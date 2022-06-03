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Транспорт
Потребительский холод

SberAutoTech начала тестировать беспилотные автомобили в Санкт-Петербурге — N+1 Статьи редакции

До этого беспилотники тестировали только в Москве.

1836 просмотров

Издание N+1 обнаружило на сайте SberAutoTech ролик с испытаниями беспилотных автомобилей в Санкт-Петербурге. Машины перевозили пассажиров по Крестовскому острову, в заездах участвовало как минимум два беспилотника.

В видео видно, что пассажиры садились в машины неподалёку от стадиона «Газпром Арена», а затем проезжали мимо метро «Крестовский остров». Этот же маршрут видно на карте, размещенной на сайте. За рулём автомобиля при этом находился инженер-испытатель.

В SberAutoTech не ответили vc.ru, когда именно беспилотники появились в городе. Но судя по видео, испытания проходили весной 2022 года — в ролике можно заметить электросамокаты «Яндекса», которые появились в Санкт-Петербурге в апреле 2022-го.

  • «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта осенью 2020 года. В декабре компания провела первые испытания в Москве. Сколько точно беспилотников сейчас ездит по городу, в компании не раскрывают.
  • Осенью 2021 года SberAutoTech запустила сервис перевозки пассажиров на своём беспилотнике на территории «СберУниверситета» для сотрудников и гостей.
  • В том же году команда SberAutoTech представила прототип беспилотного электромобиля «Флип» без места водителя. Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.

#новость #сбер #беспилотники

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36 комментариев
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lomar

Sber-«Сбер» выделил Sber-департамент SberDigitalAuto в Sber-дочернюю Sber-компанию Sber Automotive Sber-Technologies (SberAutoTech)

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Андрей
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Василий Степанофф

Герман Греф сменил ФИО на Сберман Сберф

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Сергей Новиков

Спермбанк

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nochnoy.ru

Малкович?

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Дмитрий Никуткин

На самом деле очень рад таким новостям… Я не люблю власть и все что она делает, но люблю свою страну с ее огромной историей…. Приятно осознавать что наши специалисты тоже могут что-то делать, а не бюджетные бабки пилить)

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Александр Лаптев

Так материнская компания у них сбер. Откуда у них финансирование, если они ничего не продают (сберавтотеч)? Думаю, это все с гос денег и комиссий за перевод. А зная наших специалистов (менеджмент), повыебаются перед выше стоящим руководством (грефы), получат бабки, распилят и бросят проект, ибо дорого.

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Дмитрий Никуткин

Это верно, но хочется верить в лучшее…

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Люц Шнайдер

Ты такой странный. Что значит ничего не продают? Они продают услуги, как и многие компании.

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Александр Лаптев

Слово "продают" работает тогда, когда есть клиенты. У них я этого не нашел

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Люц Шнайдер

У них есть клиенты. Можешь в отчёте банка посмотреть.

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Александр Лаптев

Хз где его искать, можешь ссылку сюда в качестве пруфа кинуть

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Люц Шнайдер
Сбербанк отчитался по МСФО о рекордной чистой…
РБК Инвестиции :: котировки, курсы валют, новости, компании.
quote-rbc-ru.turbopages.org
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Сергей Новиков

Копировать запад с большим отставанием и огромными пропилами в ходе производства.. ну такое себе.

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تقي

Убыль населения слишком мала, вводим автопилотный транспорт от русских техногигантов (создателей робота Фёдора). 👍🏽
Особенно для кортежей презика и других героев.

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Алексей Дымов

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/30331763/
По 15 млн людей в год получают российские паспорта
Какая убыль?

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mr. Philipp

Посмотрел ваш источник, среди этих 15 млн, около 5 - загранпаспорта. Во вторых, в статистике учитываются повторные паспорта. Как известно, паспорт человеку выдаётся в 14, в 20, и в 45 вроде лет. Т.е. 3 раза минимум. Использовать данные о количестве выданных паспортов для анализа убыли население не корректно. Можно просто посмотреть статистику убыли, а не выдумывать

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Dimitri

15 миллионов? Почему тогда статистика не меняется уже десятилетиями? Как была 140+- так и осталась.

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Константин Кузнецов

На самом деле россиян уже больше 2 миллиардов, просто власти скрывают

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mr. Philipp

Так ещё надо учитывать что примерно столько же умирает каждый год

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mr. Philipp

Хотя я не прав, умирает ежегодно около 2 млн

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Люц Шнайдер

Ждём каких-то новостей от Яндекс по этому направлению. А то они что-то решили хранить молчание.

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Петро Петров

А как же Ё-мобиль? От длинногоушлёпка с уралвагонзавода)))

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Люц Шнайдер

А как одно другому мешает?

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Петро Петров

В реале наш автопром может делать велосипеды без седла, например)))

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Люц Шнайдер

В реале практически любое сложное производство децентрализованно. Кто-то станки делает для производства, кто-то какие-то компоненты для готовой продукции и т.д.

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Сергей Душечкин

Ваш такие и делает, а нет - он ничего не делает...

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Алексей Швецов
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Логический месяц

Первый пассажир – Жорж Милославский?

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Игорь Горбунов

Увидим, что выйдет

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maximus

полностью отечественные детальки, надеюсь?

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Egor Chusov

Не удивлюсь если автомобилем управляют удалённо при помощи монитора, джойстика и педали)

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Василий Степанофф

Уникальное, эксклюзивное и совершенно секретное фото оператора управления беспилотным автомобилем

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Иван Шеметов

нифига газпромарена какая красивая

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Алексей Мигачев

А куда потом всех этих таксистов девать?

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Константин Кузнецов

Как куда. В мире еще столько врагов у РФ.

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