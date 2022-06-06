«Ъ» сообщил о планах «Делимобиля» закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime — в компании это опровергли Статьи редакции
Не решение повлияли проблемы с клиентами и поставками запчастей, говорят источники издания.
- О решении закрыть Anytime Prime рассказали два источника «Ъ» на авторынке. По словам одного из них, часть машин переведут в традиционный каршеринг, другую — продадут. В «Делимобиле» отказались от комментариев.
- Проект рассчитан на топ-менеджеров, многие из них уехали из Москвы после начала «спецоперации», а другие сокращают расходы, объяснил источник издания в отрасли. «Возможно, оценив стоимость машин после подорожания вдвое-втрое, менеджмент пришел к выводу, что выгоднее распродать их», — предполагает основателя проект «Трушеринг» Юрий Николаев.
- Anytime не может обслуживать свой парк автомобилей и закупать новые в том числе из-за выросших расходов на лизинг, считают опрошенные изданием эксперты.
- Некоторые поставщики начали ввозить запчасти в Россию по параллельному импорту, но этот процесс только налаживается, добавил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Например, электронные блоки, детали кузова и подвески будут идти от одного до двух месяцев, отметил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.
- Проблемы и у аналогичного сервиса «Сберавтоподписка», он повысит цены. Например, месяц аренды уже стоит Skoda Rapid 49,5 тысячи рублей — это почти в два раза дороже, чем в начале 2022 года. В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками Exeed, Geely, Haval, Chery под заказ клиентов.
- «Делимобиль» купил Anytime в 2018 году и сделал из каршеринга сервис аренды премиальных машин. По данным на июнь 2022 года, в парке было 130 моделей — BMW X3, Mercedes-Benz E 200 Coupe Sport+, Audi Q5, Jaguar F-Type R, Ferrari California и другие. Выручка ООО «Энитайм» в 2021 году составила 408,8 млн рублей, убыток — более 23 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
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не в курсе как там насчёт премиума, но рядом с домом стоит делимобилевский киа спортаж в крайнем кузове.
удачи им с пополнением парка китайскими марками. сам как бывший владелец китайского авто скажу, что они заебутся их ремонтровать по причине высокой стоимости оригинала и невозможности ремонтировать дублем - он уже в руках рассыпается до замены детали.
В крайнем кузове? Это как? Сленг какой-то?
Киа в заключительном для россиян кузове
Не понимаю, почему все прицепились к слову "крайний". Там же еще "спортаж" есть.
Нормально там всё.
Основная проблема многих хороших китайцев — до последнего времени было отсутствие большого кол-ва запчастей. Но если массово начнут их покупать и тем более каршеринги, то эта проблема исчезнет.
В пример можно привести первые рамные Хавалы, которые до сих пор легко ремонтируются и в своей ценовой категории почти не имеют конкурентов — Хавал, УАЗ Патриот, Тагаз Тайгер/РоадПартнёр
"Проект рассчитан на топ-менеджеров"
Операция по детопменеджеризации.
А они все релоцировали в Армению и Грузию )
нет, я не плачу, просто новости в глаза попали....
Так и не успел стать топ-менеджером, заценить сервис. Понимаю ((
Поторопились с закрытием, премиальные Москвичи уже на подходе)
Которые заводить не с толкача?
Ну да, цены, конечно, повысились прям очень сильно, подождём, может цены и снизят
Ага, сейчас такие сидят и ждут, когда же цены снизить.
да нихуя они уже не снизят. Раньше электричество было бесплатное - были ртутные светильники. Теперь ртуть запретили и платим за электричество.
Теперь автомобиль хуй когда купишь, будут или такси или аренда.
Где там очень сильно? Кто-то повысил, кто-то понизили, в среднем то же, что в январе выходит.
Изначально не очень понимал на кого это расчитано
Неужели у топ менеджеров нет своих авто ?
Своих авто может и нет, но у них же служебки есть которые они спокойно в нерабочее время эксплуатируют.
Мне лично было довольно удобно пользоваться их сервисом, можно было брать среднего уровня машины, причем если надолго, то выходило вообще довольно дёшево в сутки. Ну и плюс мойка, обслуживание было не моей проблемой. Если б ещё парковка была как у карша - вообще была бы сказка. Премиум у них не брал, вот там реально непонятно на кого расчитано. Мб кто то для фотосессий разве что арендовал. Сейчас не знаю как у них дела, уехал, в приложение не заглядываю
Как сейчас радуется бывший владелец, который продал контору в 2018-м.
Скоро, чувствую, премиум-машинами будут авто с подушками безопасности, ABS и электростеклоподъёмниками.
Ха, вообще любая иномарка будет сразу премиум)
Топ менеджерам, топ топ - хлоп хлоп
В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками
А как же москвич?
Так Москвичи теперь тоже китайскими будут
Куда денут все данные аккаунтов?
Сольют ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Запчастей нет, лол.
Импортозамещение на хайкинг.
Сейчас за полцены будут сливать?
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