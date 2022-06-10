Транспорт
Медленный кран

Hyundai заморозил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге — «Деловой Петербург» Статьи редакции

По плану, новое предприятие должно было заработать в 2023 году и выпускать Hyundai Tucson, Palisade и Kia Sportage.

  • Концерн на неопределённый срок приостановил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, рассказали «Деловому Петербургу» два источника в отрасли, знакомые с планами компании.
  • По словам одного из собеседников, весной 2022 года компания планировала начать реконструкцию существующих цехов завода, но эти работы так и не начались. Второй добавляет, что ранее запланированное строительство новых корпусов также не началось. О причинах они не сообщили.
  • Пресс-службы Hyundai и городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отказались от комментариев.
  • Hyundai выкупил бывший завод General Motors в Шушарах в 2020 году. Компания планировала инвестировать в него 36 млрд рублей и наладить выпуск новых моделей автомобилей к 2023 году. Как уточняет «Деловой Петербург», речь шла о моделях Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.
  • У Hyundai есть ещё одно производство в регионе. Оно остановило работу в марте 2022 года из-за нехватки комплектующих. В конце мая простой продлили до конца июня 2022 года, писала «Фонтанка» со ссылкой на письмо работникам.

#новость #hyundai

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30 комментариев
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Администратор Аккаунта
О причинах они не сообщили.

Наверняка, какие-то внутренние разногласия...

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Pavel Petel

Что то случилось.

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Isla Bonita

Я по телеку слышал что у них кризис в экономике из-за санкций Запада против России

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Администратор Аккаунта

загибаются, в то время как мы жмем вперед!!!1

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Isla Bonita

Да, так там и сказали!!!11!

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Пришелец

Голодают, я слышал, собак уже жрут.

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Валентин Слободчиков

По-другому и быть не могёт ;)

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Завод "Москвич" в очередной раз радостно потирает руки)

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Алексей Смоляков

Если он ещё будет а пропаганда делает свое дело.

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Пропаганда как двигатель экономики)) (с) Росстат

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Isla Bonita

В нашем случае - Статистика как двигатель экономики.

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В нашем случае скорее статистическая погрешность)

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Renat Zaripov

Если опять китайские братишки не передумают)

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Герман Воронов

Специальная Военная Операция по дехендаизации РФ

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Dzan Yang

Москвич уже есть. Теперь нужна волга.

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Pavel Voronkov

Тогда уж Руссо-Балт.

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Grebnettor

Ё-мобиль получает шанс.

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Администратор Аккаунта

Запорожец скорее

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Isla Bonita

Запорожцы уже пишут письмо

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Мармеладовой Окунь

Ну что, деда, помогли тебе твои ханьцы ?

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Dimitri

Корейцы же не ханьцы

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Андрей Чуринов

Учитывая, что они там по слухам собирались сделать на самом деле, может оно и к лучшему.

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Трезвый Петя

А что сделать то? Просветите нас пожалуйста! А то мы не в курсе и нам страшно!

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Возможный спрей

Один из источников “Ъ” на авторынке полагает, что площадка интересна с точки зрения развития производства электрокаров.

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Трезвый Петя

Спасибо!

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Александр Вербицкий

А подробнее можно?

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Максим Ефимов

Ну, кстати, уже после начала конца они пытались закрыть it позиции у себя в штате и на прямой вопрос говорили, что уходить не собираются. Так что надежда, что ездить не только на уазиках будем - все же есть

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Pavel Petel

Надежда на рынок бу.

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Виктор Исаков

Как на кубе🤣

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Трезвый Петя

Это чего друзья очередной успех или же прорыв?

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