SberAutoTech запустит открытое тестирование беспилотников в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ Статьи редакции
Прокатиться на машинах можно будет с 15 по 18 июня.
- Тестирование пройдёт на территории Крестовского острова, регистрация на него уже открыта, сообщила компания. В машине может находиться не больше двух пассажиров, при себе нужно иметь паспорт.
Задача такого тестирования — получить обратную связь от пассажиров. Они расскажут, насколько комфортной была поездка на беспилотнике. Она продлится около 12 минут, машина проедет 4,5 км.
Информация о поездке будет отображаться на планшете — маршрут, окружающие автомобили, предупреждение, что нужно пристегнуться, и уточнение, готов ли пассажир к старту. За рулём будет находиться инженер-испытатель, которые будет контролировать ход тестирования.
- «Сбер» выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) для развития беспилотного транспорта осенью 2020 года. В декабре компания провела первые испытания в Москве. Сколько точно беспилотников сейчас ездит по городу, в компании не раскрывают.
- Осенью 2021 года SberAutoTech запустила сервис перевозки пассажиров на своём беспилотнике на территории «СберУниверситета» для сотрудников и гостей. В том же году команда SberAutoTech представила прототип беспилотного электромобиля «Флип» без места водителя. Его можно использовать как такси или для грузоперевозок.
- 3 июня издание N+1 обнаружило, что SberAutoTech начала тестировать беспилотные автомобили в Санкт-Петербурге. В компании пояснили vc.ru, что тогда проводилась только подготовка к открытому тестированию.
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SberAutoTech... Странно что эта контора не схлопнулась, как и большинство стартапов этой великой экосистемы.
Какое реальное применение будет у автопилотов Сбера? На Гранты без подушек и ABS будут его вешать? Или на возрожденный Москвич?
Действительно, в текущей ситуации, когда автомобилей нормальных нет на рынке и не предвидится, зато полно "высвободившихся" граждан, разрабатывать беспилотники - это какой-то сюр.
рука руку моет. Договорятся с Почта России
Беспилотники, Талибан, хм...
Надо глушилку связи Wifi/4G в машину взять, если не поедет - то значит машиной управляет живой водитель через камеру и джойстик с педалями
Багажник открываешь, а там робот Борис сидит)
Скорее Азамат
Робот Мастурбек.
Европейцы не приехали на форум. А своих давить не жалко)
Санкт-Петербург находится в Европе, если что. Соответственно европейцев там уже есть несколько миллионов.
Это что же, гейропейцев в родном отечестве пригрели? Срочно депортировать всех!
Окей. Мы всем Питером и вместе с Питером переезжаем в Финляндию. Досвидос))
Всё же в европейской части РФ.
Йумористы, когда вы уже на ТЖ сбежите. VC превращается в какую-то клоаку из тупых шуток.
.
А это зачем? Чтоб проще опознавать было потом, "если что"?
Никого не щадят: ни горожан, ни участников форума. Или специально – чтобы народу на улицах побольше было?
Сарказм, конечно, но тревожный.