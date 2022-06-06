Транспорт
Маша Цепелева

«Делимобиль» решил закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime — «Ъ» Статьи редакции

Не решение повлияли проблемы с клиентами и поставками запчастей, говорят источники издания.

  • О решении закрыть Anytime Prime рассказали два источника «Ъ» на авторынке. По словам одного из них, часть машин переведут в традиционный каршеринг, другую — продадут. В «Делимобиле» отказались от комментариев.
  • Проект рассчитан на топ-менеджеров, многие из них уехали из Москвы после начала «спецоперации», а другие сокращают расходы, объяснил источник издания в отрасли. «Возможно, оценив стоимость машин после подорожания вдвое-втрое, менеджмент пришел к выводу, что выгоднее распродать их», — предполагает основателя проект «Трушеринг» Юрий Николаев.
  • Anytime не может обслуживать свой парк автомобилей и закупать новые в том числе из-за выросших расходов на лизинг, считают опрошенные изданием эксперты.
  • Некоторые поставщики начали ввозить запчасти в Россию по параллельному импорту, но этот процесс только налаживается, добавил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Например, электронные блоки, детали кузова и подвески будут идти от одного до двух месяцев, отметил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.
  • Проблемы и у аналогичного сервиса «Сберавтоподписка», он повысит цены. Например, месяц аренды уже стоит Skoda Rapid 49,5 тысячи рублей — это почти в два раза дороже, чем в начале 2022 года. В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками Exeed, Geely, Haval, Chery под заказ клиентов.
  • «Делимобиль» купил Anytime в 2018 году и сделал из каршеринга сервис аренды премиальных машин. По данным на июнь 2022 года, в парке было 130 моделей — BMW X3, Mercedes-Benz E 200 Coupe Sport+, Audi Q5, Jaguar F-Type R, Ferrari California и другие. Выручка ООО «Энитайм» в 2021 году составила 408,8 млн рублей, убыток — более 23 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».

#новость #делимобиль #anytime

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29 комментариев
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C Ever

не в курсе как там насчёт премиума, но рядом с домом стоит делимобилевский киа спортаж в крайнем кузове.

удачи им с пополнением парка китайскими марками. сам как бывший владелец китайского авто скажу, что они заебутся их ремонтровать по причине высокой стоимости оригинала и невозможности ремонтировать дублем - он уже в руках рассыпается до замены детали.

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Богдан В.

В крайнем кузове? Это как? Сленг какой-то?

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Знатный Тролль

Мне аж крайнюю плоть свело.

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C Ever

да, это такой у киа сленг. крайний кузов - т.е. от слова Рай, райский автомобиль

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Никита Сипа

А при чем тут киа и китайский автомобиль? Киа это корейцы

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C Ever

а при чём тут вообще делимобиль и китайские автомобили? Киа - это корейцы!

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Никита Сипа

А зачем мы вообще обсуждаем делимобиль, премиальный сегмент и китайских корейцев??

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C Ever

ведь премиальный сегмент это Москивч

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Blackrock

Ну типа корея, европа заводы закрыли, а Китай работает. Вот и будут пополнять каршеринг китайскими

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C Ever

пытались десять лет назад построить парк такси из китайских Лифан Солано. Такси 24 назывались. Где эти Лифаны и где эта Тахи 24?

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Ваша совесть

Слово "крайний" пришло от летчиков, как суеверие. Они боятся говорить "последний" (по времени) полет.
Я ещё (с трудом, любое суеверие - ненаучно) понимаю летчиков, но когда обычные люди говорят "крайний" в своей обычной жизни это выглядит крайне смешно.
Если воспринимать буквально слова про крайний кузов, это означает, что чувак боится, что больше киа не обновит модель спортадж. ) И это выглядит крайне дикарски. Суеверия - плохо!

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Авиационный самолет
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C Ever

крайний бойскаут с Брюсом Уиллисом и крайний богатырь с этим рыжим из Кухни сериала.

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Слегка Придурковатый

"Проект рассчитан на топ-менеджеров"

Операция по детопменеджеризации.

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Hann Ahmet

нет, я не плачу, просто новости в глаза попали....

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Авиационный самолет

Так и не успел стать топ-менеджером, заценить сервис. Понимаю ((

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Здесь могла быть Ваша Реклама

Поторопились с закрытием, премиальные Москвичи уже на подходе)

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Веский Довод

Ну да, цены, конечно, повысились прям очень сильно, подождём, может цены и снизят

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Слегка Придурковатый

Ага, сейчас такие сидят и ждут, когда же цены снизить.

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C Ever

да нихуя они уже не снизят. Раньше электричество было бесплатное - были ртутные светильники. Теперь ртуть запретили и платим за электричество.
Теперь автомобиль хуй когда купишь, будут или такси или аренда.

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Джахор Дырдырдаев

Ура, новый мировой порядок для гоев. 🥳

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C Ever

https://www.artlebedev.ru/tools/dev_timer/168/

Таймер
Таймер
www.artlebedev.ru
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Джахор Дырдырдаев

Ну это база.

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C Ever

на Луне?

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CUYS.ru

Топ менеджерам, топ топ - хлоп хлоп

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Максим Корнеев

В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками
А как же москвич?

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Джахор Дырдырдаев

Запчастей нет, лол.

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Авиационный самолет

Импортозамещение на хайкинг.

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Максим Горбунов

Изначально не очень понимал на кого это расчитано
Неужели у топ менеджеров нет своих авто ?

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