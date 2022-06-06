Транспорт
Маша Цепелева

«Ъ» сообщил о планах «Делимобиля» закрыть сервис аренды премиальных машин Anytime Prime — в компании это опровергли Статьи редакции

Не решение повлияли проблемы с клиентами и поставками запчастей, говорят источники издания.

  • О решении закрыть Anytime Prime рассказали два источника «Ъ» на авторынке. По словам одного из них, часть машин переведут в традиционный каршеринг, другую — продадут. В «Делимобиле» отказались от комментариев.
  • Проект рассчитан на топ-менеджеров, многие из них уехали из Москвы после начала «спецоперации», а другие сокращают расходы, объяснил источник издания в отрасли. «Возможно, оценив стоимость машин после подорожания вдвое-втрое, менеджмент пришел к выводу, что выгоднее распродать их», — предполагает основателя проект «Трушеринг» Юрий Николаев.
  • Anytime не может обслуживать свой парк автомобилей и закупать новые в том числе из-за выросших расходов на лизинг, считают опрошенные изданием эксперты.
  • Некоторые поставщики начали ввозить запчасти в Россию по параллельному импорту, но этот процесс только налаживается, добавил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Например, электронные блоки, детали кузова и подвески будут идти от одного до двух месяцев, отметил директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев.
  • Проблемы и у аналогичного сервиса «Сберавтоподписка», он повысит цены. Например, месяц аренды уже стоит Skoda Rapid 49,5 тысячи рублей — это почти в два раза дороже, чем в начале 2022 года. В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками Exeed, Geely, Haval, Chery под заказ клиентов.
  • «Делимобиль» купил Anytime в 2018 году и сделал из каршеринга сервис аренды премиальных машин. По данным на июнь 2022 года, в парке было 130 моделей — BMW X3, Mercedes-Benz E 200 Coupe Sport+, Audi Q5, Jaguar F-Type R, Ferrari California и другие. Выручка ООО «Энитайм» в 2021 году составила 408,8 млн рублей, убыток — более 23 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
Дополнено в 11:00.

В комментарии vc.ru «Делимобиль» опроверг планы по закрытию Anytime Prime: «В текущей ситуации мы делаем ещё больший фокус на развитие бизнеса, тестируем новые подходы к бизнес-модели. Anytime Prime планирует развитие в том числе по модели p2p — предоставляя возможность автовладельцам сдать в аренду своё авто через нашу платформу».

Так сервис хочет увеличить автопарк и выйти в новые города.

#новость #делимобиль #anytime

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119 комментариев
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C Ever

не в курсе как там насчёт премиума, но рядом с домом стоит делимобилевский киа спортаж в крайнем кузове.

удачи им с пополнением парка китайскими марками. сам как бывший владелец китайского авто скажу, что они заебутся их ремонтровать по причине высокой стоимости оригинала и невозможности ремонтировать дублем - он уже в руках рассыпается до замены детали.

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Богдан В.

В крайнем кузове? Это как? Сленг какой-то?

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56 комментариев
Авиационный самолет
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1 комментарий
Антон Т

Киа в заключительном для россиян кузове

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Den Kasyanov

Не понимаю, почему все прицепились к слову "крайний". Там же еще "спортаж" есть.

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Сергей Исаков

Нормально там всё.
Основная проблема многих хороших китайцев — до последнего времени было отсутствие большого кол-ва запчастей. Но если массово начнут их покупать и тем более каршеринги, то эта проблема исчезнет.

В пример можно привести первые рамные Хавалы, которые до сих пор легко ремонтируются и в своей ценовой категории почти не имеют конкурентов — Хавал, УАЗ Патриот, Тагаз Тайгер/РоадПартнёр

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19 комментариев
Слегка Придурковатый

"Проект рассчитан на топ-менеджеров"

Операция по детопменеджеризации.

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Ruslan Yunusov

А они все релоцировали в Армению и Грузию )

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2 комментария
Hann Ahmet

нет, я не плачу, просто новости в глаза попали....

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Авиационный самолет

Так и не успел стать топ-менеджером, заценить сервис. Понимаю ((

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1 комментарий
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Поторопились с закрытием, премиальные Москвичи уже на подходе)

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Телефунтик
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Олег Комаров

Которые заводить не с толкача?

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1 комментарий
Веский Довод

Ну да, цены, конечно, повысились прям очень сильно, подождём, может цены и снизят

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Слегка Придурковатый

Ага, сейчас такие сидят и ждут, когда же цены снизить.

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C Ever

да нихуя они уже не снизят. Раньше электричество было бесплатное - были ртутные светильники. Теперь ртуть запретили и платим за электричество.
Теперь автомобиль хуй когда купишь, будут или такси или аренда.

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6 комментариев
Bublikov Anton

Где там очень сильно? Кто-то повысил, кто-то понизили, в среднем то же, что в январе выходит.

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Максим Горбунов

Изначально не очень понимал на кого это расчитано
Неужели у топ менеджеров нет своих авто ?

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Blackrock

Своих авто может и нет, но у них же служебки есть которые они спокойно в нерабочее время эксплуатируют.

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Человекопароход

Мне лично было довольно удобно пользоваться их сервисом, можно было брать среднего уровня машины, причем если надолго, то выходило вообще довольно дёшево в сутки. Ну и плюс мойка, обслуживание было не моей проблемой. Если б ещё парковка была как у карша - вообще была бы сказка. Премиум у них не брал, вот там реально непонятно на кого расчитано. Мб кто то для фотосессий разве что арендовал. Сейчас не знаю как у них дела, уехал, в приложение не заглядываю

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Serge Tikhonenko

Как сейчас радуется бывший владелец, который продал контору в 2018-м.

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Встречный дебаркадер

Скоро, чувствую, премиум-машинами будут авто с подушками безопасности, ABS и электростеклоподъёмниками.

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Мурад Муртазалиев

Ха, вообще любая иномарка будет сразу премиум)

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1 комментарий
CUYS.ru

Топ менеджерам, топ топ - хлоп хлоп

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Максим Корнеев

В компании сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы и будут пополнять парк китайскими марками
А как же москвич?

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Анатолий Калугин

Так Москвичи теперь тоже китайскими будут

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Vadim Holod

Куда денут все данные аккаунтов?

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John Rickman

Сольют ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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1 комментарий
Джахор Дырдырдаев

Запчастей нет, лол.

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Авиационный самолет

Импортозамещение на хайкинг.

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Денис Пихаров

Сейчас за полцены будут сливать?

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