться! Как раньше говорили, война всё спишет.

Ответить
Развернуть ветку
FroileinMuller

Плюс налоги на прибыль не платят а вкладывают в развитие

Ответить
Развернуть ветку
Redmi

Какая то смешная выручка) Обычный манагер делает такую прибыль только лишь с продажи допов на одну единицу проданных машин)

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Причем это общая выручка, а не прибыль)

Ответить
Развернуть ветку
Яна Кашаева

Очень угнетает каждый день читать некрологи людям, бизнесам, надеждам

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Исаков

У карла весь путь был, как некролог. Палили чужие деньги в пустоту. Нормально так, по 3.5 ляма в месяц.
За 6 лет существования не сделали ничего существенного для развития и два раза останавливались. Видимо, как говорится, бог троицу любит. Третий будет последним.

Ответить
Развернуть ветку
Яна Кашаева

Многие бизнесы палят чужие деньги, долго и много, гораздо больше. И да, одно дело, что можно не сделать ничего существенного для развития, а другое дело - упереться в стену, которая будет стоять ещё много лет.

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

80 к выручки в месяц...шаурма в регионе 20 к выручки в день

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Их не угнетало сжигать по миллиону дооларов в год))

Ответить
Развернуть ветку
Владимир
Ответить
Развернуть ветку
Петро Петров

Опередили с Карлом)))

Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин

Когда закончились деньги на жизнь от Яндекса, ой, то есть инвестиции в проект)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Приостановил, Карл, приостановил!
Не удержался (-: Юмор, конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Z

Узнаёшь о существование сервиса из новости про его закрытие. Инвесторам не мешало бы аудит расходов провести.

Ответить
Развернуть ветку
Gustav Trokk123

В первый раз слышу про эту контору.
Креативное название для сервиса с б/у машинами.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Очередной беспонтовый сервис прокладка

Ответить
Развернуть ветку
Идеальный Женя

Захожу в топик, думаю "что за сервис такой?".

Читаю:

Сервис позволяет заказать тест-драйв в любую точку Москвы, выбрать машину по более чем 40 параметрам и оплатить покупку через приложение.

Думаю: "И кому может быть интересна такая хрень? Как они собрались зарабатывать? С чего они решили, что это может быть прибыльно?"

Читаю дальше:

выручка ... составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей.

Вопрос снят.
Видимо, вся затея была ради того чтобы "бёрнить".

Ответить
Развернуть ветку
Mik Petrov

Бернить у нас умеют

Ответить
Развернуть ветку
Roman Galchenko

За лям зелени по текущему курсу я построю производство с продуктом у которого сбыт будет через месяц после старта и при любом правительстве, тиране, спецоперации, войне любого масштаба.

И это без бёрна бабла "для проверки теории" на "падающем рынке", и вот этого вот всего.

Кому интересно - пишите в личку.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
null