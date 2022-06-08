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Транспорт
Маша Цепелева

«Аэрофлот» запланировал купить 300 самолётов российского производства — «Ведомости» Статьи редакции

SSJ100 стоит $34–35 млн, МС-21 — около $70 млн.

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«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК входит в госкорпорацию «Ростех») 300 самолетов, рассказали «Ведомостям» два знакомых с планами компании источника. Договор планируют подписать на ПМЭФ в июне 2022 года. Большая часть заказа придётся на Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, меньшая — на Ту-214, уточнил один из источников.

Во время подписания может быть названа каталожная стоимость самолётов. Для SSJ100 — $34–35 млн, для МС-21 — около $70 млн. «Аэрофлот» может получить существенную скидку, потому что «это серьёзная сделка даже по глобальным мировым меркам», считает директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Из-за санкций российские авиакомпании могут использовать иностранные самолёты только на внутренних рейсах, кроме тех, что успели выкупить из лизинга. «Аэрофлот» так выкупил восемь Airbus A330.

Авиакомпания получила первые SSJ100 в 2011 году, увеличил их количество в парке до 50. В 2018 году заказал ещё 150 самолётов, из них поставили 76. Большую часть сейчас использует авиакомпания «Россия». В 2018 году «Аэрофлот» заказал 50 среднемагистральных МС-21 на 2020–2026 года.

На 2019 год ОАК получила заказы на 175 МС-21. Источник РБК оценивал стоимость техники в $9 млрд. Запуск серийного производства МС-21 с импортными двигателями Pratt & Whitney неоднократно переносился из-за американских санкций на компанию «Аэрокомпозит». В январе 2022 года Чемезов уточнял, что МС-21 с российскими двигателями и крылом начнут производить в 2024 году.

Казанский авиазавод с 2009 года выпустил 16 самолётов Ту-214, говорил изданию источник в ОАК. До 2030 года компания планирует построить 70 самолётов и начать их передачу заказчикам в 2024 году.

Ту-214 не возят пассажиров с 2018 года, когда их перестала использовать Red Wings на регулярных рейсах. Пока суда в грузовом исполнении эксплуатирует «Авиастар-ТУ», несколько самолетов летают как бизнес-джеты.

«Ростех» планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году, говорил в июне глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью турецкой газете Star.

#новость #аэрофлот #самолеты

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59 комментариев
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Андрей П.

Аэрофлот российский. Авиастроители тоже. Почему во вражеских доллярах цены??

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Денис Бондарев

Детали для самолетов вражеские

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1 комментарий
Виталий Васильев

Пожалуй, покатаюсь поездом)

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Владимир Кусачев

Лучше на поезде, пока ещё можете)

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3 комментария
Максим Абдрахманов

А почему ранее Аэрофлот не использовал отечественные самолёты?

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Виталий Васильев

Потому же почему не было своего Макдоналдса, Москвича и прочее… Мы просто давали западу экономическую фору, но теперь игры закончились, сейчас мы их догоним и перегоним)))

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3 комментария
Дмитрий Данилов

Очевидно же, не было санкций. А так хорошие самолеты, надо брать

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Blackrock

Возможно откаты, или исходили из того что Аэрофлот больше по заграницам летает и им для обслуживания выгоднее было брать импортные. Суперджеты у них вообще в новую корпоративную политику не входили как слишком маленькие.
вроде планировали узкофюзеляжным держать а321 нео, и широкими а350(330) и боинг 777.

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quaitiz

потому что суперджет был менее выгоден в сравнении с боингами и аэробусами. Они долго простаивали из-за недостатка запчастей, пока другие самолёты летали. Сейчас же выхода нет и на себестоимость полёта видимо уже не смотрят.

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Sergey K

невозможно использовать то, чего не существует

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Чарли Шин

Что мне подсказывает, что не будет ОАК так ретиво поставлять джеты 100-е, лучше пусть Чемезов расскажет, сколько машин/двигателей сделали с 24 числа?

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Антон piter

Так двигатель ПД-8 еще на сертификации, которая должна закончиться в 23м. Тогда и начнут производить, если всё окей с конструкцией будет (для этого и нужна сертификация)...

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ProtoMan

Они выпускают по 1,5 самолета в год, при наличии комплектующих. Поэтому Аэрофлоту придется немного потерпеть.

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Sergei Bakotin

Ну формально, если получится договориться с поставщиками (либо есть склад), то пока наиболее адекватным вариантом выглядит суперджет и ИЛ-96-400М.

