Авиакомпания Royal Flight сократит больше сотни пилотов — из-за проблем в отрасли после санкций Статьи редакции
Парк авиакомпании практически расформирован, а рейсов нет.
- Royal Flight, выполнявшая чартерные рейсы для туроператоров Coral Travel и Sunmar, сократит более 100 пилотов из-за проблем в авиаотрасли, сообщил РБК начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании перевозчика Максим Курашвили.
- 3 июня Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Royal Flight планирует уволить около 250 сотрудников, другая авиакомпания Azur Air — ещё 200 человек.
- «У нас 250 пилотов не было никогда за всю историю авиакомпании. Под сокращение у нас идут чуть более 100 человек», — сообщил Курашвили. По его словам, это связано с санкциями: самолёты частично арестованы, парк фактически расформирован, а рейсов нет. Всех пилотов увольняют по законодательству: с уведомлением и выплатой пособий.
- В Azur Air на запрос РБК не ответили. 2 июня «Аэрофлот» сообщил, что приостановил набор новых пилотов — «до момента изменения ситуации и появления растущей потребности». При этом компания старается «максимально сохранить лётный состав».
- В феврале ЕС запретил продавать европейские самолёты, запчасти и оборудование российским авиакомпаниям, а также чинить их и страховать. Среди них — Airbus, чьи самолёты перевозили 40% пассажиропотока авиации в стране.
- Из-за этого авиакомпании должны были вернуть собственникам самолёты Airbus и Boeing, находящиеся в лизинге. Тогда же все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолетов в своём воздушном пространстве.
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Обалдеть, 100 подготовленных оптыных пилотов гражданской авиации. Они, конечно, могут в военных лётчиков переучиваться, но...
А ведь если (ну, вдруг такое будет?) позже понадобится набрать пилотов, такую массу найти и быстро посадить за штурвалы не получится. И, судя по всему, это только начало видимой части кризиса гражданской авиации, там и самолёты на «органы» и (тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, не будет этого) аварийность.
На новый лад:
Сидят два летчика. Подходит третий: Я не знаю какую вы проблему здесь решаете, но ехать надо!
Ехать им УЖЕ ПОЗДНО.
Вспышка успешно про#бана.
Пару лет назад пилоты международники сами бежали из рф в китай, куда их охотно хантили.
Единственно я не знаю как там с полётами в Китае, всё таки коровирус никуда не делся, особенно в Китае.
В общем они как программисты, совсем без работы не останутся и свалить у них возможностей намного больше чем у остальных.
Отрасль наша останется без пилотов. Да и без самолётов (-:
Про активные переселения пилотов я помню, там кратная разница з/п была – 2-4 раза.
А как известно: Маша – это Маша, а 2 раза – это 2 раза!
Это (мягко говоря) неправда. Охотно брали командиров с большим налётом на требуемом типе, и использовали этих командиров в роли "парты", натаскивая своих вторых пилотов для ввода в командиры ВС.
«позже понадобится набрать пилотов»
Не понадобится.
Я и сказал: если вдруг (-:
Нет надежды, даже на вдруг.
Даже 5% шансов на вдруг наладится нет.
Либо сажать картофан, либо валить, других перспектив нет ни по одной профессии.
Увы, но это как раз ТОТ САМЫЙ случай когда наличие подготовки является недостатком, а не достоинством.
Плюсом можно добавить то, что практически овладеть системой вооружения современного боевого самолЁта - потребуется НЕ ОДИН МЕСЯЦ только теоретической подготовки, и столько-же месяцев налЁта.
Я знаю, до боевых вылетов и годы (пусть немного, но всё же) могут пройти. Но есть и транспортная авиация.
Очередная победа солнцеликого.
https://youtu.be/7fP0xEkV58c
Ещё не запретили брать на работу российских пилотов в других странах? Тогда не все потеряно.
Вроде во Вьетнаме жуткая нехватка и туда забирали с руками и ногами, и Китай, но там сейчас коронавирусные ограничения
Плавайте поездами Аэрофлота 👍🏼
Тем временем в мире авиаперевозки росту, пилоты вполне могут сменить авиакомпании на международные.
Тов. Курашвили, т.е. до санкций в цепочке событий Вы добрались, а до первопричины никак?
а первопричины у каждого свои, конкретно этот тов мог на них повлиять? ну и смысл добираться, лишь бы вы их прочитали? это что-то бы изменило?
На санкции он повлиять может? Ну и дальше по тексту.
Если же не добираться, то "это" связано не с санкциями, а сокращением парка.
Какая-то тупая новость: 100 пилотов, это сколько % от штатной численности пилотов для данной компании?
1046% потому как у компании всего 14 бортов (с вики)
100 пилотов это дофига. Если посчитать что у Аэрофлота всего лишь 250 самолётов, то на всю российскую гражданскую авиацию может там несколько тысяч пилотов наберется. Если учитывать сколько получает 1 пилот в среднем(350тр), это ещё и серьёзная потеря покупательной способности.
Встаем с колен. Определенно оно того стоило.
А самое смешное в том, что те кто из лЁтного состава не подсуетился и "в жирные годы" не выправил себе в США (ну или в Европе, но - гораздо труднее и дороже) CPL|ATPL FAA (ну или EASA) - снова пойдут работать таксистами.
Потому что родной исконно-посконный МинТранс в лице всеми горячо любимого ФАВТ - выдаёт лицам из числа авиационного персонала документы, которые не имеют никакого смысла и не принимаются нигде, кроме как в отечественный АК, и не представляют собой никакой ценности кроме как на территории 1/Х необЪятной разумом суши.
А ведь ЭТО - ещЁ не конец. Конец будет, когда после перерыва в лЁтной работе - персоналу придётся проходить как минимум КПК, а как максимум - переучивание.
Но до него - дотянут не только лишь все. Мало кто сможет дотянуть до этого момента (С)- один боксЁр.
Такое чувство что это кого то удивляет)
Дольше всех it продержится. Но и оно не вечно, так как создаёт услуги населению. А как только у населения закончатся деньги то и их услуги станут не нужны.