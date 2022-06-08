SSJ100 стоит $34–35 млн, МС-21 — около $70 млн.

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«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, рассказали «Ведомостям» два знакомых с планами компании источника. Договор планируют подписать на ПМЭФ в июне 2022 года. Большая часть заказа придётся на Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, меньшая — на Ту-214, уточнил один из источников.

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Во время подписания может быть названа каталожная стоимость самолётов. Для SSJ100 — $34–35 млн, для МС-21 — около $70 млн. «Аэрофлот» может получить существенную скидку, потому что «это серьёзная сделка даже по глобальным мировым меркам», считает директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

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Из-за санкций российские авиакомпании могут использовать иностранные самолёты только на внутренних рейсах, кроме тех, что успели выкупить из лизинга. «Аэрофлот» так выкупил восемь Airbus A330.

Авиакомпания получила первые SSJ100 в 2011 году, увеличил их количество в парке до 50. В 2018 году заказал ещё 150 самолётов, из них поставили 76. Большую часть сейчас использует авиакомпания «Россия». В 2018 году «Аэрофлот» заказал 50 среднемагистральных МС-21 на 2020–2026 года.

На 2019 год ОАК получила заказы на 175 МС-21. Источник РБК оценивал стоимость техники в $9 млрд. Запуск серийного производства МС-21 с импортными двигателями Pratt & Whitney неоднократно переносился из-за американских санкций на компанию «Аэрокомпозит». В январе 2022 года Чемезов уточнял, что МС-21 с российскими двигателями и крылом начнут производить в 2024 году.

Казанский авиазавод с 2009 года выпустил 16 самолётов Ту-214, говорил изданию источник в ОАК. До 2030 года компания планирует построить 70 самолётов и начать их передачу заказчикам в 2024 году.

Ту-214 не возят пассажиров с 2018 года, когда их перестала использовать Red Wings на регулярных рейсах. Пока суда в грузовом исполнении эксплуатирует «Авиастар-ТУ», несколько самолетов летают как бизнес-джеты.