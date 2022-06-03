Маск написал менеджерам Tesla о своём «плохом предчувствии» по поводу экономики и планах сократить 10% штата — Reuters Статьи редакции
Всего в компании работает почти 100 тысяч человек.
- Глава Tesla отправил менеджерам компании письмо под заголовком «Остановить наём по всему миру», в котором рассказал об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики, пишет Reuters со ссылкой на документ.
- В письме говорится, что Tesla придётся сократить около 10% работников. По данным отчётности производителя, на конец 2021 года в компании и её «дочках» работало почти 100 тысяч человек. В Tesla не ответили на запрос о комментарии.
- Акции производителя электромобилей на Nasdaq упали на 3,6% на премаркете, с начала 2022 года — на 35,4%.
- 1 июня Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалёнки, писало Bloomberg. В нём говорилось, что, все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против — могут уволиться.
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Ну если даже Маск такое не в твит пишет, а письмом, тогда точно экономике пизда.
Если маск упоминает что то в Твитере, акции упоминаемого растут. Может и с экономикой так же сработало бы ?
Вот бы он начал упоминать в Твиттере акции Теслы.
Упомянул бы мой кошелёк хоть раз.
Понимаю.
Что то я не понял. Подумал, я что то пропустил!? Да нет, акции как были высокими, так и остаются.
С начала года падают, с пика(вроде около 1000 зеленых пик был). И падать будут дальше
Я не разбираюсь. Но вчера узнал про BYD Auto , и думаю причин для снижения много )
Они неделю назад стоили 668, а год назад 1100
Та не, просто 10% квота на приём Teslabot'ов на работу
Хорошо, что перестали делать вид, будто с их пузырем экономики ничего не происходит.
Робота ещё не выпустили, а людей уже выгоняют))
Обожаю вот это «На запрос в Tesla не ответили»
А у меня предчувствие, что Илон Маск снова затеял махинации на акциях)
Что ни день, то новые заботы у Илона. Отдохнуть ему надо, нагрузки дикие: новые машины обещает, твиттер купить обещает, робота обещает.
Сарказм.