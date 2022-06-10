Hyundai заморозил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге — «Деловой Петербург» Статьи редакции
По плану, новое предприятие должно было заработать в 2023 году и выпускать Hyundai Tucson, Palisade и Kia Sportage.
- Концерн на неопределённый срок приостановил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, рассказали «Деловому Петербургу» два источника в отрасли, знакомые с планами компании.
- По словам одного из собеседников, весной 2022 года компания планировала начать реконструкцию существующих цехов завода, но эти работы так и не начались. Второй добавляет, что ранее запланированное строительство новых корпусов также не началось. О причинах они не сообщили.
- Пресс-службы Hyundai и городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отказались от комментариев.
- Hyundai выкупил бывший завод General Motors в Шушарах в 2020 году. Компания планировала инвестировать в него 36 млрд рублей и наладить выпуск новых моделей автомобилей к 2023 году. Как уточняет «Деловой Петербург», речь шла о моделях Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.
- У Hyundai есть ещё одно производство в регионе. Оно остановило работу в марте 2022 года из-за нехватки комплектующих. В конце мая простой продлили до конца июня 2022 года, писала «Фонтанка» со ссылкой на письмо работникам.
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Наверняка, какие-то внутренние разногласия...
Что то случилось.
Я по телеку слышал что у них кризис в экономике из-за санкций Запада против России
загибаются, в то время как мы жмем вперед!!!1
Да, так там и сказали!!!11!
Голодают, я слышал, собак уже жрут.
По-другому и быть не могёт ;)
Завод "Москвич" в очередной раз радостно потирает руки)
Если он ещё будет а пропаганда делает свое дело.
Пропаганда как двигатель экономики)) (с) Росстат
В нашем случае - Статистика как двигатель экономики.
В нашем случае скорее статистическая погрешность)
Если опять китайские братишки не передумают)
Специальная Военная Операция по дехендаизации РФ
Москвич уже есть. Теперь нужна волга.
Тогда уж Руссо-Балт.
Ё-мобиль получает шанс.
Запорожец скорее
Запорожцы уже пишут письмо
Ну что, деда, помогли тебе твои ханьцы ?
Корейцы же не ханьцы
Учитывая, что они там по слухам собирались сделать на самом деле, может оно и к лучшему.
А что сделать то? Просветите нас пожалуйста! А то мы не в курсе и нам страшно!
Один из источников “Ъ” на авторынке полагает, что площадка интересна с точки зрения развития производства электрокаров.
Спасибо!
А подробнее можно?
Ну, кстати, уже после начала конца они пытались закрыть it позиции у себя в штате и на прямой вопрос говорили, что уходить не собираются. Так что надежда, что ездить не только на уазиках будем - все же есть
Надежда на рынок бу.
Как на кубе🤣
Это чего друзья очередной успех или же прорыв?