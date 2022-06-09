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Каршеринг «Ситидрайв» снизил требования для водителей: сервис стал доступен пользователям со стажем от одного года Статьи редакции

Раньше для доступа к сервису требовался стаж от двух лет.

  • Пользоваться услугами «Ситидрайва» могут водители от 20 лет и со стажем от одного года, объявила компания.
  • Порог доступа снижен во всех городах присутствия сервиса: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Для начинающих водителей станут доступны автомобили разных классов комфортности, кроме тех, что доступны только водителям старше 23 лет: например, электромобили Tesla.
  • Для всех начинающих водителей в течение лета будет действовать льготный период — все услуги будут доступны по актуальной стоимости, а с осени начнёт действовать повышающий коэффициент на тарифы и каско.
  • В 2020 году ограничения по стажу и возрасту в регионах отменил «Делимобиль» — в сервисе могут регистрироваться пользователи от 18 лет без стажа вождения. Требования есть в «Яндекс.Драйве» — воспользоваться сервисом могут пользователи от 21 года со стажем вождения от двух лет.

#новость #ситидрайв

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42 комментария
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SYNACK

Стаж вождения это вообще бред. Кто-то получил права в 17 и купил машину в 25, но при этом стаж как у матерого таксиста.

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Иван Дудин

Полностью с этим согласен. Я с первых дней своих прав ездил на машине, целый год был за рулём. За то из-за того что не было 2-х лет, я был ненадёжный для Яндекса, Белки и Сити драйва)) За то моя подруга 5 лет назад купила права, пару дней поездила, и теперь может брать самые дорогие авто в карше) Такой бред)

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Рэдрик Шухарт

У моей мамы права выданы в 1993 году. Формальный стаж - почти 30 лет. Фактический - в 90ые ездила иногда по воскресеньям на дачу по пустым дорогам. Суммарный стаж в пробеге - тысяч 5-7.
Начиная с 2000-2001 за руль не садилась вообще.

Ниже писали про КБМ. КБМ у неё минимальный, т.к. ни одной аварии за формальные 29 лет, а в страховки мы с отцом и с братом её вписываем постоянно "на всякий случай". КБМ тоже ни о чём не говорит.

Но другой вопрос, что объективного показателя стажа и манер вождения не существует.

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SYNACK

Можно просто считать по времени действия страховки, что-то вроде кредитной истории. Просто почему-то этим никто не хочет заниматься нормально.

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Павел Ольшанский

Я один год пропустил в страховании. Хотя весь год ездил - на каршеринге и арендных машинах. Так мне обнулили всю скидку, накопленную за 10 лет безаварийной езды. Надо, чтобы еще и возможность пользования каршерингом так же обнуляли? )

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Рэдрик Шухарт

Обратитесь за пересчётом. Обнулять не должны. Должны откатывать на 1 год назад.

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Павел Ольшанский

Да теперь уже поздно. Это было года 4 назад, тогда все мои брыкания, запросы и обращения ни к чему не привели.

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ЯжПрограммист

Стаж вождения это не бред, но считать его по времени владения правами (водительским удостоверением) это да, полнейший.

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SYNACK

Считать нужно по КБМ и включить в КБМ штрафы. Кто-то 10 лет носится как идиот и людей сбивает, а кто-то 2 года катается и не нарушает.

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Олег Павлов

А кто-то томат, вместе мы фруктовый сад)

p.s. по теме согласен со всеми ораторами, сам недавно писал, что стаж на полке ничем не поможет на дороге. Нужно строже валидировать новые акки, ну а глобально поможет только реформа ГИБДД, чтобы там не продавали ВУ направо и налево

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Иван Иванов

Ну зато штрафы это единственное, что хоть немного может подтвердить реальность опыта.. хотя камеры штрафовать будут собственника.
А еще есть осаго без ограничений

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Айрат Султан

А какие есть критерии оценки опытности водителя?

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Девственник

А кто-то начал водить в 16 и купил права ближе к 30))

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Make Luv

Еще больше отморозков на дорогах.

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Artem 69

Как докажете что у человека был опыт вождения в год или два? Лежали права на полке к примеру пару лет.

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прядь вереск

Битых машин будет больше. Штрафы адовы, нубы. Бизнес шерингов делать ремонта за 5, а просить 50. Целые отдел устрашения и тд у них. Велкам

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ЯжПрограммист

Ну вообще никто не заставляет пользоваться. Если ты открываешь палатку и на палатке пишешь "тут сажают на бутылку за 10_000_000 р." то странно будет выглядеть человек, который начнёт жаловаться на то что это "мля как дорого! и бутылки юзанные.".

