Транспорт
Былой месяц

Китайский автопроизводитель Geely вывел в космос собственные спутники для навигации беспилотных машин Статьи редакции

Кроме навигации, компания планирует использовать их и в коммерческих целях — например, для услуг связи.

  • Компания запустила на низкую околоземную орбиту пока только девять спутников — Geely собирается построить сеть для более точной навигации своих беспилотных автомобилей, пишет Reuters.
  • К 2025 году производитель планирует запустить ещё 63 спутника, а всего в сети будет 240 аппаратов. Как отмечает Reuters, Geely стала вторым в мире автопроизводителем, который связан с космическим бизнесом — после Tesla и SpaceX Илона Маска.
  • Помимо высокоточной навигации, Geely будет использовать спутники и для коммерческих целей, например, обеспечения связи.
  • Geely начала производство спутников для навигации своих беспилотников в 2021 году, им занимается «дочка» автопроизводителя Geespace. Запуск происходил с космодрома Сичан при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн». Срок службы аппаратов — пять лет, после они разрушатся.

#новость #geely

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17 комментариев
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Stanislav Lysikov

За 25 лет geely купили премиального европейского производителя и он даже стал успешным, построили кучу заводов и запустили свои спутники.
За 25 лет автоваз поднялся от классики к гранте.
Да уж.

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Ватная Корзиночка

Справедливости ради автоваз выпускал до февраля вполне себе конкурентноспособные весту и xray, в своём сегменте они были не хуже иностранных конкурентов ничем.

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Всеволод Ярославович

Рогозин сделал «sosnoooooley»?

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Drunkenmaasta

Китайская автокомпания запустила в космос свой спутник.
Илон Маск купил Твиттер.
Рогозин запустил в твиттер очередной космического уровня тупости твит.

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Serghei Maveriz

Кто на что учился

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Drunkenmaasta

и это единственное, что связывает космос и Рогозина

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Serghei Maveriz

Даже это не связывает. Он гумманитарий

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TigrAn

Ждем реакцию Рогозина на эту новость ,посмотрим будет ли он умалять заслуги наших восточных друзей

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Виктор Абрамов

Охренеть, вот что бывает когда папа не пьёт). Вернее когда за коррупцию - расстрел.

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Nikolay Kenig

Про космос
А мы шьем вот такие штуки :)
Кому надо напишите в личку

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Ильнур Зиятдинов

Скоро будем летать

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Митя Свет

А Москвич когда спутника запустит? Ждут Стрэлка и Бэлка?

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Чеченский магнит

В сеть утекло фото разработки нашего спутника

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Олег Павлов

Когда трудовые мигранты большую космическую рогатку достроят для запуска

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Павел Воронов

АвтоВАЗ планирует оснастить автомобили Granta - ABS и EPS к 2035 году.

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Redmi

Для чего с нас берут пошлину при в возе импортных авто?

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Anatoliy Lyashenko

Для поддержки автопроизводителей.

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