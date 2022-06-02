Китайский автопроизводитель Geely вывел в космос собственные спутники для навигации беспилотных машин Статьи редакции
Кроме навигации, компания планирует использовать их и в коммерческих целях — например, для услуг связи.
- Компания запустила на низкую околоземную орбиту пока только девять спутников — Geely собирается построить сеть для более точной навигации своих беспилотных автомобилей, пишет Reuters.
- К 2025 году производитель планирует запустить ещё 63 спутника, а всего в сети будет 240 аппаратов. Как отмечает Reuters, Geely стала вторым в мире автопроизводителем, который связан с космическим бизнесом — после Tesla и SpaceX Илона Маска.
- Помимо высокоточной навигации, Geely будет использовать спутники и для коммерческих целей, например, обеспечения связи.
- Geely начала производство спутников для навигации своих беспилотников в 2021 году, им занимается «дочка» автопроизводителя Geespace. Запуск происходил с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн». Срок службы аппаратов — пять лет, после они разрушатся.
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За 25 лет geely купили премиального европейского производителя и он даже стал успешным, построили кучу заводов и запустили свои спутники.
За 25 лет автоваз поднялся от классики к гранте.
Да уж.
Справедливости ради автоваз выпускал до февраля вполне себе конкурентноспособные весту и xray, в своём сегменте они были не хуже иностранных конкурентов ничем.
Рогозин сделал «sosnoooooley»?
Китайская автокомпания запустила в космос свой спутник.
Илон Маск купил Твиттер.
Рогозин запустил в твиттер очередной космического уровня тупости твит.
Кто на что учился
и это единственное, что связывает космос и Рогозина
Даже это не связывает. Он гумманитарий
Ждем реакцию Рогозина на эту новость ,посмотрим будет ли он умалять заслуги наших восточных друзей
Охренеть, вот что бывает когда папа не пьёт). Вернее когда за коррупцию - расстрел.
Про космос
А мы шьем вот такие штуки :)
Кому надо напишите в личку
Скоро будем летать
А Москвич когда спутника запустит? Ждут Стрэлка и Бэлка?
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Когда трудовые мигранты большую космическую рогатку достроят для запуска
АвтоВАЗ планирует оснастить автомобили Granta - ABS и EPS к 2035 году.
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