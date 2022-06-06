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В комментарии vc.ru «Делимобиль» опроверг планы по закрытию Anytime Prime: «В текущей ситуации мы делаем ещё больший фокус на развитие бизнеса, тестируем новые подходы к бизнес-модели. Anytime Prime планирует развитие в том числе по модели p2p — предоставляя возможность автовладельцам сдать в аренду своё авто через нашу платформу».

Так сервис хочет увеличить автопарк и выйти в новые города.