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Транспорт
Металлургический корабль

Разработчик беспилотного аэротакси Volocopter успешно испытал VoloConnect — свой первый электрический самолёт Статьи редакции

Он вмещает четырёх человек и может летать на расстояния до 96 км.

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Volocopter сообщил об успешных испытаниях своего электросамолёта VoloConnect — полёт прошёл в мае и длился две минуты и четырнадцать секунд.

За это время электросамолёт показал, что может сохранять аэродинамику и производительность на нужном уровне. Всего компания провела три полёта.

Volocopter представил VoloConnect в мае 2021 года — это четырёхместный электрический самолёт, предназначенный для полётов на относительно большие расстояния, например, в пригород.

Он может развивать скорость полёта до 155 миль/час (примерно 229 км/ч), дальность полёта на одном заряде — 60 миль (96 км). Самолёт выдерживает вес от 660 до 880 фунтов (от 299 до 399 кг). Компания планирует коммерческий запуск электросамолёта в 2026 году.

  • Volocopter представил аэротакси VoloCity для коммерческих полётов в августе 2019 года. Транспорт может перевозить двух пассажиров на расстояния до 35 км. Вместо вертолётного винта у аэротакси 18 роторов, чтобы издавать меньше шума.

  • В октябре 2019 года компания показала беспилотник VoloDrone для перевозки грузов. Он может переносить грузы до 200 кг на расстояния до 40 км.

#новость #volocopter

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9 комментариев
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Илья Мастеров

Какие средства спасения разработаны при нештатных ситуациях?

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Om a

Иконки на панели

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Олег Синичкин

Не сильно мучительная смерть

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Om a

Это еще по божески

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ИгорьOK

Россияне в рай!

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Роман Ряжских

Разве что заявлено, что при отказе одного или нескольких двигателей/винтов посадка может произойти за счёт оставшихся рабочих. Также, может сесть как самолет. Всё, что нашёл на ин. сайтах

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Петро Петров

А при деформации заряженной литий-ионной батареи температура горения 1000 град. С. Тушить только песком. При падении не разобьёшься, так сгоришь

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Vrangel

Пока мало тех. деталей, в основном коммерческие пресс-релизы. Пишут, что тестируют по всем стандартам EASA, естественно, на отказы двигателей тоже.

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Роман Ваничкин

Порой задумаваюсь, а как регулировать потоки транспорта, подобные в фильме в Пятый элемент. Интересно конечно, очень интересно.

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