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Алексей Куксумов

Просто продолжайте соблюдать ряд правил, когда рядом едет каршеринг:

1. Не замирайте у него в мертвой зоне;
2. Не двигайтесь с ним в соседних рядах наравне;
3. Да и вообще держитесь подальше от них, потому что всем известно, кто в основном ездит в этих автомобилях.

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Рэдрик Шухарт

Это касается абсолютно любого другого автомобиля в потоке.

Можно так же избегать абсолютно всех таксистов, всех доставщиков, все пацанские тазы, дамочек на красненьких машинках, тонированные премиумы, умерщвлённые некро-премиумы типа "взял Е53 за 500 похасанить", все машины с регионами южных республик и т.д. и т.п.

Короче, всех надо шарахаться. Потому что единственный адекватный водитель - это вы.

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Bloody Kalash

Первый адекватный комментарий. Сразу видно бывалого водителя

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Государственный утюг

Идеальность!
Даже машины охраны немного аккуратнее себя ведут и меньше быкуют, когда проезжаешь рядом с ними на каршеринге )

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Oleg Zhuravlev

Мне Ситидрайв в Калиненграде вообще отказал без объяснения причины, хотя у меня 15 лет стажа и личное авто ;)

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ЯжПрограммист

Наверное побоялись что с вас будет мало штрафов.

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lomar

А нечего занимать свободные машины, катайтесь на своей!)

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Артём А.

Так в Калиненграде нет ситидрайва же?

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Roman R

«Стаж вождения от 2-х лет», это когда мои купленные права пролежали 2 года в шкафу, а потом я внезапно стал «опытным» и могу арендовать каршик?

Что за компост у них в голове…

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роман долгополов

Так нету способов проверить реальный стаж кроме как косвенно-по удостоверению и конечно есть те кто после получения его в шкаф убрал,но в большинстве случаев это и есть близкий к реальному стаж.
Так что иного выхода нет,чего ворчать то

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SYNACK

Есть 100500 способов проверить реальный стаж

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роман долгополов

Ну например

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SYNACK

Хотя бы страховка и налог + БД из каршерингов.

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Рэдрик Шухарт

Страховка не говорит ни о чём. Я выше писал про свою маму, у которой на бумаге КБМ самый лучший и стаж 30 лет. По факту - мы просто вписываем её в своих страховки на всякий случай. И водить она не умеет в современном городе и потоке вообще.

А еще у меня есть знакомый таксист, который гоняет как сохранившийся, стабильно раз в полгода по мелочи бьёт свои и чужие машины, но каждый раз формально не виноват и КБМ у него безаварийный. Или реально не виноват или просто договаривается на месте деньгами/угрозами/разводом со вторым участником чтобы он взял на себя вину или чтобы не оформляли ДТП совсем.

БД из каршерингов тоже мимо, потому что речь идет о новичках - их в базах еще тупо нет, они регистрируются первый раз.

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Bloody Kalash

Берегись (каршеринг) автомобиля

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Вячеслав Иевлев

Компания объявила, но в приложении требования не поменяла)) так что фейк, ну или сбер)

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lomar

Интересно, когда сделают экзамен для пользования каршерингом?

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Олег Павлов

Например, никогда) Ну разве что под экзаменом вы понимаете попасть треугольником в треугольник, а не круг и квадрат)

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Прозектор на удаленке

как мне кажется, нужно смотреть не на то, сколько времени назад ты получил права, а на то, как ты это время водил, на штрафы и т.д

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Айрат Султан

Мы не посадим тебя за руль пока не докажешь что умеешь ездить на авто?

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Николай Краснов

правильное решение я считаю

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Рэдрик Шухарт

Ну а что делать? Надо же как-то зарабатывать с падением спроса. Лизинг за машины сам себя не выплатит

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Александр Еремин

У лели мобиля уже есть такая опция. Если тебе больше 19 и стажа нет дают машины. Правда дороже. Так что не нагнетайте ничего не поменяется

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Артем Гуськин

Стаж 1.5 года, 20 лет есть, Москва. Отправил документы только что. Было 2 мелких штрафа на ВУ, сразу гасил. Не допустили. ¯\_(ツ)_/¯

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High Stakes

Без подушек безопасности, водителей с 2 годами стажа сформируют естественные процессы.

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