России нужно небольшое число широкофюзеляжных самолетов на полеты на Дальний восток (это илы), и огромное число региональных самолетов - это суперджеты.

Ту - уже все же устаревшая машина (Ил-96 так то тоже, но ему физически замены нет в мире ни у кого кроме аирбаса и боенга), а мс-21 хорошо - но может задерживаться.

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Дурацкий корабль

Может быть, всё же: российской сборки, а не производства?
А уж планы по выпуску, озвученные Чемезовым, основываясь на предыдущих годах, выглядят не просто грандиозно-недостижимыми, но уже откровенно популистскими.

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Blackrock

Так то Азимут показали что суперджет можно эффективно эксплуатировать он у них очень хороший налет держит (9,5 часов) в принципе самолет не сильно уступает одноклассникам. а220 конечно круче, но не критично.
МС-21 судя по заявленным характеристикам не хуже текущих конкурентов.
Но печальная новость, что когда все наладят производства хватит только закрывать свои потребности, экспорт будет штучным. А хотелось бы что бы наш самолет какую-то долю на международном рынке у монополистов забрал.

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Максим Мельников

Это очень хорошая новость. Надеюсь всё будет реализовано и по количеству и в срок. Сначала - да, тяжко, потом становится похрен на остальных, т.к. ты самостоятелен и независим. В этом цель и я не сомневаюсь, что она будет достигнута, а победителей не судят.

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تقي

Максимушка, иди кушать кашку, в самодостаточных и победителей потом поиграешь.

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1 комментарий
C Ever

Победителей кого? Самих себя?
"Сначала - да, тяжко, потом становится похрен на остальных, т.к. ты самостоятелен и независим"
За 2021 год- минус миллион человек население страны...

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4 комментария
Dimitri

Вы что вчера родились? Таких громких заявлений было за последние 20 лет примерно миллион. Достигнута целей во время и в рамках бюджета были примерно 0,0001%.

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3 комментария
Aleksandr Dubrovin

Ничего не будет реализовано. Все делается из иностранных комплектующих или на иностранных станках. Самостоятельность и независимость это сказки для минипутиных. Очередной галимый пиздеж

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C Ever

Куда летать?

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Stanislav Barkov

на этих самолетах сразу в рай

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Blackrock

Простите не удержался)

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Карабас

Ёптать! Жена, разбирай чемоданы!

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Kesha Pazzy

Давно пора...

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Самарский мангал

Надеюсь батюшку пригласят освятить.

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Джахор Дырдырдаев

Импортозамещение?

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Владимир Кусачев

Зачем знак вопроса? Твёрдо и чётко!!

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2 комментария
تقي

Главное чтобы не на первом полёте пополам ломались от распила

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MyrtleGirl

Типо хотя бы со второго и уже нормас?

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1 комментарий
Dmitry Emelianov

Интересно также как прошлый раз будет - https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolgi-proizvoditelya-superdzhetov-pogasyat-za-schet-nalogoplatelshchikov-1029550933

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Анатолий Сокраины

Ил-96-400М
Ждём

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Blackrock

Ему бы ПД-35 получить 2 штуки и салон обновить.

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Boz Atnik

А комплектующие для этого заказа каким образом импортировать? Контрабандой что-ли?

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Василий Жевнеров

а почему бразильские Эмбраер не закупить чтоб оперативно просадку устранить?

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Sergei Bakotin

Они пытались недавно продаться Boeng и сделка не пошла, но разговоры продолжаются. Поэтому можно закупиться, а потом боенг снова все закроет, если эмбраер станет их.

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Blackrock

Там двигатели американские Pratt Whiney, и авионика американская по санкциям не пройдут

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Олег Павлов

Что же может помешать этим планам? Ну буквально ничего)

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Цкуро Бесцветный

"300 самолетов... Большая часть заказа придётся на Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21, меньшая — на Ту-214"

При этом при переходе по последней ссылке читаю:
"Чемезов также рассказал, что сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 150 суперджетов, с 2024-го Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 20 машин этой марки в год."

20 суперджетов в год * 4 года = 80 суперджетов к концу 2025.

Получается МС-21 планируют навскидку 100+ шт. за 2 года выпустить (2024-25).
Фантазеры.

"Ростех" планирует поставить более 110 самолетов…
Российская авиаотрасль к 2025 году планирует поставить на рынок более 110 самолетов различных…
ria.ru
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Василий Орлов

С российским уровнем коррупции цифра 300 шт. превратится в 30, но денег будет затрачено столько же, может даже больше.

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