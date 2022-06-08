Транспорт
Маша Цепелева

S7 заморозила запуск лоукостера Citrus из-за проблем с поставками самолётов Статьи редакции

Первые полёты были запланированы на июль 2022 года.

  • «В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — передаёт РБК сообщение компании.
  • S7 объявила о запуске лоукостера в России в июле 2021 года. Перевозчик планировал запустить лоукостер на базе юрлица бывшей авиакомпании «Глобус». Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» объединились в S7 Group в феврале 2020 года.
  • Компания рассказала о названии в сентябре 2021 года. Планировалось, что новая авиакомпания будет летать внутри России, продажа билетов начнётся весной 2022 года, а старт полётов — в июле 2022 года.

#новость #s7 #citrus

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Это печально на самом деле.

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Артём К
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Костя Маслов

Консервированные цитрусы от S7

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