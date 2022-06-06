«Делимобиль» решил закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime — «Ъ» Статьи редакции
Не решение повлияли проблемы с клиентами и поставками запчастей, говорят источники издания.
- О решении закрыть Anytime Prime рассказали два источника «Ъ» на авторынке. По словам одного из них, часть машин переведут в традиционный каршеринг, другую — продадут. В «Делимобиле» отказались от комментариев.
- Проект рассчитан на топ-менеджеров, многие из них уехали из Москвы после начала «спецоперации», а другие сокращают расходы, объяснил источник издания в отрасли. «Возможно, оценив стоимость машин после подорожания вдвое-втрое, менеджмент пришел к выводу, что выгоднее распродать их», — предполагает основателя проект «Трушеринг» Юрий Николаев.
- Anytime не может обслуживать свой парк автомобилей и закупать новые в том числе из-за выросших расходов на лизинг, считают опрошенные изданием эксперты.
- Некоторые поставщики начали ввозить запчасти в Россию по параллельному импорту, но этот процесс только налаживается, добавил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Например, электронные блоки, детали кузова и подвески будут идти от одного до двух месяцев, отметил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.
- Проблемы и у аналогичного сервиса «Сберавтоподписка», он повысит цены. Например, месяц аренды уже стоит Skoda Rapid 49,5 тысячи рублей — это почти в два раза дороже, чем в начале 2022 года. В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками Exeed, Geely, Haval, Chery под заказ клиентов.
- «Делимобиль» купил Anytime в 2018 году и сделал из каршеринга сервис аренды премиальных машин. По данным на июнь 2022 года, в парке было 130 моделей — BMW X3, Mercedes-Benz E 200 Coupe Sport+, Audi Q5, Jaguar F-Type R, Ferrari California и другие. Выручка ООО «Энитайм» в 2021 году составила 408,8 млн рублей, убыток — более 23 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
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не в курсе как там насчёт премиума, но рядом с домом стоит делимобилевский киа спортаж в крайнем кузове.
удачи им с пополнением парка китайскими марками. сам как бывший владелец китайского авто скажу, что они заебутся их ремонтровать по причине высокой стоимости оригинала и невозможности ремонтировать дублем - он уже в руках рассыпается до замены детали.
В крайнем кузове? Это как? Сленг какой-то?
Мне аж крайнюю плоть свело.
да, это такой у киа сленг. крайний кузов - т.е. от слова Рай, райский автомобиль
А при чем тут киа и китайский автомобиль? Киа это корейцы
а при чём тут вообще делимобиль и китайские автомобили? Киа - это корейцы!
А зачем мы вообще обсуждаем делимобиль, премиальный сегмент и китайских корейцев??
ведь премиальный сегмент это Москивч
Ну типа корея, европа заводы закрыли, а Китай работает. Вот и будут пополнять каршеринг китайскими
пытались десять лет назад построить парк такси из китайских Лифан Солано. Такси 24 назывались. Где эти Лифаны и где эта Тахи 24?
Слово "крайний" пришло от летчиков, как суеверие. Они боятся говорить "последний" (по времени) полет.
Я ещё (с трудом, любое суеверие - ненаучно) понимаю летчиков, но когда обычные люди говорят "крайний" в своей обычной жизни это выглядит крайне смешно.
Если воспринимать буквально слова про крайний кузов, это означает, что чувак боится, что больше киа не обновит модель спортадж. ) И это выглядит крайне дикарски. Суеверия - плохо!
крайний бойскаут с Брюсом Уиллисом и крайний богатырь с этим рыжим из Кухни сериала.
"Проект рассчитан на топ-менеджеров"
Операция по детопменеджеризации.
нет, я не плачу, просто новости в глаза попали....
Так и не успел стать топ-менеджером, заценить сервис. Понимаю ((
Поторопились с закрытием, премиальные Москвичи уже на подходе)
Ну да, цены, конечно, повысились прям очень сильно, подождём, может цены и снизят
Ага, сейчас такие сидят и ждут, когда же цены снизить.
да нихуя они уже не снизят. Раньше электричество было бесплатное - были ртутные светильники. Теперь ртуть запретили и платим за электричество.
Теперь автомобиль хуй когда купишь, будут или такси или аренда.
Ура, новый мировой порядок для гоев. 🥳
https://www.artlebedev.ru/tools/dev_timer/168/
Ну это база.
на Луне?
Топ менеджерам, топ топ - хлоп хлоп
В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками
А как же москвич?
Запчастей нет, лол.
Импортозамещение на хайкинг.
Изначально не очень понимал на кого это расчитано
Неужели у топ менеджеров нет своих авто ?