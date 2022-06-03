SberAutoTech начала тестировать беспилотные автомобили в Санкт-Петербурге — N+1 Статьи редакции
До этого беспилотники тестировали только в Москве.
Издание N+1 обнаружило на сайте SberAutoTech ролик с испытаниями беспилотных автомобилей в Санкт-Петербурге. Машины перевозили пассажиров по Крестовскому острову, в заездах участвовало как минимум два беспилотника.
В видео видно, что пассажиры садились в машины неподалёку от стадиона «Газпром Арена», а затем проезжали мимо метро «Крестовский остров». Этот же маршрут видно на карте, размещенной на сайте. За рулём автомобиля при этом находился инженер-испытатель.
В SberAutoTech не ответили vc.ru, когда именно беспилотники появились в городе. Но судя по видео, испытания проходили весной 2022 года — в ролике можно заметить электросамокаты «Яндекса», которые появились в Санкт-Петербурге в апреле 2022-го.
- «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта осенью 2020 года. В декабре компания провела первые испытания в Москве. Сколько точно беспилотников сейчас ездит по городу, в компании не раскрывают.
- Осенью 2021 года SberAutoTech запустила сервис перевозки пассажиров на своём беспилотнике на территории «СберУниверситета» для сотрудников и гостей.
- В том же году команда SberAutoTech представила прототип беспилотного электромобиля «Флип» без места водителя. Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.
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Малкович?
На самом деле очень рад таким новостям… Я не люблю власть и все что она делает, но люблю свою страну с ее огромной историей…. Приятно осознавать что наши специалисты тоже могут что-то делать, а не бюджетные бабки пилить)
Так материнская компания у них сбер. Откуда у них финансирование, если они ничего не продают (сберавтотеч)? Думаю, это все с гос денег и комиссий за перевод. А зная наших специалистов (менеджмент), повыебаются перед выше стоящим руководством (грефы), получат бабки, распилят и бросят проект, ибо дорого.
Это верно, но хочется верить в лучшее…
Ты такой странный. Что значит ничего не продают? Они продают услуги, как и многие компании.
Слово "продают" работает тогда, когда есть клиенты. У них я этого не нашел
У них есть клиенты. Можешь в отчёте банка посмотреть.
Хз где его искать, можешь ссылку сюда в качестве пруфа кинуть
Копировать запад с большим отставанием и огромными пропилами в ходе производства.. ну такое себе.
Убыль населения слишком мала, вводим автопилотный транспорт от русских техногигантов (создателей робота Фёдора). 👍🏽
Особенно для кортежей презика и других героев.
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/30331763/
По 15 млн людей в год получают российские паспорта
Какая убыль?
Посмотрел ваш источник, среди этих 15 млн, около 5 - загранпаспорта. Во вторых, в статистике учитываются повторные паспорта. Как известно, паспорт человеку выдаётся в 14, в 20, и в 45 вроде лет. Т.е. 3 раза минимум. Использовать данные о количестве выданных паспортов для анализа убыли население не корректно. Можно просто посмотреть статистику убыли, а не выдумывать
15 миллионов? Почему тогда статистика не меняется уже десятилетиями? Как была 140+- так и осталась.
На самом деле россиян уже больше 2 миллиардов, просто власти скрывают
Так ещё надо учитывать что примерно столько же умирает каждый год
Хотя я не прав, умирает ежегодно около 2 млн
Ждём каких-то новостей от Яндекс по этому направлению. А то они что-то решили хранить молчание.
А как же Ё-мобиль? От длинногоушлёпка с уралвагонзавода)))
А как одно другому мешает?
В реале наш автопром может делать велосипеды без седла, например)))
В реале практически любое сложное производство децентрализованно. Кто-то станки делает для производства, кто-то какие-то компоненты для готовой продукции и т.д.
Ваш такие и делает, а нет - он ничего не делает...
Первый пассажир – Жорж Милославский?
Увидим, что выйдет
полностью отечественные детальки, надеюсь?
Не удивлюсь если автомобилем управляют удалённо при помощи монитора, джойстика и педали)
Уникальное, эксклюзивное и совершенно секретное фото оператора управления беспилотным автомобилем
нифига газпромарена какая красивая
А куда потом всех этих таксистов девать?
Как куда. В мире еще столько врагов у РФ.